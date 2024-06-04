Якушев добился для Урала особых условий в состязании регионов РФ

На доске возле своей фамилии Владимир Якушев написал: «Побед во всем!!!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представление Урала на выставке «Россия» на ВДНХ, которую давно окрестили соревнованием российских регионов и их глав, прошла по уникальному сценарию. Как стало известно URA.RU, именно полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев — отстаивая собственную субъектность — сделал так, чтобы организаторы форума, дробя карту страны на макрорегионы, сохранили «Урало-Сибирский макрорегион» в границах вверенного Якушеву федерального округа. Что из этого вышло — в материале URA.RU.

Выставка «Россия» стартовала в ноябре 2023-го и площадкой конкуренции регионов (во многом навязанной им сверху) считалась изначально. В первом раунде губернаторы отчитывались отдельно — в рамках Дней регионов. День Свердловской области, например, был 25 ноября, день Тюменской — 24-го. Цель тогда была показать основные достижения России под управлением Владимира Путина.

Сейчас же концепция поменялась: нужно сообщать о проектах, самых масштабных и до 2030 года. Так на первый план вышли не регионы, а макрорегионы. Разделенными на разные сессии оказались, например, Красноярский край, Тыва, Хакасия и Иркутская, Омская, Новосибирская, Томская области, Республика Алтай, Алтайский край, Кузбасс, входящие Сибирский федеральный округ. Их разбили на Ангаро-Енисейский и Южно-Сибирский макрорегионы.

«Полпреды сильно по этому поводу переживали, поскольку возникает путаница, кто за чьи презентации отвечает. Якушев приложил аппаратные усилия, чтобы регионы УрФО так не разделяли», — знает источник, близкий к аппарату окружных властей.

Владимир Якушев днем 4 июня был общителен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Якушев действительно был в самом центре события. Его люди готовили программу большой пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион», согласовывали губернаторские выступления. Начало было намечено на 15:00.

Главы регионов подходили в разном темпе. Первым в 75-м павильоне появился Руслан Кухарук, на днях покинувший пост мэра Тюмени и возглавивший Югру (пока с приставкой врио). Его тут же обступили. В это же время активность возникла на свердловском стенде. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов восторгался огромному количеству бегающих по экскурсиям детей, депутат заксо Евгений Старков развлекал праздными беседами первого замгубернатора Алексея Шмыкова, депутаты Петр Соколюк и Вячеслав Погудин никак не могли сделать удачное фото. Замгубернатора Дмитрий Ионин, отвечающий за стенд (кстати, немного обновленный), ходил серьезный.

Многие, кстати, удивлялись кемеровской экспозиции напротив. Она, говорят, изначально была в семь раз дороже свердловской, несколько недель назад ее снесли и построили такую же ресурсоемкую. «Зачем? Понятно, почему у Челябинска стенд в пять раз дороже свердловского — [идущему на второй срок губернатору Алексею] Текслеру надо себя показать. Но эти-то…» — недоумевали проходившие мимо госслужащие.

Представительную публику начали зазывать в большой зал, Якушева и губернаторов — за исключением Кухарука — все еще не было. К новому главе Югры подбежала молодая тюменка. «Вы у нас такой один!» — восторгалась девушка. Кухарук засмущался. «Берегите его», — поддержал беседу Орлов (он с Кухаруком давно дружит). Рядом свердловский сенатор Александр Высокинский — шутя или всерьез — докладывал Шмыкову: «Я с заводом Калинина договорился, они вам ракету разрезанной привезут». Стоявшую в приятельском кругу начальницу департамента информполитики Юлию Хусаинову инициатива шокировала.

Алексей Текслер — едва ли не единственный губернатор, пришедший сегодня на «свой» стенд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зашел Текслер. И встретил участников китайской делегации. «Как вы там? Ждем, что активизируется наше взаимодействие. Я вас приглашаю, приезжайте, поговорим», — передал он через переводчика.

А представитель оргкомитета обсуждал по телефону последние детали. «Якушев остается?» — послышалось от него. Речь, конечно, была про церемонию…

Полпред Якушев пришел за несколько минут до начала — в компании губернаторов Евгения Куйвашева (Свердловская область), Дмитрия Артюхова (ЯНАО), Александра Моора (Тюменская область), Вадима Шумкова (Зауралье) и советника президента РФ Игоря Левитина. Был в хорошем настроении. «Кого еще не видел? С кем не поздоровался?» — энергично проговорил Якушев.

