Путин решил судьбу СНГ

История Украины, Молдавии и Армении заставляют РФ менять подходы к ближнему зарубежью

26 декабря 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин раскрыл судьбу СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Судьба СНГ решена. Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран-участниц Содружества, который прошел в Санкт-Петербурге 26 декабря, ясно дал понять: у России есть свое видение, как сохранить СНГ, а значит, не разорвать исторические, экономические, культурные связи между ближайшими соседями. По мнению экспертов, председательство РФ в СНГ в 2024 году серьезно изменит подходы к развитию Содружества. Накануне Нового года лидеры стран СНГ по традиции собрались в Петербурге на неформальный саммит Содружества. Год назад президент Путин устроил коллегам экскурсию в Русский музей, на этот раз — в самые красивые дворцы, музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф». На продолжительную прогулку лидеры оказались готовы только в первых двух дворцах. В Петергофе, куда они приехали уже к вечеру, долго задерживаться не стали и после короткой экскурсии отправились в Стрельну. Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) впервые за последние месяцы приехал на встречу с коллегами Фото: kremlin.ru / Сергей Карпухин, ТАСС В культурной программе участвовали не все. Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Азербайджана Ильхам Алиев как раз в то время, когда остальные гуляли по дворцу царя Павла I, тет-а-тет беседовали в резиденции Путина в Стрельне. Правда, после Алиев приехал в Царское село, и этим обрадовал и Путина, и других коллег, тепло встретивших его дружескими объятьями. По-джентельменски, без лишних эмоций с Алиевым (как, впрочем, и сам Ильхам Гейдарович) поздоровался лишь премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он поначалу держался за спинами других лидеров, но не смог не подать руку Алиеву, когда тот протянул свою. Не приобщился к культурной программе только Лукашенко. После Алиева он провел еще одну встречу в Константиновском дворце. Причем даже куртка белорусского лидера говорила о том, что он приехал на неформальную встречу, поэтому строгие костюмы и галстуки ни к чему (хотя к саммиту все же переоделся). Лидерам СНГ устроили экскурсии в лучших музеях Петербурга Фото: kremlin.ru / Владимир Смирнов, ТАСС После дружного похода в музеи, к тому же учитывая, что по пригородам Питера все лидеры передвигались в одном автобусе, казалось, собираться за общим столом, как на обычное совещание, уже и смысла не было. И Путин это приметил. «Я обратил внимание, что даже в ходе этих исторических экскурсий, переходя из зала в зал, каждый из вас друг с другом, и я в том числе, — мы подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменивались мнениями. Так что в целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом, и общаемся весьма продуктивно», — сказал президент. Уходящий год для СНГ Путин назвал «исключительно активным» и пообещал не менее насыщенный и 2024-й, в котором Россия примет председательство в Содружестве. О том, что запланировано около 150 различных мероприятий, Путин сообщил еще на октябрьском саммите в Бишкеке. Сегодня ему оставалось лишь повторить, что Москва намерена делать все для укрепления экономических и культурно-гуманитарных связей между странами СНГ, гармонизировать нормативно-правовую базу СНГ и ЕАЭС, уделять особое внимание вопросам безопасности границ Содружества и бороться с фактами фальсификации истории. Самое главное, дал понять Путин, — это сохранение единства. «Первоочередной задачей российское председательство видит сохранение и укрепление тесных связей между нашими народами, развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве СНГ. И в этом контексте настроены на самую плотную совместную работу», — заявил президент РФ. Янтарная комната Екатерининского дворца в Царском селе, очевидно, сильно впечатлила Ильхама Алиева (посередине) и Садыра Жапарова (справа) Фото: kremlin.ru / Владимир Смирнов, ТАСС Укрепление отношений в рамках СНГ для «здоровых сил в России» является основным, принципиальным направлением, пояснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Исторически и цивилизационно это страны, которые стоят на общих ценностных позициях. Фундаментальные вещи говорят о том, что страны СНГ могут и должны сыграть роль ядра Большой Евразии. Россия для стран СНГ является защитой от поглощения [извне]. Они же нужны РФ для совместного комплексного развития», — отметил Волчков. Вместе с тем в последние годы нередко высказывались мнения, что проект СНГ себя исчерпал и что актуален он был только в момент развала СССР. Как отметила доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Асон, «некоторые представители элиты видят СНГ как стол оформившегося цивилизованного развода бывших советских республик», а сегодня оно «выполняет лишь роль площадки для официальных встреч». Владимир Путин старался держаться чуть позади, чтобы коллеги смогли больше увидеть и услышать Фото: kremlin.ru / Владимир Смирнов, ТАСС Чем больше бывшие республики СССР ощущали себя независимыми государствами, тем активнее муссировались слухи о том, что СНГ прекратит совсем свое существование. В сентябре 2021 года главы СНГ (тогда во встрече в последний раз участвовала представитель Молдавии, и то не президент Майя Санду, а премьер-министр Наталья Гаврилица) приняли новую стратегию развития Содружества. Эксперты интерпретировали это событие как попытку Путина внести новые смыслы в само