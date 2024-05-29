Бывшие владельцы «Арианта» изъятие активов сочли незаконным

В холдинге оценили судебный процесс с изъятием

29 мая 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Национализацию «Кубань-Вино» и других активов оспорили в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Лишившиеся собственности бывшие владельцы холдинга «Ариант» в Челябинске заявили о незаконной национализации активов. В поданной апелляционной жалобе юристы привели цитату президента РФ Владимира Путина, проанализировали судебный процесс и удивились стоимости переданных государству предприятий. URA.RU изучил доводы обжалующей судебное решение стороны спора. Так говорил Путин Мотивация ответчиков, подавших апелляцию, сводится к нескольким сторонам судебного дела, а начинается и вовсе с цитаты Путина. С текстом документа ознакомился РБК. «Ариант» добивается отмены деприватизации крупнейшего в стране изготовителя вина «Кубань-вино» и иных продовольственных и винодельческих активов Жалоба начинается со ссылки на слова президента о допустимости изъятия бизнеса, лишь когда он угрожает безопасности и национальным интересам страны. Поскольку в случае с «Ариантом» нет ни того, ни другого, то, сделали вывод авторы апелляции, не было никаких резонов национализировать холдинг. В «Арианте» отрицают связь с бизнес-семьей Антиповых и ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из разряда общих идей также приведена другая мысль составителей документа: группа компаний обеспечивает продовольственную безопасность страны. Следовательно, заключил «Ариант», Генпрокуратура РФ, инициировав процесс, признала факт направления инвестиций в российские предприятия с важной социальной и экономической миссией. Жалоба поступила в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Особняком в ней стоят вопросы взаимоотношений с бизнес-семьей Юрия Антипова, владевшей до национализации Челябинским электрометаллургическим комбинатом. В «Арианте» утверждают, что никаких экономических взаимоотношений у двух семейств не имеется. С Антиповыми не связаны ни Александр и Людмила Аристовы, ни их дочь Елена и зять Александр Кретовы. Связь между происхождением пищевого бизнеса и дивидендами группы ЧЭМК, по мнению подателей документа, умозрительна. Тем более, к металлургическому бизнесу и его экс-владельцам, сказано в документе, не имеет отношения ГК «Ариант». Если первоначально суд ответственность за незаконную приватизацию возлагает на физические лица, то затем обязательства перекладываются на юридическое лицо, что незаконно. Сценарий взяли за основу По тому, как ведется процесс, у бывших владельцев «Арианта» также накопились вопросы. Они проанализировали поведение участников слушаний и пришли к выводу, что судье доверяют только представители Генпрокуратуры, а все остальные — нет. Все процессы по национализации ведутся по одинаковому сценарию, решили в «Арианте», а сторону истца представляет один и тот же сотрудник Александр Маруценко. У ответчиков возникло недовольство, вызванное ходом слушаний: суд удовлетворяет только ходатайства прокуратуры, но не прочих участников. Бывших владельцев «Арианта» возмутило то, что судья обратила решение суда к немедленному исполнению. Ответчики назвали несоответствующими действительности предположения о схемах по выводу имущества и якобы оказываемом давлении на сотрудников. Ничего этого нет, а потому торопиться не следовало. Имелось законных три месяца, чтобы недвижимость реализовать на открытых торгах, а бывшим собственникам решить, на что обращать взыскание в первую очередь. Особой оговорки удостоился факт о пропуске истцом срока исковой давности, который не был учтен судом при вынесении решения. Миллиардам дали оценку Экономическая сторона рассматриваемого спора также была изучена. Составители апелляции указали на то, что первоначально в фокусе внимания прокуратуры оказалось соглашение между Антиповым и АО «УСМК». Согласно договору, бизнесмен освобождался от выплаты долга, соответствующего сумме требований перед предприятием. На этом основании надзорный орган намеревался взыскать с Антиповых и «Компании Эталон» почти 26 млрд рублей суммы незаконного обогащения. Однако вскоре Генпрокуратура РФ изменила требования, решив солидарно взыскать уже 105 млрд рублей и привлекла Аристовых с Кретовыми, хотя они не являлись стороной сделки. Как утверждают теперь ответчики, бизнес они развивали на кредитные и собственные средства. Холдинг оспорил деприватизацию не только алкогольных активов, но и другого пищевого бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате имущество изъяли, занизив его стоимость. В апелляции указано, что доли «Кубань-вино» оценили в 3,1 млрд рублей. При этом еще до переоценки в 2015 году стоимость составляла не менее шести миллиардов. Это же справедливо, посчитали ответчики, и в отношении агрофирм «Ариант» и «Южная», «ЦПИ-Ариант» и Катав-Ивановского литейного завода. