Гибель тюменской «Десятки»: как уничтожали главную ОПГ Тюмени

В кровавой истории организованных преступных банд Тюмени поставлена точка. Или запятая?

29 мая 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

В 90-е ОПГ «Десятка» держала в страхе всю Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банда «Десятка» в 90-е держала в страхе всю Тюмень: рэкет, грабежи, похищения людей и шантаж — лишь часть преступлений, на которые шли бандиты. Главная группировка города казалась тогда неуязвимой, однако силовикам удалось раздавить ее, и с тех пор в регионе о новых крупных ОПГ ничего не слышно. После краха последней банды преступники начали по-настоящему бояться, сообщил инсайдер агентства, близкий к правоохранительным структурам. Как удалось уничтожить «Десятку», в материале URA.RU. Члены ОПГ «Десятка» начинали свой преступный путь с рэкета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Святые» девяностые. Начало В начале 1990-х Тюменская область превратилась в рассадник криминала. В регионе появились свои собственные организованные преступные группировки, которые начали активно делить сферы влияния. Самая известная из них, «Десятка», получила такое название из-за того, что сформировалась вокруг фотоателье №10 Тюмени. ОПГ возглавил Рашид Янтимиров. В верхушку преступного сообщества также входили не менее 15 человек. «Солдатами», которые выполняли их поручения, становились, в основном, спортсмены. Которые хотели легких денег и знали, как их добыть с помощью физической силы. «Десятка» появилась в 1992 году. Члены ОПГ сразу взялись за дело: начали с рэкета и быстро подмяли под себя мелких коммерсантов города. После этого переключились на более крупный бизнес. А затем — начали «работать» с нефтегазодобывающими компаниями. У них действительно все получилось. В том числе, за счет тесного сотрудничества с правительственными структурами. «Свои люди» у бандитов были практически везде. Поэтому «работа» давалась им легко», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. В 90-е сотрудники тюменской милиции работали без выходных Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU «А что сделаешь?» Тем временем, в 90-е сотрудники тюменской милиции работали на износ: иногда приходилось брать по две суточных смены подряд, настолько сложной была ситуация с разгулом преступности. Про выходные, по словам экс-милиционеров, не было и речи. Криминогенная обстановка ухудшалась с каждым днем. При этом, сконцентрироваться исключительно на борьбе с организованной преступностью не получалось физически: регион захлестнули драки, грабежи и бытовые убийства. Ситуация ухудшалась на фоне резкого падения доходов сотрудников и падения авторитета профессии в глазах граждан. Люди начали уходить из правоохранительных структур. А весь вал работы ложился на плечи оставшихся сотрудников. «Да, было такое, что и по 48 часов трудились, и без выходных. Страшное время. А что сделаешь? Какой-то тотальной борьбы с организованной преступностью в то время просто не было. Для этого не хватало ни средств, ни рук. Нет, естественно, были идейные сотрудники, которые действительно положили жизнь на борьбу с организованной преступностью. Благодаря таким борьба с ОПГ как-то велась», — уточняет один из бывших сотрудников тюменской милиции. Первый лидер «Десятки» Рашид Янтимиров был застрелен возле собственного дома Фото: Илья Московец © URA.RU Закат «Десятки» «Десятка» набирала обороты не по дням, а по часам. В короткий срок ОПГ наладила отношения с бандитами из других регионов и обросла связями в правительстве соседнего Ханты-Мансийского округа. У тюменской группировки появились большие деньги, а вслед за ними, неизбежно, большие конфликты. В мае 1993 года при выходе из собственного дома на ул. Мельникайте в Тюмени был застрелен лидер «Десятки» Рашид Янтимиров. По одной из версий — убийство криминального авторитета произошло после конфликта со «смотрящим» за Тюменью Юрием Тишенковым, которые в преступном мире известен как «Ганс». Последний спустя некоторые время получил статус «вора в законе» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). После гибели Янтимирова ОПГ раскололась на две группировки: «Большую Десятку», которую возглавил Игорь Рура по прозвищу «Мамонт», и «Малую». Во главе последней встал Юрий Теряхин. Начиная с 1994 года тюменскую банду сотрясает череда убийств. Поочередно гибнут ключевые члены преступной группировки: вышеназванный Игорь Рура, его сподвижник Алексей Ляхов (отец российского рэп-исполнителя OG Budda) и «серый кардинал» преступного сообщества Виктор Белянин. Лидеры «Малой Десятки» попали в поле зрения силовиков за своершение различных преступлений и были арестованы. «По одной из версий, с некоторыми авторитетами „Десятки“ расправился небезызвестный член курганской ОПГ Александр Солоник. Так или иначе, после этих событий тюменская группировка, фактически, перестала существовать. Не сразу, конечно, а со временем. Но факт остается фактом. На многих рядовых участников группы были заедены уголовные дела. Тут уже отработали силовики», — считает инсайдер URA.RU. За организацию заказного убийства Юрий Тишенков получил 12 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Точка невозврата В конце 2010 года Юрий Тишенков был признан виновным в организации заказного убийства, которое произошло в 8 декабря 