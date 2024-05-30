Александр Моор представил годовой отчет правительства: главное

Губернатор Тюменской области Александр Моор представил годовой отчет правительства региона на очередном заседании облдумы. Он подвел итоги и обозначил планы на будущее. URA.RU подготовило подборку с главными тезисами из выступления главы региона.
Семья — это самое ценное
Первое, о чем рассказал Александр Моор — демография. В этом году численность населения региона превысила 1,6 миллиона человек. Также Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов по коэффициенту рождаемости. Александр Моор отметил, что развитие института семьи крайне важно для будущего Тюменской области.
«Семья — это самое ценное для каждого человека. Для нашего будущего крайне важно развивать институт семьи, укреплять традиционные семейные ценности. Делать все, чтобы в регионе многодетных семей становилось больше», — сказал Александр Моор.
Помощь подшефному Краснодону
Следующей темой, которую поднял губернатор стала помощь подшефным районам Тюменской области на Донбассе. Александр Моор рассказал, что в прошедшем году тюменские власти провели капитальный ремонт и оснастили новым современным оборудованием отделение Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы.
Не оставил Александр Моор без внимания и тему помощи семьям участников СВО. Сейчас в каждом муниципалитете региона открыты семейные социальные гостиные, в которых различные услуги получили более 15 тысяч человек. Также, по поручению президента, в Тюменской области открыли филиал государственного фонда «Защитники отечества».
В приоритете здоровье жителей
После Александр Моор подвел итоги года в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта. Особое внимание уделил повышению продолжительности жизни и укреплению здоровья жителей. Властям Тюменской области удалось сохранить положительный прирост населения и сократить смертность, а средняя продолжительность жизни превысила 74 года. Губернатор отметил, что спорт играет важную роль в укреплении здоровья. В 2023 году в регионе проведено более 570 физкультурных и спортивных мероприятий.
«Здоровье — это не только про медицину. Спорт — норма жизни. Это девиз всех, кто заботится о своем здоровье и выбирает активный образ жизни», — подчеркнул губернатор Тюменской области
Каким будет тюменский кампус
Говоря об образовании, Александр Моор отдельно остановился на межвузовском кампусе. На его территории будет расположено 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса. Губернатор отметил, что кампус обеспечит интеллектуальное и творческое развитие молодежи, станет новой основой развития экономики региона.
Национальная политика
Не упустил в своем отчете губернатор и тему национальной политики. Александр Моор отметил, что сегодня консолидация общества, не зависимо от национальностей и конфессий, необходима как никогда. Правительством регулярно проводятся массовые мероприятия по укреплению гражданского единства и гражданской идентичности. Ссылаясь на данные общественных исследований, Александр Моор заключает, что в регионе удается обеспечить добрососедские отношения между представителями различных национальностей и конфессий.
«В фокусе внимания всегда человек. Не имеет значения кто он по национальности, какой он веры. Для каждого мы должны создать качественные условия оказания услуг в социальной сфере. Каждый человек должен чувствовать заботу государства», — подчеркнул глава Тюменской области
Теплосети и газификация
Отдельное внимание Александр Моор уделил отчету о состоянии тепловых сетей города. Губернатор отметил, что за три последних года наблюдается снижение количества инцидентов на теплосетях. Выбивается лишь период с декабря по март прошедшего отопительного сезона, когда число инцидентов превысило значения 2022 года. В данном случае, правительством были приняты меры и поставлена задача исправить ситуацию.
В рамках газификации за прошлый год проложили около 195 километров газовых сетей. Возможность газифицировать дома получили почти 3 000 домохозяйств в 15 населенных пунктах. За 2023 год возможностью провести газ за счет средств регионального бюджета воспользовались почти 2,5 тысячи граждан.
Занятость и зарплаты
По уровню безработицы Тюменская область заняла пятое место в РФ. Ее показатель составил 0,3%. В то же время заработные платы выросли на 112,5% за год, а реальные денежные доходы населения — на 107,1%. Увеличилось и количество предпринимателей. По словам Александра Моора, на начало текущего года их численность превысила 72 000.
Туристический потенциал
В регионе активно ведется развитие туристического сектора. По словам губернатора, Тюменская область стала лучшей в России по санаторному и оздоровительному отдыху и по туристическому маркетингу региона в рамках «Российской туристической премии». Завершили работу над мастер-планом туристического каркаса Тобольска. Ведется работа по созданию туристического кластера рядом с центром зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Тюменская область в лидерах национальных рейтингов
В завершении своей речи губернатор поделился, что Тюменская область стабильно занимает высокие места в национальных рейтингах. Регион стал третьим после Москвы и Петербурга по качеству жизни и состоянию инвестклимата, а по уровню достижения целей национальных проектов занял первое место в стране.
«Я выражаю признательность всем жителям за ваше доверие и поддержку. Последние годы были непростыми, полны испытаний и вызовов. Эти вызовы мы преодолеваем вместе», — такими словами закончил свой отчет Александр Моор.
После окончания речи ни у одного из областных депутатов не возникло вопросов к губернатору. Из желающих же выступить со словами похвалы собралась очередь.
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