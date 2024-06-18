Актриса Инга Оболдина, уехав из Челябинска, рыдала в Москве

О съемках «Ткачевы на связи», родном Кыштыме и семье — в интервью URA.RU

19 июня 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Инга Оболдина переехала в Москву в 1991 году, поступив в ГИТИС и МХАТ одновременно Фото: Александр Мамаев © URA.RU Актриса Инга Оболдина одна из самых востребованных. На ее счету уже более сотни работ, а 10 июня на ТНТ стартовал сериал «Ткачевы на связи», где она играет главную роль. О том, какие сложности возникали на съемочной площадке, о Кыштыме, малой родине актрисы, учебе в челябинском вузе и переезде в далеком 1991 году в Москву. О том, как зарабатывала на жизнь, продаже мороженного и об отношениях с дочерью. Обо всем этом Инга Оболдина рассказала URA.RU. — Какой была атмосфера на съемочной площадке сериала «Ткачевы на связи»? Позитивный настрой на площадке напоминал встречу давших знакомых, призналась Оболдина фото: пресс-служба телеканала ТНТ — Атмосфера стояла праздничная и солнечная. Актерский состав, который собрался на площадке — это очень веселая компания профессионалов, поэтому работать со всеми было легко, как при встрече со старыми знакомыми. Дмитрий Булейко — замечательный режиссер проекта «Ткачевы на связи». Такое нежное, тактичное и внимательное отношение к актеру дорогого стоит. Мы хулиганили и импровизировали, но он точно знал к чему он нас ведет. И оставлял ровно столько, сколько этого было нужно. И еще Дима прекрасный режиссер монтажа, потому что-то, что я увидела по итогу, меня приятно удивило. Он убеждал меня, что некоторые моменты необходимы, потому что это будет смонтировано по-другому. В этом тоже есть фокус. И у нас была замечательная оператор — Евгения Абдель-Фаттах. Она четко выстраивала кадр, и как бы мы не уставали, все было тщательно продумано. Самым близким партнером по съемкам для Оболдиной стал Андрей Федорцов фото: пресс-служба телеканала ТНТ Что касается актерского состава, то мой самый близкий партнер — бывший муж по фильму, которого сыграл Андрей Федорцов. С ним мы с удовольствием работали вместе. Он поднимал мне настроение, заставлял меня не обращать внимания на какие-то трудности съемочного периода. С ним мы очень подружились на этой картине. И я даже требовала, чтобы в сериале нас свели, потому что по сюжету страсть и любовь между нами не угасала. Также коллегой был мой старый знакомый Максим Лагашкин, с которым мы учились в ГИТИСе. Встречам с ним я была тоже очень рада. И не могу не упомянуть моих прекрасных молодых партнерш и экранных дочерей — Марину Васильеву и Дарью Руденок. — Был ли какой-то морально сложный эпизод в сериале, который вам пришлось отыграть? — Морально сложный эпизод был один, связанный с каскадерским трюком. Во время съемок довелось беспрестанно ссориться и драться с моим бывшим мужем по сериалу. Там мы использовали каскадеров, и один из таких моментов запомнился мне надолго. фото: пресс-служба телеканала ТНТ У нас была сцена, когда герой Федорцова почти сорвался с балкона, и мне пришлось его спасать, привязав штору, чтобы он не упал, когда перелазил к соседке. Тогда Андрей висел на перилах, затем его сменял каскадер, а я должна была его держать. Главная опасность в том, что я натягивала ткань при падении трюкача с балкона, перильца которого были мне по бедро. Я могла с легкостью перевернуться и упасть с высоты. Но меня буквально спас Андрей своим предупреждением. Он предостерег меня тем, что если я не расслаблю штору, то полечу прямо вниз вместе с каскадером. После этой ситуации я, как заново родилась. — Изначально сериал назывался «Разделенная семья», но его переименовали в «Ткачевы на связи». По-вашему, какое название подходит больше? фото: пресс-служба телеканала ТНТ — Мне кажется, что «Ткачевы на связи» наиболее точное название. «Разделенная семья» — это вообще некая семья, а в сериале все-таки рассказывается история про конкретно взятую