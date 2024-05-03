Мишустин напомнил «Ростеху» о задачах после СВО

Производственные мощности госкорпорации должны быть востребованы и после спецоперации

03 мая 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Мишустину рассказали, что «Ростех» в 2023 году обеспечил рекордную выручку в 2,9 трлн рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сегодня предприятия «Ростеха» поставляют в зону СВО 80% вооружений. На эти цели расходуются триллионы рублей, однако гособоронзаказ не всегда будет таким же объемным, в дальнейшем подход к выпуску продукции необходимо будет изменить. Так эксперты прокомментировали URA.RU совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Председателя правительства третьего мая интересовали гражданские и научные проекты, исполнение гособоронзаказа. «„Ростех“ охватывает практически все отрасли: это транспорт, энергетика, космос, медицина. И конечно, крайне важное направление — это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями», — сказал Мишустин. По словам Чемезова, в 2023 году в армию были увеличены поставки Т-90М «Прорыв» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2023 году предприятия «Ростеха» поставили в 25 раз больше боеприпасов, чем годом ранее, рассказали URA.RU в пресс-службе госкорпорации. Увеличилось производство всей линейки средств поражения, военной техники. Численность работников «Ростеха» превысила 660 тысяч специалистов, которые обеспечили выручку в 2,9 трлн рублей. Наряду с военным производством продолжается реализация гражданских проектов. «Перед началом военных действий у нас доля гражданской продукции составляла почти 45%. Президент ставил задачу довести ее до 50%, и каждое оборонное предприятие должно выпускать гражданскую продукцию. Но сегодня за счет того, что значительно увеличился гособоронзаказ, эта доля в относительных цифрах чуть уменьшилась и составляет порядка 35—36%», — доложил премьеру Чемезов. Новость по теме Чемезов озвучил поставки «Ростеха» в зону СВО Заводы госкорпорации «Ростех», в основном, занимаются выпуском военной продукции, а его главным заказчиком является само государство, напомнил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев, делая акцент на экономической стороне вопроса. В условиях СВО, с поставками для нужд которой госкорпорация судя по сегодняшнему отчету справляется, это нормальный процесс, считает политолог, однако необходимо держать в уме и тот факт, что острая фаза конфликта не будет продолжаться десятилетия. Этим обуславливается поставленная президентом задача выпуска гражданской продукции на оборонных предприятиях. «Президент и правительство поставили „Ростеху“ недвусмысленную задачу: СВО закончится, и госконтрактов станет меньше. Сейчас налажены производственные цепочки, трудоустроены специалисты, поэтому необходимо заранее задуматься, какая продукция будет востребована в будущем, в условиях мирного времени, на чем сегодня следует сосредоточить усилия», — подчеркнул Гуреев. Мишустина на встрече также интересовали результаты «Ростеха» по производству двигателей для российских самолетов. На фото двигатель ПС-90А в ангаре Казанского авиационного завода Фото: Георгий Бергал © URA.RU Политолог отметил, что государство оплачивает производство и само же является покупателем продукции, заимствуя у налогоплательщиков средства и создавая их внутреннюю циркуляцию в экономике. «В повестке — подготовка к вопросу о том, чтобы „Ростех“, стал прибыльной компанией, как в случае с „Росатомом“ и, в общем-то, снова ориентировался на широкие слои населения, нужды бизнеса и иностранных покупателей», — рассказал Гуреев. Одной из ключевых задач «Ростеха», как пояснили URA.RU в пресс-службе госкорпорации, является производство медицинского оборудования и отдельных видов препаратов. В 2023 году было зарегистрировано 150 наименований медтехники, появился новый аппарат искусственной вентиляции легких и комплекс лучевой терапии. Почти 90% вакцин от опасных заболеваний стало производиться в России, зарегистрирован собственный препарат от гепатита В. Новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-35 была передана группой «Ростех» ВКС России в апреле 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас перед «Ростехом», системой здравоохранения и компаниями, работающими на российском фармрынке, стоит задача развития собственного полного цикла производства лекарств и сопутствующего оборудования, рассказал генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Как напомнил кандидат медицинских наук, 80% жизненно-необходимых лекарств на фармрынке должны быть отечественного производства. Новость по теме «Ростех» наладил выпуск 