Александр Моор представил годовой отчет правительства: главное

Губернатор Тюменской области подвел итоги прошедшего года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор представил годовой отчет правительства региона на очередном заседании облдумы. Он подвел итоги и обозначил планы на будущее. URA.RU подготовило подборку с главными тезисами из выступления главы региона.

Семья — это самое ценное

Тюмень вошла в десятку лучших регионов по показателю рождаемости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первое, о чем рассказал Александр Моор — демография. В этом году численность населения региона превысила 1,6 миллиона человек. Также Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов по коэффициенту рождаемости. Александр Моор отметил, что развитие института семьи крайне важно для будущего Тюменской области.

«Семья — это самое ценное для каждого человека. Для нашего будущего крайне важно развивать институт семьи, укреплять традиционные семейные ценности. Делать все, чтобы в регионе многодетных семей становилось больше», — сказал Александр Моор.

Помощь подшефному Краснодону

Следующей темой, которую поднял губернатор стала помощь подшефным районам Тюменской области на Донбассе. Александр Моор рассказал, что в прошедшем году тюменские власти провели капитальный ремонт и оснастили новым современным оборудованием отделение Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы.

Отремонтированный детский корпус больницы инспектировал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин telegram-канал вице-премьера Марата Хуснуллина

Не оставил Александр Моор без внимания и тему помощи семьям участников СВО. Сейчас в каждом муниципалитете региона открыты семейные социальные гостиные, в которых различные услуги получили более 15 тысяч человек. Также, по поручению президента, в Тюменской области открыли филиал государственного фонда «Защитники отечества».

В приоритете здоровье жителей

За последние пять лет предполагаемая продолжительность жизни в регионе превысила 74 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

После Александр Моор подвел итоги года в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта. Особое внимание уделил повышению продолжительности жизни и укреплению здоровья жителей. Властям Тюменской области удалось сохранить положительный прирост населения и сократить смертность, а средняя продолжительность жизни превысила 74 года. Губернатор отметил, что спорт играет важную роль в укреплении здоровья. В 2023 году в регионе проведено более 570 физкультурных и спортивных мероприятий.

«Здоровье — это не только про медицину. Спорт — норма жизни. Это девиз всех, кто заботится о своем здоровье и выбирает активный образ жизни», — подчеркнул губернатор Тюменской области

Каким будет тюменский кампус

Говоря об образовании, Александр Моор отдельно остановился на межвузовском кампусе. На его территории будет расположено 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса. Губернатор отметил, что кампус обеспечит интеллектуальное и творческое развитие молодежи, станет новой основой развития экономики региона.

Конфессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса подписали в 2023 году. telegram-канал губернатора Александра Моора

Национальная политика

Не упустил в своем отчете губернатор и тему национальной политики. Александр Моор отметил, что сегодня консолидация общества, не зависимо от национальностей и конфессий, необходима как никогда. Правительством регулярно проводятся массовые мероприятия по укреплению гражданского единства и гражданской идентичности. Ссылаясь на данные общественных исследований, Александр Моор заключает, что в регионе удается обеспечить добрососедские отношения между представителями различных национальностей и конфессий.

«В фокусе внимания всегда человек. Не имеет значения кто он по национальности, какой он веры. Для каждого мы должны создать качественные условия оказания услуг в социальной сфере. Каждый человек должен чувствовать заботу государства», — подчеркнул глава Тюменской области

Теплосети и газификация

Отдельное внимание Александр Моор уделил отчету о состоянии тепловых сетей города. Губернатор отметил, что за три последних года наблюдается снижение количества инцидентов на теплосетях. Выбивается лишь период с декабря по март прошедшего отопительного сезона, когда число инцидентов превысило значения 2022 года. В данном случае, правительством были приняты меры и поставлена задача исправить ситуацию.

За прошлый власти газифицировали 15 населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках газификации за прошлый год проложили около 195 километров газовых сетей. Возможность газифицировать дома получили почти 3 000 домохозяйств в 15 населенных пунктах. За 2023 год возможностью провести газ за счет средств регионального бюджета воспользовались почти 2,5 тысячи граждан.

Занятость и зарплаты

Темпы роста зарплат в Тюменской области за 2023 год составили 112,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По уровню безработицы Тюменская область заняла пятое место в РФ. Ее показатель составил 0,3%. В то же время заработные платы выросли на 112,5% за год, а реальные денежные доходы населения — на 107,1%. Увеличилось и количество предпринимателей. По словам Александра Моора, на начало текущего года их численность превысила 72 000.

Туристический потенциал

В регионе активно ведется развитие туристического сектора. По словам губернатора, Тюменская область стала лучшей в России по санаторному и оздоровительному отдыху и по туристическому маркетингу региона в рамках «Российской туристической премии». Завершили работу над мастер-планом туристического каркаса Тобольска. Ведется работа по созданию туристического кластера рядом с центром зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Туристический кластер рядом с «Жемчужиной Сибири» telegram-канал губернатора Александра Моора

Тюменская область в лидерах национальных рейтингов

В завершении своей речи губернатор поделился, что Тюменская область стабильно занимает высокие места в национальных рейтингах. Регион стал третьим после Москвы и Петербурга по качеству жизни и состоянию инвестклимата, а по уровню достижения целей национальных проектов занял первое место в стране.

«Я выражаю признательность всем жителям за ваше доверие и поддержку. Последние годы были непростыми, полны испытаний и вызовов. Эти вызовы мы преодолеваем вместе», — такими словами закончил свой отчет Александр Моор.

После окончания речи ни у одного из областных депутатов не возникло вопросов к губернатору. Из желающих же выступить со словами похвалы собралась очередь.