Во сколько России обошлась «Ангара-А5» и при чем тут БРИКС и ЕАЭС

Каждый пуск ракеты стоит миллиарды, но польза экономике — выше, уверен экономист Пылин

12 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Экспорт космических технологий в дружественные страны — одна из задач правительства. Фото: Пресс-служба Роскосмоса Россия произвела удачный запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный». Несмотря на высокую стоимость ракеты и ее разработки, затраты окупятся и положительно скажутся на выполнении тех задач, которые ставит перед космической отраслью страны правительство. Об этом URA.RU рассказал экономист Артем Пылин, раскрыв значение российской разработки для экономики РФ и ее потенциал для развития сотрудничества на международных площадках. Накануне, 11 апреля 2024 года в 12:00 по московскому времени ракета-носитель «Ангара-А5», оснащенная российским двигателем «Орион», со спутником «Гагаринец» в грузовом отсеке, стартовала с космодрома «Восточный». Разработкой ракеты с 1996 года занимался Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Первый полет прототип ракеты совершил 10 лет назад — 23 декабря 2014 года, а всего выполнено четыре пуска, три из которых до вчерашнего дня произведены с космодрома в Плесецке. Доставка ракеты «Союз» к стартовому столу космодрома Минобороны РФ в г. Плесецк. Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ За 28 лет государство вложило в разработку «Ангара-А5» более 40 млрд рублей, а один запуск обходится бюджету в 9 млрд рублей, что в три раза дороже советского «Протона». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Артем Пылин в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что сама разработка ракеты и последующие траты на ее пуски обоснованы и принесут больше пользы экономике, нежели сиюминутная отказ ради экономии. «Новые разработки в космической отрасли важны с точки зрения их последующей коммерциализации и укрепления позиций страны на мировом рынке космических услуг. В России сохраняется значительный потенциал в развитии космических технологий. При этом необходимо стимулировать бизнес к их внедрению при производстве гражданской продукции. Для повышения привлекательности рынка космических услуг для частных инвесторов важно развивать соответствующую нормативно-правовую базу», — пояснил Артем Пылин. Система диагностики разгонного блока «Ангара-А5» на космодроме «Восточный». Сборка и заправка ступеней ракеты происходит на максимально близком расстоянии к стартовому столу. Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил ряд задач правительству, бизнесу и космической отрасли России по коммерциализации пусков, конвейерной сборке космических аппаратов. «Формирование собственной развитой индустрии космических сервисов, технологий и продуктов должно стать одним из приоритетных направлений нашей работы. Это ключевой фактор повышения инвестиционной привлекательности российской космонавтики и в целом восстановления ее лидирующих позиций», — подчеркнул Мишустин. Экономист Пылин пояснил, что Россия активно развивает международное сотрудничество с Китаем, Беларусью, Казахстаном и другими странами в области космических технологий. Например, с Казахстаном ведется совместная работа над созданием ракетного комплекса «Байтерек». «При этом сохраняется значительный потенциал по наращиванию Россией экспорта космических услуг, особенно в страны ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, что будет способствовать формированию совместных производственных цепочек и укреплению технологического потенциала стран», — пояснил экономический смысл дальнейшего внедрения «Ангара-А5» на международной арене. Советская ракета-носитель «Союз» в ангаре космодрома «Восточный». Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Мишустин неоднократно подчеркивал, что главным ориентиром во внешнеэкономической политике России является торговля с дружественными странами. «Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив открывает российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году», — заявил глава правительства в феврале. Страны-участники БРИКС и ЕАЭС не имеют собственных разработок, подобных ракете «Ангара-А5», которые могут быть поставлены на конвейерное производство и часто запускаться без вреда для экологии. Статья по теме Что означает для России запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» Экономический потенциал запусков весьма велик, отметил собеседник агентства. Потребность Китая в запуске спутников согласно их оценкам — 26 тысяч, в то время как страна пока смогла вывести на орбиту своими силами только 138 аппаратов. Гораздо хуже дела со спутниками обстоят у другой страны БРИКС — Индии, — их аппаратов на околоземной орбите осталось всего 11 из запущенных ранее 24. Естественно, при стоимости пуска «Ангара-А5» в 9 млрд рублей, коммерческие полеты будут обходиться партнерам несколько дороже, как это было в случае с коммерческими пусками «Союзов» в интересах США. Например, в 2018 году американцы платили России от 45 до 50 млн долларов при себестоимости пуска в 25 — 30 млн долларов. Ранее известные ученые рассказали URA.RU, что главное отличие «Ангара-А5» от советского «Протона» заключается не столько в грузоподъемности (24,5 тонны против 23 тонн соответственно), а