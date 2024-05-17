Путин сближает бизнес России и Китая

С решением базовых проблем он обещал помочь вместе с Си Цзиньпином

17 мая 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Визит Путина в Харбин состоялся 17 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сближает бизнес России и Китая. 17 мая он приехал в Харбин, чтобы открыть российско-китайское ЭКСПО. Традиционно в выставке участвуют регионы и компании из РФ и КНР. Их сотрудничество активизировалось, но из-за санкций бизнес сталкивается с серьезными проблемами, которые мешают развиваться дальше, пояснили URA.RU эксперты. О них говорили накануне президент Путин и председатель Си Цзиньпин. А сегодня в своем выступлении российский лидер дал понять: все решаемо. Российско-китайское ЭКСПО проводится уже в восьмой раз. Параллельно в Харбине проходит форум по межрегиональному сотрудничеству. Путин отметил, что впервые здесь, и «город действительно впечатляет». «Современный, красивый, динамичный мегаполис. И при этом по-настоящему самобытный, с богатой историей и традициями», — подчеркнул Путин, имея в виду переплетение «судеб народов России и Китая». По словам Путина, РФ и КНР могут «уверенно смотреть вперед вместе, браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы». «Масштабные совместные проекты реализуются в области промышленной кооперации. Россия приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе и нашим высококвалифицированным кадрам, — заявил Путин. — В условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, мы настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций». РФ и КНР будут развивать общую транспортную инфраструктуру и логистические цепочки, заниматься «диверсификацией двусторонней торговли, стимулируя изменение ее структуры», сказал Путин. Он добавил, что накануне об этом он тоже говорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Большие надежды Путин возлагает на ЭКСПО, в ходе которого бизнес России и Китая смогут наладить деловые связи, познакомиться с продукцией друг друга. Президент пригласил китайских предпринимателей на Восточный экономический форум в сентябре этого года. И предложил обратить внимание на российский Дальний Восток, где есть территории опережающего экономического развития и где «создаются удобные преференциальные режимы для внешних инвесторов». ЭКСПО предстоит повысить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ и КНР, поэтому президент Путин лично приехал на открытие выставки, убежден URA.RU глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. «Это перспективы роста узнаваемости российской продукции в Китае как среди бизнеса, так и среди населения. Это шанс для малого и среднего бизнеса стать точкой роста товарооборота между РФ и КНР, в котором сейчас преобладает сырьевая составляющая, — отметил Манкевич. — Участие в ЭКСПО позволяет получить бизнесу обратную связь по своим продуктам и при необходимости быстро адаптировать их для китайского рынка». По словам Манкевича, для российского бизнеса наиболее острая проблема — это платежи, о чем накануне говорили Путин и Си в своем заявлении для СМИ. Несмотря на 90% расчетов в национальных валютах, китайские банки стали отказывать в проведении платежей из-за риска попасть под санкции США. Это сказывается на китайском экспорте в Россию: в апреле он упал на 10,8%, в марте — на 13%. «Россия и Китай будут укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов», — заверил Путин. Руководство КНР, отмечает глава РАСПП, заинтересовано в выходе китайских предприятий на российский рынок. И таких желающих много, поэтому, убежден Манкевич, поэтому решение проблемы платежей — «общий интерес РФ и КНР». «Задача России — предложить китайским партнерам приемлемый для них вариант: за нас это делать никто не будет, — считает бизнесмен. — А активность китайских компаний в выставках и деловых мероприятиях в России свидетельствует о большом интересе к нашему рынку и поставщикам. Остается лишь использовать потенциал, который в связи с этим открывается». Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков считает, что в ходе встречи двух лидеров «какие-то развязки проблемы платежей найдены, так как именно это позволит сделать взаимную торговлю более устойчивой». «Сейчас периоды быстрого роста чередуются с периодами довольно резкого спада. Ситуация должна стать более стабильной и предсказуемой», — отмечает эксперт. Другой важный момент — изменение качественных параметров сотрудничества РФ и КНР. Лидеры двух стран понимают, что бизнесу важно совершенствование механизма двустороннего сотрудничества. «В 2023 году существенно увеличились количественные параметры сотрудничества — от сырьевого экспорта переходить к экспорту продукции глубокой переработки. Из Китая же в Россию идут товары с высокой добавленной стоимостью: яркий пример — автомобили, которые захватили наш рынок», — поясняет Цыплаков. О комплексном решении проблем России и Китая в банковской сфере говорит и директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Также, по его мнению, власти при выработке решений учитывают и проблему санкций в отношении отдельных компаний и физических лиц. Речь идет о тех, кто подозревается в сотрудничестве с российским военно-промышленным комплексом, в число которых вошли и некоторые китайские структуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сближает бизнес России и Китая. 