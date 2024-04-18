Воевал с губернатором, дружил с теневым мэром

Чем известен Алексей Демкин, уволившийся из пермского правительства из-за сына

18 апреля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин трижды избирался депутатом гордумы Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Алексей Демкин является старшим сыном экс-депутата заксобрания, владельца девелоперской компании «ПЗСП» Николая Демкина. В 1996 году Алексей окончил Пермский Политех по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». С 1995 года работал на ПЗСП мастером в цехе производства ячеистого бетона, инженером отдела снабжения. Позже был директором ЗАО «Альтернатива Ч», директором ООО «Торговый дом ПЗСП», директором по продажам завода. В 2018 году он стал гендиректором компании, и оставил его в конце 2020 года в связи с трудоустройством в мэрию Перми. С марта 2021 года по июнь 2023 года он был главой Перми. В политику Алексей Демкин пришел в марте 2009 года, тогда он был избран депутатом Пермской гордумы. Позднее он избирался в думу еще дважды, в 2011 и 2016 годах. На посту мэра Демкин запомнился, прежде всего, тем, что при нем Пермь отпраздновала 300-летие города. А сразу после юбилея он сложил полномочия и перешел в правительство Пермского края на специально созданную под него должность вице-премьера. Алексей Демкин считается соратником теневого мэра Перми Владимира Плотникова. У них — давние товарищеские отношения. Именно Плотников посодействовал тому, чтобы Демкин стал мэром города. В момент назначения Демкина главой города между ним и краевыми властями была договоренность о разграничении сфер влияния. «Сперва кандидатуру Демкина воспринимали как лояльную краю, а потом выяснилось, что у этой фигуры есть серьезные амбиции. Вплоть до губернаторских», — рассказывает собеседник в политтусовке. Это и стало причиной важнейшего политического конфликта последних лет в Прикамье. Считается, что после неудачных для края сентябрьских выборов 2021 года, Плотников подключил свои связи в Москве, чтобы ослабить Махонина, а в перспективе и вовсе заменить на Алексея Демкина. Из-за этого давления несколько раз переносился визит в регион вице-премьера Михаила Мишустина. Конфликт достиг апогея в марте 2023 года. Тогда якобы Демкин хотел выдвинуть на получение звания почетного жителя Перми Владимира Плотникова. Это рассердило Махонина и он стал добиваться отставки Демкина. В мае—июне 2023 года Демкин и Махонин встретились в присутствии некоего гаранта (версии о том, кто это был, до сих пор расходятся) и договорились о том, что первый оставляет свой пост, а второй гарантирует ему продолжение политической карьеры в правительстве. Специально для этих целей функционал вице-премьера Александра Борисова был раздроблен: из его блока выделили два министерства и отдали Демкину. С тех пор в публичной плоскости Демкин не проявлял себя ни разу. А Дмитрий Махонин обиды не простил. С первых дней он прогнозировал, что надолго Демкин в правительстве не задержится. И оказался прав. Он не проработал там и года. Алексей Демкин оставил должность из-за выходки сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Демкин является старшим сыном экс-депутата заксобрания, владельца девелоперской компании «ПЗСП» Николая Демкина. В 1996 году Алексей окончил Пермский Политех по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». С 1995 года работал на ПЗСП мастером в цехе производства ячеистого бетона, инженером отдела снабжения. Позже был директором ЗАО «Альтернатива Ч», директором ООО «Торговый дом ПЗСП», директором по продажам завода. В 2018 году он стал гендиректором компании, и оставил его в конце 2020 года в связи с трудоустройством в мэрию Перми. С марта 2021 года по июнь 2023 года он был главой Перми. В политику Алексей Демкин пришел в марте 2009 года, тогда он был избран депутатом Пермской гордумы. Позднее он избирался в думу еще дважды, в 2011 и 2016 годах. Алексей Демкин считается соратником теневого мэра Перми Владимира Плотникова. У них — давние товарищеские отношения. Именно Плотников посодействовал тому, чтобы Демкин стал мэром города. В момент назначения Демкина главой города между ним и краевыми властями была договоренность о разграничении сфер влияния. «Сперва кандидатуру Демкина воспринимали как лояльную краю, а потом выяснилось, что у этой фигуры есть серьезные амбиции. Вплоть до губернаторских», — рассказывает собеседник в политтусовке. Это и стало причиной важнейшего политического конфликта последних лет в Прикамье. Считается, что после неудачных для края сентябрьских выборов 2021 года, Плотников подключил свои связи в Москве, чтобы ослабить Махонина, а в перспективе и вовсе заменить на Алексея Демкина. Из-за этого давления несколько раз переносился визит в регион вице-премьера Михаила Мишустина. Конфликт достиг апогея в марте 2023 года. Тогда якобы Демкин хотел выдвинуть на получение звания почетного жителя Перми Владимира Плотникова. Это рассердило Махонина и он стал добиваться отставки Демкина. В мае—июне 2023 года Демкин и Махонин встретились в присутствии некоего гаранта (версии о том, кто это был, до сих пор расходятся) и договорились о том, что первый оставляет свой пост, а второй гарантирует ему продолжение политической карьеры в правительстве. Специально для этих целей функционал вице-премьера Александра Борисова был раздроблен: из его блока выделили два министерства и отдали Демкину. С тех пор в публичной плоскости Демкин не проявлял себя ни разу. А Дмитрий Махонин обиды не простил. С первых дней он прогнозировал, что надолго Демкин в правительстве не задержится. И оказался прав. Он не проработал там и года. Алексей Демкин оставил должность из-за выходки сына.