семью со своими особенностями, характером, внутренними перипетиями, страстями, горестями и радостями. Хотя некоторые зрители, глядя на эту семью, могут найти схожести и со своими родными. Особенно те, у кого близкие находятся в разных уголках страны. — «Ткачевы на связи» про тех людей, кто вынужден был оставить малую родину ради счастья и карьеры в столице. У вас была похожая история. В 1991 году вы уехали учиться в Москву. Как вы пришли к такому серьезному решению? — Идея переезда в Москву была проста. Я захотела учиться там, где происходит все самое интересное в сфере театра. Однажды, приехав в Москву на десять дней, я поняла, что хочу жить именно этой жизнью. Я рискнула, поехала и остаюсь счастлива по сей день. Москва — это театральная Мекка. Учась еще в Челябинске, я писала курсовые работы по спектаклям и режиссерам Москвы — Расскажите подробнее о переезде в Москву: как и куда поступали? — Я переехала и не сразу стала работать, а учиться уже было поздно, потому что я приехала в Москву в ноябре. В Челябинске на тот момент я работала в Институте культуры и искусства, который, собственно, и закончила. Там меня оставили преподавать на кафедре сценической речи. И для того, чтобы поехать в Москву, я уже в конце ноября сдала все экзамены своих студентов. Я сделала показ по речи и уехала, но ставка педагога меня ждала. У меня было право уехать в Москву, ошибиться и вернуться, но этим правом я не воспользовалась. Я поступила сразу в два вуза — в ГИТИС и МХАТ, и выбрала, курс Льва Константиновича Дурова в МХАТе. Проучилась там год и поняла, что хочу к Петру Наумовичу Фоменко в ГИТИС. То есть я два раза прошла семь кругов ада поступления. фото: личный архив Инги Оболдиной Однако, поступив в ГИТИС, я обрела то, о чем мечтала. Четыре года на курсе Петра Наумовича Фоменко пролетели как яркая вспышка. Отучившись у Петра Наумовича Фоменко, получаешь лучшую школу театра. Его знает весь мир. Он был театральным гуру для нас. В течение четырех лет учебы к нам на показы постоянно приходили кастинг-директора и режиссеры театров. Они знали, что у Фоменко учатся очень интересные актеры. Это Илья Любимов, Ирина Пегова, Евгений Цыганов — можно перечислять до бесконечности. Этот курс был особенным. Петр Наумович Фоменко — это был самый гениальный мастер в мире. Его знали в Лондоне, Париже и в других странах. Курсы Петра Наумовича — это знак высшей квалификации. Услышав его имя и узнав, что вы с его курса, сразу же утверждают во многих кастингах — Где вы жили и как зарабатывали на жизнь после поступления? — Однажды, в какое-то лето мне повезло, и я работала перед Останкино, где продавала соки, воды, мороженое и таким образом заработала себе на отпуск. Потом я стала работать в театральной студии в школе-интернате для детей-сирот номер № 24. Там же мне разрешили пожить. Моей комнатой стала гримерка. Это было удобно я успевала и работать и учиться. Первое время после переезда Инги Оболдиной в Москву, ритм жизни «убил ее наповал» Фото: Александр Мамаев © URA.RU У меня не было близких родных в Москве, но меня в самом начале поддержали дальние родственники Раиса и Владимир Дударевы. Они были мне как семья, они меня очень выручали. Раиса, как мама, встречала, кормила и давала все, что нужно. Страшно благодарна им за помощь. — Как справлялись и привыкали к быстрому «московскому» ритму жизни? — Сначала я не понимала вообще, откуда берется ритм жизни в этом городе и почему люди передвигаются только бегом. В глазах у них впереди какая-то цель, они движутся, вообще не глядя по сторонам. Сначала ритм убил меня наповал. Я даже плакала и рыдала, потому что не могла принять этот «московский» ритм. А потом все, потом вот так же счастливо бежал рядом с этими людьми, потому что уже были цели и задачи. Скорость движения вперед стала родной и понятной Наташу в сериале сыграла актриса Марина Васильева фото: пресс-служба телеканала ТНТ —У главной героини сериала Наташи после переезда появилось чувство беспокойства на тему того, что она «бросила» свою