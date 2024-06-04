Путин назначил Турчака на регион, где не признают начальников

Президент устроил политику новую проверку

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Президент РФ Владимир Путин вернул сенатора Андрея Турчака в губернаторский корпус

Президент Владимир Путин назначил сенатора, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака врио губернатора Алтая, где живут своевольные элиты. Там не признают никаких начальников, поэтому и экс-главе региона Олегу Хорохордину не удалось войти к ним в доверие. При всей федеральной поддержке и связях Турчаку тоже придется непросто, объяснили URA.RU эксперты. Для него это новая проверка от Путина. Возможно, перед новым карьерным ростом.

Встречу с Турчаком президент Путин провел в формате видеоконференции. Он не стал тянуть, и начал разговор с главного — с предложения вернуться на губернаторскую должность, но уже в Республику Алтай. «У вас был хороший опыт работы в регионе в исполнительных органах власти, в Пскове — с хорошим результатом. Последние несколько лет вы работаете в Совете Федерации, тоже очень важная работа, и в партии „Единая Россия“», — обратился Путин к Турчаку.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак стал врио губернатора Алтая, и в сентябре его ждут выборы
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак стал врио губернатора Алтая, и в сентябре его ждут выборы
Фото:

«Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов, — продолжил президент. Алтай — регион перспективный, имею в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах, и в этом тоже».

Турчак поблагодарил «за доверие» и пообещал «сделать все», чтобы «не подвести» президента. «Республика Алтай — действительно уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все силы, чтобы по-настоящему раскрыть богатый потенциал республики», — отметил Турчак.

Он сразу попросил о личной встрече с Путиным после того, как погрузится в проблемы нового для себя региона и оценит его перспективы. Президент пообещал, что так и будет.

И дал напутствие: Алтай — «очень перспективный, но непростой регион». «Это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая хороший потенциал развития. Мы обязательно поговорим об этом отдельно и гораздо более предметно», — заверил глав государства.

Путин не просто так сделал на этом акцент, объяснили URA.RU эксперты. Дело в том, что на посту губернатора Алтая Турчак сменил Олега Хорохордина, который возглавлял регион почти пять лет. Аналитики его позиции зачастую расценивали, как шаткие. Хорохордин занимал, как правило, места в последней десятке глав регионов. Ему не удалось наладить контакт с местными элитами.

Экс-губернатор Алтая Олег Хорохордин не смог справиться с местными элитами, считают эксперты
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политологи Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) как раз этим летом прогнозировали на Алтае «рост локальной протестной активности». В связи с чем, по их мнению, «федеральный центр мог активизировать укрепление внутриполитических блоков регионов, в которых планируется реализация значимых инвестпроектов, кадрами, компетентными в сфере организации каналов обратной связи с гражданами».

Перед Алтаем стоят серьезные вызовы, с которыми теперь уже бывший губернатор Хорохордин не мог справиться, поэтому Путин принял решение заменить его, пояснил URA.RU глава АПЭК Дмитрий Орлов. «На Алтае сегодня востребован крупный политик с опытом решения проблемы благосостояния населения и элитных конфликтов. Думаю, поэтому врио губернатора республики стал Андрей Турчак», — считает Орлов.

Туризм считается главной точкой роста Алтая
Фото: Размик Закарян © URA.RU

Турчак, как сказал URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, является одним из таких федеральных политиков и «эффективным менеджером», поэтому Путин и сделал свой выбор в его пользу. «У него за спиной есть опыт работы губернатором Псковской области. С учетом опыта работы с нацпроектами, с народной программой ЕР, с учетом того, что внутренний туризм является одним из приоритетов, мы увидим совершенно другой уровень в республике и по качеству жизни, и по привлекательности для россиян в ближайшие несколько лет», — пояснил Кирьянов.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что до сих пор Алтай воспринимался как место отдыха элиты. Но регион в целом «сложный, депрессивный и своевольный одновременно». «Там гордые элиты и население, которое не признает начальников.

Это не повышение или понижение [Турчака со стороны Путина], это — проверка. И ее надо пройти. В любом случае для Турчака карьерный лифт не закрыт, — убежден Калачев. — Но надо обеспечить эффективность и качество управления вверенной территорией, стать драйвером ее развития и лоббистом интересов».

При этом Калачев не исключает, что один из проектов, ради которых Путин отправил Турчака на Алтай — объединение с соседним Алтайским краем. Эта тема, полагает эксперт, может появиться в повестке, хотя сейчас ее официально, как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ее нет. «И это был бы еще один экзамен для Турчака», — считает политолог Калачев.

Политтехнолог, глава компании «Маркком» Сергей Маркелов скептически оценивает перспективы объединения Алтая и Алтайского края в один регион, поскольку местные элиты никогда на это не пойдут. «Для них это просто трагедия — это кошельки разные, народности разные. Сможет ли Турчак договориться с элитами — вопрос, — считает политолог. — Конечно, на какие-то инфраструктурные проекты он деньги привлечет, но героизма не стоит ждать, как и не стоит ждать того, что Алтай станет территорией-донором за счет новых санаториев».

Само назначение Турчака Маркелов называет форс-мажорным. По его мнению, Турчак «неправильно отработал свое федеральное позиционирование».

