В Пермском крае вводятся ограничения на майские праздники

В Пермском крае в период майских праздников вводится ряд ограничений. За нарушение некоторых из них, к примеру, разведение костров, жителям грозят штрафы. О том, что еще под запретом в предстоящие длинные выходные — в материале URA.RU.
Разведение открытого огня
С 20 апреля в Прикамье действует противопожарный сезон, а с 30 апреля — особый противопожарный режим. Он продлится по 10 мая, сообщили URA.RU в правительстве Пермского края. На этот период запрещается:
- выжигание сухой травы на сельскохозяйственных полях;
- сжигание мусора, отходов, травы, листьев, веток и иной растительности
- разведение костров в лесах и парках вне оборудованных кострищ.
Нарушителям грозит ответственность, в том в том числе, уголовная, предупредили в минтербезопасности Пермского края. Размеры штрафов за нарушение требований противопожарной безопасности составляют: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей; должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей; для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей; для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
В ГУ МЧС по Прикамью напомнили, что разведение открытого огня для приготовления пищи (в том числе, шашлыка) допускается только в специальных несгораемых емкостях (мангалы, жаровни). При этом расстояние от очага горения до ближайшей постройки должно быть не менее пяти метров.
Продажа алкоголя
1 мая в Перми и Пермском крае запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Размер административного штрафа составит:
- для должностных лиц — от 20 до 40 тыс рублей;
- для юридических лиц — от 100 до 300 тыс рублей.
Парковка автотранспорта в центре Перми
1 мая с 11:30 до 16:45 в Перми временно ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц города. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда», указано на сайте минтранспорта Прикамья.
Частично будут перекрыты следующие улицы:
- Комсомольский проспект;
- Краснова;
- Революции;
- Швецова;
- Глеба Успенского;
- Тимирязева:
- 1-я Красноармейская;
- Полины Осипенко.
При этом с полуночи 30 апреля до 16:30 1 мая запрещается остановка и стоянка автотранспорта по обеим сторонам Комсомольского проспекта (от ул. Пушкина до дома №67 по пр-ту Комсомольский), а также на ул. Краснова (от ул. Пушкина до пр-та Комсомольский).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!