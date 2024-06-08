08 июня 2024
07 июня 2024

Туристы составили рейтинг баз отдыха на челябинских озерах

Тургояк и Увильды соперничают за звание самого «залайканного» озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Тургояк. Челябинск, база отдыха, лето, домики, глэмпинг
Больше всего отзывов посвящено отдыху на озерах Тургояк и Увильды Фото:

В Челябинской области наибольшее количество домов отдыха, которые получили оценку 5 из 5 от посетителей, находится на озерах Тургояк и Увильды. О рейтинге баз на основе отзывов постояльцев в сети — рассказывает URA.RU.

Первое место занял отель «Лазурный берег» на озере Тургояк. Трехзвездочная гостиница имеет оценку 5 из 5. Особое внимание гости уделяют расположению и виду из окон, а также ресторану отеля. Есть и негативные отзывы, где постояльцев не устраивает отсутствие шведского стола, малый выбор каналов на ТВ и цены на блюда.

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В стандартных номерах установлены кондиционер, мини-холодильник и сейф. В стоимость автоматически включен завтрак, парковка автомобиля, пропуск в спортзал и принадлежности для чая. В качестве выбора предоставляется вид на лес или озеро.

На втором месте по оценке пользователей находится база отдыха «Берендеев лес» (рейтинг — 5) на озере Акакуль. Чаще всего постояльцев там восхищали дизайн домов, инсталляции сказочных героев и ландшафт. Номера оформлены в виде старинных теремов с камином, на территории — банный комплекс и пляж.

Третье место забрал комплекс «Дуплекс» на озере Увильды. Гости отмечают вид на лес, чистоту и эстетичное обустройство домов. Среди удобств на территории — отдельные мангальные зоны, бесплатная парковка, уличный бассейн, баня и яхт-клуб. За дополнительную плату предлагают посетить павлинью ферму, покататься на лошадях и квадроциклах.

Глэмпинг. Челябинск
Большинство положительных отзывов получают базы на Тургояке и Увильдах
Фото:

На четвертом месте расположилось «Шале Тургояк» (5). Особенно постояльцы обращали внимание на интерьеры дома и его обустройство — в апартаментах есть стиральные машины, кофемашины, все необходимое для готовки. У домов установлены мангальные зоны и веранды. Гости отмечали и минусы — не всех устроила чистота домов, однако свою оценку они не снизили.

Пятерку лучших, по мнению постояльцев, замыкает база «Философия отдыха» (5) на озере Увильды. Гости отметили качество обслуживания, чистоту домов и ухоженный ландшафт. На территории работает кафе и пляж, а в домах оборудована кухонная зона. Из замеченных минусов — близкое расположение домов друг к другу и недостаток свободного места на территории базы.

База отдыха «Русский остров» (5), занявшая шестое место, располоджилась на озере Калды. Постояльцы отметили ухоженность территории и пляжа, чистоту и наличие спортплощадок для игры в футбол и волейбол. В качестве минусов обозначили «невкусную еду» в кафе и отсутствие ограничения на шум для постояльцев, которые громко слушают музыку ночью.

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Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На озере Большой Теренкуль расположилась база отдыха «Русь» (5) — седьмое место. Гости отмечают наличие двух пляжей поблизости, территорию и чистоту номеров. Большинство отзывов посвящено качественной работе персонала, однако в одном из последних сообщений оставлена жалоба на ошибку администратора при бронировании гриль-домика. На территории есть бильярд, настольный теннис, детская комната и банный чан.

Восьмую строчку занял комплекс «Касарги» (5) на одноименном озере. Гости отмечают, что дома на территории не новые, однако их состояние поддерживают. Часть отзывов посвящена спокойной обстановке и тишине, персонал называют учтивым, а пляж чистым. На выбор предлагают гостиничные номера, мини-домики и коттеджи для компаний.

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Зачастую постояльцы обращают внимание на чистоту и работу персонала
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На девятом месте расположилась база отдыха «Утес» (4,9) на озере Теренкуль. Гости отмечают качество шведского стола на завтрак, чистоту номеров, наличие теплого бассейна. В качестве минусов указаны работа персонала и платная стоянка. За дополнительную плату предлагают посещение соляной комнаты, спа-комплекса и массаж.

Десятку замыкает парк-отель «Еловое» (4,9) на одноименном озере. Постояльцам понравилось состояние номеров, качество шведского стола и спа-комплекса. Рестораны на территории комплекса гости не оценили, из минусов также отмечен запах бассейна в холле. Для гостей также открыты уличный бассейн, бильярд и мангальные зоны.

