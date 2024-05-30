Александр Моор представил годовой отчет правительства: главное

О росте населения, доходах граждан и помощи бойцам СВО

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Моор. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области подвел итоги прошедшего года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор представил годовой отчет правительства региона на очередном заседании облдумы. Он подвел итоги и обозначил планы на будущее. URA.RU подготовило подборку с главными тезисами из выступления главы региона.

Семья — это самое ценное

Гилевская роща. Тюмень
Тюмень вошла в десятку лучших регионов по показателю рождаемости
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Первое, о чем рассказал Александр Моор — демография. В этом году численность населения региона превысила 1,6 миллиона человек. Также Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов по коэффициенту рождаемости. Александр Моор отметил, что развитие института семьи крайне важно для будущего Тюменской области.

«Семья — это самое ценное для каждого человека. Для нашего будущего крайне важно развивать институт семьи, укреплять традиционные семейные ценности. Делать все, чтобы в регионе многодетных семей становилось больше», — сказал Александр Моор.

Помощь подшефному Краснодону

Следующей темой, которую поднял губернатор стала помощь подшефным районам Тюменской области на Донбассе. Александр Моор рассказал, что в прошедшем году тюменские власти провели капитальный ремонт и оснастили новым современным оборудованием отделение Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы.

Отремонтированный детский корпус больницы инспектировал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Отремонтированный детский корпус больницы инспектировал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

Не оставил Александр Моор без внимания и тему помощи семьям участников СВО. Сейчас в каждом муниципалитете региона открыты семейные социальные гостиные, в которых различные услуги получили более 15 тысяч человек. Также, по поручению президента, в Тюменской области открыли филиал государственного фонда «Защитники отечества».

В приоритете здоровье жителей

Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень
За последние пять лет предполагаемая продолжительность жизни в регионе превысила 74 года
Фото:

После Александр Моор подвел итоги года в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта. Особое внимание уделил повышению продолжительности жизни и укреплению здоровья жителей. Властям Тюменской области удалось сохранить положительный прирост населения и сократить смертность, а средняя продолжительность жизни превысила 74 года. Губернатор отметил, что спорт играет важную роль в укреплении здоровья. В 2023 году в регионе проведено более 570 физкультурных и спортивных мероприятий.

«Здоровье — это не только про медицину. Спорт — норма жизни. Это девиз всех, кто заботится о своем здоровье и выбирает активный образ жизни», — подчеркнул губернатор Тюменской области

Каким будет тюменский кампус

Говоря об образовании, Александр Моор отдельно остановился на межвузовском кампусе. На его территории будет расположено 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса. Губернатор отметил, что кампус обеспечит интеллектуальное и творческое развитие молодежи, станет новой основой развития экономики региона.

Конфессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса подписали в 2023 году.
telegram-канал губернатора Александра Моора

Национальная политика

Не упустил в своем отчете губернатор и тему национальной политики. Александр Моор отметил, что сегодня консолидация общества, не зависимо от национальностей и конфессий, необходима как никогда. Правительством регулярно проводятся массовые мероприятия по укреплению гражданского единства и гражданской идентичности. Ссылаясь на данные общественных исследований, Александр Моор заключает, что в регионе удается обеспечить добрососедские отношения между представителями различных национальностей и конфессий.

«В фокусе внимания всегда человек. Не имеет значения кто он по национальности, какой он веры. Для каждого мы должны создать качественные условия оказания услуг в социальной сфере. Каждый человек должен чувствовать заботу государства», — подчеркнул глава Тюменской области

Теплосети и газификация

Отдельное внимание Александр Моор уделил отчету о состоянии тепловых сетей города. Губернатор отметил, что за три последних года наблюдается снижение количества инцидентов на теплосетях. Выбивается лишь период с декабря по март прошедшего отопительного сезона, когда число инцидентов превысило значения 2022 года. В данном случае, правительством были приняты меры и поставлена задача исправить ситуацию.

Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск
За прошлый власти газифицировали 15 населенных пунктов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках газификации за прошлый год проложили около 195 километров газовых сетей. Возможность газифицировать дома получили почти 3 000 домохозяйств в 15 населенных пунктах. За 2023 год возможностью провести газ за счет средств регионального бюджета воспользовались почти 2,5 тысячи граждан.

Занятость и зарплаты

Клипарт Деньги. Тюмень
Темпы роста зарплат в Тюменской области за 2023 год составили 112,5%
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По уровню безработицы Тюменская область заняла пятое место в РФ. Ее показатель составил 0,3%. В то же время заработные платы выросли на 112,5% за год, а реальные денежные доходы населения — на 107,1%. Увеличилось и количество предпринимателей. По словам Александра Моора, на начало текущего года их численность превысила 72 000.