семью. Была ли у вас тревога по поводу того, что вы оставили семью и уехали строить карьеру? — В момент переезда я была молодой и тогда не было поводов за них переживать. Вся тревога была как раз у моих родителей. Они переживали за меня, помогали и приезжали, когда я заболевала. Но я очень благодарна им за то, что они дали мне эту возможность попробовать уехать в Москву, пожить самостоятельно. Хоть это было не просто. Родители волновались за меня, чтобы избежать этого, я изображала, что я живу прекрасно. И когда не было денег, я копила. Помню, что на отложенные я купила московский презент для них — бутылку вина «Монастырская изба» и коробку соевых конфет. Добавлю, что в отличие от героини нашего сериала — взрослой женщины с профессией, я была еще девчонкой, когда я переехала в Москву. Думаю, в таком возрасте можно так безрассудно шагнуть в неведомый мир столицы, тем более в 90-е годы. Актриса ежегодно приезжают в гости в Кыштым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Как часто вы приезжаете на свою малую родину — Кыштым? — Я очень часто бываю на родине, буквально каждый год. С моей дочкой Кларой мы в августе всегда ездим на Урал к моим родителям, сестре и племянникам. Семья очень ждет меня в гости и каждый раз, когда я приезжаю они встречают с большими застольями, радостью и активным общением. Без этого мне трудно зайти в следующий год. Не представляю себя без любимого города — это мое место силы. — Какое ваше любимое место в Кыштыме? Что вы чувствуете, когда посещаете его вновь? — Мое любимое место в Кыштыме, конечно же, школа. Там мы проводим встречи одноклассников. Несмотря на то, что здание уже является административным, нам разрешают собираться в той комнате, где был класс. Спортзал, который раньше выглядел огромным, сейчас кажется крошечным. В школе такое все уютное, настоящее и такое родное. Также городской парк, где расположена роскошная усадьба Демидовых, является моим обожаемым местом. Раньше там любили встречаться, назначать свидания, целоваться выпускники и старшеклассники школ. Мы сейчас всем городом пытаемся восстановить эту усадьбу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал инициатором этой реставрации, и думаю, благодаря его помощи, это чудо случится. — Гостите ли вы в Челябинске? Какие любимые места у вас в столице региона? — Обычно я приезжаю в гости к подруге Елене Калужских — руководителю всей театральной жизни Института культуры и искусства. А самое любимое место в Челябинске — это институт, где я училась и общежитие, где я жила. Там проходили наши дискотеки, влюбленности и в общем многие воспоминания студенческой жизни. Дочь Инги Оболдиной Клара занимается театральным искусством фото: личный архив Инги Оболдиной — Известно, что у вас очень плотный график. Как много времени вам удается проводить со своей дочерью Кларой? — Поскольку я снимаюсь и играю в театре, то, конечно же, мы с Кларой вместе не столько, сколько нам обеим хотелось. У нее уже наступила загруженная творческая жизнь, поскольку Клара поступила в школу потрясающего Сергея Зиновьевича Казарновского «Класс-центр», где занимается театральным искусством, вокалом, хореографией, всем тем, чем я занималась в МХАТе и ГИТИСе. Сейчас мы находимся в равных позициях по занятости. — Чем занимаетесь с ней, когда проводите время вместе? — Мы можем поехать к маме с папой на Урал именно поездом для того, чтобы просто вместе попутешествовать, поболтать, поиграть и посмотреть вместе в окно. Это такое совсем близкое сосуществование вместе с дочкой. Ездим также с Кларой в Санкт-Петербург, потому что папа Виталий — он «питерский». Нынче мы тоже поедем в Питер к папе. Там, конечно же, много самых разных красот, которые мы посещаем. Но наше любимое — начинать утро с круассана и путешествия по рекам и каналам. — Хочет ли она быть похожей на вас и тоже стать актрисой? — Клара пока просто счастлива учиться в класс-центре, заниматься в театральной студии «Чемодан» у Елены Капской. Она играет в спектаклях, очень даже