Плохие дороги и сервис мешают туристам приезжать в брендовые курганские места

16 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Начальник отдела туризма Алексей Гудков считает, что в брендовых курганских местах плохие сервис и дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области до святилища-обсерватории «Савин» сложно доехать из-за плохой дороги, а в купеческом городе Шадринске уровень сервиса не устраивает гостей региона. Эти два места являются туристическими брендами области. О проблемах рассказал заместитель начальника Управления культуры, начальник отдела по развитию туризма Алексей Гудков. «До нашего этнопарка „Савин“ есть только объездная дорогая через село Белозерское. Мы пытаемся развивать „Савин“, а туда нет прямой дороги», — сообщил Гудков во время заседания комитета облдумы по экономической политике. Он объяснил, что участок после села Падеринское только засыпан гравием, но такое покрытие не является комфортным для туристов. Кроме этого в Шадринске, в котором сохранилось много купеческой архитектуры, рестораны и гостиницы дороже, чем в Кургане. «Бизнес в Шадринске, к сожалению, не готов снижать цены», — отметил Гудков. Он добавил, что туристы не могут попробовать в этом городе шадринского гуся, хотя это блюдо является местным брендом, и в городе не хватает ресторана или кафе с купеческой едой. Депутаты провели выездное заседание в доме-музее декабриста Вильгельма Куюхельбекера. Заседание было посвящено развитию туризма в регионе. Во время него, в том числе, стало известно, что поток туристов в регионе за год вырос на 14%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области до святилища-обсерватории «Савин» сложно доехать из-за плохой дороги, а в купеческом городе Шадринске уровень сервиса не устраивает гостей региона. Эти два места являются туристическими брендами области. О проблемах рассказал заместитель начальника Управления культуры, начальник отдела по развитию туризма Алексей Гудков. «До нашего этнопарка „Савин“ есть только объездная дорогая через село Белозерское. Мы пытаемся развивать „Савин“, а туда нет прямой дороги», — сообщил Гудков во время заседания комитета облдумы по экономической политике. Он объяснил, что участок после села Падеринское только засыпан гравием, но такое покрытие не является комфортным для туристов. Кроме этого в Шадринске, в котором сохранилось много купеческой архитектуры, рестораны и гостиницы дороже, чем в Кургане. «Бизнес в Шадринске, к сожалению, не готов снижать цены», — отметил Гудков. Он добавил, что туристы не могут попробовать в этом городе шадринского гуся, хотя это блюдо является местным брендом, и в городе не хватает ресторана или кафе с купеческой едой. Депутаты провели выездное заседание в доме-музее декабриста Вильгельма Куюхельбекера. Заседание было посвящено развитию туризма в регионе. Во время него, в том числе, стало известно, что поток туристов в регионе за год вырос на 14%.