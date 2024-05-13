Патрушев рассказал об амбициозных планах в отрасли АПК

Объем продукции АПК на мировом рынке к 2030 году должен вырасти в полтора раза

13 мая 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Патрушев войдет в состав нового правительства Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объемы производства продукции АПК, по словам теперь уже утвержденного вице-премьера Дмитрия Патрушева, к 2030 году должны увеличиться на четверть, а поставки продукции на мировой рынок — в 1,5 раза. Его кандидатуру выдвинул глава правительства Михаил Мишустин. Эксперты рассказали URA. RU, что для поставленных задач необходимо реализовывать программы по адаптации к изменениям климата, а также тщательно продумать механизмы кредитования и финансирования. В своем выступлении на пленарном заседании Патрушев отметил, что для этого будет реализован проект технологического обеспечения продовольственной безопасности, который стартует в 2025 году. По его словам, большая часть, касающаяся доктрины продовольственной безопасности исполнено, кроме того, несмотря на определенные погодные изменения удастся сохранить урожайность. Михаил Мишустин ранее поставил задачу министерству по подготовке экономического предложения в развитии АПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мы можем получить урожай которые необходимо нам для выполнения параметров продовольственной безопасности то же самое касается и продукции животноводства переработки, а также рыбохозяйственного комплекса. Обеспечивая себя, Россия остается надежным поставщиком на глобальных рынках», — прокомментировал Патрушев. Будущий вице-премьер также отметил, что к следующему отчету нужно нарастить объем производства продукции на 25% к следующей отчетной дате. От также отметил, что механизмы, которые есть, показали свою эффективность. «У нас с двухтысячных годов сельхозпроизводства выросло почти вдвое, а урожай зерна за 10 лет в среднем превышает уже 100 млн тонн. По молоку у нас растет объем производства — прирост составил 4 млн тонн», — рассказал спикер. Говоря об инструментах поддержки, чиновник заявил, что они абсолютно понятны и остаются прежними: льготное кредитование, прямые субсидии производителям, возмещение части капитальных затрат. Ковалева Наталия Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент Кафедры банковского дела и монетарного Финансового университета при Правительстве РФ отметила, что в целесообразно рассмотреть развитие программ льготной коммерческой (не жилищной) ипотеки в агропромышленном комплексе. Новость по теме Кого выбрали новыми замами Мишустина. Инфографика «Развитие программ льготной коммерческой ипотеки в агропромышленном комплексе поможет не только создать дополнительные мощности в животноводстве и птицеводстве, но и поспособствует решению других проблем, в частности связанных с инновационным переоснащением имеющихся мощностей. Важным направлением должно стать развитие инвестиционного кредитования и других видов долгосрочного финансирования с участием банков на льготных условиях. В этом случае не обойтись без гибкой системы государственных гарантий», — поделилась Ковалева. Она также отметила, что действительно механизм субсидирования процентной ставки по кредитам хорошо себя зарекомендовал. «В комплексе с другими мерами позволит обеспечить сельскохозяйственную отрасль ресурсами для увеличения предложения продукции агропромышленного комплекса», — сказала эксперт. Она затронула и демпферный механизм, который предусматривает возврат сумм экспортных пошлин в сельское хозяйство. «Поэтому рост мировых цен на зерновые культуры благотворно скажется на объеме средств, направляемых в отрасль. Поддержка, вероятно, в том числе будет направлена на компенсацию затрат по обеспечению сельхозживотных кормами», — перечисляла Ковалева, — на возмещение части прямых понесенных инвестиционных затрат, на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам как компенсация в связи с повышением ключевой ставки и т. д.» — заключила кандидат экономических наук Патрушев заявил, что объем Сельского хозяйства с 2018 года вырос на 16,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Один из вопросов парламентариев на пленарном заседании Госдумы коснулся климатических условий, точнее тех изменений, с которыми сталкиваются регионы. Представитель фракции «Новые люди» Георгий арапов агентировал внимание на том, что сейчас порядка 65% башни 28% сенокосов и 50% пастбищ подвержены так или иначе эрозии и дефляции, и периодическим засухам и пыльным бурям. Патрушев рассказал о работе Центра по борьбе с опустыниванием, который идентифицирует земли, подверженные деградации, а также напомнил о разработке комплекса мероприятий в рамках гидромелиорации. Большая работа по реализации программы адаптации регионов РФ к изменениям климата за 2023 год была проделана Агентством стратегических инициатив. Руководитель программы «Климатическая адаптация» АСИ Людмила Кожанова рассказала, что сегодня проекте участвует 74 субъекта, и согласно второму этапу Климатической доктрины, в отраслевом направлении реализуется 10 планов адаптации. Эксперт отметила, что Россия — государство с огромными территориями, разными часовыми поясами и погодными условиями. «Климатические изменения: таяние мерзлоты, волны жары, засуха и экстремальные осадки, наводнения и лесные пожары — будут касаться многих регионов», — поделилась Кожанова. Кроме того, по словам руководитель программы, климатические изменения коснутся Москвы, Московской области, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для проработки всех территорий АСИ провели масштабное обучение в 34 регионах, о вопросах влияния изменения климата на развитие отраслей и территорий субъектов. Владимир Путин в майском указе поручил утвердить и реализовать программы адаптации к изменениям климата на федеральном, региональном и корпоративном уровнях. Фото: Владимир Андреев © URA.RU «300 человек из 34 регионов прошли обучение и получили новые компетенции в вопросах влияния изменения климата на развитие отраслей и территорий региона, освоили методики оценки рисков, а также экономической, экологической, социальной эффективности климатических проектов. Участники программы ознакомились с лучшими российскими и международными практиками