Путин ищет баланс в Закавказье

После переговоров с Алиевым он планирует встретиться с Пашиняном

22 апреля 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поводом для встречи президентов РФ и Азербайджана стало 50-летние БАМа. Однако, пояснили URA.RU эксперты, эти переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева имеют стратегическое значение: на фоне провоцирования Ереваном конфликта с Москвой и Баку президенты сближают позиции, но Путин пытается сохранить баланс в Закавказье. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, визит которого также ожидают в Кремле, рискует остаться наедине с Западом и повторить путь Украины, говорят аналитики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в Москву за две недели до инаугурации Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU С темы 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Путин начал свое приветствие Алиева. «Ваш отец сыграл значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. Он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это помним и очень благодарны ему», — отметил Путин, отдавая дань памяти Гейдару Алиеву. Двусторонние отношения России и Азербайджана, по словам Путина, «находятся на высоком уровне». Товарооборот растет и уже превысил 4 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли 6 миллиардов. «С точки зрения обеспечения безопасности в регионе вопросов очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них», — обратился российский президент к коллеге. Алиев в ответном слове отметил, что в Азербайджане ценят «отношение к памяти Гейдара Алиева и в российском руководстве, и среди общественности». «Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши народы, вносят вклад в дальнейшее развитие наших отношений. Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи, — заявил Алиев. — Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которая является главным политическим документом». По словам Ильхама Алиева, в Азербайджане «рады тому, как решаются вопросы безопасности в регионе». «Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. От взаимодействия наших стран зависит очень многое. Мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества и урегулирования всех вопросов в духе взаимных интересов», — сказал президент Азербайджана. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удается вбить клин между Путиным и Алиевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодняшняя встреча Путина и Алиева стала первой после президентских выборов в Азербайджане (в феврале) и в России (в марте). Оба лидера победили с большим преимуществом. При этом, замечают эксперты, Путин пригласил Алиева в Москву до своей инаугурации, которая состоится только через две недели. Чуть раньше он провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, подчеркивая тем самым стратегические направления внешней политики страны. Как и Алиев своим визитом подтверждает стратегический характер отношений с РФ. В Закавказье ситуация подогревается премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который провоцирует на конфликт как соседний Азербайджан, так и Россию. Азербайджан был вынужден силой забрать Нагорный Карабах, напоминает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. «Задача Запада — руками Пашиняна поставить Россию перед выбором: или открыть второй фронт и воевать с Азербайджаном, значит и с Турцией, его главным союзником, или с позором уйти из Закавказья», — говорит политолог. Новость по теме В Кремле высказались о требовании Армении вывести войска РФ Россия сдержанно реагирует на действия Пашиняна и пытается балансировать, чтобы сохранить отношения и с Ереваном, и с Баку. Даже в ситуациях, когда Пашинян обвинял российских миротворцев и ОДКБ в том, что они не встали на сторону Армении в случае с Карабахом, когда заявил о приостановке членства в ОДКБ, когда потребовал вывести российских пограничников из аэропорта Еревана, сейчас — из Тавушской области. Причем сами жители области против этого: люди считают, что Пашинян сдает их — Азербайджан может забрать и эту территорию, объясняет Родионов. Подконтрольные Пашиняну телеграм-каналы видят в этих протестах «руку Кремля» и вновь провоцируют Москву на то, чтобы она выбрала одну из сторон конфликта. Отвечая на вопрос URA.RU о требовании Армении вывести российских военных, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: в Кремле ожидают, что «в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьеру Пашиняну представится возможность обсудить эти и другие актуальные вопросы лично». Завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов считает, что встреча Путина и Алиева на фоне демаршей Пашиняна повлечет углубление отношений России и Азербайджана в политической, экономической и в военной сферах. Но это будет не «назло Армении». «Отношения Москвы и Баку имеют свою логику развития и изначально ориентированы на сотрудничество. Россия старается поддерживать Азербайджан особенно в вопросах, связанных с противодействием Западу, — пояснил политолог. — Безопасность для России в регионе обеспечивается: Азербайджан является союзником РФ, условно — щитом. Ведь этот щит может быть направлен только в сторону Турции и Ирана, а с обеими странами у РФ хорошие отношения». По мнению ведущего научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, бывшего военного атташе в ряде стран Станислава Иванова, России важно сохранить с Азербайджаном «добрососедские отношения». Вбить клин в них пытались и через сообщения о военных поставках из Баку в Киев. Но все безрезультатно. Новость по теме Алиев назвал Россию гарантией безопасности на Кавказе Суверенная от Запада политика Азербайджана обеспечивает безопасность для России в Закавказье, подтверждает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Запад использует руководство Армении для давления на Россию. Азербайджан же остается партнером РФ в закавказском регионе. Поэтому Россия будет пытаться углублять и политические, и экономические, и, возможно, военные отношения с Азербайджаном, и это будет усилением России в регионе. Это реально сделать, так как Азербайджан из всех постсоветских стран меньше всех остальных (тем более Армении) способен поддаться попыткам сделать из него еще одну Украину». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поводом для встречи президентов РФ и Азербайджана стало 50-летние БАМа. Однако, пояснили URA.RU эксперты, эти переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева имеют стратегическое значение: на фоне провоцирования Ереваном конфликта с Москвой и Баку президенты сближают позиции, но Путин пытается сохранить баланс в Закавказье. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, визит которого также ожидают в Кремле, рискует остаться наедине с Западом и повторить путь Украины, говорят аналитики. С темы 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Путин начал свое приветствие Алиева. «Ваш отец сыграл значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. Он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это помним и очень благодарны ему», — отметил Путин, отдавая дань памяти Гейдару Алиеву. Двусторонние отношения России и Азербайджана, по словам Путина, «находятся на высоком уровне». Товарооборот растет и уже превысил 4 млрд долларов, а российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли 6 миллиардов. Алиев в ответном слове отметил, что в Азербайджане ценят «отношение к памяти Гейдара Алиева и в российском руководстве, и среди общественности». «Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши народы, вносят вклад в дальнейшее развитие наших отношений. Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи, — заявил Алиев. — Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которая является главным политическим документом». От взаимодействия наших стран зависит очень многое. Мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества и урегулирования всех вопросов в духе взаимных интересов», — сказал президент Азербайджана. Сегодняшняя встреча Путина и Алиева стала первой после президентских выборов в Азербайджане (в феврале) и в России (в марте). Оба лидера победили с большим преимуществом. При этом, замечают эксперты, Путин пригласил Алиева в Москву до своей инаугурации, которая состоится только через две недели. Чуть раньше он провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, подчеркивая тем самым стратегические направления внешней политики страны. Как и Алиев своим визитом подтверждает стратегический характер отношений с РФ. В Закавказье ситуация подогревается премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который провоцирует на конфликт как соседний Азербайджан, так и Россию. Азербайджан был вынужден силой забрать Нагорный Карабах, напоминает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. «Задача Запада — руками Пашиняна поставить Россию перед выбором: или открыть второй фронт и воевать с Азербайджаном, значит и с Турцией, его главным союзником, или с позором уйти из Закавказья», — говорит политолог. Россия сдержанно реагирует на действия Пашиняна и пытается балансировать, чтобы сохранить отношения и с Ереваном, и с Баку. Даже в ситуациях, когда Пашинян обвинял российских миротворцев и ОДКБ в том, что они не встали на сторону Армении в случае с Карабахом, когда заявил о приостановке членства в ОДКБ, когда потребовал вывести российских пограничников из аэропорта Еревана, сейчас — из Тавушской области. Причем сами жители области против этого: люди считают, что Пашинян сдает их — Азербайджан может забрать и эту территорию, объясняет Родионов. Подконтрольные Пашиняну телеграм-каналы видят в этих протестах «руку Кремля» и вновь провоцируют Москву на то, чтобы она выбрала одну из сторон конфликта. Отвечая на вопрос URA.RU о требовании Армении вывести российских военных, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: в Кремле ожидают, что «в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьеру Пашиняну представится возможность обсудить эти и другие актуальные вопросы лично». Завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов считает, что встреча Путина и Алиева на фоне демаршей Пашиняна повлечет углубление отношений России и Азербайджана в политической, экономической и в военной сферах. Но это будет не «назло Армении». «Отношения Москвы и Баку имеют свою логику развития и изначально ориентированы на сотрудничество. Россия старается поддерживать Азербайджан особенно в вопросах, связанных с противодействием Западу, — пояснил политолог. — По мнению ведущего научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, бывшего военного атташе в ряде стран Станислава Иванова, России важно сохранить с Азербайджаном «добрососедские отношения». Вбить клин в них пытались и через сообщения о военных поставках из Баку в Киев. Но все безрезультатно. Суверенная от Запада политика Азербайджана обеспечивает безопасность для России в Закавказье, подтверждает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. «Запад использует руководство Армении для давления на Россию. Азербайджан же остается партнером РФ в закавказском регионе. Поэтому Россия будет пытаться углублять и политические, и экономические, и, возможно, военные отношения с Азербайджаном, и это будет усилением России в регионе. Это реально сделать, так как Азербайджан из всех постсоветских стран меньше всех остальных (тем более Армении) способен поддаться попыткам сделать из него еще одну Украину».