29 августа 2025

В Тюмени после дождя две иномарки с детьми влетели в кювет. Фото

Оба автомобиля раскидало по кюветам
Оба автомобиля раскидало по кюветам Фото:

В Тюмени два автомобиля (KIA и Skoda) попали в ДТП на объездной дороге. Обе иномарки вылетели в кювет. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

«Предварительно, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию при перестроении на мокрой после дождя дороге. Оба автомобиля раскидало по кюветам», — написано в сообщении.

Пострадало в аварии четверо взрослых и двое детей: мальчику два года и девочка восьми лет. Детали происшествия выясняются.