симпатично у нее получается. Но она никогда не говорила пока, что хочет стать актрисой. Был период, когда она хотела стать полицейским, как Джуди из мультфильма «Зверополис». Потом она хотела стать воспитательницей в детском саду. Ей очень нравилось, что там такая атмосфера тихая, где можно очень спокойно разговаривать с детками и учить их чему-то хорошему. В любом случае я одобрю любой ее выбор. Пока ей просто интересно жить, и это самое главное. Кем бы она не захотела стать, все навыки, приобретенные в творчестве, пригодятся. Умение говорить со сцены, умение взять внимание, точно донести мысль и эмоцию, а также музыкальное образование пригодится культурному человеку всегда Инга Оболдина с мужем Виталием Салтыковым и дочкой Кларой фото: личный архив Инги Оболдиной — Клара мамина или папина дочка? — Скорее, папина дочка, но отчасти и моя. Внешне — это копия и порода папы. Они все светлые, русые со светло-зелеными глазами. Когда мы приезжаем к моим родителям на Урал, то там заметно, что она не нашей породы. Клара такая светленькая среди нас. Однако по эмоциям, по их реактивности, наверное, она похожа на меня. По характеру она нежная девочка, а я в детстве была другой, скорее «пацанкой». — Как вы представляете свою жизнь без плотного графика и постоянных съемок? Честно, хотелось бы? — Если есть потребность в работе и творчестве, то бросить все невозможно. Ребенок будет видеть, что ты не так счастлив, как мог бы быть. Все должно быть в меру. Театр и кино — это то, где можно реализовываться, встречать новых друзей. Новые сюжетные истории, которые ты моделируешь и играешь, читаешь новые пьесы и сценарии. В этом есть момент роста и учебы. Ребенок видит, что ты совершенствуешься и у него тоже возникает в этом потребность. Сейчас я уже могу корректировать графики, от чего-то отказываться, какие-то интересные проекты брать. И в этом, конечно, большое счастье. Вообще большое счастье, что работа совпала с хобби. То есть то, что ты любишь, вдруг стало твоей работой, стало приносить тебе деньги. Возможно, скоро начнутся какие-то совместные творческие проекты у нас с Кларусей. Она уже принимала участие в работах Виталия (прим. URA.RU — муж Инги), поэтому у нас может получиться семейная история. И в этом тоже будет момент, когда мы сможем быть все вместе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Инга Оболдина одна из самых востребованных. На ее счету уже более сотни работ, а 10 июня на ТНТ стартовал сериал «Ткачевы на связи», где она играет главную роль. О том, какие сложности возникали на съемочной площадке, о Кыштыме, малой родине актрисы, учебе в челябинском вузе и переезде в далеком 1991 году в Москву. О том, как зарабатывала на жизнь, продаже мороженного и об отношениях с дочерью. Обо всем этом Инга Оболдина рассказала URA.RU. — Какой была атмосфера на съемочной площадке сериала «Ткачевы на связи»? — Атмосфера стояла праздничная и солнечная. Актерский состав, который собрался на площадке — это очень веселая компания профессионалов, поэтому работать со всеми было легко, как при встрече со старыми знакомыми. Дмитрий Булейко — замечательный режиссер проекта «Ткачевы на связи». Такое нежное, тактичное и внимательное отношение к актеру дорогого стоит. Мы хулиганили и импровизировали, но он точно знал к чему он нас ведет. И оставлял ровно столько, сколько этого было нужно. И еще Дима прекрасный режиссер монтажа, потому что-то, что я увидела по итогу, меня приятно удивило. Он убеждал меня, что некоторые моменты необходимы, потому что это будет смонтировано по-другому. В этом тоже есть фокус. И у нас была замечательная оператор — Евгения Абдель-Фаттах. Она четко выстраивала кадр, и как бы мы не уставали, все было тщательно продумано. Что касается актерского состава, то мой самый близкий партнер — бывший муж по фильму, которого сыграл Андрей Федорцов. С ним мы с удовольствием работали вместе. Он поднимал мне настроение, заставлял меня не обращать внимания на какие-то трудности съемочного периода. С ним мы