существование СНГ. Но уже после начала российской СВО на Украине вопрос о дальнейшем существовании СНГ стал еще актуальнее. Молдова совсем прекратила свое участие в саммитах и максимально дистанцировалась от СНГ, хотя выходить из Содружества Кишинев пока не намерен. Украина, которая подписала все базовые документы по СНГ, но не ратифицировала их, полноценно не включилась в процесс до СВО, а теперь об этом речь и вовсе не идет. Между Арменией и Азербайджаном периодически возникали боевые столкновения из-за Нагорного Карабаха, и в конце концов в этом году они привели к сдаче Ереваном спорной территории. Но мирный договор Пашинян и Алиев не могут подписать до сих пор. В 2022 году произошел вооруженный конфликт и на границе Киргизии и Таджикистана. Впрочем, тогда не без участия Путина его удалось уладить. Самый молодой из лидеров стран СНГ президент Таджикистана Сердар Бердымухамедов, кажется, еще не совсем освоился в компании опытнейших коллег Фото: kremlin.ru / Владимир Смирнов, ТАСС Все эти процессы происходят на фоне более 17 тысяч рестрикций, введенных Западом против России. Под санкциями находится и Белоруссия. Остальные члены СНГ оказались под внешним давлением из-за угроз вторичных санкций, если будут помогать РФ обходить запреты. Помимо экономической, с внешнего периметра идет и работа политическая, идеологическая. Пример тому та же Армения. Премьер Пашинян несколько раз устраивал в этом году демарши: он отказал в проведении учений ОДКБ и ровно в тот же период провел на своей территории учения с НАТО, а в ноябре проигнорировал саммит ОДКБ в Минске. В октябре Пашинян демонстративно не приехал в Бишкек на саммит глав государств, а чуть позже — на встречу премьеров. России же важно сохранить партнерство в рамках Содружества, убеждены эксперты. Поэтому со стороны Путина наблюдается «попытка переформатировать подход к этому региону», полагает доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко. «Это попытка сформировать стратегическое видение работы на постсоветском пространстве. Углубление связей в рамках СНГ для России в условиях нынешних вызовов является одним из приоритетных направлений внешней политики. Поэтому активизировалась российская дипломатия на этом треке. Санкционное и информационное давление обуславливает еще большее сближение с нашими соседями», — считает политолог. Эксперт Асон считает, что СНГ действительно «изжило себя во всех формах». «Но Содружество остается той самой платформой, где Россия пытается донести свое мнение по ряду спорных вопросов и конфликтных ситуаций между государствами-участниками, особенно в экономической сфере, вопросах безопасности и национального суверенитета», — убеждена Асон. Статья по теме Россия блокирует угрозу нового Карабаха в СНГ В течение года, что Россия будет председательствовать в СНГ, по мнению эксперта-аналитика Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцента УГНТУ Артура Сулейманова, Москва попытается сформировать «общую картину будущего организации, которая будет отвечать реалиям времени и национальным интересам государств-участников». «Россия продолжит курс по формированию общего будущего стран СНГ. На основе равноправного диалога определяется значимость и роль каждого государства-участника организации и происходит сближение позиций СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Главная особенность СНГ в том, что между странами сложилась особая среда взаимодействия, подкрепленная общей историко-культурной связью и ориентированная на будущее. Это пространство понятно большинству и не вызывает отторжения. Поэтому Запад напрасно рассчитывает на распад СНГ», — убежден политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судьба СНГ решена. Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран-участниц Содружества, который прошел в Санкт-Петербурге 26 декабря, ясно дал понять: у России есть свое видение, как сохранить СНГ, а значит, не разорвать исторические, экономические, культурные связи между ближайшими соседями. По мнению экспертов, председательство РФ в СНГ в 2024 году серьезно изменит подходы к развитию Содружества. Накануне Нового года лидеры стран СНГ по традиции собрались в Петербурге на неформальный саммит Содружества. Год назад президент Путин устроил коллегам экскурсию в Русский музей, на этот раз — в самые красивые дворцы, музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф». На продолжительную прогулку лидеры оказались готовы только в первых двух дворцах. В Петергофе, куда они приехали уже к вечеру, долго задерживаться не стали и после короткой экскурсии отправились в Стрельну. В культурной программе участвовали не все. Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Азербайджана Ильхам Алиев как раз в то время, когда остальные гуляли по дворцу царя Павла I, тет-а-тет беседовали в резиденции Путина в Стрельне. Правда, после Алиев приехал в Царское село, и этим обрадовал и Путина, и других коллег, тепло встретивших его дружескими объятьями. По-джентельменски, без лишних эмоций с Алиевым (как, впрочем, и сам Ильхам Гейдарович) поздоровался лишь премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он поначалу держался за спинами других лидеров, но не смог не подать руку Алиеву, когда тот протянул свою. Не приобщился к культурной программе только Лукашенко. После Алиева он провел еще одну встречу в Константиновском дворце. Причем даже куртка белорусского лидера говорила о том, что он приехал на неформальную встречу, поэтому строгие костюмы и галстуки ни к чему (хотя к саммиту все же