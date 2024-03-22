Победа Путина на выборах стала сигналом народа России Западу

Услышали его пока не все

22 марта 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Россия дала Западу еще один шанс начать переговоры: русский народ показал, что его не запугать и не победить Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Безусловная победа Владимира Путина на президентских выборах в России стала сигналом русского народа Западу. Как объяснили URA.RU политологи, США задумываются о возобновлении диалога с Москвой и намекают на это своим союзникам в Европе. Ожидания, что победа Путина не будет столь убедительной, не оправдались. Ставки на оппозицию, обстрелы, диверсии и раскол в обществе не сыграли. На фоне единства общества в РФ и поддержки курса Путина, по мнению аналитиков, Западу остается одно — договариваться. В президентской кампании 2024 года выбор абсолютного большинства россиян был очевиден Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Президентские выборы в России стали «событием общей судьбы» для жителей страны, заявил URA.RU замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Александр Асафов. Об этом говорит и рекордная явка (77,49%, или 87,6 млн избирателей — это больше показателя 1991 года, когда на участки пришло 76,66%), и беспрецедентное голосование за действующего президента Владимира Путина (87,28%, или 76,27 млн голосов). «Несмотря на попытки шантажа и угрозы, обстрелы Белгорода, диверсионные атаки в приграничных территориях, деструктивные акции с зеленкой и поджоги участков, люди пришли. Они понимали, что от этих выборов зависит будущее страны, их личное будущее. Все это только пробуждало патриотические мотивы в людях и повышало их мотивацию к голосованию. Общество консолидировалось вокруг России, вокруг президента и его курса», — пояснил Асафов. За границей к избирательным участкам в посольствах выстраивались очереди — более 383 тысяч релокантов готовы были стоять и час, и два, чтобы проголосовать Фото: Виталий Страхов © URA.RU И за рубежом люди пришли. В МИД участие в выборах более 383 тысяч человек назвали беспрецедентными. Путина за границей поддержало 72,1% релокантов. Вторым там стал представитель «Новых людей» Владислав Даванков с результатом 16,44%. Такое отношение людей к выборам характеризует президентскую кампанию как процесс, имеющий, по словам эксперта, «социально-психотерапевтический эффект». «На этих выборах у людей не было запроса на политическое шоу, на обмен компроматами, на драки на дебатах, — убежден политолог. — У людей был запрос на понимание того, что будет со страной дальше». Россияне приходили голосовать семьями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причем именно на этих выборах россияне приходили на участки целыми семьями. Утраченная традиция конца 1980-х — начала 1990-х годов возродилась. Даже среди тех, кто выбрал дистанционный способ голосования: молодежь помогала старшим родственникам принять участие в выборах через мобильные гаджеты. Тем самым, объясняют эксперты, в семьях от поколения к поколению передается «гражданский опыт участия в событиях общей судьбы». И жалоб на нарушения оказалось беспрецедентно мало. Созданная «сеть профессиональных жалобщиков», как назвала ее глава Центризбиркома Элла Памфилова не сработала. Статистика показывает, что из 9,5 тысячи обращений, поступивших в ЦИК с начала избирательной кампании, только 1,3 тысячи касались возможных нарушений. По словам Памфиловой, после анализа и проверки только 351 обращение содержало «реальные сведения о возможных нарушениях, которые сейчас тщательно проверяются». В регионах на участки приходили и белые медведи, и Чебурашки, и богатыри, и даже Александр Пушкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Это подтверждает и Александр Асафов как один из организаторов наблюдательного процесса: жалобы стали более конкретными — без голословных заявлений о якобы где-то замеченных нарушениях. Отсутствие «черных технологий», по его словам, повышало и мотивацию людей к голосованию, и доверие к самой процедуре выборов и к их результатам. По словам