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу холдинга «Ариант». К моменту публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лишившиеся собственности бывшие владельцы холдинга «Ариант» в Челябинске заявили о незаконной национализации активов. В поданной апелляционной жалобе юристы привели цитату президента РФ Владимира Путина, проанализировали судебный процесс и удивились стоимости переданных государству предприятий. URA.RU изучил доводы обжалующей судебное решение стороны спора. Мотивация ответчиков, подавших апелляцию, сводится к нескольким сторонам судебного дела, а начинается и вовсе с цитаты Путина. С текстом документа ознакомился РБК. «Ариант» добивается отмены деприватизации крупнейшего в стране изготовителя вина «Кубань-вино» и иных продовольственных и винодельческих активов Жалоба начинается со ссылки на слова президента о допустимости изъятия бизнеса, лишь когда он угрожает безопасности и национальным интересам страны. Поскольку в случае с «Ариантом» нет ни того, ни другого, то, сделали вывод авторы апелляции, не было никаких резонов национализировать холдинг. Из разряда общих идей также приведена другая мысль составителей документа: группа компаний обеспечивает продовольственную безопасность страны. Следовательно, заключил «Ариант», Генпрокуратура РФ, инициировав процесс, признала факт направления инвестиций в российские предприятия с важной социальной и экономической миссией. Жалоба поступила в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Особняком в ней стоят вопросы взаимоотношений с бизнес-семьей Юрия Антипова, владевшей до национализации Челябинским электрометаллургическим комбинатом. В «Арианте» утверждают, что никаких экономических взаимоотношений у двух семейств не имеется. С Антиповыми не связаны ни Александр и Людмила Аристовы, ни их дочь Елена и зять Александр Кретовы. Связь между происхождением пищевого бизнеса и дивидендами группы ЧЭМК, по мнению подателей документа, умозрительна. Тем более, к металлургическому бизнесу и его экс-владельцам, сказано в документе, не имеет отношения ГК «Ариант». Если первоначально суд ответственность за незаконную приватизацию возлагает на физические лица, то затем обязательства перекладываются на юридическое лицо, что незаконно. По тому, как ведется процесс, у бывших владельцев «Арианта» также накопились вопросы. Они проанализировали поведение участников слушаний и пришли к выводу, что судье доверяют только представители Генпрокуратуры, а все остальные — нет. Все процессы по национализации ведутся по одинаковому сценарию, решили в «Арианте», а сторону истца представляет один и тот же сотрудник Александр Маруценко. У ответчиков возникло недовольство, вызванное ходом слушаний: суд удовлетворяет только ходатайства прокуратуры, но не прочих участников. Экономическая сторона рассматриваемого спора также была изучена. Составители апелляции указали на то, что первоначально в фокусе внимания прокуратуры оказалось соглашение между Антиповым и АО «УСМК». Согласно договору, бизнесмен освобождался от выплаты долга, соответствующего сумме требований перед предприятием. На этом основании надзорный орган намеревался взыскать с Антиповых и «Компании Эталон» почти 26 млрд рублей суммы незаконного обогащения. Однако вскоре Генпрокуратура РФ изменила требования, решив солидарно взыскать уже 105 млрд рублей и привлекла Аристовых с Кретовыми, хотя они не являлись стороной сделки. Как утверждают теперь ответчики, бизнес они развивали на кредитные и собственные средства. В результате имущество изъяли, занизив его стоимость. В апелляции указано, что доли «Кубань-вино» оценили в 3,1 млрд рублей. При этом еще до переоценки в 2015 году стоимость составляла не менее шести миллиардов. Это же справедливо, посчитали ответчики, и в отношении агрофирм «Ариант» и «Южная», «ЦПИ-Ариант» и Катав-Ивановского литейного завода. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу холдинга «Ариант». К моменту публикации ответ не поступил.