и технологиями адаптации, получили консолидированную информацию о доступных инструментах финансирования адаптационных проектов», — рассказала Кожанова. «При поддержке федеральных экспертов и наставников были разработаны концепции по адаптации региона к изменениям климата», — пояснила эксперт. Она объяснила, что эти проекты выключали направления по снижению ущербов от климатических изменений и использование новых возможностей от изменения климата. «Например, команда Ленинградской области совместно с крупным бизнесом при участии научно-экспертного сообщества из Москвы и Твери реализуют проект по „реабилитации“ участков, где велась торфоразработка. Такие участки опасны как с точки зрения возгораемости лесов, так и подтопления территорий. В перспективе эти неиспользуемые земли хотят ввести в хозяйственный оборот», — заключила представитель АСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объемы производства продукции АПК, по словам теперь уже утвержденного вице-премьера Дмитрия Патрушева, к 2030 году должны увеличиться на четверть, а поставки продукции на мировой рынок — в 1,5 раза. Его кандидатуру выдвинул глава правительства Михаил Мишустин. Эксперты рассказали URA. RU, что для поставленных задач необходимо реализовывать программы по адаптации к изменениям климата, а также тщательно продумать механизмы кредитования и финансирования. В своем выступлении на пленарном заседании Патрушев отметил, что для этого будет реализован проект технологического обеспечения продовольственной безопасности, который стартует в 2025 году. По его словам, большая часть, касающаяся доктрины продовольственной безопасности исполнено, кроме того, несмотря на определенные погодные изменения удастся сохранить урожайность. «Мы можем получить урожай которые необходимо нам для выполнения параметров продовольственной безопасности то же самое касается и продукции животноводства переработки, а также рыбохозяйственного комплекса. Обеспечивая себя, Россия остается надежным поставщиком на глобальных рынках», — прокомментировал Патрушев. Будущий вице-премьер также отметил, что к следующему отчету нужно нарастить объем производства продукции на 25% к следующей отчетной дате. От также отметил, что механизмы, которые есть, показали свою эффективность. «У нас с двухтысячных годов сельхозпроизводства выросло почти вдвое, а урожай зерна за 10 лет в среднем превышает уже 100 млн тонн. По молоку у нас растет объем производства — прирост составил 4 млн тонн», — рассказал спикер. «Развитие программ льготной коммерческой ипотеки в агропромышленном комплексе поможет не только создать дополнительные мощности в животноводстве и птицеводстве, но и поспособствует решению других проблем, в частности связанных с инновационным переоснащением имеющихся мощностей. Важным направлением должно стать развитие инвестиционного кредитования и других видов долгосрочного финансирования с участием банков на льготных условиях. В этом случае не обойтись без гибкой системы государственных гарантий», — поделилась Ковалева. Она также отметила, что действительно механизм субсидирования процентной ставки по кредитам хорошо себя зарекомендовал. «В комплексе с другими мерами позволит обеспечить сельскохозяйственную отрасль ресурсами для увеличения предложения продукции агропромышленного комплекса», — сказала эксперт. Она затронула и демпферный механизм, который предусматривает возврат сумм экспортных пошлин в сельское хозяйство. «Поэтому рост мировых цен на зерновые культуры благотворно скажется на объеме средств, направляемых в отрасль. Поддержка, вероятно, в том числе будет направлена на компенсацию затрат по обеспечению сельхозживотных кормами», — перечисляла Ковалева, — на возмещение части прямых понесенных инвестиционных затрат, на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам как компенсация в связи с повышением ключевой ставки и т. д.» — заключила кандидат экономических наук Один из вопросов парламентариев на пленарном заседании Госдумы коснулся климатических условий, точнее тех изменений, с которыми сталкиваются регионы. Представитель фракции «Новые люди» Георгий арапов агентировал внимание на том, что сейчас порядка 65% башни 28% сенокосов и 50% пастбищ подвержены так или иначе эрозии и дефляции, и периодическим засухам и пыльным бурям. Патрушев рассказал о работе Центра по борьбе с опустыниванием, который идентифицирует земли, подверженные деградации, а также напомнил о разработке комплекса мероприятий в рамках гидромелиорации. Большая работа по реализации программы адаптации регионов РФ к изменениям климата за 2023 год была проделана Агентством стратегических инициатив. Руководитель программы «Климатическая адаптация» АСИ Людмила Кожанова рассказала, что сегодня проекте участвует 74 субъекта, и согласно второму этапу Климатической доктрины, в отраслевом направлении реализуется 10 планов адаптации. Эксперт отметила, что Россия — государство с огромными территориями, разными часовыми поясами и погодными условиями. «Климатические изменения: таяние мерзлоты, волны жары, засуха и экстремальные осадки, наводнения и лесные пожары — будут касаться многих регионов», — поделилась Кожанова. Кроме того, по словам руководитель программы, климатические изменения коснутся Москвы, Московской области, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Тверской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для проработки всех территорий АСИ провели масштабное обучение в 34 регионах, о вопросах влияния изменения климата на развитие отраслей и территорий субъектов. «300 человек из 34 регионов прошли обучение и получили новые компетенции в вопросах влияния изменения климата на развитие отраслей и территорий региона, освоили методики оценки рисков, а также экономической, экологической, социальной эффективности климатических проектов. Участники программы ознакомились с лучшими российскими и международными практиками и технологиями адаптации, получили консолидированную информацию о доступных инструментах финансирования адаптационных проектов», — рассказала Кожанова. «При поддержке федеральных экспертов и наставников были разработаны концепции по адаптации региона к изменениям климата», — пояснила эксперт. Она объяснила, что эти проекты выключали направления по снижению ущербов от климатических изменений и использование новых возможностей от изменения климата.