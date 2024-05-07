Ведущие Екатеринбурга вели эфир голыми и спасали гостей коньяком

Журналисты вспоминают самые яркие истории в День радио

07 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Во время прямых эфиров происходит много забавных историй Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России 7 мая отмечают День радио — профессиональный праздник всех работников связи. Многим этот день больше знаком по одноименному фильму Дмитрия Дьяченко, в котором главные герои попадают в курьезные ситуации и выкручиваются из них в прямом эфире. У екатеринбургских радиоведущих также в запасе имеется множество веселых баек — от вещания голышом до отпаивания гостей коньяком. URA.RU узнало самые яркие истории журналистов. Эфир голышом Сейчас Александр Цариков работает на радио «Комсомольская правда» Фото: Анна Майорова © URA.RU Александр Цариков со времен «Русского радио» запомнил несколько ярких моментов. «Как-то раз я проспорил и вел „Стол заказов“ голышом. Тогда, конечно, трансляции не было, еще технологии в том направлении не шагали, но я прямо вел целый часовой эфир, сидя абсолютно голым, но с компакт-дисками на коленях, потому что вокруг нас были еще другие станции, а окна стеклянные, в которых можно было меня разглядеть», — поведал ведущий. Также на радиостанции часто практиковали месяц татарской культуры. Диджей ездил в Татарстан и привозил оттуда компакт-диски, рассказывает Цариков. На них были перепетые на татарском языке хиты российской попсы — «Иванушки International», «Гости из будущего», «Корни», Акула. Критик, баня и собака Основатель новостной программы «Девять с половиной», а также ведущий подкаста «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда — Екатеринбург» Иннокентий Шеремет вспомнил, что недавно не смог дождаться известного кинокритика. Гость не появился ни через пять, ни через 10 минут после начала эфира. «Справлялся как мог, самостоятельно рассказывал все, что я думаю о современном русском кино. Тяну время и жду, когда он наконец подключится — так и не подключился. Через час прислал такое сообщение: «Я в больнице, у меня травма лица: собака забежала в разрушенную баню, и, пока я ее вытаскивал, на меня упал кусок балки — прямо по лицу. Мне наложили швы, и сейчас я еду домой», — делится Шеремет. Политик после караоке Максим Путинцев, бывший главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге (приостановило вещание в 2022 году), вспомнил, как однажды в студию пришел известный политик, но за 15 минут до эфира оказалось, что у него нет голоса. До «Эха Москвы» Максим Путинцев работал на «Радио СИ» Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Я подумал: «Ну, наверное, он накануне встречался с активом или выступал на митинге, или было еще что-то подобное героическое». Но на мой прямой вопрос гость ответил: «Да не, просто до утра в караоке был», — говорит Путинцев. Эфир все же решили не отменять, решили прибегнуть к народному методу — чаю с коньяком. «Отправили кого-то по-быстрому в гастроном — тогда он был прямо внизу, на Ленина-Толмачева. Как сейчас помню, принесли бутылку молдавского „Черного аиста“. Сделали чай, добавили коньяку. И о, чудо! Голос к гостю вернулся. Не идеально, конечно, но нам хватило. Эфир спасли. А бутылка эта еще долго у меня в кабинете стояла. Но больше с ее помощью спасать ничей голос не довелось», — рассказал радиоведущий. Пикантные записи онлайн На радио «Комсомольская правда» ежедневно приходят гости и эксперты, с каждым из которых во время эфира происходило разное, вспоминает редактор и программный директор Людмила Варакина. Например, ведущий Павел Филиппов однажды довел до слез боксера Константина Дзю и солнце русской драматургии Николая Коляду. Бывают и более интригующие вещи. «Во время новогоднего марафона у нас была неловкая ситуация. Много гостей, все пьют шампанское, смеются, дамы прихорашиваются, заходят в студию по очереди друг за другом. В тот