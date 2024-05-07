Ведущие Екатеринбурга вели эфир голыми и спасали гостей коньяком

В России 7 мая отмечают День радио — профессиональный праздник всех работников связи. Многим этот день больше знаком по одноименному фильму Дмитрия Дьяченко, в котором главные герои попадают в курьезные ситуации и выкручиваются из них в прямом эфире. У екатеринбургских радиоведущих также в запасе имеется множество веселых баек — от вещания голышом до отпаивания гостей коньяком. URA.RU узнало самые яркие истории журналистов.
Эфир голышом
Сейчас Александр Цариков работает на радио «Комсомольская правда»
Александр Цариков со времен «Русского радио» запомнил несколько ярких моментов. «Как-то раз я проспорил и вел „Стол заказов“ голышом. Тогда, конечно, трансляции не было, еще технологии в том направлении не шагали, но я прямо вел целый часовой эфир, сидя абсолютно голым, но с компакт-дисками на коленях, потому что вокруг нас были еще другие станции, а окна стеклянные, в которых можно было меня разглядеть», — поведал ведущий.
Также на радиостанции часто практиковали месяц татарской культуры. Диджей ездил в Татарстан и привозил оттуда компакт-диски, рассказывает Цариков. На них были перепетые на татарском языке хиты российской попсы — «Иванушки International», «Гости из будущего», «Корни», Акула.
Критик, баня и собака
Основатель новостной программы «Девять с половиной», а также ведущий подкаста «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда — Екатеринбург» Иннокентий Шеремет вспомнил, что недавно не смог дождаться известного кинокритика. Гость не появился ни через пять, ни через 10 минут после начала эфира.
«Справлялся как мог, самостоятельно рассказывал все, что я думаю о современном русском кино. Тяну время и жду, когда он наконец подключится — так и не подключился. Через час прислал такое сообщение: «Я в больнице, у меня травма лица: собака забежала в разрушенную баню, и, пока я ее вытаскивал, на меня упал кусок балки — прямо по лицу. Мне наложили швы, и сейчас я еду домой», — делится Шеремет.
Политик после караоке
Максим Путинцев, бывший главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге (приостановило вещание в 2022 году), вспомнил, как однажды в студию пришел известный политик, но за 15 минут до эфира оказалось, что у него нет голоса.
До «Эха Москвы» Максим Путинцев работал на «Радио СИ»
«Я подумал: «Ну, наверное, он накануне встречался с активом или выступал на митинге, или было еще что-то подобное героическое». Но на мой прямой вопрос гость ответил: «Да не, просто до утра в караоке был», — говорит Путинцев.
Эфир все же решили не отменять, решили прибегнуть к народному методу — чаю с коньяком. «Отправили кого-то по-быстрому в гастроном — тогда он был прямо внизу, на Ленина-Толмачева. Как сейчас помню, принесли бутылку молдавского „Черного аиста“. Сделали чай, добавили коньяку. И о, чудо! Голос к гостю вернулся. Не идеально, конечно, но нам хватило. Эфир спасли. А бутылка эта еще долго у меня в кабинете стояла. Но больше с ее помощью спасать ничей голос не довелось», — рассказал радиоведущий.
Пикантные записи онлайн
На радио «Комсомольская правда» ежедневно приходят гости и эксперты, с каждым из которых во время эфира происходило разное, вспоминает редактор и программный директор Людмила Варакина. Например, ведущий Павел Филиппов однажды довел до слез боксера Константина Дзю и солнце русской драматургии Николая Коляду. Бывают и более интригующие вещи.
«Во время новогоднего марафона у нас была неловкая ситуация. Много гостей, все пьют шампанское, смеются, дамы прихорашиваются, заходят в студию по очереди друг за другом. В тот момент, когда я беседовала в студии с Николаем Колядой, напротив стеклянной двери одна из артисток поправляла платье. За пикантными подробностями наблюдали все, кто смотрел марафон на YouTube. Дама просто не знала, что камера направлена в сторону двери», — делится Варакина.
