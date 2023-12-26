Путин решил судьбу СНГ

Судьба СНГ решена. Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран-участниц Содружества, который прошел в Санкт-Петербурге 26 декабря, ясно дал понять: у России есть свое видение, как сохранить СНГ, а значит, не разорвать исторические, экономические, культурные связи между ближайшими соседями. По мнению экспертов, председательство РФ в СНГ в 2024 году серьезно изменит подходы к развитию Содружества.
Накануне Нового года лидеры стран СНГ по традиции собрались в Петербурге на неформальный саммит Содружества. Год назад президент Путин устроил коллегам экскурсию в Русский музей, на этот раз — в самые красивые дворцы, музеи-заповедники «Павловск», «Царское село» и «Петергоф». На продолжительную прогулку лидеры оказались готовы только в первых двух дворцах. В Петергофе, куда они приехали уже к вечеру, долго задерживаться не стали и после короткой экскурсии отправились в Стрельну.
В культурной программе участвовали не все. Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Азербайджана Ильхам Алиев как раз в то время, когда остальные гуляли по дворцу царя Павла I, тет-а-тет беседовали в резиденции Путина в Стрельне. Правда, после Алиев приехал в Царское село, и этим обрадовал и Путина, и других коллег, тепло встретивших его дружескими объятьями. По-джентельменски, без лишних эмоций с Алиевым (как, впрочем, и сам Ильхам Гейдарович) поздоровался лишь премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он поначалу держался за спинами других лидеров, но не смог не подать руку Алиеву, когда тот протянул свою.
Не приобщился к культурной программе только Лукашенко. После Алиева он провел еще одну встречу в Константиновском дворце. Причем даже куртка белорусского лидера говорила о том, что он приехал на неформальную встречу, поэтому строгие костюмы и галстуки ни к чему (хотя к саммиту все же переоделся).
После дружного похода в музеи, к тому же учитывая, что по пригородам Питера все лидеры передвигались в одном автобусе, казалось, собираться за общим столом, как на обычное совещание, уже и смысла не было. И Путин это приметил. «Я обратил внимание, что даже в ходе этих исторических экскурсий, переходя из зала в зал, каждый из вас друг с другом, и я в том числе, — мы подробно беседовали о текущих делах двустороннего, многостороннего формата и по международным делам обменивались мнениями. Так что в целом можно сказать, что мы в течение дня общаемся друг с другом, и общаемся весьма продуктивно», — сказал президент.
Уходящий год для СНГ Путин назвал «исключительно активным» и пообещал не менее насыщенный и 2024-й, в котором Россия примет председательство в Содружестве. О том, что запланировано около 150 различных мероприятий, Путин сообщил еще на октябрьском саммите в Бишкеке. Сегодня ему оставалось лишь повторить, что Москва намерена делать все для укрепления экономических и культурно-гуманитарных связей между странами СНГ, гармонизировать нормативно-правовую базу СНГ и ЕАЭС, уделять особое внимание вопросам безопасности границ Содружества и бороться с фактами фальсификации истории.
Самое главное, дал понять Путин, — это сохранение единства. «Первоочередной задачей российское председательство видит сохранение и укрепление тесных связей между нашими народами, развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве СНГ. И в этом контексте настроены на самую плотную совместную работу», — заявил президент РФ.
Укрепление отношений в рамках СНГ для «здоровых сил в России» является основным, принципиальным направлением, пояснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Исторически и цивилизационно это страны, которые стоят на общих ценностных позициях. Фундаментальные вещи говорят о том, что страны СНГ могут и должны сыграть роль ядра Большой Евразии. Россия для стран СНГ является защитой от поглощения [извне]. Они же нужны РФ для совместного комплексного развития», — отметил Волчков.
Вместе с тем в последние годы нередко высказывались мнения, что проект СНГ себя исчерпал и что актуален он был только в момент развала СССР. Как отметила доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Асон, «некоторые представители элиты видят СНГ как стол оформившегося цивилизованного развода бывших советских республик», а сегодня оно «выполняет лишь роль площадки для официальных встреч».
Чем больше бывшие республики СССР ощущали себя независимыми государствами, тем активнее муссировались слухи о том, что СНГ прекратит совсем свое существование. В сентябре 2021 года главы СНГ (тогда во встрече в последний раз участвовала представитель Молдавии, и то не президент Майя Санду, а премьер-министр Наталья Гаврилица) приняли новую стратегию развития Содружества. Эксперты интерпретировали это событие как попытку Путина внести новые смыслы в само существование СНГ.
Но уже после начала российской СВО на Украине вопрос о дальнейшем существовании СНГ стал еще актуальнее. Молдова совсем прекратила свое участие в саммитах и максимально дистанцировалась от СНГ, хотя выходить из Содружества Кишинев пока не намерен. Украина, которая подписала все базовые документы по СНГ, но не ратифицировала их, полноценно не включилась в процесс до СВО, а теперь об этом речь и вовсе не идет. Между Арменией и Азербайджаном периодически возникали боевые столкновения из-за Нагорного Карабаха, и в конце концов в этом году они привели к сдаче Ереваном спорной территории. Но мирный договор Пашинян и Алиев не могут подписать до сих пор. В 2022 году произошел вооруженный конфликт и на границе Киргизии и Таджикистана. Впрочем, тогда не без участия Путина его удалось уладить.
Все эти процессы происходят на фоне более 17 тысяч рестрикций, введенных Западом против России. Под санкциями находится и Белоруссия. Остальные члены СНГ оказались под внешним давлением из-за угроз вторичных санкций, если будут помогать РФ обходить запреты. Помимо экономической, с внешнего периметра идет и работа политическая, идеологическая. Пример тому та же Армения. Премьер Пашинян несколько раз устраивал в этом году демарши: он отказал в проведении учений ОДКБ и ровно в тот же период провел на своей территории учения с НАТО, а в ноябре проигнорировал саммит ОДКБ в Минске. В октябре Пашинян демонстративно не приехал в Бишкек на саммит глав государств, а чуть позже — на встречу премьеров.
России же важно сохранить партнерство в рамках Содружества, убеждены эксперты. Поэтому со стороны Путина наблюдается «попытка переформатировать подход к этому региону», полагает доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко.
«Это попытка сформировать стратегическое видение работы на постсоветском пространстве. Углубление связей в рамках СНГ для России в условиях нынешних вызовов является одним из приоритетных направлений внешней политики. Поэтому активизировалась российская дипломатия на этом треке. Санкционное и информационное давление обуславливает еще большее сближение с нашими соседями», — считает политолог.
Эксперт Асон считает, что СНГ действительно «изжило себя во всех формах». «Но Содружество остается той самой платформой, где Россия пытается донести свое мнение по ряду спорных вопросов и конфликтных ситуаций между государствами-участниками, особенно в экономической сфере, вопросах безопасности и национального суверенитета», — убеждена Асон.
В течение года, что Россия будет председательствовать в СНГ, по мнению эксперта-аналитика Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцента УГНТУ Артура Сулейманова, Москва попытается сформировать «общую картину будущего организации, которая будет отвечать реалиям времени и национальным интересам государств-участников». «Россия продолжит курс по формированию общего будущего стран СНГ. На основе равноправного диалога определяется значимость и роль каждого государства-участника организации и происходит сближение позиций СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Главная особенность СНГ в том, что между странами сложилась особая среда взаимодействия, подкрепленная общей историко-культурной связью и ориентированная на будущее. Это пространство понятно большинству и не вызывает отторжения. Поэтому Запад напрасно рассчитывает на распад СНГ», — убежден политолог.
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