Пять главных пунктов пятого президентского срока Путина

СВО, демография, смена элит — какие еще вызовы ждут Россию до 2030 года

07 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Эксперты назвали пять главных пунктов пятого президентского срока Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Инаугурация президента России Пятый президентский срок будет едва ли не самым значимым для Владимира Путина. Таких глобальных задач и вызовов внутри страны и за ее пределами перед Россией еще не стояло. Не все эксперты даже решились выделить что-то конкретное, что предстоит решить и преодолеть Путину и его команде к 2030 году. Но из того, что назвали опрошенные URA.RU аналитики, набралось пять главных пунктов. Следующие 6 лет будут определяющими для дальнейшего пути России, убежден пояснил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Глобальная задача Путина — «строительство „долгого“ государства». «Государства, которое в состоянии обеспечить реализацию двух главных запросов граждан — достойная жизнь и сильная Россия. Государства, которое готово ответить на вызовы, которое имеет необходимый запас прочности», — считает Костин. Завершение спецоперации Завершение спецоперации — один из главных вызовов пятого срока Владимира Путина, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завершение спецоперации на Украине — один из ключевых пунктов пятого президентского срока Путина. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, это позволит преодолеть «точку бифуркации, в которой оказалась страна, и выстроить устойчивую к внешним вызовам систему». По мнению исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова, это может повлечь новый виток напряженности между Россией и Западом, поэтому с завершением СВО Путин продолжит усилия по «укреплению государства» в широком смысле. Политолог Костин считает, что для Путина завершение СВО станет еще одним шагом к формированию нового миропорядка. Демография Восстановление численности населения страны большинство экспертов считают едва ли не главным вызовом пятого президентского срока Путина. Политолог Александр Асафов говорит, что Путин постарается решить демографическую проблему за счет повышения уровня жизни и благосостояния людей. Преодоление демографического кризиса — серьезный вызов для Владимира Путина и его команды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU По словам политолога Антона Орлова, демография выходит на первый план. Но решение этой проблемы «зависит во многом от экономической ситуации в стране». Экономика в ближайшие 6 лет должна стать «реальной основой для мощного демографического роста в стране», считает декан Факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Без этого будущего у России нет. Путин понимает, что важно создать людям такие условия для жизни, чтобы стало нормой иметь в семье трех и более детей», — убежден Селезнев. Четвертая экономика в мире Развитие экономики, прежде всего, несырьевого сектора, импортозамещение должно позволить России выйти в мировые лидеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экономика России должна войти в четверку мировых лидеров по паритету покупательной способности — это один из ключевых пунктов Путина до 2030 года. «Под него уже началось развертывание детальных планов. Это то, что должно двигать страну вперед», — считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Сделать это будет непросто, полагает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов, так как «санкции будут усиливаться, а попытки изолировать Россию — нарастать». «Путин будет искать внутренние ресурсы для экономического роста, чтобы не проиграть в навязывании новой гонки вооружений, а в более масштабном смысле — цивилизационной гонки», — отмечает эксперт. Смена элит В ближайшие 6 лет Россию ждет масштабное обновление элит — это один из пунктов президентского срока Путина, объясняют аналитики. По словам политолога Еловского, «цель Путина — обновить элиты в пользу более эффективных, более целеустремленных, прошедших горнило СВО людей». По мнению директора по аналитическим проектам АПЭК Михаила Нейжмакова, вызовом для Путина станет и «смена поколений на оппозиционном фланге системного политического спектра». Это не означает, что старые системные партии будут вытеснены. «Сценарий может быть связан с заметной корректировкой их образов и подходов к работе с протестной средой», — объясняет аналитик. Укрепление в мире и удержание соседей Путин будет стараться расширять влияние России в мире, но прежде всего важно удержать в своей орбите постсоветское пространство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин будет «формировать новые и укреплять действующие международные альянсы, в которых Россия будет играть одну из ведущих ролей», убежден политолог Антон Орлов. «Задача президента — показать всему миру, что именно Россия станет новым центром силы в XXI веке», — пояснил Орлов. Россия Путина должна стать «лидером среди стран, которые