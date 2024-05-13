Мусорный король Нижневартовска развязал войну с мэрией

Его обвинили в раздувании скандала на полмиллиарда рублей из-за гигантской свалки

14 мая 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Старую свалку Нижневартовска закрыли по решению суда, когда она разрослась до аэропорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Эксплуатант мусорного полигона бизнесмен Василий Павалаки обвинил мэрию Нижневартовска в фейковой рекультивации свалки за полмиллиарда рублей. Он заявил в прокуратуру о нарушениях, допущенных при возведении террикона, недостаточно глубоко закопанных отходах и в целом о страшной токсической опасности объекта. Для придания скандалу масштаба история была размещена в федеральных telegram-каналах. В мэрии считают претензии необоснованными. В подробностях конфликта разбиралось URA.RU. Проведенные компанией Павалаки ООО «Коммунальник» экспертизы говорят о том, что марки грунта, щебня, дренаж и многое другое не соответствуют ТЗ по муниципальному контракту. А стоимость работ увеличилась с 326 до 550 миллионов рублей. Telegram-канал «Зеленый змий» опубликовал пост с результатами этих экспертиз и обвинил администрацию Нижневартовска в выбрасывании денег на ветер. Фото: telegram-канал «Зеленый змий» Согласно актам приемки, исполнитель завез и уложил 92 тысяч кубометров грунта антропогенного «ГДМ Марки 2». «Однако при независимом исследовании установлено, что он не является ни грунтом, ни антропогенным, ни „ГДМ Марки 2“. Он вообще не имеет отношения к продуктам переработки нефтяных отходов, а является обычным торфом. В нем не будет расти зелень, которой предполагалось красиво задекорировать бывшую свалку. „ЭкоСтрой“ отчитался, что укрепил откос растительным грунтом, а вдоль посеял многолетние травы для биодренирования почвы. Но проверяющие обнаружили в водоотводной канаве лишь кусок геомембраны, прибитой… гвоздями к песку. Разумеется, никаких работ по укреплению грунтом не проводилось, соответственно нет и посева многолетних трав», — указано в публикации. Система дренажа и щебень Фото: читатель URA.RU Больше всего претензий у аудиторов было к щебню. В ходе проверки выяснилось, что фракция была заменена на более мелкую. По мнению экологов, она не позволит создать достаточный газодренажный слой. В мэрии Нижневартовска пояснили, что в городе небольшой выбор поставщиков щебня — всего два, также его поставляли на барже из Новосибирска. «Мы заменили фракцию на более мелкую, лучшего качества. Все сертификаты есть, подтверждающие документы размещены на сайте госзакупок. Работы проводились, были съемки с квадрокоптера, которые их фиксировали», — рассказал начальник управления природопользования и экологии администрации Нижневартовска Олег Попенко. По словам чиновника, полигон проверяли полигон Жилстройнадзор, Природнадзор, а также коммерческая организация «Стройнадзор», которую в администрации назвали независимой. С ней был заключен муниципальный контракт. При этом, главный эколог Нижневартовска отметил, что к подрядчику по рекультивации, тоже есть вопросы, но «отсутствия некоторых слоев нет, есть недостатки, которые мы выявили после схода снега 3 мая». «Акт предъявлен подрядчику. Там есть колейность, есть отслоение геомембраны, есть сползание грунта. Устранить недостатки по гарантии „Экострой“ должен к 30 июня», — уточнил Попенко. Из-за недоработок и затягивания сроков мэрия оштрафовала подрядную организацию на 26 миллионов рублей. Остальные 524 «Экострой» получил. В администрации Нижневартовска усомнились также в квалификации специалистов, которые проводили экспертизы на полигоне по заказу «Коммунальника». «Есть некоторые лица, заинтересованные в конфликте. Например, директор ООО „Коммунальник“, которое 20 лет эксплуатировало полигон до рекультивации и проиграло мэрии 114 миллионов в арбитраже. Сейчас администрация готовит новый иск на 146 миллионов рублей, и чтобы его не проиграть, соответственно, нужно какие-то дополнительные доказательства предоставлять суду, добывая их любым путем и любыми методами. Был иск транспортной прокуратуры о закрытии полигона, в нем был пункт о рекультивации. Администрация города и „Коммунальник“ несут солидарную ответственность за рекультивацию, и „Коммунальник“ в составе платы и тарифа брал деньги, которые в том числе должны были идти на рекультивацию. Когда неназывающие себя „эксперты“ делают поверхностные выводы с громкими заявлениями в соцсетях, а на полигоне якобы проходят проверки „неизвестными“ надзорными органами, да еще и с отбором проб, все это наводит на мысли», — прокомментировал Попенко. На фото с полигона, сделанных в апреле, виден выступающий из-под грунта мусор Фото: читатель URA.RU В итоге, бизнесмен и нижневартовские экоактивисты написали на чиновников жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. А мэрия ждет руководителя компании «Коммунальник» в суде для дальнейших разбирательств о полигоне. Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатор ХМАО Ольга Литова не стала брать на контроль рекультивацию полигона в Нижневартовске. ОНФ просил ее об этом и обвинял местных чиновников в наличии заинтересованности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксплуатант мусорного полигона бизнесмен Василий Павалаки обвинил мэрию Нижневартовска в фейковой рекультивации свалки за полмиллиарда рублей. Он заявил в прокуратуру о нарушениях, допущенных при возведении террикона, недостаточно глубоко закопанных отходах и в целом о страшной токсической опасности объекта. Для придания скандалу масштаба история была размещена в федеральных telegram-каналах. В мэрии считают претензии необоснованными. В подробностях конфликта разбиралось URA.RU. Проведенные компанией Павалаки ООО «Коммунальник» экспертизы говорят о том, что марки грунта, щебня, дренаж и многое другое не соответствуют ТЗ по муниципальному контракту. А стоимость работ увеличилась с 326 до 550 миллионов рублей. Telegram-канал «Зеленый змий» опубликовал пост с результатами этих экспертиз и обвинил администрацию Нижневартовска в выбрасывании денег на ветер. Фото: telegram-канал «Зеленый змий» Согласно актам приемки, исполнитель завез и уложил 92 тысяч кубометров грунта антропогенного «ГДМ Марки 2». «Однако при независимом исследовании установлено, что он не является ни грунтом, ни антропогенным, ни „ГДМ Марки 2“. Он вообще не имеет отношения к продуктам переработки нефтяных отходов, а является обычным торфом. В нем не будет расти зелень, которой предполагалось красиво задекорировать бывшую свалку. „ЭкоСтрой“ отчитался, что укрепил откос растительным грунтом, а вдоль посеял многолетние травы для биодренирования почвы. Но проверяющие обнаружили в водоотводной канаве лишь кусок геомембраны, прибитой… гвоздями к песку. Разумеется, никаких работ по укреплению грунтом не проводилось, соответственно нет и посева многолетних трав», — указано в публикации. Больше всего претензий у аудиторов было к щебню. В ходе проверки выяснилось, что фракция была заменена на более мелкую. По мнению экологов, она не позволит создать достаточный газодренажный слой. В мэрии Нижневартовска пояснили, что в городе небольшой выбор поставщиков щебня — всего два, также его поставляли на барже из Новосибирска. «Мы заменили фракцию на более мелкую, лучшего качества. Все сертификаты есть, подтверждающие документы размещены на сайте госзакупок. Работы проводились, были съемки с квадрокоптера, которые их фиксировали», — рассказал начальник управления природопользования и экологии администрации Нижневартовска Олег Попенко. По словам чиновника, полигон проверяли полигон Жилстройнадзор, Природнадзор, а также коммерческая организация «Стройнадзор», которую в администрации назвали независимой. С ней был заключен муниципальный контракт. При этом, главный эколог Нижневартовска отметил, что к подрядчику по рекультивации, тоже есть вопросы, но «отсутствия некоторых слоев нет, есть недостатки, которые мы выявили после схода снега 3 мая». «Акт предъявлен подрядчику. Там есть колейность, есть отслоение геомембраны, есть сползание грунта. Устранить недостатки по гарантии „Экострой“ должен к 30 июня», — уточнил Попенко. В администрации Нижневартовска усомнились также в квалификации специалистов, которые проводили экспертизы на полигоне по заказу «Коммунальника». «Есть некоторые лица, заинтересованные в конфликте. Например, директор ООО „Коммунальник“, которое 20 лет эксплуатировало полигон до рекультивации и проиграло мэрии 114 миллионов в арбитраже. Сейчас администрация готовит новый иск на 146 миллионов рублей, и чтобы его не проиграть, соответственно, нужно какие-то дополнительные доказательства предоставлять суду, добывая их любым путем и любыми методами. Был иск транспортной прокуратуры о закрытии полигона, в нем был пункт о рекультивации. Администрация города и „Коммунальник“ несут солидарную ответственность за рекультивацию, и „Коммунальник“ в составе платы и тарифа брал деньги, которые в том числе должны были идти на рекультивацию. Когда неназывающие себя „эксперты“ делают поверхностные выводы с громкими заявлениями в соцсетях, а на полигоне якобы проходят проверки „неизвестными“ надзорными органами, да еще и с отбором проб, все это наводит на мысли», — прокомментировал Попенко. В итоге, бизнесмен и нижневартовские экоактивисты написали на чиновников жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. А мэрия ждет руководителя компании «Коммунальник» в суде для дальнейших разбирательств о полигоне. Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатор ХМАО Ольга Литова не стала брать на контроль рекультивацию полигона в Нижневартовске. ОНФ просил ее об этом и обвинял местных чиновников в наличии заинтересованности.