очень подружились на этой картине. И я даже требовала, чтобы в сериале нас свели, потому что по сюжету страсть и любовь между нами не угасала. Также коллегой был мой старый знакомый Максим Лагашкин, с которым мы учились в ГИТИСе. Встречам с ним я была тоже очень рада. И не могу не упомянуть моих прекрасных молодых партнерш и экранных дочерей — Марину Васильеву и Дарью Руденок. — Был ли какой-то морально сложный эпизод в сериале, который вам пришлось отыграть? — Морально сложный эпизод был один, связанный с каскадерским трюком. Во время съемок довелось беспрестанно ссориться и драться с моим бывшим мужем по сериалу. Там мы использовали каскадеров, и один из таких моментов запомнился мне надолго. У нас была сцена, когда герой Федорцова почти сорвался с балкона, и мне пришлось его спасать, привязав штору, чтобы он не упал, когда перелазил к соседке. Тогда Андрей висел на перилах, затем его сменял каскадер, а я должна была его держать. Главная опасность в том, что я натягивала ткань при падении трюкача с балкона, перильца которого были мне по бедро. Я могла с легкостью перевернуться и упасть с высоты. Но меня буквально спас Андрей своим предупреждением. Он предостерег меня тем, что если я не расслаблю штору, то полечу прямо вниз вместе с каскадером. После этой ситуации я, как заново родилась. — Изначально сериал назывался «Разделенная семья», но его переименовали в «Ткачевы на связи». По-вашему, какое название подходит больше? — Мне кажется, что «Ткачевы на связи» наиболее точное название. «Разделенная семья» — это вообще некая семья, а в сериале все-таки рассказывается история про конкретно взятую семью со своими особенностями, характером, внутренними перипетиями, страстями, горестями и радостями. Хотя некоторые зрители, глядя на эту семью, могут найти схожести и со своими родными. Особенно те, у кого близкие находятся в разных уголках страны. — «Ткачевы на связи» про тех людей, кто вынужден был оставить малую родину ради счастья и карьеры в столице. У вас была похожая история. В 1991 году вы уехали учиться в Москву. Как вы пришли к такому серьезному решению? — Идея переезда в Москву была проста. Я захотела учиться там, где происходит все самое интересное в сфере театра. Однажды, приехав в Москву на десять дней, я поняла, что хочу жить именно этой жизнью. Я рискнула, поехала и остаюсь счастлива по сей день. — Расскажите подробнее о переезде в Москву: как и куда поступали? — Я переехала и не сразу стала работать, а учиться уже было поздно, потому что я приехала в Москву в ноябре. В Челябинске на тот момент я работала в Институте культуры и искусства, который, собственно, и закончила. Там меня оставили преподавать на кафедре сценической речи. И для того, чтобы поехать в Москву, я уже в конце ноября сдала все экзамены своих студентов. Я сделала показ по речи и уехала, но ставка педагога меня ждала. Я поступила сразу в два вуза — в ГИТИС и МХАТ, и выбрала, курс Льва Константиновича Дурова в МХАТе. Проучилась там год и поняла, что хочу к Петру Наумовичу Фоменко в ГИТИС. То есть я два раза прошла семь кругов ада поступления. Однако, поступив в ГИТИС, я обрела то, о чем мечтала. Четыре года на курсе Петра Наумовича Фоменко пролетели как яркая вспышка. Отучившись у Петра Наумовича Фоменко, получаешь лучшую школу театра. Его знает весь мир. Он был театральным гуру для нас. В течение четырех лет учебы к нам на показы постоянно приходили кастинг-директора и режиссеры театров. Они знали, что у Фоменко учатся очень интересные актеры. Это Илья Любимов, Ирина Пегова, Евгений Цыганов — можно перечислять до бесконечности. Этот курс был особенным. — Где вы жили и как зарабатывали на жизнь после поступления? — Однажды, в какое-то лето мне повезло, и я работала перед Останкино, где продавала соки, воды, мороженое и таким образом заработала себе на отпуск. Потом я стала работать в театральной студии в школе-интернате для детей-сирот номер № 24. Там же мне разрешили пожить. Моей комнатой стала гримерка. Это было удобно я успевала