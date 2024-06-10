«Мальчик кричал в огне, но помочь ему было нельзя». Фоторепортаж

Пожар в доме произошел 9 июня
В поселке Богандинском (Тюменский район) 9 июня произошел пожар в частном доме. В огне погиб 13-летний подросток, его отец получил множественные ожоги. Как случилась трагедия и что сейчас происходит на месте пожара — в фоторепортаже URA.RU.
В доме проживали трое человек: его владелица, ее супруг и сын мужчины. В пятницу владелица дома привезла мужа из больницы, семья отметила встречу шашлыками. А в воскресенье случилась трагедия. В момент пожара женщина была на работе.
Погибшему мальчику, по данным прокуратуры региона, было 13 лет. Его папа с трудом передвигался. Из огня его выносили на руках, сам он выбраться вряд ли смог бы. Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице с множественными ожогами.
По словам соседей огонь начал распространяться с деревянной пристройки – летнего навеса. Его крыша обвалилась, там и нашли тело ребенка.
«Я выбежал, потому что услышал, как у нас начал взрываться шифер. Огонь у соседей уже полыхал. Я слышал крик ребенка, но помочь ему уже не мог: горело очень сильно, было такое впечатление, что как будто бензином облили», - рассказал владелец соседнего участка.
По данным соседей, им уже дали понять, что причиной пожара стал поджог. Очевидцы говорят, что огонь распространялся просто мгновенно. «С другой стороны дома на лавке сидела кошка. Она даже убежать не успела, так и «прилипла» к этой лавке», - рассказал житель Богандинского.
От жара погибли растения. А еще во дворе сгорели собака и щенок: они были в вольере и спастись не смогли.
Загоревшийся дом – на двух хозяев. Во второй половине огонь тоже наделал бед: обгорел холл на втором этаже, имущество во время тушения залило водой. Люди не пострадали: пожар начался вечером, никто не спал.
Из управления соцзащиты людям уже сообщили, что они получат помощь, как погорельцы. Расследование гибели ребенка взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских.
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