Бодрящая зубная щетка
Забавная история накануне случилась с Анастасией Худяковой, ведущей «Утренней Джемнастики» и рубрики «Свежие истории» на радио «Джем FM». Девушка недавно поставила брекеты и теперь вынуждена после каждого приема пищи чистить зубы, даже после кофе.
Анастасию Худякову можно услышать в утреннем шоу
Фото предоставлено Анастасией Худяковой
«В перерывах между выходами в эфир я побежала почистить зубы и немного увлеклась — то ли задумалась, то ли кофе не подействовал. Стою, смотрю в одну точку, механически вожу щеткой по зубам. И вдруг на умные часы приходит уведомление, что выход меньше, чем через минуту. Я дернулась — и щетинка зубной щетки зацепилась за брекеты — и ни в какую не хочет отделяться», — говорит девушка.
Дергать сильно боялась, но время поджимало. «Я нервничаю, кое-как споласкиваю часть пасты (со щеткой во рту), бегу по коридору в сторону студии (конечно, в коридоре встретила пару коллег), влетаю в студию и умудряюсь отделить щетинку ровно в тот момент, когда у меня включился микрофон. Такая ситуация взбодрила меня похлеще кофе», — вспоминает ведущая.
Довольные матерщинники
Маргарита Балакирская, в прошлом ведущая на «Эхо Москвы», а ныне — на «Радио Форум», рассказывает, что в эфир периодически дозванивались те, у кого из цензурных слов были только предлоги. Такие люди звонили, чтобы развлечься и понаблюдать за реакцией ведущих.
Маргарита Балакирская говорит, что радиоведущих не так-то просто смутить
«Нас смутить было сложно, а вот у Роскомнадзора, беременных женщин и других чувствительных слушателей могли возникнуть вопросы. И тогда наши спецы установили волшебную кнопку. Как только произносится первое матерное слово, ведущий на нее нажимает, и звук вырубается. При этом эфир пускали с отставанием секунды на три — так что для слушателей все было незаметно, мата они не слышали. Главное, довольны были все: и мы в студии, и мастера обсценной лексики, которые оставались уверены, что звучат в эфире. Со временем мода на звонки в интерактивах прошла, а кнопка в нашей студии осталась».
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В России 7 мая отмечают День радио — профессиональный праздник всех работников связи. Многим этот день больше знаком по одноименному фильму Дмитрия Дьяченко, в котором главные герои попадают в курьезные ситуации и выкручиваются из них в прямом эфире. У екатеринбургских радиоведущих также в запасе имеется множество веселых баек — от вещания голышом до отпаивания гостей коньяком. URA.RU узнало самые яркие истории журналистов. Эфир голышом Александр Цариков со времен «Русского радио» запомнил несколько ярких моментов. «Как-то раз я проспорил и вел „Стол заказов“ голышом. Тогда, конечно, трансляции не было, еще технологии в том направлении не шагали, но я прямо вел целый часовой эфир, сидя абсолютно голым, но с компакт-дисками на коленях, потому что вокруг нас были еще другие станции, а окна стеклянные, в которых можно было меня разглядеть», — поведал ведущий. Также на радиостанции часто практиковали месяц татарской культуры. Диджей ездил в Татарстан и привозил оттуда компакт-диски, рассказывает Цариков. На них были перепетые на татарском языке хиты российской попсы — «Иванушки International», «Гости из будущего», «Корни», Акула. Критик, баня и собака Основатель новостной программы «Девять с половиной», а также ведущий подкаста «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда — Екатеринбург» Иннокентий Шеремет вспомнил, что недавно не смог дождаться известного кинокритика. Гость не появился ни через пять, ни через 10 минут после начала эфира. «Справлялся как мог, самостоятельно рассказывал все, что я думаю о современном русском кино. Тяну время и жду, когда он наконец подключится — так и не подключился. Через час прислал такое сообщение: «Я в больнице, у меня травма лица: собака забежала в