прежде всего в ее экологичности. Советский физик Натан Эйсмонт, работавший под началом академика Королева над проектом сверхтяжелой ракеты Н-1 (100 тонн полезной нагрузки) рассказал URA.RU, что экологическая безопасность новой ракеты позволит чаще производить пуски в Амурской области, где расположен космодром «Восточный» без вреда для экологии и человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия произвела удачный запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный». Несмотря на высокую стоимость ракеты и ее разработки, затраты окупятся и положительно скажутся на выполнении тех задач, которые ставит перед космической отраслью страны правительство. Об этом URA.RU рассказал экономист Артем Пылин, раскрыв значение российской разработки для экономики РФ и ее потенциал для развития сотрудничества на международных площадках. Накануне, 11 апреля 2024 года в 12:00 по московскому времени ракета-носитель «Ангара-А5», оснащенная российским двигателем «Орион», со спутником «Гагаринец» в грузовом отсеке, стартовала с космодрома «Восточный». Разработкой ракеты с 1996 года занимался Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Первый полет прототип ракеты совершил 10 лет назад — 23 декабря 2014 года, а всего выполнено четыре пуска, три из которых до вчерашнего дня произведены с космодрома в Плесецке. За 28 лет государство вложило в разработку «Ангара-А5» более 40 млрд рублей, а один запуск обходится бюджету в 9 млрд рублей, что в три раза дороже советского «Протона». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Артем Пылин в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что сама разработка ракеты и последующие траты на ее пуски обоснованы и принесут больше пользы экономике, нежели сиюминутная отказ ради экономии. «Новые разработки в космической отрасли важны с точки зрения их последующей коммерциализации и укрепления позиций страны на мировом рынке космических услуг. В России сохраняется значительный потенциал в развитии космических технологий. При этом необходимо стимулировать бизнес к их внедрению при производстве гражданской продукции. Для повышения привлекательности рынка космических услуг для частных инвесторов важно развивать соответствующую нормативно-правовую базу», — пояснил Артем Пылин. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил ряд задач правительству, бизнесу и космической отрасли России по коммерциализации пусков, конвейерной сборке космических аппаратов. «Формирование собственной развитой индустрии космических сервисов, технологий и продуктов должно стать одним из приоритетных направлений нашей работы. Это ключевой фактор повышения инвестиционной привлекательности российской космонавтики и в целом восстановления ее лидирующих позиций», — подчеркнул Мишустин. Экономист Пылин пояснил, что Россия активно развивает международное сотрудничество с Китаем, Беларусью, Казахстаном и другими странами в области космических технологий. Например, с Казахстаном ведется совместная работа над созданием ракетного комплекса «Байтерек». «При этом сохраняется значительный потенциал по наращиванию Россией экспорта космических услуг, особенно в страны ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, что будет способствовать формированию совместных производственных цепочек и укреплению технологического потенциала стран», — пояснил экономический смысл дальнейшего внедрения «Ангара-А5» на международной арене. Мишустин неоднократно подчеркивал, что главным ориентиром во внешнеэкономической политике России является торговля с дружественными странами. «Приоритетом является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Новые возможности для эффективного продвижения экономических инициатив открывает российское председательство в органах СНГ и БРИКС в 2024 году», — заявил глава правительства в феврале. Страны-участники БРИКС и ЕАЭС не имеют собственных разработок, подобных ракете «Ангара-А5», которые могут быть поставлены на конвейерное производство и часто запускаться без вреда для экологии. Экономический потенциал запусков весьма велик, отметил собеседник агентства. Потребность Китая в запуске спутников согласно их оценкам — 26 тысяч, в то время как страна пока смогла вывести на орбиту своими силами только 138 аппаратов. Гораздо хуже дела со спутниками обстоят у другой страны БРИКС — Индии, — их аппаратов на околоземной орбите осталось всего 11 из запущенных ранее 24. Естественно, при стоимости пуска «Ангара-А5» в 9 млрд рублей, коммерческие полеты будут обходиться партнерам несколько дороже, как это было в случае с коммерческими пусками «Союзов» в интересах США. Например, в 2018 году американцы платили России от 45 до 50 млн долларов при себестоимости пуска в 25 — 30 млн долларов. Ранее известные ученые рассказали URA.RU, что главное отличие «Ангара-А5» от советского «Протона» заключается не столько в грузоподъемности (24,5 тонны против 23 тонн соответственно), а прежде всего в ее экологичности. Советский физик Натан Эйсмонт, работавший под началом академика Королева над проектом сверхтяжелой ракеты Н-1 (100 тонн полезной нагрузки) рассказал URA.RU, что экологическая безопасность новой ракеты позволит чаще производить пуски в Амурской области, где расположен космодром «Восточный» без вреда для экологии и человека.