Туристический потенциал

В регионе активно ведется развитие туристического сектора. По словам губернатора, Тюменская область стала лучшей в России по санаторному и оздоровительному отдыху и по туристическому маркетингу региона в рамках «Российской туристической премии». Завершили работу над мастер-планом туристического каркаса Тобольска. Ведется работа по созданию туристического кластера рядом с центром зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Туристический кластер рядом с «Жемчужиной Сибири»
telegram-канал губернатора Александра Моора

Тюменская область в лидерах национальных рейтингов

В завершении своей речи губернатор поделился, что Тюменская область стабильно занимает высокие места в национальных рейтингах. Регион стал третьим после Москвы и Петербурга по качеству жизни и состоянию инвестклимата, а по уровню достижения целей национальных проектов занял первое место в стране.

«Я выражаю признательность всем жителям за ваше доверие и поддержку. Последние годы были непростыми, полны испытаний и вызовов. Эти вызовы мы преодолеваем вместе», — такими словами закончил свой отчет Александр Моор.

После окончания речи ни у одного из областных депутатов не возникло вопросов к губернатору. Из желающих же выступить со словами похвалы собралась очередь.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор представил годовой отчет правительства региона на очередном заседании облдумы. Он подвел итоги и обозначил планы на будущее. URA.RU подготовило подборку с главными тезисами из выступления главы региона. Первое, о чем рассказал Александр Моор — демография. В этом году численность населения региона превысила 1,6 миллиона человек. Также Тюменская область вошла в десятку лучших субъектов по коэффициенту рождаемости. Александр Моор отметил, что развитие института семьи крайне важно для будущего Тюменской области. Следующей темой, которую поднял губернатор стала помощь подшефным районам Тюменской области на Донбассе. Александр Моор рассказал, что в прошедшем году тюменские власти провели капитальный ремонт и оснастили новым современным оборудованием отделение Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы. Не оставил Александр Моор без внимания и тему помощи семьям участников СВО. Сейчас в каждом муниципалитете региона открыты семейные социальные гостиные, в которых различные услуги получили более 15 тысяч человек. Также, по поручению президента, в Тюменской области открыли филиал государственного фонда «Защитники отечества». После Александр Моор подвел итоги года в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта. Особое внимание уделил повышению продолжительности жизни и укреплению здоровья жителей. Властям Тюменской области удалось сохранить положительный прирост населения и сократить смертность, а средняя продолжительность жизни превысила 74 года. Губернатор отметил, что спорт играет важную роль в укреплении здоровья. В 2023 году в регионе проведено более 570 физкультурных и спортивных мероприятий. Говоря об образовании, Александр Моор отдельно остановился на межвузовском кампусе. На его территории будет расположено 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса. Губернатор отметил, что кампус обеспечит интеллектуальное и творческое развитие молодежи, станет новой основой развития экономики региона. Не упустил в своем отчете губернатор и тему национальной политики. Александр Моор отметил, что сегодня консолидация общества, не зависимо от национальностей и конфессий, необходима как никогда. Правительством регулярно проводятся массовые мероприятия по укреплению гражданского единства и гражданской идентичности. Ссылаясь на данные общественных исследований, Александр Моор заключает, что в регионе удается обеспечить добрососедские отношения между представителями различных национальностей и конфессий. Отдельное внимание Александр Моор уделил отчету о состоянии тепловых сетей города. Губернатор отметил, что за три последних года наблюдается снижение количества инцидентов на теплосетях. Выбивается лишь период с декабря по март прошедшего отопительного сезона, когда число инцидентов превысило значения 2022 года. В данном случае, правительством были приняты меры и поставлена задача исправить ситуацию. В рамках газификации за прошлый год проложили около 195 километров газовых сетей. Возможность газифицировать дома получили почти 3 000 домохозяйств в 15 населенных пунктах. За 2023 год возможностью провести газ за счет средств регионального бюджета воспользовались почти 2,5 тысячи граждан. По уровню безработицы Тюменская область заняла пятое место в РФ. Ее показатель составил 0,3%. В то же время заработные платы выросли на 112,5% за год, а реальные денежные доходы населения — на 107,1%. Увеличилось и количество предпринимателей. По словам Александра Моора, на начало текущего года их численность превысила 72 000. В регионе активно ведется развитие туристического сектора. По словам губернатора, Тюменская область стала лучшей в России по санаторному и оздоровительному отдыху и по туристическому маркетингу региона в рамках «Российской туристической премии». Завершили работу над мастер-планом туристического каркаса Тобольска. Ведется работа по созданию туристического кластера рядом с центром зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В завершении своей речи губернатор поделился, что Тюменская область стабильно занимает высокие места в национальных рейтингах. Регион стал третьим после Москвы и Петербурга по качеству жизни и состоянию инвестклимата, а по уровню достижения целей национальных проектов занял первое место в стране. После окончания речи ни у одного из областных депутатов не возникло вопросов к губернатору. Из желающих же выступить со словами похвалы собралась очередь.
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