Асафова, результаты голосования, да и сама кампания «вызвали чувство гордости у людей, уверенность в стабильности и готовность к реализации поставленных целей». По словам аналитиков, легитимность результатов президентских выборов в России не вызывает сомнений. Директор Центра политического анализа Павел Данилин говорит, что «впечатляющая явка, впечатляющий результат голосования за Путина отражают легитимность власти». «Люди показали, что одобряют действия власти, президента. Власть получила мандат на продолжение той политики, которую она проводит, на решение самых сложных проблем, которые стоят перед страной, в том ключе, в каком предполагается это делать», — отметил Данилин. Статья по теме Проект «Навальный*» провалился, проект «Навальная» не состоится Несистемная оппозиция на этих выборах провалилась, заметил в разговоре с URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «И на Западе не могут понять, почему. Просто у них другое мышление. До сих пор там были уверены, что в России люди хотят голосовать за оппозиционеров, некоторые из которых даже внесены в списки иноагентов или финансирующих терроризм и прочее, а „путинский режим“ якобы мешает им сделать этот выбор», — отметил Журавлев. Штаты вынуждены были признать результаты выборов в России, поскольку увидели обратное. Правда, признали, кроме результатов на новых территориях. «Даже госсекретарь США Энтони Блинкен, который до выборов не выбирал выражений по отношению к Путину, теперь вынужден это делать. Это тоже результат этих выборов, — убежден Журавлев. — Нет, Блинкен не испугался наших избирателей, но он скорректировал позицию: не нужно раздражать Россию. Это и есть понимание того, что они имеют дело с единой страной, с единым народом, где большинство поддерживает Путина. И с этой страной им не справиться. Это сигнал Западу, который ставил на раскол России». Журавлев добавляет, что США могли бы уже сейчас пойти на переговоры. И тот же Блинкен даже «потребовал от „семерки“ сбавить обороты в отношении России». Но в Европе его пока не все услышали. «У глупости большая инерция: если вы уперлись, даже после того, как вам хозяин сказал „хватит“, вы не сможете сразу остановиться — по инерции будете бежать дальше. Чтобы остановить конфликт на Украине, конфликт России с НАТО, надо сменить европейские элиты — Фон дер Ляйен, Шольца, Макрона и остальных. И на их место поставить если не друзей России, то хотя бы адекватно мыслящих людей, корректных по отношению к России», — считает политолог. Статья по теме Шаймиев, Ковальчук, Кончаловский, Бабкина раскрыли феномен Путина Об этом месседже Западу (народ России показал свое единство, показал, что его не победить и не запугать) говорит и политолог Данилин. По его мнению, это «важный сигнал: если не хотите довести дело Третьей мировой, как этого хотят [президент Франции Эммануэль] Макрон и прочие товарищи, следует поторопиться с достижением договоренностей с Москвой». «Сигнал западным элитам в том, что им следует серьезнее отнестись к воле русского народа. Она высказана, и с ней всем придется считаться, — подчеркнул Данилин. — Результат в 87,2 процента, который получил Путин при явке более 77 процентов не дает Западу оснований кричать, что русские люди против политики Путина. У Запада один путь — начать переговоры с Россией». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безусловная победа Владимира Путина на президентских выборах в России стала сигналом русского народа Западу. Как объяснили URA.RU политологи, США задумываются о возобновлении диалога с Москвой и намекают на это своим союзникам в Европе. Ожидания, что победа Путина не будет столь убедительной, не оправдались. Ставки на оппозицию, обстрелы, диверсии и раскол в обществе не сыграли. На фоне единства общества в РФ и поддержки курса Путина, по мнению аналитиков, Западу остается одно — договариваться. Президентские выборы в России стали «событием общей судьбы» для жителей страны, заявил URA.RU замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Александр Асафов. Об этом говорит и рекордная явка (77,49%, или 87,6 млн избирателей — это больше показателя 1991 года, когда на участки пришло 76,66%), и беспрецедентное