момент, когда я беседовала в студии с Николаем Колядой, напротив стеклянной двери одна из артисток поправляла платье. За пикантными подробностями наблюдали все, кто смотрел марафон на YouTube. Дама просто не знала, что камера направлена в сторону двери», — делится Варакина. Бодрящая зубная щетка Забавная история накануне случилась с Анастасией Худяковой, ведущей «Утренней Джемнастики» и рубрики «Свежие истории» на радио «Джем FM». Девушка недавно поставила брекеты и теперь вынуждена после каждого приема пищи чистить зубы, даже после кофе. Анастасию Худякову можно услышать в утреннем шоу Фото предоставлено Анастасией Худяковой «В перерывах между выходами в эфир я побежала почистить зубы и немного увлеклась — то ли задумалась, то ли кофе не подействовал. Стою, смотрю в одну точку, механически вожу щеткой по зубам. И вдруг на умные часы приходит уведомление, что выход меньше, чем через минуту. Я дернулась — и щетинка зубной щетки зацепилась за брекеты — и ни в какую не хочет отделяться», — говорит девушка. Дергать сильно боялась, но время поджимало. «Я нервничаю, кое-как споласкиваю часть пасты (со щеткой во рту), бегу по коридору в сторону студии (конечно, в коридоре встретила пару коллег), влетаю в студию и умудряюсь отделить щетинку ровно в тот момент, когда у меня включился микрофон. Такая ситуация взбодрила меня похлеще кофе», — вспоминает ведущая. Довольные матерщинники Маргарита Балакирская, в прошлом ведущая на «Эхо Москвы», а ныне — на «Радио Форум», рассказывает, что в эфир периодически дозванивались те, у кого из цензурных слов были только предлоги. Такие люди звонили, чтобы развлечься и понаблюдать за реакцией ведущих. Маргарита Балакирская говорит, что радиоведущих не так-то просто смутить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Нас смутить было сложно, а вот у Роскомнадзора, беременных женщин и других чувствительных слушателей могли возникнуть вопросы. И тогда наши спецы установили волшебную кнопку. Как только произносится первое матерное слово, ведущий на нее нажимает, и звук вырубается. При этом эфир пускали с отставанием секунды на три — так что для слушателей все было незаметно, мата они не слышали. Главное, довольны были все: и мы в студии, и мастера обсценной лексики, которые оставались уверены, что звучат в эфире. Со временем мода на звонки в интерактивах прошла, а кнопка в нашей студии осталась». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России 7 мая отмечают День радио — профессиональный праздник всех работников связи. Многим этот день больше знаком по одноименному фильму Дмитрия Дьяченко, в котором главные герои попадают в курьезные ситуации и выкручиваются из них в прямом эфире. У екатеринбургских радиоведущих также в запасе имеется множество веселых баек — от вещания голышом до отпаивания гостей коньяком. URA.RU узнало самые яркие истории журналистов. Эфир голышом Александр Цариков со времен «Русского радио» запомнил несколько ярких моментов. «Как-то раз я проспорил и вел „Стол заказов“ голышом. Тогда, конечно, трансляции не было, еще технологии в том направлении не шагали, но я прямо вел целый часовой эфир, сидя абсолютно голым, но с компакт-дисками на коленях, потому что вокруг нас были еще другие станции, а окна стеклянные, в которых можно было меня разглядеть», — поведал ведущий. Также на радиостанции часто практиковали месяц татарской культуры. Диджей ездил в Татарстан и привозил оттуда компакт-диски, рассказывает Цариков. На них были перепетые на татарском языке хиты российской попсы — «Иванушки International», «Гости из будущего», «Корни», Акула. Критик, баня и собака Основатель новостной программы «Девять с половиной», а также ведущий подкаста «Шеремет рулит» на радио «Комсомольская правда — Екатеринбург» Иннокентий Шеремет вспомнил, что недавно не смог дождаться известного кинокритика. Гость не появился ни через пять, ни через 10 минут после начала эфира. «Справлялся как мог, самостоятельно рассказывал все, что я думаю о современном русском кино. Тяну