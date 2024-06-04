Путин назначил Турчака на регион, где не признают начальников

Президент Владимир Путин назначил сенатора, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака врио губернатора Алтая, где живут своевольные элиты. Там не признают никаких начальников, поэтому и экс-главе региона Олегу Хорохордину не удалось войти к ним в доверие. При всей федеральной поддержке и связях Турчаку тоже придется непросто, объяснили URA.RU эксперты. Для него это новая проверка от Путина. Возможно, перед новым карьерным ростом.
Встречу с Турчаком президент Путин провел в формате видеоконференции. Он не стал тянуть, и начал разговор с главного — с предложения вернуться на губернаторскую должность, но уже в Республику Алтай. «У вас был хороший опыт работы в регионе в исполнительных органах власти, в Пскове — с хорошим результатом. Последние несколько лет вы работаете в Совете Федерации, тоже очень важная работа, и в партии „Единая Россия“», — обратился Путин к Турчаку.
«Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов, — продолжил президент. Алтай — регион перспективный, имею в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Вы, работая в Совете Федерации, прекрасно понимаете ситуацию в регионах, и в этом тоже».
Турчак поблагодарил «за доверие» и пообещал «сделать все», чтобы «не подвести» президента. «Республика Алтай — действительно уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все силы, чтобы по-настоящему раскрыть богатый потенциал республики», — отметил Турчак.
Он сразу попросил о личной встрече с Путиным после того, как погрузится в проблемы нового для себя региона и оценит его перспективы. Президент пообещал, что так и будет.
И дал напутствие: Алтай — «очень перспективный, но непростой регион». «Это многонациональная республика с очень глубокой историей, очень интересная и имеющая хороший потенциал развития. Мы обязательно поговорим об этом отдельно и гораздо более предметно», — заверил глав государства.
Путин не просто так сделал на этом акцент, объяснили URA.RU эксперты. Дело в том, что на посту губернатора Алтая Турчак сменил Олега Хорохордина, который возглавлял регион почти пять лет. Аналитики его позиции зачастую расценивали, как шаткие. Хорохордин занимал, как правило, места в последней десятке глав регионов. Ему не удалось наладить контакт с местными элитами.
Политологи Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) как раз этим летом прогнозировали на Алтае «рост локальной протестной активности». В связи с чем, по их мнению, «федеральный центр мог активизировать укрепление внутриполитических блоков регионов, в которых планируется реализация значимых инвестпроектов, кадрами, компетентными в сфере организации каналов обратной связи с гражданами».
Перед Алтаем стоят серьезные вызовы, с которыми теперь уже бывший губернатор Хорохордин не мог справиться, поэтому Путин принял решение заменить его, пояснил URA.RU глава АПЭК Дмитрий Орлов. «На Алтае сегодня востребован крупный политик с опытом решения проблемы благосостояния населения и элитных конфликтов. Думаю, поэтому врио губернатора республики стал Андрей Турчак», — считает Орлов.
Турчак, как сказал URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, является одним из таких федеральных политиков и «эффективным менеджером», поэтому Путин и сделал свой выбор в его пользу. «У него за спиной есть опыт работы губернатором Псковской области. С учетом опыта работы с нацпроектами, с народной программой ЕР, с учетом того, что внутренний туризм является одним из приоритетов, мы увидим совершенно другой уровень в республике и по качеству жизни, и по привлекательности для россиян в ближайшие несколько лет», — пояснил Кирьянов.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что до сих пор Алтай воспринимался как место отдыха элиты. Но регион в целом «сложный, депрессивный и своевольный одновременно». «Там гордые элиты и население, которое не признает начальников.
Это не повышение или понижение [Турчака со стороны Путина], это — проверка. И ее надо пройти. В любом случае для Турчака карьерный лифт не закрыт, — убежден Калачев. — Но надо обеспечить эффективность и качество управления вверенной территорией, стать драйвером ее развития и лоббистом интересов».
При этом Калачев не исключает, что один из проектов, ради которых Путин отправил Турчака на Алтай — объединение с соседним Алтайским краем. Эта тема, полагает эксперт, может появиться в повестке, хотя сейчас ее официально, как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ее нет. «И это был бы еще один экзамен для Турчака», — считает политолог Калачев.
Политтехнолог, глава компании «Маркком» Сергей Маркелов скептически оценивает перспективы объединения Алтая и Алтайского края в один регион, поскольку местные элиты никогда на это не пойдут. «Для них это просто трагедия — это кошельки разные, народности разные. Сможет ли Турчак договориться с элитами — вопрос, — считает политолог. — Конечно, на какие-то инфраструктурные проекты он деньги привлечет, но героизма не стоит ждать, как и не стоит ждать того, что Алтай станет территорией-донором за счет новых санаториев».
Само назначение Турчака Маркелов называет форс-мажорным. По его мнению, Турчак «неправильно отработал свое федеральное позиционирование».
»Какой карьерный рост ему только не прогнозировали. Но из губернаторов в сенаторы и снова на губернатора — это понижение. В то же время понятно, что из орбиты [президента] он не уходит. Система таких людей терять не будет, а он — именно системный», — отметил эксперт.
Турчак — командный человек, поэтому в свое время ему доверили должность секретаря генсовета ЕР, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он уверен, что из «обоймы» Турчак точно не выпал, и у него есть шанс проявиться на новом месте. «Больших побед его не видно, но и провалов нет, — считает Журавлев. — Алтай — золотой чемодан, но без ручки. Там огромные потенциальные возможности и нулевые реальные. Там огромный потенциал для туризма, о чем и сказал Путин. Но, чтобы из этого что-то сделать, нужны ресурсы и нужно грамотно действовать».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.