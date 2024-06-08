Свердловчанка зубами открыла дверь, спасаясь от смерти

Девушку парализовало во сне — у нее редкий диагноз

09 июня 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Болезнь не сломала Анну, и теперь она делает все, чтобы вернуться в прежним ритм Фото: личный архив Анны Ражиной Свердловчанка Анна Ражева столкнулась с редким заболеванием. В одну из ночей она проснулась от нестерпимой боли в руках. Пока к девушке домой ехала сестра, конечности парализовало, поэтому дверь Анна открывала зубами. История девушки с редким диагнозом — в материале URA.RU. Анна долго работала заведующей детским садом, но в 2020-м решила полностью изменить жизнь: отучилась на грумера и открыла собственную студию по уходу за животными. «Я с детства любила животных и росла вместе с ними. Занявшись по-настоящему любимым делом, впервые за долгие годы я ощутила себя счастливой». Анне поставили страшный диагноз — острый поперечный миелит Фото: Илья Московец © URA.RU Все произошло 27 июня 2023-го. «Я была абсолютно здоровым человеком и не подозревала, что со мной может что-то случиться. После поездки в Казань я проснулась от очень страшной боли в руках». Анна тут же позвонила сестре, к моменту ее приезда руки были парализованы. «Дверь ей я буквально открывала зубами». Сестра вызвала скорую. Анну госпитализировали в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Там врачам потребовались сутки, чтобы поставить диагноз — острый поперечный миелит. «Сказали, что это аутоиммунное заболевание… Возможно, стресс, усталость или какая-то инфекция стали триггером. Учитывая, что к тому я уже была парализована, самое страшное было принять тот факт, что в таком состоянии, возможно, мне придется прожить всю жизнь». Острый поперечный миелит — редкое аутоиммунное заболевание, диагностированное у Анны Ражевой, поражает всего пять человек на миллион. Причины возникновения недуга до сих пор остаются неясными. «Это заболевание встречается у 5 человек на миллион». Ражева продолжает активно реабилитироваться, чтобы восстановить все утерянные навыки (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Позднее Анну перевели в областную больницу, там она провела полтора месяца. «Мне делали различные капельницы и прописали медикаментозную терапию». Гормональная терапия привела к значительному увеличению веса. «Я пила по 11 таблеток гормонов, от чего поправилась на 20 килограмм». Несмотря на улучшение функций рук, проблемы с ногами сохранялись, что потребовало дальнейшей реабилитации. Для продолжения восстановления Анну направили в КИМ (Клинический институт мозга), где специалисты обучили пользоваться специальной ложкой (чтобы самостоятельно есть) и в целом помогли адаптироваться к новым условиям жизни. В КИМе Анна достигла значительного прогресса. Во время реабилитации она смогла укрепить свою спину и начать сидеть, что стало важным шагом на пути к выздоровлению. «Я там поставила первый рекорд с давлением 68. Я просидела 8 часов в коляске, потому что мне очень хотелось сидеть». Анна прошла два комплекса реабилитации по две недели каждый, демонстрируя удивительную силу воли и стремление к выздоровлению. После возвращения домой Анна занималась под присмотром родителей, особенно отца, который изготовил для нее тренажеры для разработки рук и ног. «Несмотря на свой возраст, родители стали самой большой опорой для меня. Без них я бы точно не справилась». Врачи не дают прогнозов из-за редкости диагноза (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Анна не теряет выздороветь, несмотря на отсутствие конкретных прогнозов от врачей. «Я себе сама поставила прогноз, что я встану. Да, нужно время. Но я чувствую потенциал своего организма. Он не подведет меня. Я даже не сомневаюсь в этом». Ражева испытала волну поддержки от окружающих после того, как открыто рассказала о своей болезни. «Пришлось опубликовать информацию, что нужна помощь. Мне собрали 315 тысяч за три дня. И мне просто нереальную поддержку оказывают люди, про которых я вообще не думала, что как-то помогут». По словам Анны, у нее изменился взгляд на жизнь и людей после болезни. «Сложные обстоятельства позволили увидеть, сколько у меня хороших знакомых, готовых прийти на помощь в трудную минуту». Анна активно развивает мелкую моторику рук Фото: личный архив Анны Ражевой Спустя какое-то время Анну приняли в клинику «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбурге. «Мы провели ряд исследований, чтобы восстановление пациента было эффективным. Анна прилагает все усилия, для того чтобы встать на ноги. Она выполняет все рекомендации врачей. Учитывая, что острый