недовольны сложившимся миропорядком, которые хотят изменить его и усилить в нем свое влияние», подтверждает политолог Еловский. Путину предстоит объединить тех, кто желает изменить «мировой порядок на более справедливый». Статья по теме Путин ищет баланс в Закавказье Путину важно будет не только укрепить позиции России в мире, но удержать ближайших соседей, отмечает политолог Нейжмаков. «В странах постсоветского пространства идет смена поколений. Учитывая, что конкуренция за влияние здесь не прекращается, это — важный вызов для Путина, — считает Нейжмаков. — Москве придется вкладывать больше ресурсов в продвижение своего информационного и культурного влияния на постсоветские страны, выявлять и продвигать там фигуры, которые будут способны влиять на общественное мнение в интересах РФ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятый президентский срок будет едва ли не самым значимым для Владимира Путина. Таких глобальных задач и вызовов внутри страны и за ее пределами перед Россией еще не стояло. Не все эксперты даже решились выделить что-то конкретное, что предстоит решить и преодолеть Путину и его команде к 2030 году. Но из того, что назвали опрошенные URA.RU аналитики, набралось пять главных пунктов. Следующие 6 лет будут определяющими для дальнейшего пути России, убежден пояснил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Глобальная задача Путина — «строительство „долгого“ государства». «Государства, которое в состоянии обеспечить реализацию двух главных запросов граждан — достойная жизнь и сильная Россия. Государства, которое готово ответить на вызовы, которое имеет необходимый запас прочности», — считает Костин. Завершение спецоперации на Украине — один из ключевых пунктов пятого президентского срока Путина. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, это позволит преодолеть «точку бифуркации, в которой оказалась страна, и выстроить устойчивую к внешним вызовам систему». По мнению исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова, это может повлечь новый виток напряженности между Россией и Западом, поэтому с завершением СВО Путин продолжит усилия по «укреплению государства» в широком смысле. Политолог Костин считает, что для Путина завершение СВО станет еще одним шагом к формированию нового миропорядка. Восстановление численности населения страны большинство экспертов считают едва ли не главным вызовом пятого президентского срока Путина. Политолог Александр Асафов говорит, что Путин постарается решить демографическую проблему за счет повышения уровня жизни и благосостояния людей. По словам политолога Антона Орлова, демография выходит на первый план. Но решение этой проблемы «зависит во многом от экономической ситуации в стране». Экономика в ближайшие 6 лет должна стать «реальной основой для мощного демографического роста в стране», считает декан Факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Экономика России должна войти в четверку мировых лидеров по паритету покупательной способности — это один из ключевых пунктов Путина до 2030 года. «Под него уже началось развертывание детальных планов. Это то, что должно двигать страну вперед», — считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Сделать это будет непросто, полагает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов, так как «санкции будут усиливаться, а попытки изолировать Россию — нарастать». «Путин будет искать внутренние ресурсы для экономического роста, чтобы не проиграть в навязывании новой гонки вооружений, а в более масштабном смысле — цивилизационной гонки», — отмечает эксперт. В ближайшие 6 лет Россию ждет масштабное обновление элит — это один из пунктов президентского срока Путина, объясняют аналитики. По словам политолога Еловского, «цель Путина — обновить элиты в пользу более эффективных, более целеустремленных, прошедших горнило СВО людей». Путин будет «формировать новые и укреплять действующие международные альянсы, в которых Россия будет играть одну из ведущих ролей», убежден политолог Антон Орлов. «Задача президента — показать всему миру, что именно Россия станет новым центром силы в XXI веке», — пояснил Орлов. Россия Путина должна стать «лидером среди стран, которые недовольны сложившимся миропорядком, которые хотят изменить его и усилить в нем свое влияние», подтверждает политолог Еловский. Путину предстоит объединить тех, кто желает изменить «мировой порядок на более справедливый». Путину важно будет не только укрепить позиции России в мире, но удержать ближайших соседей, отмечает политолог Нейжмаков. «В странах постсоветского пространства идет смена поколений. Учитывая, что конкуренция за влияние здесь не прекращается, это — важный вызов для Путина, — считает Нейжмаков. — Москве придется вкладывать больше ресурсов в продвижение своего информационного и культурного влияния на постсоветские страны, выявлять и продвигать там фигуры, которые будут способны влиять на общественное мнение в интересах РФ».