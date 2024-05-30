Челябинские ученые выявили мотивы преступлений женщин-убийц

Не одни только тяжелые обстоятельства могут направить преступницу по скользкой дорожке

31 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

С каждым годом все больше женщин в РФ становится преступницами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученые Юридического института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) изучили личности женщин, совершивших в российской истории самые громкие преступления. Массив собранных данных позволил выявить пять портретов женщин-убийц и найти исключения. URA.RU проследил, какие факторы могут довести до желания женской половины человечества схватиться за орудие убийства. Главные роли Исследователи обратились к статистике, чтобы понять, насколько типичной для криминального мира РФ является женская преступность. Данные МВД России засвидетельствовали, что показатели ежегодно растут. В первом полугодии 2023 года доля преступлений, совершенных женщинами, составила 17%. Показатель год от года увеличивается на 1%. Как показала работа челябинцев, основными мотивами преступлений являются социальные факторы, которые не имеют ничего общего с биологическими предпосылками. В основном женщины попадают в тюрьму под давлением социальных факторов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU «Изучая образ жизни, мотивы убийства и семейную жизнь преступниц криминологи вуза обнаружили черты сходства. По ним составили среднестатистический портрет женщины-убийцы. Чаще всего это женщина от 25 до 40 лет с неполным средним общим образованием, которая не имеет постоянного источника дохода или часто меняет работу, отличается неустойчивым уровнем эмоционального интеллекта», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ. Исследователи поспорили с итальянским психиатром 19 века Чезаре Ломброзо. Врач был уверен, что человек преступником не становится, а рождается. Он даже выделил особенности строения черепа, подбородка и других черт лица, якобы присутствующие у всех преступников. Челябинцы оппонировали: только один тип преступниц, так называемые «кровавые барыни», имеет врожденные черты убийц. Особенности таких личностей определяются психической болезнью, с которой человек пришел в этот мир. Гримасы ненависти под кроткой маской Специалисты описали портреты «женщины-мстительницы», «кровавой барыни», корыстолюбивый и семейный типы. В отдельную группу отнесли преступниц, которые идут на дело под влиянием мужчин. У каждого типажа присутствуют свои мотивы для совершения убийств. Классической «мстительницей» стала «зюзинская маньячка», учитель физкультуры техникума Мария Петрова, жертвами которой выступали исключительно мужчины. В детстве ей не хватило любви, ее изнасиловали и эмоционально давили. Злобу убийца возмещала на невинных гражданах, хотя окружающие характеризовали ее только положительно. Примером «кровавой барыни» в истории стала помещица Дарья Салтыкова, или Салтычиха. Она замучила 140 крестьянок. Семейному типу преступниц свойственны цели помощи родным и близким. Представительницей группы посчитали Ирину Гайдамачук, которую прозвали «Раскольниковым в юбке». Преступница убивала одиноких старушек подобно герою остросюжетного романа. Первопричиной ее жестокостей стала психологическая травма с изнасилованием в детстве, когда пожилая соседка за стенкой не помогла. Отбирая у пострадавших ценности, убийца помогала семье. Преступницы корыстолюбивого типа могли воспитываться в благополучной обеспеченной семье и иметь нормальное детство. Исследователи считают, что у этих людей мотивом к преступлению становится не травмированная психика, а черты характера. Властность, хитрость, амбициозность, отсутствие принципов позволяют шагать «по головам». Женщины данного типа часто становятся главарями опасных банд. Лицом этой группы сочли миниатюрную блондинку Инессу Тарвердиеву. Десять лет в Ставропольском крае налетчики совершали разбойные нападения, расстреливая и добивая ножами жертв. Убийства сопровождались изъятием денег, бытовой техники и дорогой одежды. Материальное явно доминировало над моральными принципами. Под влияние мужчин часто попадают неуверенные в себе, ведомые, тревожно-мнительные личности. Для них проблемой является принимать самостоятельные решения. Такие черты личности могли сложиться под влиянием травли, подавления, жестокого обращения и отвержения в раннем возрасте. До попадания преступницы за решетку окружающие часто не догадываются, с кем имеют дело в повседневности Фото: Илья Московец © URA.RU «Находясь в отношениях с абьюзерами, ловкими манипуляторами и лжецами, закомплексованные и слабые как личности женщины легко следуют уговорам. Они встают на путь убийства вместе с возлюбленным или в одиночку», — рассказали ученые. Исследователи пошли дальше и дали предложения. Рекомендацией стало сокращение одного рабочего дня в неделю у женщин, имеющих два или более ребенка. По мнению авторов исследования, это избавит некоторых потенциальных преступниц семейного типа от «эффекта опущенных рук». Женщина может устать под влиянием большого объема забот и предъявляемых к ней требований. Чтобы облегчить участь, некоторые могут решиться на преступление. Работа позволила сделать и другие выводы. Рецепты исцеления «Среди преступниц не все относятся к какому-то из психотипов. В криминологии есть и другая категория убийц — ситуационные. Это тот случай, когда человек становится убийцей не по психотипу, а, например, по факту самообороны», — уточнила студент кафедры «Уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии» вуза Айна Мамбетова. Ученые сформировали набор рекомендаций, способных благотворно отразиться на снижении статистики женских преступлений. Научный руководитель исследования, доцент кафедры Елена Евстратенко оценила: женщины более чувствительны к внешним изменениям в стране, семье или в отношениях с окружающими. Ученый отметила важность психологической поддержки женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В неблагополучных семьях, заключила эксперт, следует выявлять и пресекать насилие по отношению к девочкам. Меры помогут снизить количество особо жестоких преступлений, совершенных женщинами. 