150 видов медтехники «Задача максимум — сохранить доступность лекарств для потребителя, поскольку по количеству продаваемых упаковок российские препараты достигли заявленной отметки. „Ростех“ занимается наполнением национального календаря прививок, о чем сегодня говорил Сергей Викторович Чемезов. Сейчас в ведомстве идет реконструкция производственных линий для повышения рентабельности и снижения себестоимости продукции. Цены, по которым государство закупает иммунобиологические препараты, зачастую, ниже себестоимости, и компания вынуждена жить за счет субсидирования государства, а это не совсем рыночный механизм», — заключил Дмитриев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня предприятия «Ростеха» поставляют в зону СВО 80% вооружений. На эти цели расходуются триллионы рублей, однако гособоронзаказ не всегда будет таким же объемным, в дальнейшем подход к выпуску продукции необходимо будет изменить. Так эксперты прокомментировали URA.RU совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Председателя правительства третьего мая интересовали гражданские и научные проекты, исполнение гособоронзаказа. «„Ростех“ охватывает практически все отрасли: это транспорт, энергетика, космос, медицина. И конечно, крайне важное направление — это выполнение всех соответствующих задач, связанных с государственным оборонным заказом, для того чтобы наши защитники были обеспечены техникой, технологиями», — сказал Мишустин. В 2023 году предприятия «Ростеха» поставили в 25 раз больше боеприпасов, чем годом ранее, рассказали URA.RU в пресс-службе госкорпорации. Увеличилось производство всей линейки средств поражения, военной техники. Численность работников «Ростеха» превысила 660 тысяч специалистов, которые обеспечили выручку в 2,9 трлн рублей. Наряду с военным производством продолжается реализация гражданских проектов. «Перед началом военных действий у нас доля гражданской продукции составляла почти 45%. Президент ставил задачу довести ее до 50%, и каждое оборонное предприятие должно выпускать гражданскую продукцию. Но сегодня за счет того, что значительно увеличился гособоронзаказ, эта доля в относительных цифрах чуть уменьшилась и составляет порядка 35—36%», — доложил премьеру Чемезов. Заводы госкорпорации «Ростех», в основном, занимаются выпуском военной продукции, а его главным заказчиком является само государство, напомнил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев, делая акцент на экономической стороне вопроса. В условиях СВО, с поставками для нужд которой госкорпорация судя по сегодняшнему отчету справляется, это нормальный процесс, считает политолог, однако необходимо держать в уме и тот факт, что острая фаза конфликта не будет продолжаться десятилетия. Этим обуславливается поставленная президентом задача выпуска гражданской продукции на оборонных предприятиях. Политолог отметил, что государство оплачивает производство и само же является покупателем продукции, заимствуя у налогоплательщиков средства и создавая их внутреннюю циркуляцию в экономике. «В повестке — подготовка к вопросу о том, чтобы „Ростех“, стал прибыльной компанией, как в случае с „Росатомом“ и, в общем-то, снова ориентировался на широкие слои населения, нужды бизнеса и иностранных покупателей», — рассказал Гуреев. Одной из ключевых задач «Ростеха», как пояснили URA.RU в пресс-службе госкорпорации, является производство медицинского оборудования и отдельных видов препаратов. В 2023 году было зарегистрировано 150 наименований медтехники, появился новый аппарат искусственной вентиляции легких и комплекс лучевой терапии. Почти 90% вакцин от опасных заболеваний стало производиться в России, зарегистрирован собственный препарат от гепатита В. Сейчас перед «Ростехом», системой здравоохранения и компаниями, работающими на российском фармрынке, стоит задача развития собственного полного цикла производства лекарств и сопутствующего оборудования, рассказал генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Как напомнил кандидат медицинских наук, 80% жизненно-необходимых лекарств на фармрынке должны быть отечественного производства. «Задача максимум — сохранить доступность лекарств для потребителя, поскольку по количеству продаваемых упаковок российские препараты достигли заявленной отметки. „Ростех“ занимается наполнением национального календаря прививок, о чем сегодня говорил Сергей Викторович Чемезов. Сейчас в ведомстве идет реконструкция производственных линий для повышения рентабельности и снижения себестоимости продукции. Цены, по которым государство закупает иммунобиологические препараты, зачастую, ниже себестоимости, и компания вынуждена жить за счет субсидирования государства, а это не совсем рыночный механизм», — заключил Дмитриев.