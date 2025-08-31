РЕН ТВ: скончалась легендарная «железная бабушка» Колтакова, прошедшая войну

На 104-м году жизни скончалась Мария Колтакова, ветеран Великой Отечественной войны, известная как «железная бабушка». О кончине 16-кратного рекордсмена Книги рекордов России сообщили ее близкие телеканалу.
«Ветеран Великой Отечественной войны легендарная „железная бабушка“ Мария Колтакова скончалась... Марии Денисовне было 103 года», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на близких умершей.
Мария Колтакова вошла в историю как самый возрастной участник турнира по стрельбе из пневматического пистолета и соревнований по джип-триалу. Она также участвовала в экстремальных гонках в Сочи, совершила полет на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии и управляла танком Т-72 в Белгороде. Помимо этого, ветеран испытала себя в полете на планере «Бланик» Л-13 и отметила столетний юбилей необычным рекордом — простояла на гвоздях 100 секунд.
