Кто лидирует в гонке за пост главы Тюмени. Инсайд

Источники URA.RU оценили потенциал претендентов на пост главы города

05 июня 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Нового главу города выберут в гордуме 27 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени стартовала подача заявок на пост главы города. Их будут принимать до 25 июня. Имена потенциальных кандидатов пока не разглашаются. URA.RU собрало информацию о том, кто мог бы вступить в гонку за кресло руководителя областной столицы, и какие у них шансы. Светлана Иванова Светлана Иванова называется в числе наименее вероятных кандидатов в мэры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикера гордумы Светлану Иванову называют не самым удачным кандидатом. Хотя она и имеет опыт работы главой Тюменского района, по словам источников, ее управленческих навыков не хватит, для руководства областной столицей. Кроме того, ее стиль управления несколько жестче и консервативнее, чем привыкли в городской администрации. «Она достаточно набегалась, пока работала в Тюменском районе, и на гордуму ее „посадили“ отдохнуть. Кроме того, должность мэра всегда была стартовой площадкой для повышения, что не вяжется с кандидатурой Светланы Ивановой», — поделился источник близкий к тюменскому истеблишменту. Петр Вагин Петр Вагин будет исполняет обязанности мэра до выбора нового главы Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший заместитель мэра Петр Вагин сейчас временно исполняет обязанности главы города. В политбомонде считают, что он не будет принимать участие в конкурсе, и как только будет избран новый мэр, вернется на позицию заместителя — ему не хватает компетенций для самостоятельного руководства Тюменью. Роман Воллерт Романа Воллерта называют в числе кандидатов, но считается, что он скорее отправится в ХМАО Фото: Николай Бастриков © URA.RU Не слишком верят эксперты и в назначение Романа Воллерта, хотя и называют его хорошим специалистом. Ранее он руководил управой Ленинского административного округа Тюмени, также является человеком из команды полпреда УРФО Якушева, где зарекомендовал себя как человек, который умеет договариваться и знает, к какому стилю управления привыкли в городе. В тюменском истеблишменте скорее склоняются к его переезду в ХМАО. Там ему прочат место замгубернатора Алексея Шипилова или главы Сургута. Павел Перевалов Павла Перевалова называют в числе наиболее вероятных кандидатов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более выгодным кандидатом выглядит шеф главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Политолог Александр Безделов считает, что Перевалов один из основных кандидатов на пост главы региональной столицы наравне с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым. Он хорошо знаком с городом, кроме того, курирует в региональном правительстве одну из ключевых для Тюмени тем — строительство. Однако отпустит ли его с текущей должности губернатор Александр Моор — остается большим вопросом. Максим Афанасьев Инсайдеры сходятся во мнении, что Афанасьев самый вероятный кандидат на пост мэра Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Раннее Афанасьев занимал должность заместителя главы Тюмени. Последние шесть лет довольно успешно развивает Тобольск. Ему удается держать в балансе несколько влиятельных группировок города в лице одной из крупнейших промышленных компании региона «Сибур», тяжело контролируемой думы и РПЦ. Большинство собеседников URA.RU сходятся во мнении, что кресло мэра Тюмени скорее всего займет именно Афанасьев. Возможность стать главой областной столицы ему выпадает во второй раз. Он мог занять пост тюменского градоначальника еще 6 лет назад, однако тогда его обошел Руслан Кухарук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени стартовала подача заявок на пост главы города. Их будут принимать до 25 июня. Имена потенциальных кандидатов пока не разглашаются. URA.RU собрало информацию о том, кто мог бы вступить в гонку за кресло руководителя областной столицы, и какие у них шансы. Спикера гордумы Светлану Иванову называют не самым удачным кандидатом. Хотя она и имеет опыт работы главой Тюменского района, по словам источников, ее управленческих навыков не хватит, для руководства областной столицей. Кроме того, ее стиль управления несколько жестче и консервативнее, чем привыкли в городской администрации. Бывший заместитель мэра Петр Вагин сейчас временно исполняет обязанности главы города. В политбомонде считают, что он не будет принимать участие в конкурсе, и как только будет избран новый мэр, вернется на позицию заместителя — ему не хватает компетенций для самостоятельного руководства Тюменью. Не слишком верят эксперты и в назначение Романа Воллерта, хотя и называют его хорошим специалистом. Ранее он руководил управой Ленинского административного округа Тюмени, также является человеком из команды полпреда УРФО Якушева, где зарекомендовал себя как человек, который умеет договариваться и знает, к какому стилю управления привыкли в городе. В тюменском истеблишменте скорее склоняются к его переезду в ХМАО. Там ему прочат место замгубернатора Алексея Шипилова или главы Сургута. Более выгодным кандидатом выглядит шеф главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Политолог Александр Безделов считает, что Перевалов один из основных кандидатов на пост главы региональной столицы наравне с мэром Тобольска Максимом Афанасьевым. Он хорошо знаком с городом, кроме того, курирует в региональном правительстве одну из ключевых для Тюмени тем — строительство. Однако отпустит ли его с текущей должности губернатор Александр Моор — остается большим вопросом. Раннее Афанасьев занимал должность заместителя главы Тюмени. Последние шесть лет довольно успешно развивает Тобольск. Ему удается держать в балансе несколько влиятельных группировок города в лице одной из крупнейших промышленных компании региона «Сибур», тяжело контролируемой думы и РПЦ. Большинство собеседников URA.RU сходятся во мнении, что кресло мэра Тюмени скорее всего займет именно Афанасьев.