2001 года. Следствием установлено, что «Ганс» нанял двух киллеров, которые за 200 000 рублей расстреляли оппонента Тишенкова Владимира Гарманова, когда тот выходил из магазина. «Ганс» получил 12 лет колонии. «Случай с ним примечателен тем, что незадолго до ареста он был лишен статуса „вора в законе“ и в тюрьму „Ганс“ отправлялся в очень незавидном положении. Перед освобождением у Тишенкова на камеру спросили, какой статус он носит в уголовно-преступной среде. На что тот ответил, что является гражданином России. Иного ответа от него не стоило ожидать, как минимум, по двум причинам. Первая — он был лишен статуса „вор в законе“. Вторая — занятие высшего положения в преступной иерархии преследуется по закону. Причем, преследуется основательно. Максимальный срок за это — 15 лет тюрьмы», — сообщил агентству один из бывших оперативников. Он добавил, что введение относительной новой ст. УК РФ, 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) в 2019 году стало для авторитетных уголовников точкой невозврата. «По блатным понятиям, если у „вора в законе“ спрашивают, является ли он таковым, он не имеет права ответить „нет“, потому что сразу лишится этого статуса. А если ответит „да“, то попадет под ст. 210 УК РФ и получит минимум восемь лет лишения свободы. Такой вот хитрый ход со стороны правоохранительной системы», — отметил инсайдер URA.RU. И это, по словам бывшего сотрудника тюменской милиции, не единственный инструмент правоохранителей в деле борьбы с организованной преступностью. По его словам, сама уголовно-исправительная система РФ была настолько заточена на борьбу с ОПГ, что просто факт участия в преступной группировке, даже на последних ролях, может привести к тюремному сроку в 10 лет. И подобные перспективы очень пугают начинающих бандитов. 90-е в Тюменской области не повторятся По словам источников URA.RU, последняя попытка вернуть Тюменскую область в 90-е была предпринята бандой «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева. Но закончилась настоящим провалом. Проститутки, с которых члены ОПГ решили получать дань, пошли за помощью к силовикам. И те им помогли. Это ключевое отличие новой правоохранительной системы от старой. «Можно ли представить, что в 90-е какая-нибудь жрица любви пошла за помощью к сотрудникам милиции? Нет. В лучшем случае, эта история для нее закончилась бы штрафом за проституцию. А в худшем — повторной встречей с теми, на кого она жаловалась. Какова ситуация сейчас? Скажем так, проститутки, которые пожаловались силовикам на угнетения со стороны подельников Патрушева, своих обидчиков увидят нескоро», — заявил экс-силовик. Послесловие «Смотрящий» за Тюменью Сергей Патрушев из-за проблем со здоровьем избежал суда. Однако в конце января 2023 года вынесли вердикт его главному подельнику — Александру Косареву. Он был признан виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой. За это Косарева приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Впоследствии он погиб в зоне проведения СВО. Суды над другими участниками ОПГ продолжаются. Им грозят крупные сроки тюремного заключения. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банда «Десятка» в 90-е держала в страхе всю Тюмень: рэкет, грабежи, похищения людей и шантаж — лишь часть преступлений, на которые шли бандиты. Главная группировка города казалась тогда неуязвимой, однако силовикам удалось раздавить ее, и с тех пор в регионе о новых крупных ОПГ ничего не слышно. После краха последней банды преступники начали по-настоящему бояться, сообщил инсайдер агентства, близкий к правоохранительным структурам. Как удалось уничтожить «Десятку», в материале URA.RU. «Святые» девяностые. Начало В начале 1990-х Тюменская область превратилась в рассадник криминала. В регионе появились свои собственные организованные преступные группировки, которые начали активно делить сферы влияния. Самая известная из них, «Десятка», получила такое название из-за того, что сформировалась вокруг фотоателье №10 Тюмени. ОПГ возглавил Рашид Янтимиров. В верхушку преступного сообщества также входили не менее 15 человек. «Солдатами», которые выполняли их поручения, становились, в основном, спортсмены. Которые хотели легких денег и знали, как их добыть с помощью физической силы. «Десятка» появилась в 1992 году. Члены ОПГ сразу взялись за дело: начали с рэкета и быстро подмяли под себя мелких коммерсантов города. После этого переключились на более крупный бизнес. А затем — начали «работать» с нефтегазодобывающими компаниями. У них действительно все получилось. В том числе, за счет тесного сотрудничества с правительственными структурами. «Свои люди» у бандитов были практически везде. Поэтому «работа» давалась им легко», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. «А что сделаешь?» Тем временем, в 90-е сотрудники тюменской милиции работали на износ: иногда приходилось брать по две суточных смены подряд, настолько сложной была ситуация с разгулом преступности. Про выходные, по словам экс-милиционеров, не было и речи. Криминогенная обстановка ухудшалась с каждым днем. При этом, сконцентрироваться исключительно на борьбе с организованной преступностью не получалось физически: регион захлестнули драки, грабежи и бытовые убийства. Ситуация ухудшалась на фоне резкого падения доходов сотрудников и падения авторитета профессии в