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Ученые Юридического института Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) изучили личности женщин, совершивших в российской истории самые громкие преступления. Массив собранных данных позволил выявить пять портретов женщин-убийц и найти исключения. URA.RU проследил, какие факторы могут довести до желания женской половины человечества схватиться за орудие убийства. Исследователи обратились к статистике, чтобы понять, насколько типичной для криминального мира РФ является женская преступность. Данные МВД России засвидетельствовали, что показатели ежегодно растут. В первом полугодии 2023 года доля преступлений, совершенных женщинами, составила 17%. Показатель год от года увеличивается на 1%. Как показала работа челябинцев, основными мотивами преступлений являются социальные факторы, которые не имеют ничего общего с биологическими предпосылками. «Изучая образ жизни, мотивы убийства и семейную жизнь преступниц криминологи вуза обнаружили черты сходства. По ним составили среднестатистический портрет женщины-убийцы. Чаще всего это женщина от 25 до 40 лет с неполным средним общим образованием, которая не имеет постоянного источника дохода или часто меняет работу, отличается неустойчивым уровнем эмоционального интеллекта», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ. Исследователи поспорили с итальянским психиатром 19 века Чезаре Ломброзо. Врач был уверен, что человек преступником не становится, а рождается. Он даже выделил особенности строения черепа, подбородка и других черт лица, якобы присутствующие у всех преступников. Челябинцы оппонировали: только один тип преступниц, так называемые «кровавые барыни», имеет врожденные черты убийц. Особенности таких личностей определяются психической болезнью, с которой человек пришел в этот мир. Специалисты описали портреты «женщины-мстительницы», «кровавой барыни», корыстолюбивый и семейный типы. В отдельную группу отнесли преступниц, которые идут на дело под влиянием мужчин. У каждого типажа присутствуют свои мотивы для совершения убийств. Классической «мстительницей» стала «зюзинская маньячка», учитель физкультуры техникума Мария Петрова, жертвами которой выступали исключительно мужчины. В детстве ей не хватило любви, ее изнасиловали и эмоционально давили. Злобу убийца возмещала на невинных гражданах, хотя окружающие характеризовали ее только положительно. Примером «кровавой барыни» в истории стала помещица Дарья Салтыкова, или Салтычиха. Она замучила 140 крестьянок. Преступницы корыстолюбивого типа могли воспитываться в благополучной обеспеченной семье и иметь нормальное детство. Исследователи считают, что у этих людей мотивом к преступлению становится не травмированная психика, а черты характера. Властность, хитрость, амбициозность, отсутствие принципов позволяют шагать «по головам». Женщины данного типа часто становятся главарями опасных банд. Лицом этой группы сочли миниатюрную блондинку Инессу Тарвердиеву. Десять лет в Ставропольском крае налетчики совершали разбойные нападения, расстреливая и добивая ножами жертв. Убийства сопровождались изъятием денег, бытовой техники и дорогой одежды. Материальное явно доминировало над моральными принципами. Под влияние мужчин часто попадают неуверенные в себе, ведомые, тревожно-мнительные личности. Для них проблемой является принимать самостоятельные решения. Такие черты личности могли сложиться под влиянием травли, подавления, жестокого обращения и отвержения в раннем возрасте. «Находясь в отношениях с абьюзерами, ловкими манипуляторами и лжецами, закомплексованные и слабые как личности женщины легко следуют уговорам. Они встают на путь убийства вместе с возлюбленным или в одиночку», — рассказали ученые. Исследователи пошли дальше и дали предложения. Рекомендацией стало сокращение одного рабочего дня в неделю у женщин, имеющих два или более ребенка. По мнению авторов исследования, это избавит некоторых потенциальных преступниц семейного типа от «эффекта опущенных рук». Женщина может устать под влиянием большого объема забот и предъявляемых к ней требований. Чтобы облегчить участь, некоторые могут решиться на преступление. Работа позволила сделать и другие выводы. «Среди преступниц не все относятся к какому-то из психотипов. В криминологии есть и другая категория убийц — ситуационные. Это тот случай, когда человек становится убийцей не по психотипу, а, например, по факту самообороны», — уточнила студент кафедры «Уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии» вуза Айна Мамбетова. Ученые сформировали набор рекомендаций, способных благотворно отразиться на снижении статистики женских преступлений. Научный руководитель исследования, доцент кафедры Елена Евстратенко оценила: женщины более чувствительны к внешним изменениям в стране, семье или в отношениях с окружающими. Ученый отметила важность психологической поддержки женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В неблагополучных семьях, заключила эксперт, следует выявлять и пресекать насилие по отношению к девочкам. Меры помогут снизить количество особо жестоких преступлений, совершенных женщинами.