Он большую презентацию и открыл. «Наш округ — это особый сплав. Синергия Урала и Сибири, редкостная по своему эффекту. Сила недр, сила людей, сила пространства — это главные элементы нашего большого края. И если говорить о доминантах его развития они как раз совпадают с этими силами. Первая доминанта — недра. Она включает нефтегазовую и нефтегазохимическую отрасли. Вторая — люди: ведь только мы с вами, нашими совместными усилиями, сможем достичь технологического суверенитета. Третья доминанта — пространство, она охватывает развитую инфраструктуру», — вступил полпред.

Первый ряд слушал Владимира Якушева особенно внимательно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И перешел к цифрам, «характеризующих мощь наших регионов». На территории Уральского федерального округа проживает более двенадцати [12,3] миллионов человек. При этом валовая добавленная стоимость (ВРП) на одного человека в УрФО на 70% выше среднероссийского уровня. Сейчас на территории федерального округа добывается 55% нефти и 85% газа. Производится 20% промышленной продукции страны. Макрорегион является бюджетоформирующим — наши регионы обеспечивают треть доходов федерального бюджета», — отметил полпред.

И красиво перешел к самой интересной части: «Очевидно, уже сейчас мы многим можем гордиться. Однако я уверен: главные достижения у нас еще впереди. И сегодня, я хочу всем напомнить о ключевой силе. Силе, без которой никакие достижения невозможны. Это сила желаний, сила нашего намерения». Перед тем, как призвать губернаторов оставлять на доске собственные мечты, Якушев обозначил свои (цели). Первая — заинтересованность молодежи в жизни именно на Урале. Вторая — чтобы УрФО стал «флагманом отечественного промышленного роботостроения и науки». Третья — чтобы регион имел статус «инфраструктурного и логистического центра страны».

Евгений Куйвашев оригинально привлек внимание аудитории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернаторскую часть открывал Куйвашев. И сразу решил выделиться. Сначала на сцену вышли барабанщики, затем слово взяла нейросеть.

Куйвашев обозначил: в истории Свердловской области коренной перелом, она перестает быть сугубо промышленным регионом, выстраивая высокотехнологичную экономику. Основной акцент в своей речи он сделал на проекте «Сухой порт» (кстати, сидевший в первом ряду Левитин — его непосредственный куратор).

ТЛЦ «Екатеринбург» планируется запустить в 2027-м (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«По сути, на ближайшей к Екатеринбургу транспортной орбите разместятся все ключевые ТЛЦ, которые через ЕКАД будут направлять грузы во все стороны света. <…> Прорабатываются варианты организации транспортного сообщения „Сухого порта“ с морскими портами Арктики. <…> Я абсолютно уверен, что экономический эффект „Сухого порта“ почувствуют все регионы Уральского федерального округа и его соседи. Только в Свердловской области один рубль вложений окупится пятикратно», — обещал губернатор. Другой представленный им проект — экосистема «Космос» — даст продукцию для авиакосмоса, беспилотники и роботов.

На презентации на ВДНХ в ноябре обстоятельно поговорить про ключевой проект своей предвыборной программы — «Кампус» (фонд поддержки студенчества) — Куйвашев не смог. Но воспользовался такой возможностью 4 июня. На доске желаний он написал: «Свердловская область — место силы, молодости, успеха, инноваций и качества жизни».

Игорь Левитин высоко оценил транспортные задумки уральских властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Артюхов решил говорить о вызовах: снижении добычи газа, резком подорожании жилья, проблемах экологии. «Наш фундамент — это газодобыча. Все мы понимаем, в каких условиях находимся. Цифры по добыче сегодня даже не двузначные, а однозначные. Это все вызов, это новые задачи по логистике», — заявил Артюхов. И отметил, что большой процент ресурсов (триллионы кубометров газа) и вовсе не удается добывать. При этом молодой управленец пообещал решить проблему, ведь на кону десятки тысяч рабочих мест.

Еще один озвученный Артюховым вызов — рост стоимости жилья в регионе. Она приблизилась к петербургским расценкам: почти 200 тысяч рублей за квадратный метр в Новом Уренгое.

Александр Моор мечтает об уникальном университетском кампусе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Моор заявил о создании в Тюменской области кампуса международного уровня к 2030 году, строительстве промышленного технопарка ДСК-5, возведении нового комплекса «Жемчужина Сибири» с термальными зонами и лыжными трассами. Учитывая, что среди регионов «матрешки» юг Тюменской области — самый богатый, ему традиционно есть чем похвастаться.

