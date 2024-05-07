Владимир Путин вступил в должность президента России Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС

статья из сюжета Инаугурация президента России

Владимир Путин в пятый раз дал президентскую присягу России. В своей инаугурационной речи он сказал, что страна переживает «рубежный период», который непременно удастся пройти. Пройти всем вместе. Воодушевленные присутствующие, кажется, ощущали себя в этот момент не гостями церемонии, а одним целым с президентом, и готовыми идти с ним единым фронтом вперед.

Погода никому не испортила праздника Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Единственный сюрприз 7 мая 2024 года преподнесла погода. Надежды, что инаугурация Путина, как и в 2018 году, пройдет под лучами солнца, не оправдались. С утра в Москве шел снег, переходящий в дождь. Известного эрудита, депутата Госдумы Анатолия Вассермана (он, кстати, не изменил своему «серому» образу даже в Кремле) это ничуть не смутило. «Наши оппоненты, несомненно, напишут, что даже природа рыдала от очередного пришествия Путина», — посмеялся Вассерман.

Для свердловского губернатора Евгения Куйвашева столичные дождь и снег — мелочь по сравнению с уральской непогодой, из-за чего без света остались 80 тысяч человек. «Вот, справились с подключением электричества», — думал о своем Куйвашев даже в БКД.

Так чеканить шаг могут только солдаты Президентского полка Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС

Потоки гостей разделили. Они собирались в трех залах — Георгиевском, Александровском и в Андреевском (Тронном) — образуя «живой» коридор вдоль красной дорожки.

В 11:42 ведущий объявил начало церемонии. Знаменная группа под Встречный марш Преображенского полка внесла Государственный флаг РФ и Штандарт президента. Вторая группа — Знак президента и специальный экземпляр Конституции в обложке из кожи варана. Так чеканить шаг (ноги поднимаются на высоту 45 см от пола, хотя норма для строевого шага — 15-20 см), умеют только Президентские солдаты.

Два премьера (Дмитрий Медведев — бывший, Михаил Мишустин на момент инаугурации действующий) стояли рядом Фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС

Все, кто находился в залах, подняли глаза на телеэкраны. На них был Путин. В своем рабочем кабинете.

Избранный президент не спешил. Он спокойно дочитал документ, положил его на стол, застегнул пуговицы пиджака, вышел из рабочего кабинета, пожал руку своему референту и пошел по коридорам Сенатского дворца.

Ни тени волнения ни лице. Уверенная походка. По пути Путин посматривал на картины. Кремлевские солдаты встречали и провожали его взглядами, а президент буквально каждому делал едва заметный кивок головой.

На выходе из Сенатского дворца он взял в руки зонт, чтобы дойти до «Ауруса». До БКД Путин ехал не только в обновленном лимузине, но и в сопровождении мотоциклистов: впервые в эскорте использовались электромотоциклы Aurus Merlon.

66 ступенек главной лестницы БКД Владимир Путин преодолел без каких-либо усилий. Все три зала замерли в ожидании. Кремлевские куранты нарушили воцарившуюся тишину — часы пробили полдень. «Владимир Владимирович Путин!» — объявил ведущий. Двери Георгиевского зала распахнулись, и Путин пошел уже по «живому» коридору.

Аплодировали все. Те, кто стоял в первом ряду, пытались выглядывать из-за стоящих рядом, чтобы скорее увидеть президента. Улыбки были на каждом лице. Путин шел, слегка улыбаясь. Кому-то кивнул, кому-то помахал. Но мимо двух человек он не мог пройти просто так. К хирургу Леониду Рошалю Путин подошел, чтобы пожать руку, а к композитору Александре Пахмутовой — чтобы приобнять и поцеловать.

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин объявил Владимира Путина президентом России Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин попросил Путина принести присягу. Как только прозвучали заключительные ее слова — «верно служить народу» — Зорькин объявил: «Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента РФ». Раздались аплодисменты. Они не смолкали, даже когда зазвучал Гимн России. Его старались петь почти все, но, судя по трансляции, не все попадали в слова.

В это же время над Сенатским дворцом Кремля поднимался президентский штандарт. Это означало, что начался отчет новой страницы истории России.

Владимир Путин принес присягу президента РФ Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По традиции Путин выступил с речью. Она была почти в два раза короче речи 2018 года. Путин поблагодарил россиян за поддержку и поклонился «героям, участникам СВО, всем, кто сражается за Отечество».

По словам Путина, для него работа президентом — «священный долг», а «интересы, безопасность народа России превыше всего». «Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее», — заявил президент.

Он обращался в этот день к народу России, но посылал сигналы на Запад (в том числе тем послам в РФ, которые проигнорировали инаугурацию). «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они искать путь к сотрудничеству и миру», — подчеркнул Путин.

Приглашенных на инаугурацию традиционно было немало Фото: Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

Президент, глядя в сотни направленных на него глаз, заявил: «Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и реализуем новые проекты, которые призваны сделать наше развитие еще более мощным, — заявил он. — Мы единый и великий народ. Вместе победим!»

И тут заиграла мелодия «Славься» из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». За окнами раздались первые залпы артиллерийского салюта — это на Кремлевской набережной военнослужащие приветствовали своего Верховного главнокомандующего.

Владимир Путин стоял под дождем без зонта, пока Президентский полк шел приветственным маршем Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Путин отправился на встречу с солдатами Президентского полка. Они все это время ожидали его на Соборной площади (стоять в строю при нулевой температуре под дождем и снегом — тоже своего рода мужество).

На крыльцо Грановитой палаты Путин спустился без зонта. Он так и стоял под дождем, пока полк шел маршем, приветствуя президента.

Патриарх Кирилл провел благодарственный молебен по случаю инаугурации Владимира Путина Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

А в Благовещенском соборе Путина ждал патриарх Кирилл, который провел благодарственный молебен. «Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением», — пожелал патриарх.

Вдохновленные уже самим приглашением на инаугурацию гости, идя к выходу, поздравляли друг друга. Глава ФМБА Вероника Скворцова, увидев вице-премьера Марата Хуснуллина, пробирающегося к главной лестнице, почти шепотом сказала: «Поздравляю». Даже если Хуснуллин не расслышал этого, все читалось по глазам Скворцовой.

Эмоции захлестывали главу ДНР Дениса Пушилина. «Это не просто быть в гостях. Это не просто со стороны посмотреть. Это волнение и трепет. Мы — соучастники этого процесса», — сказал URA.RU Пушилин.

В этот момент все, казалось, точно знали, что будет с Россией в ближайшие 6 лет. Депутат Вассерман заявил URA.RU, что «закончится ликвидация террористической организации Украина», так как «пригодные для использования против России ресурсы НАТО исчерпаются».

Но наладить отношения с Западом не получится. На это, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой, нужно не шесть, а 26 лет.

Да дружба с Западом и не в приоритете, признался URA.RU новгородский губернатор Андрей Никитин. «Китай, Индия далековато от Новгородской области, но бизнесу этих стран интересно заходить на наш рынок», — отметил Никитин.