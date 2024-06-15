Где в Челябинске построят новые ЖК, детсады и школы. Карта

В Челябинске построят девять новых ЖК с соцобъектами. Карта

15 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске построят девять ЖК, большую школу на 2 тысячи 400 мест, несколько детсадов и другие соцобъекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ближайшее время планируется построить девять новых жилых комплексов, самую большую в городе школу на 2 тысячи 400 мест, несколько детсадов и множество автостоянок. О том, где построят новые микрорайоны в Челябинске и как они будут выглядеть, читайте в материале URA.RU. В Челябинске в ближайшее время возведут восемь ЖК с самыми значимыми соцобъектами Инфографика: URA.RU В центре Челябинска на месте долгостроя «Княжеский» построят новый ЖК В Челябинске снесли недостроенный жилой комплекс «Княжеский» на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Объект являлся долгостроем. На освободившемся месте построят монолитные дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом этаже. Площадь застройки составит около 30 тысяч квадратных метров. Сдать жилье бизнес-класса планируют в 2026 году. Строить новые дома будет СЗ «БМ-групп». На освободившемся месте построят монолитные дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом этаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска на Лесопарковой построят новый ЖК с многоуровневой автостоянкой В Центральном районе Челябинска на углу улиц Лесопарковой и Худякова по адресу Худякова, 18 построят жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой у городского бора. Строить новый ЖК будет СЗ ООО «Солнечное». По проекту также предполагается строительство автостоянки на 586 машино-мест. Кровля у объекта будет эксплуатируемой. Объект войдет в состав нового жилого комплекса. Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов высотой от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки и школы. Застройщиком нового ЖК с многоуровневой парковкой является компания ООО «Солнечное». Проект был вынесен на публичные слушания ООО «Солнечное» под контролем владельца и основателя СК «НИКС» Николая Серскова. В Центральном районе Челябинска на углу улиц Лесопарковой и Худякова по адресу Худякова, 18 построят жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой у городского бора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЖК напротив отеля Видгоф В Челябинске напротив отеля «Видгоф» планируют построить два высотных дома и детский сад по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ). Стройка будет идти на месте сгоревшего кафе «Ной». Участок в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе — территория комплексного развития территорий (КРТ). В Челябинске напротив отеля «Видгоф» планируют построить два высотных дома и детский сад по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ) Фото: пресс-служба администрации г. Челябинска В Челябинске четыре новых жилых комплекса появится на северо-западе Челябинска В Челябинске застройщики в скором времени планируют возвести четыре новых ЖК на северо-западе. Многоквартирные дома возведут в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Салавата Юлаева в Калининском районе. Также на данной территории запланировано строительство детских садов, автостоянок и аквапарка, неподалеку также построят самую большую в городе школу. Возводить новые ЖК будут застройщики «Икар-групп», «Трест Магнитострой», ООО СЗ «Западный» и ООО СЗ «Комфортный дом». Согласно документации о комплексном развитии территории (КРТ), часть земельных участков в границах проектирования находится в зоне КРТ, смешанной зоне реновации в зонах развития. Следовательно, на данной территории можно возводить высотные дома и офисные центры. В целом на северо-западе построят 24 дома 33-этажных дома, аквапарк с двумя многоуровневыми автостоянками и гостиницей, детские сады, спортивные и детские площадки. Неподалеку от данной территории появится школа на 2 тысячи 400 мест. Многоквартирные дома возведут в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Салавата Юлаева в Калининском районе Карта: URA.RU В Ленинском районе на месте старого квартала появится новый ЖК Мэрия Челябинска утвердила планировку территории под новый ЖК на месте аварийных жилых зданий в Ленинском районе города. Здания будут построены в границах улиц Руставели, переулка Энергетиков, Трубников, Бобруйской в Ленинском районе города Челябинска. В современном микрорайоне площадью 28 тысяч квадратных метров построят три высотных дома с детсадом, школой и всей необходимой инфраструктурой. Старые здания будут расселены и демонтированы. Пять жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, будут расселять и сносить. Мэрия Челябинска утвердила планировку территории под новый ЖК на месте аварийных жилых зданий в Ленинском районе города Карта: URA.RU Новый микрорайон возведут на месте Каширинского рынка в Челябинске Новый микрорайон по проекту о КРТ построят на месте Каширинского рынка. На участке площадью 18 тысяч квадратных метров планируется разместить здания высотой 7-23 этажей. Новый микрорайон является самым большим из заключенных в городе проектов КРТ. В новом ЖК будет создана необходимая социальная инфраструктура. Вблизи будет детский сад на 250 мест и школа более чем на 1000 мест. А на первых этажах помимо