По словам Моора, Тюменская область стала второй по вводу нового жилья в 2023-м (2,5 млн квадратных метров). А по качеству жизни регион располагается на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. На этом же месте Тюменская область и в национальном инвестиционном рейтинге. На ВДНХ Моор призвал регионы УрФО выйти на новый, более высокий уровень взаимодействия.

Руслан Кухарук — один из главных героев общественно-политической повестки последних дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший в центре внимания Кухарук продемонстрировал погруженность в повестку ХМАО. «Беспилотный транспорт, логистические пространства, Центр управления добычей нефти и газа, „умные“ скважины и виртуальные месторождения стали отраслевым стандартам. Обеспечивая добычу каждой второй российской тонны нефти, каждой двадцатой тонны нефти в мире, мы нацелены на баланс потребления», — подчеркнул Кухарук.

А уже после — во время пресс-подхода — он делился планами объехать все муниципалитеты ХМАО за лето, лично пообщаться со всеми мэрами. «Я не стал делать паузу, создавать неожиданный эффект. На первой встрече с членами правительства я заявил, что мы работаем той командой, которая сформирована. Обращаясь к членам команды, я сказал, что работаем в этом составе, если они разделяют мои приоритеты в развитии региона», — сообщил бывший мэр Тюмени.

В планах у Вадима Шумкова вывести Зауралье в лидеры по экономике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шумков решил поделиться планом, как вывести из депрессии целый регион. Он сообщил, по итогам прошлого года Зауралье вышло на первое место в РФ по индексу сельхозпроизводства. А сейчас — на втором месте уже применительно к росту производства промышленного. Вдвое сократилась безработица, увеличились доходы бюджета. Вернули в оборот более 300 тыс. га брошенных земель.

«Создано более 10 тысяч рабочих мест. До 2040 года планируем создать еще столько же. Создается сеть из 13 индустриальных парков, из которых пять уже работают. Довели до абсолюта систему поддержки приобретения предприятиями нового оборудования», — отчитывался губернатор. Еще он уделили внимание строительству дорог и мостов, ремонту соцобьектов, комплексному развитию территорий. Мечта Шумкова: вывести Курганскую область в «лидеры экономического роста в стране».

Выступление у Алексея Текслера вышло необычным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завершал программу Текслер. Его выступление началось традиционно для лидера промышленного региона: перечисление цифр, фактов, отсылка к Великой Отечественной войне, когда регион стал «опорным краем державы» и изящная связка с сегодняшний днем, когда южноуральцы «вновь делают все для победы». При этом, указал Теслер, власти сейчас ломают стереотипы о суровом крае.

«Наши приоритеты — это наука, спорт, качество жизни, здравоохранение. Строится новая областная детская хирургия, возводится ряд крупных спортивных объектов. Открыли новый биатлонный центр в Златоусте, где успешно прошла Всероссийская спартакиада», а наши хоккейные клубы — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» — стали лидерами КХЛ», — обратил внимание губернатор.

Главные участники церемонии вылетают на ПМЭФ в ближайшее время (а кто-то уже) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После чего вновь вернулся к достижениям промышленности и машиностроения, но в неожиданном аспекте. Упомянув первый в России завод, выпускающий промышленных роботов (в ближайшее время вообще без иностранных деталей), Текслер вспомнил небезызвестного «Федора», слетавшего на МКС. И сообщил, что НПО «Андроидная техника» совместно с Роскосмосом разработала уже не демонстратор технологий, а первого в РФ орбитального робота, который будет выполнять в космосе уже вполне промышленные задачи.

Желая произвести впечатление, он вручил модератору дискуссии Александре Суворовой пульт дистанционного управления трактором, и все присутствующие в зале наблюдали на громадном экране, как, повинуясь движениям дамской руки, тяжелая машина где-то в Челябинской области двигалась на полигоне. И оставленное им на доске пожелание сделать Челябинскую область «областью безграничных возможностей» не казалась такой уж несбыточной.

По окончании сессии Владимира Якушева никак не отпускали. Вырвавшись наконец из объятий истеблишмента, он пошел за кулисы. И вдруг обратил внимание на парня в футболке. «С тобой свяжутся завтра», — пообещал он. Это был ожидающий дополнительной поддержки от властей Иван Шмонин из Тюмени — руководитель Союза экстремальных видов спорта, экс-советник главы Росмолодежи.

Утром 5 июня презентация Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ продолжится, но в уже более прикладном формате. Чиновники из регионов будут детально рассказывать про каждый анонсированный гуернаторами проект. А сами первые лица летят на Петербургский экономический форум.

В подготовке материала также участвовал Владимир Васин.