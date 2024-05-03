Рецепты пасхальных угощений от именитых свердловчан

Готовим вместе с «Мисс Екатеринбург» и звездой «Уральских пельменей»

03 мая 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Есть куличи свердловчане будут уже в эти выходные Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU статья из сюжета Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024 Уже 5 мая православные отметят главный праздник — Пасху. По традиции россияне будут готовить стол, где появятся крашеные яйца, куличи и творожная пасха. Как рассказал URA.RU актер Константин Третьяков («Киберпапа», «Беспринципные»), секрет самого вкусного кулича для него — это фирменный рецепт в исполнении чьих-то добрых рук. Агентство решило выведать у именитых свердловчан рецепты угощений, которые они готовят из года в год. Кулич с орешками и клюквой от Юлии Михалковой Пасха для актрисы имеет очень важное значение. Этот день всегда начало чего-то нового и хорошего, считает Михалкова. «Я даже некоторые важные дела и проекты стараюсь планировать на пасхальные дни и недели. Мне кажется, что в это время все добрые начинания приобретают особую силу. По возможности я соблюдаю пасхальные традиции и рецепты нашей семьи. Обязательно пеку и освящаю в храме куличи, посещаю праздничную службу. Стремлюсь в этот день быть рядом с родными и в родных местах», — рассказала Михалкова. Также продюсер на каждый праздник готовит куличи, одним из рецептов она поделилась с читателями. Для приготовления нужно взять: мука высшего сорта, 600 гр;

сухие дрожжи, 12 гр;

ванилин, 1 гр или пакетик ванильного сахара;

молоко, четверть литра;

сахар, 150 гр;

соль, половина чайной ложки;

2 яйца;

сливочное масло, 100-150 гр;

сушеная клюква, 50 гр;

кедровые орешки, 50 гр. Для глазури: сахарная пудра, 100 гр;

один белок,

лимонная кислота,1 щепотка, или лимонный сок, 3-6 капель. С куличами во время выпечки нужно быть аккуратным, чтобы тесто не опало Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рецепт: муку просеять, добавить дрожжи, ванилин или пакетик ванильного сахара, все перемешать сухой столовой ложкой. В отдельной посуде в теплом молоке или воде растворите сахар. Затем добавьте соль, яйцо и все хорошенько перемешайте. Теперь соедините приготовленную смесь с сухими компонентами, месите тесто до получения однородной структуры. Затем надо добавить в тесто размягченное сливочное масло, сушеную клюкву, кедровые орешки, перемешать. Кастрюлю накрыть хлопковым полотенцем и поставить для подъема в теплое место на 40-50 минут. Затем тесто обмять, разделить на равные части. Из каждой части скатать шар и разложить по формам. Я использовала готовые бумажные формы для кулича. Если вы используете железные формы, предварительно их смажьте. Тесто не должно занимать больше половины формы, так как при выпечке оно сильно поднимается. Новость по теме Топ необычных куличей на Пасху в ресторанах Екатеринбурга. Фото Бумажные формы с тестом поставить на противень, накрыть хлопковым легким полотенцем и оставить для расстойки на 50-60 минут. Разогреть духовку до 180 градусов, после поставить противень с куличами на 20-30 минут (противень сильно не трясите, чтоб тесто не опало). Духовку при выпечке лучше не открывать. Готовые куличи достать, остудить. Пока остывают куличи, следует приготовить белую глазурь. Белок отделить от желтка, через сито просеять сахарную пудру, чтоб не было комочков. Взбить куриный белок с пудрой до однородной белой массы. Затем добавить щепотку лимонной кислоты или лимонный сок, еще раз взбить. Нанести глазурь на остывшие куличи, разровнять ложечкой или лопаткой по всей поверхности. Если вы хотите еще украсить кулич сверху, присыпьте кондитерской посыпкой или кедровыми орешками с клюквой для еще более выраженного уральского вкуса. Но делайте это сразу, так как глазурь быстро застывает. Угощение от «Мисс Екатеринбург-2023» В семье Александры Кузнецовой, которую в прошлом году признали самой красивой девушкой Екатеринбурга, традиционно на Пасху готовят творожный торт. Повторить его легко, для этого понадобится: творог не менее 9% жирности, 1 кг;