кафе разместят учреждения допобразования, детские и фитнес клубы. Благодаря такому подходу появится современное пространство, которое смогут оценить жителей всех окрестных домов. Рядом с ЖК «Ньютон» и общежитием ЮУрГУ возведут самую большую школу в Челябинске на 2 тысячи 400 мест В Челябинске девелоперы в ближайшее время построят четыре новых ЖК на северо-западе. Мэрия утвердила планировку территории в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Салавата Юлаева в Калининском районе. Также на данной территории запланировано строительство детских садов, автостоянок и аквапарка, неподалеку также возведут самую большую в городе школу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ближайшее время планируется построить девять новых жилых комплексов, самую большую в городе школу на 2 тысячи 400 мест, несколько детсадов и множество автостоянок. О том, где построят новые микрорайоны в Челябинске и как они будут выглядеть, читайте в материале URA.RU. В центре Челябинска на месте долгостроя «Княжеский» построят новый ЖК В Челябинске снесли недостроенный жилой комплекс «Княжеский» на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Каслинской. Объект являлся долгостроем. На освободившемся месте построят монолитные дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом этаже. Площадь застройки составит около 30 тысяч квадратных метров. Сдать жилье бизнес-класса планируют в 2026 году. Строить новые дома будет СЗ «БМ-групп». В центре Челябинска на Лесопарковой построят новый ЖК с многоуровневой автостоянкой В Центральном районе Челябинска на углу улиц Лесопарковой и Худякова по адресу Худякова, 18 построят жилой комплекс с многоуровневой автостоянкой у городского бора. Строить новый ЖК будет СЗ ООО «Солнечное». По проекту также предполагается строительство автостоянки на 586 машино-мест. Кровля у объекта будет эксплуатируемой. Объект войдет в состав нового жилого комплекса. Согласно документации, на месте бывшего профилактория ЧТЗ появятся пять жилых домов высотой от 15 до 27 этажей, многоуровневые парковки и школы. Застройщиком нового ЖК с многоуровневой парковкой является компания ООО «Солнечное». Проект был вынесен на публичные слушания ООО «Солнечное» под контролем владельца и основателя СК «НИКС» Николая Серскова. ЖК напротив отеля Видгоф В Челябинске напротив отеля «Видгоф» планируют построить два высотных дома и детский сад по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ). Стройка будет идти на месте сгоревшего кафе «Ной». Участок в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе — территория комплексного развития территорий (КРТ). В Челябинске четыре новых жилых комплекса появится на северо-западе Челябинска В Челябинске застройщики в скором времени планируют возвести четыре новых ЖК на северо-западе. Многоквартирные дома возведут в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Салавата Юлаева в Калининском районе. Также на данной территории запланировано строительство детских садов, автостоянок и аквапарка, неподалеку также построят самую большую в городе школу. Возводить новые ЖК будут застройщики «Икар-групп», «Трест Магнитострой», ООО СЗ «Западный» и ООО СЗ «Комфортный дом». Согласно документации о комплексном развитии территории (КРТ), часть земельных участков в границах проектирования находится в зоне КРТ, смешанной зоне реновации в зонах развития. Следовательно, на данной территории можно возводить высотные дома и офисные центры. В целом на северо-западе построят 24 дома 33-этажных дома, аквапарк с двумя многоуровневыми автостоянками и гостиницей, детские сады, спортивные и детские площадки. Неподалеку от данной территории появится школа на 2 тысячи 400 мест. В Ленинском районе на месте старого квартала появится новый ЖК Мэрия Челябинска утвердила планировку территории под новый ЖК на месте аварийных жилых зданий в Ленинском районе города. Здания будут построены в границах улиц Руставели, переулка Энергетиков, Трубников, Бобруйской в Ленинском районе города Челябинска. В современном микрорайоне площадью 28 тысяч квадратных метров построят три высотных дома с детсадом, школой и всей необходимой инфраструктурой. Старые здания будут расселены и демонтированы. Пять жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, будут расселять и сносить. Новый микрорайон возведут на месте Каширинского рынка в Челябинске Новый микрорайон по проекту о КРТ построят на месте Каширинского рынка. На участке площадью 18 тысяч квадратных метров планируется разместить здания высотой 7-23 этажей. Новый микрорайон является самым большим из заключенных в городе проектов КРТ. В новом ЖК будет создана необходимая социальная инфраструктура. Вблизи будет детский сад на 250 мест и школа более чем на 1000 мест. А на первых этажах помимо кафе разместят учреждения допобразования, детские и фитнес клубы. Благодаря такому подходу появится современное пространство, которое смогут оценить жителей всех окрестных домов. Рядом с ЖК «Ньютон» и общежитием ЮУрГУ возведут самую большую школу в Челябинске на 2 тысячи 400 мест В Челябинске девелоперы в ближайшее время построят четыре новых ЖК на северо-западе. Мэрия утвердила планировку территории в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Салавата Юлаева в Калининском районе. Также на данной территории запланировано строительство детских садов, автостоянок и аквапарка, неподалеку также возведут самую большую в городе школу.