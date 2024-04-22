«Ночью били стекла»: в затопленном районе Кургана ждут мародеров

Как в Глинках и СНТ курганцы спасают имущество от разграбления

23 апреля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Жители Глинки готовы дать отпор непрошенным гостям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Улица Сибирская в микрорайоне Глинки в эти дни превратилась в причал. Жители затопленных улиц приплывают сюда на своих лодочках, чтобы ступить на землю, за продуктами или к автомобилю. Многие мужчины предпочли остаться в затопленных домах, чтобы уберечь их от разграбления. Люди живут на вторых этажах или на чердаках. По поселку ходят байки о мародерах, а некоторые жильцы слышат подозрительные звуки по ночам. Корреспондент URA.RU провел день в затопленном микрорайоне. Жизнь на воде Иван впервые переживает крупный паводок в доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Добротный коттедж из красного кирпича стоит в воде. Иван эвакуировал свою семью, а сам остался. На второй этаж вода не зашла, в доме есть генератор и газовый баллон — все, что нужно для сносного быта. Спасатели доставили мужчине бензин для генератора. «Сегодня ночь слышен был бой стекол. Не знаю кто их разбил, но, думаю, мародеры тут присутствуют», — сдержано говорит мужчина. Работает он дистанционно. Во дворе дома есть надувная лодка. В нее Иван спускается из окна дома и подплывает к забору, чтобы забрать бутылки с горючим. Продуктами и водой запасся заблаговременно, поэтому коттедж не покидает. Вещи поднимал на второй этаж, что спасло технику от сырости. Иван вспоминает, что в 2002 году вода подошла к ограде, но до коттеджа не дошла. И в этот раз семья не ожидала, что стихия вытеснит их из дома. В микрорайоне Глинки затопило несколько улиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В домах Глинки остаются не только мужчины. Владислав приехал проведать 60-летнюю бабушку, которая отказалась эвакуироваться. «Она присматривает за домом, раз начали мародерить в Затобольном. Только-только начало топить Затобольный, полезли цыгане. И в Глинках только вода начала приходить по улице Новой: у человека в ограде она появилась, забрались к нему двое мужчин. Он дал отпор. Начали караулить посменно», — рассказывает парень. Про двух мародеров, которых спугнули или дали им отпор, слышали и другие жители Глинки. Спасатели отмечают, что об инцидентах с воровством им не известно. В поселке есть стражи порядка, которые патрулируют затопленные территории на катере. Операция спасения Сотрудники МЧС из Свердловской области дежурят на этом «причале». У них две резиновые лодки с мотором. Жители часто обращаются с просьбами проверить дом или поискать сбежавших питомцев. Спасатели никому не отказывают. Вот и сейчас пенсионерка Валентина Белешова попросилась к спасателям в лодку, чтобы проведать дом и Буську. Своенравная кошка вырвалась, когда семья спешно покидала дом из-за наводнения, и убежала на крышу. Пенсионерке предоставили спасательный жилет и место в лодке. Двор дома оказался затопленным, вода принесла много мусора. В поисках кошки спасателю пришлось проделать несколько трюков: передвигаться по крыше пристроя, пройти в затопленное помещение. Буська нашлась, но вырвалась и в этот раз, цапнув спасателя. «Главное, я убедилась, что кошка жива. И на дом посмотрела. Успокоили меня. Спасибо ребята за такую важную работу», — благодарила пенсионерка. Жители Глинки обращаются к спасателям за помощью: проведать дом, родственников, найти питомцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сейчас чаще приходится вытаскивать из воды оставленных на привязи собак. Однако особенно заполнилась свердловским спасателям другая пенсионерка. 92-летнюю бабулю спасатели вытащили на носилках, когда паводок пришел в микрорайон. Вода в доме уже была по щиколотку, но бабушка противилась эвакуации и пиналась. Островок везения Александру Махневу очень повезло. Его дом оказался на небольшом островке посреди затопленных улиц. Добирается до большой земли он тоже на лодке — соседи помогают. Практически у всех есть своих лодочки. А Махнев им помогает зарядить телефоны и пауэрбанки. «Живем на острове: домов шесть не затоплено. К нам приплывают с затопленных частей поселка, чтобы телефоны зарядить», — говорит он. Работает Махнев на ЗАО «Глинки», помогал эвакуировать коров с предприятия. Отмечает, что многие соседи остались в домах на вторых этажах и чердаках из-за страха мародеров. Некоторым некуда было вывозить животных — куриц и поросят. Есть среди соседей и те, кто не захотел эвакуироваться. Например, директор одного из магазинов крупной торговой сети сегодня впервые «выплыла» из дома на работу. В микрорайоне дежурят спасатели из Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помогать, невзирая на убытки Местный предприниматель Аслан Агаларов из-за паводка закрыл магазин, кафе и пункт выдачи товаров. «Мы сами терпим ущерб, но помогаем людям. В пункты временного размещения (ПВР) в городе, в школе №48 обеспечили водой, хлебом, чем наше предприятие занимается. Мы вместе держимся, помогаем. Не у всех есть другое жилье», — говорит он. Агаларов вместе со спасателями доставил жителю бензин для генератора. Большинство жителей Гинки не унывают из-за наводнения. Алексей готовится делать большой ремонт