глазах граждан. Люди начали уходить из правоохранительных структур. А весь вал работы ложился на плечи оставшихся сотрудников. «Да, было такое, что и по 48 часов трудились, и без выходных. Страшное время. А что сделаешь? Какой-то тотальной борьбы с организованной преступностью в то время просто не было. Для этого не хватало ни средств, ни рук. Нет, естественно, были идейные сотрудники, которые действительно положили жизнь на борьбу с организованной преступностью. Благодаря таким борьба с ОПГ как-то велась», — уточняет один из бывших сотрудников тюменской милиции. Закат «Десятки» «Десятка» набирала обороты не по дням, а по часам. В короткий срок ОПГ наладила отношения с бандитами из других регионов и обросла связями в правительстве соседнего Ханты-Мансийского округа. У тюменской группировки появились большие деньги, а вслед за ними, неизбежно, большие конфликты. В мае 1993 года при выходе из собственного дома на ул. Мельникайте в Тюмени был застрелен лидер «Десятки» Рашид Янтимиров. После гибели Янтимирова ОПГ раскололась на две группировки: «Большую Десятку», которую возглавил Игорь Рура по прозвищу «Мамонт», и «Малую». Во главе последней встал Юрий Теряхин. Начиная с 1994 года тюменскую банду сотрясает череда убийств. Поочередно гибнут ключевые члены преступной группировки: вышеназванный Игорь Рура, его сподвижник Алексей Ляхов (отец российского рэп-исполнителя OG Budda) и «серый кардинал» преступного сообщества Виктор Белянин. Лидеры «Малой Десятки» попали в поле зрения силовиков за своершение различных преступлений и были арестованы. «По одной из версий, с некоторыми авторитетами „Десятки“ расправился небезызвестный член курганской ОПГ Александр Солоник. Так или иначе, после этих событий тюменская группировка, фактически, перестала существовать. Не сразу, конечно, а со временем. Но факт остается фактом. На многих рядовых участников группы были заедены уголовные дела. Тут уже отработали силовики», — считает инсайдер URA.RU. Точка невозврата В конце 2010 года Юрий Тишенков был признан виновным в организации заказного убийства, которое произошло в 8 декабря 2001 года. Следствием установлено, что «Ганс» нанял двух киллеров, которые за 200 000 рублей расстреляли оппонента Тишенкова Владимира Гарманова, когда тот выходил из магазина. «Ганс» получил 12 лет колонии. «Случай с ним примечателен тем, что незадолго до ареста он был лишен статуса „вора в законе“ и в тюрьму „Ганс“ отправлялся в очень незавидном положении. Перед освобождением у Тишенкова на камеру спросили, какой статус он носит в уголовно-преступной среде. На что тот ответил, что является гражданином России. Иного ответа от него не стоило ожидать, как минимум, по двум причинам. Первая — он был лишен статуса „вор в законе“. Вторая — занятие высшего положения в преступной иерархии преследуется по закону. Причем, преследуется основательно. Максимальный срок за это — 15 лет тюрьмы», — сообщил агентству один из бывших оперативников. Он добавил, что введение относительной новой ст. УК РФ, 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) в 2019 году стало для авторитетных уголовников точкой невозврата. «По блатным понятиям, если у „вора в законе“ спрашивают, является ли он таковым, он не имеет права ответить „нет“, потому что сразу лишится этого статуса. А если ответит „да“, то попадет под ст. 210 УК РФ и получит минимум восемь лет лишения свободы. Такой вот хитрый ход со стороны правоохранительной системы», — отметил инсайдер URA.RU. И это, по словам бывшего сотрудника тюменской милиции, не единственный инструмент правоохранителей в деле борьбы с организованной преступностью. По его словам, сама уголовно-исправительная система РФ была настолько заточена на борьбу с ОПГ, что просто факт участия в преступной группировке, даже на последних ролях, может привести к тюремному сроку в 10 лет. И подобные перспективы очень пугают начинающих бандитов. 90-е в Тюменской области не повторятся По словам источников URA.RU, последняя попытка вернуть Тюменскую область в 90-е была предпринята бандой «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева. Но закончилась настоящим провалом. Проститутки, с которых члены ОПГ решили получать дань, пошли за помощью к силовикам. И те им помогли. Это ключевое отличие новой правоохранительной системы от старой. «Можно ли представить, что в 90-е какая-нибудь жрица любви пошла за помощью к сотрудникам милиции? Нет. В лучшем случае, эта история для нее закончилась бы штрафом за проституцию. А в худшем — повторной встречей с теми, на кого она жаловалась. Какова ситуация сейчас? Скажем так, проститутки, которые пожаловались силовикам на угнетения со стороны подельников Патрушева, своих обидчиков увидят нескоро», — заявил экс-силовик. Послесловие «Смотрящий» за Тюменью Сергей Патрушев из-за проблем со здоровьем избежал суда. Однако в конце января 2023 года вынесли вердикт его главному подельнику — Александру Косареву. Он был признан виновным в руководстве преступным подразделением сообщества, бандитизме и вымогательстве, совершенном организованной группой. За это Косарева приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Впоследствии он погиб в зоне проведения СВО. Суды над другими участниками ОПГ продолжаются. Им грозят крупные сроки тюремного заключения. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.