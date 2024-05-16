Плохие дороги и сервис мешают туристам приезжать в брендовые курганские места

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Заседание областной думы. Курган
Начальник отдела туризма Алексей Гудков считает, что в брендовых курганских местах плохие сервис и дороги Фото:

В Курганской области до святилища-обсерватории «Савин» сложно доехать из-за плохой дороги, а в купеческом городе Шадринске уровень сервиса не устраивает гостей региона. Эти два места являются туристическими брендами области. О проблемах рассказал заместитель начальника Управления культуры, начальник отдела по развитию туризма Алексей Гудков.

«До нашего этнопарка „Савин“ есть только объездная дорогая через село Белозерское. Мы пытаемся развивать „Савин“, а туда нет прямой дороги», — сообщил Гудков во время заседания комитета облдумы по экономической политике. Он объяснил, что участок после села Падеринское только засыпан гравием, но такое покрытие не является комфортным для туристов.

Кроме этого в Шадринске, в котором сохранилось много купеческой архитектуры, рестораны и гостиницы дороже, чем в Кургане. «Бизнес в Шадринске, к сожалению, не готов снижать цены», — отметил Гудков. Он добавил, что туристы не могут попробовать в этом городе шадринского гуся, хотя это блюдо является местным брендом, и в городе не хватает ресторана или кафе с купеческой едой.

Депутаты провели выездное заседание в доме-музее декабриста Вильгельма Куюхельбекера. Заседание было посвящено развитию туризма в регионе. Во время него, в том числе, стало известно, что поток туристов в регионе за год вырос на 14%.

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В Курганской области до святилища-обсерватории «Савин» сложно доехать из-за плохой дороги, а в купеческом городе Шадринске уровень сервиса не устраивает гостей региона. Эти два места являются туристическими брендами области. О проблемах рассказал заместитель начальника Управления культуры, начальник отдела по развитию туризма Алексей Гудков. «До нашего этнопарка „Савин“ есть только объездная дорогая через село Белозерское. Мы пытаемся развивать „Савин“, а туда нет прямой дороги», — сообщил Гудков во время заседания комитета облдумы по экономической политике. Он объяснил, что участок после села Падеринское только засыпан гравием, но такое покрытие не является комфортным для туристов. Кроме этого в Шадринске, в котором сохранилось много купеческой архитектуры, рестораны и гостиницы дороже, чем в Кургане. «Бизнес в Шадринске, к сожалению, не готов снижать цены», — отметил Гудков. Он добавил, что туристы не могут попробовать в этом городе шадринского гуся, хотя это блюдо является местным брендом, и в городе не хватает ресторана или кафе с купеческой едой. Депутаты провели выездное заседание в доме-музее декабриста Вильгельма Куюхельбекера. Заседание было посвящено развитию туризма в регионе. Во время него, в том числе, стало известно, что поток туристов в регионе за год вырос на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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