разрушенную баню, и, пока я ее вытаскивал, на меня упал кусок балки — прямо по лицу. Мне наложили швы, и сейчас я еду домой», — делится Шеремет. Политик после караоке Максим Путинцев, бывший главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге (приостановило вещание в 2022 году), вспомнил, как однажды в студию пришел известный политик, но за 15 минут до эфира оказалось, что у него нет голоса. «Я подумал: «Ну, наверное, он накануне встречался с активом или выступал на митинге, или было еще что-то подобное героическое». Но на мой прямой вопрос гость ответил: «Да не, просто до утра в караоке был», — говорит Путинцев. Эфир все же решили не отменять, решили прибегнуть к народному методу — чаю с коньяком. «Отправили кого-то по-быстрому в гастроном — тогда он был прямо внизу, на Ленина-Толмачева. Как сейчас помню, принесли бутылку молдавского „Черного аиста“. Сделали чай, добавили коньяку. И о, чудо! Голос к гостю вернулся. Не идеально, конечно, но нам хватило. Эфир спасли. А бутылка эта еще долго у меня в кабинете стояла. Но больше с ее помощью спасать ничей голос не довелось», — рассказал радиоведущий. Пикантные записи онлайн На радио «Комсомольская правда» ежедневно приходят гости и эксперты, с каждым из которых во время эфира происходило разное, вспоминает редактор и программный директор Людмила Варакина. Например, ведущий Павел Филиппов однажды довел до слез боксера Константина Дзю и солнце русской драматургии Николая Коляду. Бывают и более интригующие вещи. «Во время новогоднего марафона у нас была неловкая ситуация. Много гостей, все пьют шампанское, смеются, дамы прихорашиваются, заходят в студию по очереди друг за другом. В тот момент, когда я беседовала в студии с Николаем Колядой, напротив стеклянной двери одна из артисток поправляла платье. За пикантными подробностями наблюдали все, кто смотрел марафон на YouTube. Дама просто не знала, что камера направлена в сторону двери», — делится Варакина. Бодрящая зубная щетка Забавная история накануне случилась с Анастасией Худяковой, ведущей «Утренней Джемнастики» и рубрики «Свежие истории» на радио «Джем FM». Девушка недавно поставила брекеты и теперь вынуждена после каждого приема пищи чистить зубы, даже после кофе. «В перерывах между выходами в эфир я побежала почистить зубы и немного увлеклась — то ли задумалась, то ли кофе не подействовал. Стою, смотрю в одну точку, механически вожу щеткой по зубам. И вдруг на умные часы приходит уведомление, что выход меньше, чем через минуту. Я дернулась — и щетинка зубной щетки зацепилась за брекеты — и ни в какую не хочет отделяться», — говорит девушка. Дергать сильно боялась, но время поджимало. «Я нервничаю, кое-как споласкиваю часть пасты (со щеткой во рту), бегу по коридору в сторону студии (конечно, в коридоре встретила пару коллег), влетаю в студию и умудряюсь отделить щетинку ровно в тот момент, когда у меня включился микрофон. Такая ситуация взбодрила меня похлеще кофе», — вспоминает ведущая. Довольные матерщинники Маргарита Балакирская, в прошлом ведущая на «Эхо Москвы», а ныне — на «Радио Форум», рассказывает, что в эфир периодически дозванивались те, у кого из цензурных слов были только предлоги. Такие люди звонили, чтобы развлечься и понаблюдать за реакцией ведущих. «Нас смутить было сложно, а вот у Роскомнадзора, беременных женщин и других чувствительных слушателей могли возникнуть вопросы. И тогда наши спецы установили волшебную кнопку. Как только произносится первое матерное слово, ведущий на нее нажимает, и звук вырубается. При этом эфир пускали с отставанием секунды на три — так что для слушателей все было незаметно, мата они не слышали. Главное, довольны были все: и мы в студии, и мастера обсценной лексики, которые оставались уверены, что звучат в эфире. Со временем мода на звонки в интерактивах прошла, а кнопка в нашей студии осталась».