Оба автомобиля раскидало по кюветам
В Тюмени два автомобиля (KIA и Skoda) попали в ДТП на объездной дороге. Обе иномарки вылетели в кювет. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
«Предварительно, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию при перестроении на мокрой после дождя дороге. Оба автомобиля раскидало по кюветам», — написано в сообщении.
Пострадало в аварии четверо взрослых и двое детей: мальчику два года и девочка восьми лет. Детали происшествия выясняются.