переоделся). После дружного похода в музеи, к тому же учитывая, что по пригородам Питера все лидеры передвигались в одном автобусе, казалось, собираться за общим столом, как на обычное совещание, уже и смысла не было. И Путин это приметил. «Я обратил внимание, что даже в ходе этих исторических экскурсий, переходя из зала в зал, каждый из вас друг с другом, и я в том числе, — мы подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменивались мнениями. Так что в целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом, и общаемся весьма продуктивно», — сказал президент. Уходящий год для СНГ Путин назвал «исключительно активным» и пообещал не менее насыщенный и 2024-й, в котором Россия примет председательство в Содружестве. О том, что запланировано около 150 различных мероприятий, Путин сообщил еще на октябрьском саммите в Бишкеке. Сегодня ему оставалось лишь повторить, что Москва намерена делать все для укрепления экономических и культурно-гуманитарных связей между странами СНГ, гармонизировать нормативно-правовую базу СНГ и ЕАЭС, уделять особое внимание вопросам безопасности границ Содружества и бороться с фактами фальсификации истории. Укрепление отношений в рамках СНГ для «здоровых сил в России» является основным, принципиальным направлением, пояснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Исторически и цивилизационно это страны, которые стоят на общих ценностных позициях. Фундаментальные вещи говорят о том, что страны СНГ могут и должны сыграть роль ядра Большой Евразии. Россия для стран СНГ является защитой от поглощения [извне]. Они же нужны РФ для совместного комплексного развития», — отметил Волчков. Вместе с тем в последние годы нередко высказывались мнения, что проект СНГ себя исчерпал и что актуален он был только в момент развала СССР. Как отметила доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Асон, «некоторые представители элиты видят СНГ как стол оформившегося цивилизованного развода бывших советских республик», а сегодня оно «выполняет лишь роль площадки для официальных встреч». Чем больше бывшие республики СССР ощущали себя независимыми государствами, тем активнее муссировались слухи о том, что СНГ прекратит совсем свое существование. В сентябре 2021 года главы СНГ (тогда во встрече в последний раз участвовала представитель Молдавии, и то не президент Майя Санду, а премьер-министр Наталья Гаврилица) приняли новую стратегию развития Содружества. Эксперты интерпретировали это событие как попытку Путина внести новые смыслы в само существование СНГ. Но уже после начала российской СВО на Украине вопрос о дальнейшем существовании СНГ стал еще актуальнее. Молдова совсем прекратила свое участие в саммитах и максимально дистанцировалась от СНГ, хотя выходить из Содружества Кишинев пока не намерен. Украина, которая подписала все базовые документы по СНГ, но не ратифицировала их, полноценно не включилась в процесс до СВО, а теперь об этом речь и вовсе не идет. Между Арменией и Азербайджаном периодически возникали боевые столкновения из-за Нагорного Карабаха, и в конце концов в этом году они привели к сдаче Ереваном спорной территории. Но мирный договор Пашинян и Алиев не могут подписать до сих пор. В 2022 году произошел вооруженный конфликт и на границе Киргизии и Таджикистана. Впрочем, тогда не без участия Путина его удалось уладить. Все эти процессы происходят на фоне более 17 тысяч рестрикций, введенных Западом против России. Под санкциями находится и Белоруссия. Остальные члены СНГ оказались под внешним давлением из-за угроз вторичных санкций, если будут помогать РФ обходить запреты. Помимо экономической, с внешнего периметра идет и работа политическая, идеологическая. Пример тому та же Армения. Премьер Пашинян несколько раз устраивал в этом году демарши: он отказал в проведении учений ОДКБ и ровно в тот же период провел на своей территории учения с НАТО, а в ноябре проигнорировал саммит ОДКБ в Минске. В октябре Пашинян демонстративно не приехал в Бишкек на саммит глав государств, а чуть позже — на встречу премьеров. России же важно сохранить партнерство в рамках Содружества, убеждены эксперты. Поэтому со стороны Путина наблюдается «попытка переформатировать подход к этому региону», полагает доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко. Эксперт Асон считает, что СНГ действительно «изжило себя во всех формах». «Но Содружество остается той самой платформой, где Россия пытается донести свое мнение по ряду спорных вопросов и конфликтных ситуаций между государствами-участниками, особенно в экономической сфере, вопросах безопасности и национального суверенитета», — убеждена Асон. В течение года, что Россия будет председательствовать в СНГ, по мнению эксперта-аналитика Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцента УГНТУ Артура Сулейманова, Москва попытается сформировать «общую картину будущего организации, которая будет отвечать реалиям времени и национальным интересам государств-участников». «Россия продолжит курс по формированию общего будущего стран СНГ. На основе равноправного диалога определяется значимость и роль каждого государства-участника организации и происходит сближение позиций СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Главная особенность СНГ в том, что между странами сложилась особая среда взаимодействия, подкрепленная общей историко-культурной связью и ориентированная на будущее. Это пространство понятно большинству и не вызывает отторжения. Поэтому Запад напрасно рассчитывает на распад СНГ», — убежден политолог.