»Какой карьерный рост ему только не прогнозировали. Но из губернаторов в сенаторы и снова на губернатора — это понижение. В то же время понятно, что из орбиты [президента] он не уходит. Система таких людей терять не будет, а он — именно системный», — отметил эксперт.

Турчак — командный человек, поэтому в свое время ему доверили должность секретаря генсовета ЕР, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он уверен, что из «обоймы» Турчак точно не выпал, и у него есть шанс проявиться на новом месте. «Больших побед его не видно, но и провалов нет, — считает Журавлев. — Алтай — золотой чемодан, но без ручки. Там огромные потенциальные возможности и нулевые реальные. Там огромный потенциал для туризма, о чем и сказал Путин. Но, чтобы из этого что-то сделать, нужны ресурсы и нужно грамотно действовать».

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Президент Владимир Путин назначил сенатора, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака врио губернатора Алтая, где живут своевольные элиты. Там не признают никаких начальников, поэтому и экс-главе региона Олегу Хорохордину не удалось войти к ним в доверие. При всей федеральной поддержке и связях Турчаку тоже придется непросто, объяснили URA.RU эксперты. Для него это новая проверка от Путина. Возможно, перед новым карьерным ростом. Встречу с Турчаком президент Путин провел в формате видеоконференции. Он не стал тянуть, и начал разговор с главного — с предложения вернуться на губернаторскую должность, но уже в Республику Алтай. «У вас был хороший опыт работы в регионе в исполнительных органах власти, в Пскове — с хорошим результатом. Последние несколько лет вы работаете в Совете Федерации, тоже очень важная работа, и в партии „Единая Россия“», — обратился Путин к Турчаку. «Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов, — продолжил президент. Алтай — регион перспективный, имею в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах, и в этом тоже». Турчак поблагодарил «за доверие» и пообещал «сделать все», чтобы «не подвести» президента. «Республика Алтай — действительно уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все силы, чтобы по-настоящему раскрыть богатый потенциал республики», — отметил Турчак. Он сразу попросил о личной встрече с Путиным после того, как погрузится в проблемы нового для себя региона и оценит его перспективы. Президент пообещал, что так и будет. Путин не просто так сделал на этом акцент, объяснили URA.RU эксперты. Дело в том, что на посту губернатора Алтая Турчак сменил Олега Хорохордина, который возглавлял регион почти пять лет. Аналитики его позиции зачастую расценивали, как шаткие. Хорохордин занимал, как правило, места в последней десятке глав регионов. Ему не удалось наладить контакт с местными элитами. Политологи Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) как раз этим летом прогнозировали на Алтае «рост локальной протестной активности». В связи с чем, по их мнению, «федеральный центр мог активизировать укрепление внутриполитических блоков регионов, в которых планируется реализация значимых инвестпроектов, кадрами, компетентными в сфере организации каналов обратной связи с гражданами». Перед Алтаем стоят серьезные вызовы, с которыми теперь уже бывший губернатор Хорохордин не мог справиться, поэтому Путин принял решение заменить его, пояснил URA.RU глава АПЭК Дмитрий Орлов. «На Алтае сегодня востребован крупный политик с опытом решения проблемы благосостояния населения и элитных конфликтов. Думаю, поэтому врио губернатора республики стал Андрей Турчак», — считает Орлов. Турчак, как сказал URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, является одним из таких федеральных политиков и «эффективным менеджером», поэтому Путин и сделал свой выбор в его пользу. «У него за спиной есть опыт работы губернатором Псковской области. С учетом опыта работы с нацпроектами, с народной программой ЕР, с учетом того, что внутренний туризм является одним из приоритетов, мы увидим совершенно другой уровень в республике и по качеству жизни, и по привлекательности для россиян в ближайшие несколько лет», — пояснил Кирьянов. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что до сих пор Алтай воспринимался как место отдыха элиты. Но регион в целом «сложный, депрессивный и своевольный одновременно». «Там гордые элиты и население, которое не признает начальников. При этом Калачев не исключает, что один из проектов, ради которых Путин отправил Турчака на Алтай — объединение с соседним Алтайским краем. Эта тема, полагает эксперт, может появиться в повестке, хотя сейчас ее официально, как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ее нет. «И это был бы еще один экзамен для Турчака», — считает политолог Калачев. Политтехнолог, глава компании «Маркком» Сергей Маркелов скептически оценивает перспективы объединения Алтая и Алтайского края в один регион, поскольку местные элиты никогда на это не пойдут. «Для них это просто трагедия — это кошельки разные, народности разные. Сможет ли Турчак договориться с элитами — вопрос, — считает политолог. — Конечно, на какие-то инфраструктурные проекты он деньги привлечет, но героизма не стоит ждать, как и не стоит ждать того, что Алтай станет территорией-донором за счет новых санаториев». Само назначение Турчака Маркелов называет форс-мажорным. По его мнению, Турчак «неправильно отработал свое федеральное позиционирование». Турчак — командный человек, поэтому в свое время ему доверили должность секретаря генсовета ЕР, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он уверен, что из «обоймы» Турчак точно не выпал, и у него есть шанс проявиться на новом месте. «Больших побед его не видно, но и провалов нет, — считает Журавлев. — Алтай — золотой чемодан, но без ручки. Там огромные потенциальные возможности и нулевые реальные. Там огромный потенциал для туризма, о чем и сказал Путин. Но, чтобы из этого что-то сделать, нужны ресурсы и нужно грамотно действовать».
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