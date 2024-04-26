В Пермском крае вводятся ограничения на майские праздники

За нарушение запретов будут штрафовать на сотни тысяч рублей

27 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Сжигать мусор и растительность на даче в период действия ограничения не стоит — за это грозит штраф Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Пермском крае в период майских праздников вводится ряд ограничений. За нарушение некоторых из них, к примеру, разведение костров, жителям грозят штрафы. О том, что еще под запретом в предстоящие длинные выходные — в материале URA.RU. Разведение открытого огня Разведение открытого огня в лесах и парках Пермского края вне оборудованных кострищ не допускается Фото: Алексей Андронов © URA.RU С 20 апреля в Прикамье действует противопожарный сезон, а с 30 апреля — особый противопожарный режим. Он продлится по 10 мая, сообщили URA.RU в правительстве Пермского края. На этот период запрещается: выжигание сухой травы на сельскохозяйственных полях;

сжигание мусора, отходов, травы, листьев, веток и иной растительности

разведение костров в лесах и парках вне оборудованных кострищ. Нарушителям грозит ответственность, в том в том числе, уголовная, предупредили в минтербезопасности Пермского края. Размеры штрафов за нарушение требований противопожарной безопасности составляют: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей; должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей; для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей; для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей. В ГУ МЧС по Прикамью напомнили, что разведение открытого огня для приготовления пищи (в том числе, шашлыка) допускается только в специальных несгораемых емкостях (мангалы, жаровни). При этом расстояние от очага горения до ближайшей постройки должно быть не менее пяти метров. Продажа алкоголя Купить спиртное в магазине 1 мая не получится Фото: Размик Закарян © URA.RU 1 мая в Перми и Пермском крае запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Размер административного штрафа составит: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс рублей;

для юридических лиц — от 100 до 300 тыс рублей. Парковка автотранспорта в центре Перми 1 мая с 11:30 до 16:45 в Перми временно ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц города. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда», указано на сайте минтранспорта Прикамья. Частично будут перекрыты следующие улицы: Комсомольский проспект;

Краснова;

Революции;

Швецова;

Глеба Успенского;

Тимирязева:

1-я Красноармейская;

Полины Осипенко. При этом с полуночи 30 апреля до 16:30 1 мая запрещается остановка и стоянка автотранспорта по обеим сторонам Комсомольского проспекта (от ул. Пушкина до дома №67 по пр-ту Комсомольский), а также на ул. Краснова (от ул. Пушкина до пр-та Комсомольский). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в период майских праздников вводится ряд ограничений. За нарушение некоторых из них, к примеру, разведение костров, жителям грозят штрафы. О том, что еще под запретом в предстоящие длинные выходные — в материале URA.RU. Разведение открытого огня С 20 апреля в Прикамье действует противопожарный сезон, а с 30 апреля — особый противопожарный режим. Он продлится по 10 мая, сообщили URA.RU в правительстве Пермского края. На этот период запрещается: Нарушителям грозит ответственность, в том в том числе, уголовная, предупредили в минтербезопасности Пермского края. Размеры штрафов за нарушение требований противопожарной безопасности составляют: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей; должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей; для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей; для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей. В ГУ МЧС по Прикамью напомнили, что разведение открытого огня для приготовления пищи (в том числе, шашлыка) допускается только в специальных несгораемых емкостях (мангалы, жаровни). При этом расстояние от очага горения до ближайшей постройки должно быть не менее пяти метров. Продажа алкоголя 1 мая в Перми и Пермском крае запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Размер административного штрафа составит: Парковка автотранспорта в центре Перми 1 мая с 11:30 до 16:45 в Перми временно ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц города. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда», указано на сайте минтранспорта Прикамья. Частично будут перекрыты следующие улицы: При этом с полуночи 30 апреля до 16:30 1 мая запрещается остановка и стоянка автотранспорта по обеим сторонам Комсомольского проспекта (от ул. Пушкина до дома №67 по пр-ту Комсомольский), а также на ул. Краснова (от ул. Пушкина до пр-та Комсомольский).