поперечный миелит встречается крайне редко, то давать какие-то долговременные прогнозы я не могу. Но мы верим, что в один день Анна встанет с инвалидной коляски и пойдет своими ногами», — отметила директор медучреждения Ирина Волкова в беседе с журналистом URA.RU. «Я понимаю, что у меня впереди долгий реабилитационный период… Но я не отчаиваюсь, ведь впереди большие цели, раскисать некогда». Свердловчанка мечтает вернуться к полноценной работе с животными, ведь она приносит ей настоящую радость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка Анна Ражева столкнулась с редким заболеванием. В одну из ночей она проснулась от нестерпимой боли в руках. Пока к девушке домой ехала сестра, конечности парализовало, поэтому дверь Анна открывала зубами. История девушки с редким диагнозом — в материале URA.RU. Анна долго работала заведующей детским садом, но в 2020-м решила полностью изменить жизнь: отучилась на грумера и открыла собственную студию по уходу за животными. «Я с детства любила животных и росла вместе с ними. Занявшись по-настоящему любимым делом, впервые за долгие годы я ощутила себя счастливой». Все произошло 27 июня 2023-го. «Я была абсолютно здоровым человеком и не подозревала, что со мной может что-то случиться. После поездки в Казань я проснулась от очень страшной боли в руках». Анна тут же позвонила сестре, к моменту ее приезда руки были парализованы. «Дверь ей я буквально открывала зубами». Сестра вызвала скорую. Анну госпитализировали в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Там врачам потребовались сутки, чтобы поставить диагноз — острый поперечный миелит. «Сказали, что это аутоиммунное заболевание… Возможно, стресс, усталость или какая-то инфекция стали триггером. Учитывая, что к тому я уже была парализована, самое страшное было принять тот факт, что в таком состоянии, возможно, мне придется прожить всю жизнь». Позднее Анну перевели в областную больницу, там она провела полтора месяца. «Мне делали различные капельницы и прописали медикаментозную терапию». Гормональная терапия привела к значительному увеличению веса. «Я пила по 11 таблеток гормонов, от чего поправилась на 20 килограмм». Несмотря на улучшение функций рук, проблемы с ногами сохранялись, что потребовало дальнейшей реабилитации. Для продолжения восстановления Анну направили в КИМ (Клинический институт мозга), где специалисты обучили пользоваться специальной ложкой (чтобы самостоятельно есть) и в целом помогли адаптироваться к новым условиям жизни. В КИМе Анна достигла значительного прогресса. Во время реабилитации она смогла укрепить свою спину и начать сидеть, что стало важным шагом на пути к выздоровлению. «Я там поставила первый рекорд с давлением 68. Я просидела 8 часов в коляске, потому что мне очень хотелось сидеть». Анна прошла два комплекса реабилитации по две недели каждый, демонстрируя удивительную силу воли и стремление к выздоровлению. После возвращения домой Анна занималась под присмотром родителей, особенно отца, который изготовил для нее тренажеры для разработки рук и ног. «Несмотря на свой возраст, родители стали самой большой опорой для меня. Без них я бы точно не справилась». Анна не теряет выздороветь, несмотря на отсутствие конкретных прогнозов от врачей. «Я себе сама поставила прогноз, что я встану. Да, нужно время. Но я чувствую потенциал своего организма. Он не подведет меня. Я даже не сомневаюсь в этом». Ражева испытала волну поддержки от окружающих после того, как открыто рассказала о своей болезни. «Пришлось опубликовать информацию, что нужна помощь. Мне собрали 315 тысяч за три дня. И мне просто нереальную поддержку оказывают люди, про которых я вообще не думала, что как-то помогут». По словам Анны, у нее изменился взгляд на жизнь и людей после болезни. «Сложные обстоятельства позволили увидеть, сколько у меня хороших знакомых, готовых прийти на помощь в трудную минуту». Спустя какое-то время Анну приняли в клинику «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбурге. «Мы провели ряд исследований, чтобы восстановление пациента было эффективным. Анна прилагает все усилия, для того чтобы встать на ноги. Она выполняет все рекомендации врачей. Учитывая, что острый поперечный миелит встречается крайне редко, то давать какие-то долговременные прогнозы я не могу. Но мы верим, что в один день Анна встанет с инвалидной коляски и пойдет своими ногами», — отметила директор медучреждения Ирина Волкова в беседе с журналистом URA.RU. «Я понимаю, что у меня впереди долгий реабилитационный период… Но я не отчаиваюсь, ведь впереди большие цели, раскисать некогда». Свердловчанка мечтает вернуться к полноценной работе с животными, ведь она приносит ей настоящую радость.