Впервые за четыре года Екатеринбург остался без звезд на 9 Мая

В прошлом году на День Победы выступали SHAMAN, Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году екатеринбуржцев оставят без звездного хедлайнера на 9 Мая. Если в 2020 году причиной стала пандемия коронавируса, то в 79-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне от концерта с известным артистом отказались из-за усиленных мер безопасности, которые введены в Свердловской области после мартовского теракта в «Крокус Сити Холл». Какие мероприятия все же запланированы в столице Урала — в материале URA.RU.

Широкореченское кладбище

По традиции утром первые лица и главы силовых ведомств почтят память уральских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Они возложат цветы к Вечному огню Широкореченского мемориала в 8:00.

Площадь 1905 года

В 10:00 стартует парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Но в этом году горожане шествие не увидят из-за мер безопасности — улицу Вайнера и проспект Ленина оцепят силовики. На трибунах будут находиться только ветераны, VIP-гости и их близкие.

Парк Маяковского

Основное празднования 9 Мая перенесли в парк Маяковского. В 11:30 к памятнику разведчикам-мотоциклистам возложат цветы. С 12:00 на главной сцене стартует концертная программа с артистами арт-проекта «Бомонд», юными музыкантами и военным оркестром, здесь же покажут постановку «Говорит Урал» о знаменитых людях, которых эвакуировали в Свердловск в военные годы.

Акцент в этом году сделают на постановках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Параллельно с этим на парковой аллее в 12:00 покажут спектакль «Военные собаки», а в 14:30 будет выступать эстрадно-духовой оркестр «Елизаветинский», пройдет показ мод в стиле ретро, для любознательных заработает исторический лекторий.

До 18:00 военно-исторический клуб «Разведбат» разобьет лагерь, где можно будет посмотреть на технику и быт уральских добровольцев на фронте, посетить выставку и попробовать полевую кухню. С 11:00 гостей парка ждут на выставке ретро-автомобилей. В 19:00 пройдет минута молчания, завершится программа в 20:00.

ТРЦ Veer Mall

Торговый центр также подготовил свою программу для тех, кто не хочет ехать на другой конец города. Весь день с 13:00 у главного входа будут угощать полевой кашей, в 14.00 в Атриуме начнется концерт Ансамбля песни и пляски железнодорожных войск РФ и детского коллектива «Вдохновение».

Ельцин Центр

Доцент УрФУ, культуролог, киновед Лилия Немченко проведет лекцию «Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». Зрителям покажут три советских фильма о событиях Великой Отечественной войны и вместе с куратором обсудят, как эту тему рассматривали режиссеры, менялись интонации высказываний — от громких героических к лирическим, открывалась новая правда о войне и много другое. В программе — «Судьба человека», «Белорусский вокзал» и «Порох». Встреча пройдет в 13:00 в кинозале, вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

В День Победы по традиции будет множество разговоров о героях и их подвигах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 14:00 в зале Свободы Музея Бориса Ельцина актеры театральной платформы «В Центре» устроят читку текстов людей, которые пережили Великую Отечественную войну. Гости услышать произведения Лидии Гинзбург, Виктора Астафьева, Николая Никулина, Юрия Левитанского, Ольги Берггольц. Вход — от 300 рублей.

Здесь же для детей пройдет музейное занятие «Время побед». Ребятам расскажут о героях войны, их подвигах и победах. Мероприятие начнется в 14:30, билет можно купить онлайн или в кассах Ельцин Центра, цена — 250 рублей.

«Эрмитаж-Урал»

Горожан ждут на музейной прогулке, где расскажут об эвакуации экспонатов из Государственного Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны. Как хранили предметы и работали питерские сотрудники в Свердловске, какие вещи остались после войны на Урале — обо всем этом расскажут на экскурсии. Их планируется две — в 12:00 и 14:00, билеты — 300 рублей (100 рублей льготный).

Театр драмы

В качестве альтернативы уличным гуляниям можно рассмотреть поход в Театр драмы. Здесь представят постановку «Летят журавли» — это сценическая версия фильма Михаила Калатозова о взгляде на войну глазами солдатской невесты. Начало — в 18:00, билеты — от 200 рублей.

Креативный кластер «Л52»

Екатеринбуржцев приглашают на вечер «Не для меня придет весна», где студенты отделения народного пения Свердловского музыкального училища исполнят народные и казачьи песни. Мероприятие посвящено памяти дедов и прадедов. Стоимость билеты — 400 рублей, начало в 19:30.

Фото: Лейла Джавадова © URA.RU