17 мая он приехал в Харбин, чтобы открыть российско-китайское ЭКСПО. Традиционно в выставке участвуют регионы и компании из РФ и КНР. Их сотрудничество активизировалось, но из-за санкций бизнес сталкивается с серьезными проблемами, которые мешают развиваться дальше, пояснили URA.RU эксперты. О них говорили накануне президент Путин и председатель Си Цзиньпин. А сегодня в своем выступлении российский лидер дал понять: все решаемо. Российско-китайское ЭКСПО проводится уже в восьмой раз. Параллельно в Харбине проходит форум по межрегиональному сотрудничеству. Путин отметил, что впервые здесь, и «город действительно впечатляет». «Современный, красивый, динамичный мегаполис. И при этом по-настоящему самобытный, с богатой историей и традициями», — подчеркнул Путин, имея в виду переплетение «судеб народов России и Китая». По словам Путина, РФ и КНР могут «уверенно смотреть вперед вместе, браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы». «Масштабные совместные проекты реализуются в области промышленной кооперации. Россия приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе и нашим высококвалифицированным кадрам, — заявил Путин. — В условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, мы настроены последовательно углублять двустороннюю кооперацию в области высоких технологий и инноваций». РФ и КНР будут развивать общую транспортную инфраструктуру и логистические цепочки, заниматься «диверсификацией двусторонней торговли, стимулируя изменение ее структуры», сказал Путин. Он добавил, что накануне об этом он тоже говорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Большие надежды Путин возлагает на ЭКСПО, в ходе которого бизнес России и Китая смогут наладить деловые связи, познакомиться с продукцией друг друга. Президент пригласил китайских предпринимателей на Восточный экономический форум в сентябре этого года. И предложил обратить внимание на российский Дальний Восток, где есть территории опережающего экономического развития и где «создаются удобные преференциальные режимы для внешних инвесторов». ЭКСПО предстоит повысить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ и КНР, поэтому президент Путин лично приехал на открытие выставки, убежден URA.RU глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. «Это перспективы роста узнаваемости российской продукции в Китае как среди бизнеса, так и среди населения. Это шанс для малого и среднего бизнеса стать точкой роста товарооборота между РФ и КНР, в котором сейчас преобладает сырьевая составляющая, — отметил Манкевич. — Участие в ЭКСПО позволяет получить бизнесу обратную связь по своим продуктам и при необходимости быстро адаптировать их для китайского рынка». По словам Манкевича, для российского бизнеса наиболее острая проблема — это платежи, о чем накануне говорили Путин и Си в своем заявлении для СМИ. Несмотря на 90% расчетов в национальных валютах, китайские банки стали отказывать в проведении платежей из-за риска попасть под санкции США. Это сказывается на китайском экспорте в Россию: в апреле он упал на 10,8%, в марте — на 13%. «Россия и Китай будут укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов», — заверил Путин. Руководство КНР, отмечает глава РАСПП, заинтересовано в выходе китайских предприятий на российский рынок. И таких желающих много, поэтому, убежден Манкевич, поэтому решение проблемы платежей — «общий интерес РФ и КНР». «Задача России — предложить китайским партнерам приемлемый для них вариант: за нас это делать никто не будет, — считает бизнесмен. — А активность китайских компаний в выставках и деловых мероприятиях в России свидетельствует о большом интересе к нашему рынку и поставщикам. Остается лишь использовать потенциал, который в связи с этим открывается». Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков считает, что в ходе встречи двух лидеров «какие-то развязки проблемы платежей найдены, так как именно это позволит сделать взаимную торговлю более устойчивой». «Сейчас периоды быстрого роста чередуются с периодами довольно резкого спада. Ситуация должна стать более стабильной и предсказуемой», — отмечает эксперт. Другой важный момент — изменение качественных параметров сотрудничества РФ и КНР. Лидеры двух стран понимают, что бизнесу важно совершенствование механизма двустороннего сотрудничества. «В 2023 году существенно увеличились количественные параметры сотрудничества — от сырьевого экспорта переходить к экспорту продукции глубокой переработки. Из Китая же в Россию идут товары с высокой добавленной стоимостью: яркий пример — автомобили, которые захватили наш рынок», — поясняет Цыплаков. О комплексном решении проблем России и Китая в банковской сфере говорит и директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Также, по его мнению, власти при выработке решений учитывают и проблему санкций в отношении отдельных компаний и физических лиц. Речь идет о тех, кто подозревается в сотрудничестве с российским военно-промышленным комплексом, в число которых вошли и некоторые китайские структуры.