сметана 20-30% жирности, 500 гр;

сахар, 125 гр или по вкусу;

крекер «Нежный», упаковка;

темный шоколад, плитка;

молоко;

ванилин, 1 пакетик. Рецепт: берем творог, сметану и сахар (сахар сыплем по вкусу, моя семья чаще всего добавляет полстакана, это около 125 гр.). Взбиваем ингредиенты до однородной массы, для вкуса можно добавить ванилин. Такой домашний торт приготовила бабушка Александры Фото предоставлено Александрой Кузнецовой Берем разъемную форму, на дно кладем слой крекеров и сверху выкладываем половину творожной массы. Повторить слои два раза: кладем опять крекеры и вторую половину творожной массы. Переходим к приготовлению глазури. Берем шоколад и ложку молока, топим на паровой бане. Горячим шоколадом поливаем торт. Ставим его в холодильник до полного застывания. Лучше подержать подольше, чтобы крекер пропитался и стал мягким (я бы посоветовала оставить на ночь). Готовый торт можно украсить орешками или ягодами. Творожный кулич от Академии единоборств РМК Шеф-повар Академии единоборств РМК Алексей Беляев предпочитает подавать главное угощение Пасхи с творогом. Он обращает внимание, что тесто нужно готовить сильно заранее — за 12 часов до планируемой подачи. Для этого необходимо: молоко, 140 мл;

сухие дрожжи, 11 гр;

сахар, 200 гр;

мука, 800 гр;

3 яйца;

3 яичных желтка;

половина чайной ложки соли;

ванильный сахар — по вкусу;

творог, 450 гр;

сливочное масло, 100 гр;

изюм или другие сухофрукты — по вкусу. Для глазури: сок апельсина, 100 гр;

цедра одного апельсина;

сухое молоко, 200 гр;