время и жду, когда он наконец подключится — так и не подключился. Через час прислал такое сообщение: «Я в больнице, у меня травма лица: собака забежала в разрушенную баню, и, пока я ее вытаскивал, на меня упал кусок балки — прямо по лицу. Мне наложили швы, и сейчас я еду домой», — делится Шеремет. Политик после караоке Максим Путинцев, бывший главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге (приостановило вещание в 2022 году), вспомнил, как однажды в студию пришел известный политик, но за 15 минут до эфира оказалось, что у него нет голоса. «Я подумал: «Ну, наверное, он накануне встречался с активом или выступал на митинге, или было еще что-то подобное героическое». Но на мой прямой вопрос гость ответил: «Да не, просто до утра в караоке был», — говорит Путинцев. Эфир все же решили не отменять, решили прибегнуть к народному методу — чаю с коньяком. «Отправили кого-то по-быстрому в гастроном — тогда он был прямо внизу, на Ленина-Толмачева. Как сейчас помню, принесли бутылку молдавского „Черного аиста“. Сделали чай, добавили коньяку. И о, чудо! Голос к гостю вернулся. Не идеально, конечно, но нам хватило. Эфир спасли. А бутылка эта еще долго у меня в кабинете стояла. Но больше с ее помощью спасать ничей голос не довелось», — рассказал радиоведущий. Пикантные записи онлайн На радио «Комсомольская правда» ежедневно приходят гости и эксперты, с каждым из которых во время эфира происходило разное, вспоминает редактор и программный директор Людмила Варакина. Например, ведущий Павел Филиппов однажды довел до слез боксера Константина Дзю и солнце русской драматургии Николая Коляду. Бывают и более интригующие вещи. «Во время новогоднего марафона у нас была неловкая ситуация. Много гостей, все пьют шампанское, смеются, дамы прихорашиваются, заходят в студию по очереди друг за другом. В тот момент, когда я беседовала в студии с Николаем Колядой, напротив стеклянной двери одна из артисток поправляла платье. За пикантными подробностями наблюдали все, кто смотрел марафон на YouTube. Дама просто не знала, что камера направлена в сторону двери», — делится Варакина. Бодрящая зубная щетка Забавная история накануне случилась с Анастасией Худяковой, ведущей «Утренней Джемнастики» и рубрики «Свежие истории» на радио «Джем FM». Девушка недавно поставила брекеты и теперь вынуждена после каждого приема пищи чистить зубы, даже после кофе. «В перерывах между выходами в эфир я побежала почистить зубы и немного увлеклась — то ли задумалась, то ли кофе не подействовал. Стою, смотрю в одну точку, механически вожу щеткой по зубам. И вдруг на умные часы приходит уведомление, что выход меньше, чем через минуту. Я дернулась — и щетинка зубной щетки зацепилась за брекеты — и ни в какую не хочет отделяться», — говорит девушка. Дергать сильно боялась, но время поджимало. «Я нервничаю, кое-как споласкиваю часть пасты (со щеткой во рту), бегу по коридору в сторону студии (конечно, в коридоре встретила пару коллег), влетаю в студию и умудряюсь отделить щетинку ровно в тот момент, когда у меня включился микрофон. Такая ситуация взбодрила меня похлеще кофе», — вспоминает ведущая. Довольные матерщинники Маргарита Балакирская, в прошлом ведущая на «Эхо Москвы», а ныне — на «Радио Форум», рассказывает, что в эфир периодически дозванивались те, у кого из цензурных слов были только предлоги. Такие люди звонили, чтобы развлечься и понаблюдать за реакцией ведущих. «Нас смутить было сложно, а вот у Роскомнадзора, беременных женщин и других чувствительных слушателей могли возникнуть вопросы. И тогда наши спецы установили волшебную кнопку. Как только произносится первое матерное слово, ведущий на нее нажимает, и звук вырубается. При этом эфир пускали с отставанием секунды на три — так что для слушателей все было незаметно, мата они не слышали. Главное, довольны были все: и мы в студии, и мастера обсценной лексики, которые оставались уверены, что звучат в эфире. Со временем мода на звонки в интерактивах прошла, а кнопка в нашей студии осталась».