голосование за действующего президента Владимира Путина (87,28%, или 76,27 млн голосов). И за рубежом люди пришли. В МИД участие в выборах более 383 тысяч человек назвали беспрецедентными. Путина за границей поддержало 72,1% релокантов. Вторым там стал представитель «Новых людей» Владислав Даванков с результатом 16,44%. Такое отношение людей к выборам характеризует президентскую кампанию как процесс, имеющий, по словам эксперта, «социально-психотерапевтический эффект». «На этих выборах у людей не было запроса на политическое шоу, на обмен компроматами, на драки на дебатах, — убежден политолог. — У людей был запрос на понимание того, что будет со страной дальше». Причем именно на этих выборах россияне приходили на участки целыми семьями. Утраченная традиция конца 1980-х — начала 1990-х годов возродилась. Даже среди тех, кто выбрал дистанционный способ голосования: молодежь помогала старшим родственникам принять участие в выборах через мобильные гаджеты. Тем самым, объясняют эксперты, в семьях от поколения к поколению передается «гражданский опыт участия в событиях общей судьбы». И жалоб на нарушения оказалось беспрецедентно мало. Созданная «сеть профессиональных жалобщиков», как назвала ее глава Центризбиркома Элла Памфилова не сработала. Это подтверждает и Александр Асафов как один из организаторов наблюдательного процесса: жалобы стали более конкретными — без голословных заявлений о якобы где-то замеченных нарушениях. Отсутствие «черных технологий», по его словам, повышало и мотивацию людей к голосованию, и доверие к самой процедуре выборов и к их результатам. По словам Асафова, результаты голосования, да и сама кампания «вызвали чувство гордости у людей, уверенность в стабильности и готовность к реализации поставленных целей». По словам аналитиков, легитимность результатов президентских выборов в России не вызывает сомнений. Директор Центра политического анализа Павел Данилин говорит, что «впечатляющая явка, впечатляющий результат голосования за Путина отражают легитимность власти». Несистемная оппозиция на этих выборах провалилась, заметил в разговоре с URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «И на Западе не могут понять, почему. Просто у них другое мышление. До сих пор там были уверены, что в России люди хотят голосовать за оппозиционеров, некоторые из которых даже внесены в списки иноагентов или финансирующих терроризм и прочее, а „путинский режим“ якобы мешает им сделать этот выбор», — отметил Журавлев. Штаты вынуждены были признать результаты выборов в России, поскольку увидели обратное. Правда, признали, кроме результатов на новых территориях. «Даже госсекретарь США Энтони Блинкен, который до выборов не выбирал выражений по отношению к Путину, теперь вынужден это делать. Это тоже результат этих выборов, — убежден Журавлев. — Журавлев добавляет, что США могли бы уже сейчас пойти на переговоры. И тот же Блинкен даже «потребовал от „семерки“ сбавить обороты в отношении России». Но в Европе его пока не все услышали. «У глупости большая инерция: если вы уперлись, даже после того, как вам хозяин сказал „хватит“, вы не сможете сразу остановиться — по инерции будете бежать дальше. Чтобы остановить конфликт на Украине, конфликт России с НАТО, надо сменить европейские элиты — Фон дер Ляйен, Шольца, Макрона и остальных. И на их место поставить если не друзей России, то хотя бы адекватно мыслящих людей, корректных по отношению к России», — считает политолог. Об этом месседже Западу (народ России показал свое единство, показал, что его не победить и не запугать) говорит и политолог Данилин. По его мнению, это «важный сигнал: если не хотите довести дело Третьей мировой, как этого хотят [президент Франции Эммануэль] Макрон и прочие товарищи, следует поторопиться с достижением договоренностей с Москвой». «Сигнал западным элитам в том, что им следует серьезнее отнестись к воле русского народа. Она высказана, и с ней всем придется считаться, — подчеркнул Данилин. — Результат в 87,2 процента, который получил Путин при явке более 77 процентов не дает Западу оснований кричать, что русские люди против политики Путина. У Запада один путь — начать переговоры с Россией».