Рейтинг составлен на основе оценок сервиса «Яндекс Карты» и обзоров в социальных сетях. В статье представлены гостиницы, которые расположены на челябинских озерах без учета баз отдыха, расположенных в лесах.

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В Челябинской области наибольшее количество домов отдыха, которые получили оценку 5 из 5 от посетителей, находится на озерах Тургояк и Увильды. О рейтинге баз на основе отзывов постояльцев в сети — рассказывает URA.RU. Первое место занял отель «Лазурный берег» на озере Тургояк. Трехзвездочная гостиница имеет оценку 5 из 5. Особое внимание гости уделяют расположению и виду из окон, а также ресторану отеля. Есть и негативные отзывы, где постояльцев не устраивает отсутствие шведского стола, малый выбор каналов на ТВ и цены на блюда. В стандартных номерах установлены кондиционер, мини-холодильник и сейф. В стоимость автоматически включен завтрак, парковка автомобиля, пропуск в спортзал и принадлежности для чая. В качестве выбора предоставляется вид на лес или озеро. На втором месте по оценке пользователей находится база отдыха «Берендеев лес» (рейтинг — 5) на озере Акакуль. Чаще всего постояльцев там восхищали дизайн домов, инсталляции сказочных героев и ландшафт. Номера оформлены в виде старинных теремов с камином, на территории — банный комплекс и пляж. Третье место забрал комплекс «Дуплекс» на озере Увильды. Гости отмечают вид на лес, чистоту и эстетичное обустройство домов. Среди удобств на территории — отдельные мангальные зоны, бесплатная парковка, уличный бассейн, баня и яхт-клуб. За дополнительную плату предлагают посетить павлинью ферму, покататься на лошадях и квадроциклах. На четвертом месте расположилось «Шале Тургояк» (5). Особенно постояльцы обращали внимание на интерьеры дома и его обустройство — в апартаментах есть стиральные машины, кофемашины, все необходимое для готовки. У домов установлены мангальные зоны и веранды. Гости отмечали и минусы — не всех устроила чистота домов, однако свою оценку они не снизили. Пятерку лучших, по мнению постояльцев, замыкает база «Философия отдыха» (5) на озере Увильды. Гости отметили качество обслуживания, чистоту домов и ухоженный ландшафт. На территории работает кафе и пляж, а в домах оборудована кухонная зона. Из замеченных минусов — близкое расположение домов друг к другу и недостаток свободного места на территории базы. База отдыха «Русский остров» (5), занявшая шестое место, располоджилась на озере Калды. Постояльцы отметили ухоженность территории и пляжа, чистоту и наличие спортплощадок для игры в футбол и волейбол. В качестве минусов обозначили «невкусную еду» в кафе и отсутствие ограничения на шум для постояльцев, которые громко слушают музыку ночью. На озере Большой Теренкуль расположилась база отдыха «Русь» (5) — седьмое место. Гости отмечают наличие двух пляжей поблизости, территорию и чистоту номеров. Большинство отзывов посвящено качественной работе персонала, однако в одном из последних сообщений оставлена жалоба на ошибку администратора при бронировании гриль-домика. На территории есть бильярд, настольный теннис, детская комната и банный чан. Восьмую строчку занял комплекс «Касарги» (5) на одноименном озере. Гости отмечают, что дома на территории не новые, однако их состояние поддерживают. Часть отзывов посвящена спокойной обстановке и тишине, персонал называют учтивым, а пляж чистым. На выбор предлагают гостиничные номера, мини-домики и коттеджи для компаний. На девятом месте расположилась база отдыха «Утес» (4,9) на озере Теренкуль. Гости отмечают качество шведского стола на завтрак, чистоту номеров, наличие теплого бассейна. В качестве минусов указаны работа персонала и платная стоянка. За дополнительную плату предлагают посещение соляной комнаты, спа-комплекса и массаж. Десятку замыкает парк-отель «Еловое» (4,9) на одноименном озере. Постояльцам понравилось состояние номеров, качество шведского стола и спа-комплекса. Рестораны на территории комплекса гости не оценили, из минусов также отмечен запах бассейна в холле. Для гостей также открыты уличный бассейн, бильярд и мангальные зоны. Рейтинг составлен на основе оценок сервиса «Яндекс Карты» и обзоров в социальных сетях. В статье представлены гостиницы, которые расположены на челябинских озерах без учета баз отдыха, расположенных в лесах.
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