сгущенка, 200 гр. Рецепт: в теплое молоко всыпьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 5 столовых ложек муки. Перемешайте до однородной консистенции и уберите в теплое место. Опара должна увеличиться в объеме в 2-3 раза. Взбейте миксером яйца, желтки, оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. Положите творог и доведите до однородности. Смешайте массу с размягченным маслом. Продолжая взбивать, добавьте опару, а затем немного муки. На приготовление кулича нужно закладывать несколько часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Частями всыпайте остальную муку и месите тесто руками. Тесто должно схватиться, но остаться чуть-чуть липким. Заверните его в пакет или пищевую пленку. Тесто можно убрать в холодильник на 12 часов или оставить в теплом месте под полотенцем на пару часов, затем обмять и дать ему подойти еще примерно 2 часа. Слегка обваляйте сухофрукты в муке и вмесите их в тесто. Распределите массу по формочкам и накройте полотенцем. Дождитесь, пока тесто поднимется почти до верха. Выпекайте куличи в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут. Для приготовления глазури сначала нужно выжать сок апельсина, потом его цедру натереть на терке и добавить в сок. Далее мы добавляем сгущенку и сухое молоко. Вымешать венчиком до однородной консистенции, оставить на 20-30 минут и можно наносить на кулич. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже 5 мая православные отметят главный праздник — Пасху. По традиции россияне будут готовить стол, где появятся крашеные яйца, куличи и творожная пасха. Как рассказал URA.RU актер Константин Третьяков («Киберпапа», «Беспринципные»), секрет самого вкусного кулича для него — это фирменный рецепт в исполнении чьих-то добрых рук. Агентство решило выведать у именитых свердловчан рецепты угощений, которые они готовят из года в год. Пасха для актрисы имеет очень важное значение. Этот день всегда начало чего-то нового и хорошего, считает Михалкова. «Я даже некоторые важные дела и проекты стараюсь планировать на пасхальные дни и недели. Мне кажется, что в это время все добрые начинания приобретают особую силу. По возможности я соблюдаю пасхальные традиции и рецепты нашей семьи. Обязательно пеку и освящаю в храме куличи, посещаю праздничную службу. Стремлюсь в этот день быть рядом с родными и в родных местах», — рассказала Михалкова. Также продюсер на каждый праздник готовит куличи, одним из рецептов она поделилась с читателями. Для приготовления нужно взять: Для глазури: Рецепт: муку просеять, добавить дрожжи, ванилин или пакетик ванильного сахара, все перемешать сухой столовой ложкой. В отдельной посуде в теплом молоке или воде растворите сахар. Затем добавьте соль, яйцо и все хорошенько перемешайте. Теперь соедините приготовленную смесь с сухими компонентами, месите тесто до получения однородной структуры. Затем надо добавить в тесто размягченное сливочное масло, сушеную клюкву, кедровые орешки, перемешать. Кастрюлю накрыть хлопковым полотенцем и поставить для подъема в теплое место на 40-50 минут. Затем тесто обмять, разделить на равные части. Из каждой части скатать шар и разложить по формам. Я использовала готовые бумажные формы для кулича. Если вы используете железные формы, предварительно их смажьте. Тесто не должно занимать больше половины формы, так как при выпечке оно сильно поднимается. Бумажные формы с тестом поставить на противень, накрыть хлопковым легким полотенцем и оставить для расстойки на 50-60 минут. Разогреть духовку до 180 градусов, после поставить противень с куличами на 20-30 минут (противень сильно не трясите, чтоб тесто не опало). Духовку при выпечке лучше не открывать. Готовые куличи достать, остудить. Пока остывают куличи, следует приготовить белую глазурь. Белок отделить от желтка, через сито просеять сахарную пудру, чтоб не было комочков. Взбить куриный белок с пудрой до однородной белой массы. Затем добавить щепотку лимонной кислоты или лимонный сок, еще раз взбить. Нанести глазурь на остывшие куличи, разровнять ложечкой или лопаткой по всей поверхности. Если вы хотите еще украсить кулич сверху, присыпьте кондитерской посыпкой или кедровыми орешками с клюквой для еще более выраженного уральского вкуса. Но делайте это сразу, так как глазурь быстро застывает. В семье Александры Кузнецовой, которую в прошлом году признали самой красивой девушкой Екатеринбурга, традиционно на Пасху готовят творожный торт. Повторить его легко, для этого понадобится: Рецепт: берем творог, сметану и сахар (сахар сыплем по вкусу, моя семья чаще всего добавляет полстакана, это около 125 гр.). Взбиваем ингредиенты до однородной массы, для вкуса можно добавить ванилин. Берем разъемную форму, на дно кладем слой крекеров и сверху выкладываем половину творожной массы. Повторить слои два раза: кладем опять крекеры и вторую половину творожной массы. Переходим к приготовлению глазури. Берем шоколад и ложку молока, топим на паровой бане. Горячим шоколадом поливаем торт. Ставим его в холодильник до полного застывания. Лучше подержать подольше, чтобы крекер пропитался и стал мягким (я бы посоветовала оставить на ночь). Готовый торт можно украсить орешками или ягодами. Шеф-повар Академии единоборств РМК Алексей Беляев предпочитает подавать главное угощение Пасхи с творогом. Он обращает внимание, что тесто нужно готовить сильно заранее — за 12 часов до планируемой подачи. Для этого необходимо: Для глазури: Рецепт: в теплое молоко всыпьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 5 столовых ложек муки. Перемешайте до однородной консистенции и уберите в теплое место. Опара должна увеличиться в объеме в 2-3 раза. Взбейте миксером яйца, желтки, оставшийся сахар, соль и ванильный сахар. Положите творог и доведите до однородности. Смешайте массу с размягченным маслом. Продолжая взбивать, добавьте опару, а затем немного муки. Частями всыпайте остальную муку и месите тесто руками. Тесто должно схватиться, но остаться чуть-чуть липким. Заверните его в пакет или пищевую пленку. Тесто можно убрать в холодильник на 12 часов или оставить в теплом месте под полотенцем на пару часов, затем обмять и дать ему подойти еще примерно 2 часа. Слегка обваляйте сухофрукты в муке и вмесите их в тесто. Распределите массу по формочкам и накройте полотенцем. Дождитесь, пока тесто поднимется почти до верха. Выпекайте куличи в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут. Для приготовления глазури сначала нужно выжать сок апельсина, потом его цедру натереть на терке и добавить в сок. Далее мы добавляем сгущенку и сухое молоко. Вымешать венчиком до однородной консистенции, оставить на 20-30 минут и можно наносить на кулич.