в доме, заменить кухонный гарнитур, который «утонул». А вот его сосед решил, что больше не будет терпеть наводнения, он планирует продать дом и подыскать жилье в незатопляемой зоне. Возможно, в этом же микрорайоне. URA.RU писало, что в Курганской области вода затопила более пяти тысяч жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие несколько дней. Затопленные территории в регионе будут дезинфицировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Улица Сибирская в микрорайоне Глинки в эти дни превратилась в причал. Жители затопленных улиц приплывают сюда на своих лодочках, чтобы ступить на землю, за продуктами или к автомобилю. Многие мужчины предпочли остаться в затопленных домах, чтобы уберечь их от разграбления. Люди живут на вторых этажах или на чердаках. По поселку ходят байки о мародерах, а некоторые жильцы слышат подозрительные звуки по ночам. Корреспондент URA.RU провел день в затопленном микрорайоне. Добротный коттедж из красного кирпича стоит в воде. Иван эвакуировал свою семью, а сам остался. На второй этаж вода не зашла, в доме есть генератор и газовый баллон — все, что нужно для сносного быта. Спасатели доставили мужчине бензин для генератора. «Сегодня ночь слышен был бой стекол. Не знаю кто их разбил, но, думаю, мародеры тут присутствуют», — сдержано говорит мужчина. Работает он дистанционно. Во дворе дома есть надувная лодка. В нее Иван спускается из окна дома и подплывает к забору, чтобы забрать бутылки с горючим. Продуктами и водой запасся заблаговременно, поэтому коттедж не покидает. Вещи поднимал на второй этаж, что спасло технику от сырости. Иван вспоминает, что в 2002 году вода подошла к ограде, но до коттеджа не дошла. И в этот раз семья не ожидала, что стихия вытеснит их из дома. В домах Глинки остаются не только мужчины. Владислав приехал проведать 60-летнюю бабушку, которая отказалась эвакуироваться. «Она присматривает за домом, раз начали мародерить в Затобольном. Только-только начало топить Затобольный, полезли цыгане. И в Глинках только вода начала приходить по улице Новой: у человека в ограде она появилась, забрались к нему двое мужчин. Он дал отпор. Начали караулить посменно», — рассказывает парень. Про двух мародеров, которых спугнули или дали им отпор, слышали и другие жители Глинки. Спасатели отмечают, что об инцидентах с воровством им не известно. В поселке есть стражи порядка, которые патрулируют затопленные территории на катере. Сотрудники МЧС из Свердловской области дежурят на этом «причале». У них две резиновые лодки с мотором. Жители часто обращаются с просьбами проверить дом или поискать сбежавших питомцев. Спасатели никому не отказывают. Вот и сейчас пенсионерка Валентина Белешова попросилась к спасателям в лодку, чтобы проведать дом и Буську. Своенравная кошка вырвалась, когда семья спешно покидала дом из-за наводнения, и убежала на крышу. Пенсионерке предоставили спасательный жилет и место в лодке. Двор дома оказался затопленным, вода принесла много мусора. В поисках кошки спасателю пришлось проделать несколько трюков: передвигаться по крыше пристроя, пройти в затопленное помещение. Буська нашлась, но вырвалась и в этот раз, цапнув спасателя. «Главное, я убедилась, что кошка жива. И на дом посмотрела. Успокоили меня. Спасибо ребята за такую важную работу», — благодарила пенсионерка. Сейчас чаще приходится вытаскивать из воды оставленных на привязи собак. Однако особенно заполнилась свердловским спасателям другая пенсионерка. 92-летнюю бабулю спасатели вытащили на носилках, когда паводок пришел в микрорайон. Вода в доме уже была по щиколотку, но бабушка противилась эвакуации и пиналась. Александру Махневу очень повезло. Его дом оказался на небольшом островке посреди затопленных улиц. Добирается до большой земли он тоже на лодке — соседи помогают. Практически у всех есть своих лодочки. А Махнев им помогает зарядить телефоны и пауэрбанки. «Живем на острове: домов шесть не затоплено. К нам приплывают с затопленных частей поселка, чтобы телефоны зарядить», — говорит он. Работает Махнев на ЗАО «Глинки», помогал эвакуировать коров с предприятия. Отмечает, что многие соседи остались в домах на вторых этажах и чердаках из-за страха мародеров. Некоторым некуда было вывозить животных — куриц и поросят. Есть среди соседей и те, кто не захотел эвакуироваться. Например, директор одного из магазинов крупной торговой сети сегодня впервые «выплыла» из дома на работу. Местный предприниматель Аслан Агаларов из-за паводка закрыл магазин, кафе и пункт выдачи товаров. «Мы сами терпим ущерб, но помогаем людям. В пункты временного размещения (ПВР) в городе, в школе №48 обеспечили водой, хлебом, чем наше предприятие занимается. Мы вместе держимся, помогаем. Не у всех есть другое жилье», — говорит он. Агаларов вместе со спасателями доставил жителю бензин для генератора. Большинство жителей Гинки не унывают из-за наводнения. Алексей готовится делать большой ремонт в доме, заменить кухонный гарнитур, который «утонул». А вот его сосед решил, что больше не будет терпеть наводнения, он планирует продать дом и подыскать жилье в незатопляемой зоне. Возможно, в этом же микрорайоне. URA.RU писало, что в Курганской области вода затопила более пяти тысяч жилых и дачных домов. По прогнозу МЧС, пик паводка в Кургане ожидается в ближайшие несколько дней. Затопленные территории в регионе будут дезинфицировать.