и работать и учиться. У меня не было близких родных в Москве, но меня в самом начале поддержали дальние родственники Раиса и Владимир Дударевы. Они были мне как семья, они меня очень выручали. Раиса, как мама, встречала, кормила и давала все, что нужно. Страшно благодарна им за помощь. — Как справлялись и привыкали к быстрому «московскому» ритму жизни? — Сначала я не понимала вообще, откуда берется ритм жизни в этом городе и почему люди передвигаются только бегом. В глазах у них впереди какая-то цель, они движутся, вообще не глядя по сторонам. Сначала ритм убил меня наповал. —У главной героини сериала Наташи после переезда появилось чувство беспокойства на тему того, что она «бросила» свою семью. Была ли у вас тревога по поводу того, что вы оставили семью и уехали строить карьеру? — В момент переезда я была молодой и тогда не было поводов за них переживать. Вся тревога была как раз у моих родителей. Они переживали за меня, помогали и приезжали, когда я заболевала. Но я очень благодарна им за то, что они дали мне эту возможность попробовать уехать в Москву, пожить самостоятельно. Хоть это было не просто. Родители волновались за меня, чтобы избежать этого, я изображала, что я живу прекрасно. И когда не было денег, я копила. Помню, что на отложенные я купила московский презент для них — бутылку вина «Монастырская изба» и коробку соевых конфет. Добавлю, что в отличие от героини нашего сериала — взрослой женщины с профессией, я была еще девчонкой, когда я переехала в Москву. Думаю, в таком возрасте можно так безрассудно шагнуть в неведомый мир столицы, тем более в 90-е годы. — Как часто вы приезжаете на свою малую родину — Кыштым? — Я очень часто бываю на родине, буквально каждый год. С моей дочкой Кларой мы в августе всегда ездим на Урал к моим родителям, сестре и племянникам. Семья очень ждет меня в гости и каждый раз, когда я приезжаю они встречают с большими застольями, радостью и активным общением. Без этого мне трудно зайти в следующий год. Не представляю себя без любимого города — это мое место силы. — Какое ваше любимое место в Кыштыме? Что вы чувствуете, когда посещаете его вновь? — Мое любимое место в Кыштыме, конечно же, школа. Там мы проводим встречи одноклассников. Несмотря на то, что здание уже является административным, нам разрешают собираться в той комнате, где был класс. Спортзал, который раньше выглядел огромным, сейчас кажется крошечным. В школе такое все уютное, настоящее и такое родное. Также городской парк, где расположена роскошная усадьба Демидовых, является моим обожаемым местом. Раньше там любили встречаться, назначать свидания, целоваться выпускники и старшеклассники школ. Мы сейчас всем городом пытаемся восстановить эту усадьбу. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал инициатором этой реставрации, и думаю, благодаря его помощи, это чудо случится. — Гостите ли вы в Челябинске? Какие любимые места у вас в столице региона? — Обычно я приезжаю в гости к подруге Елене Калужских — руководителю всей театральной жизни Института культуры и искусства. А самое любимое место в Челябинске — это институт, где я училась и общежитие, где я жила. Там проходили наши дискотеки, влюбленности и в общем многие воспоминания студенческой жизни. — Известно, что у вас очень плотный график. Как много времени вам удается проводить со своей дочерью Кларой? — Поскольку я снимаюсь и играю в театре, то, конечно же, мы с Кларой вместе не столько, сколько нам обеим хотелось. У нее уже наступила загруженная творческая жизнь, поскольку Клара поступила в школу потрясающего Сергея Зиновьевича Казарновского «Класс-центр», где занимается театральным искусством, вокалом, хореографией, всем тем, чем я занималась в МХАТе и ГИТИСе. Сейчас мы находимся в равных позициях по занятости. — Чем занимаетесь с ней, когда проводите время вместе? — Мы можем поехать к маме с папой на Урал именно поездом для того, чтобы просто вместе попутешествовать, поболтать, поиграть и посмотреть вместе в окно. Это такое совсем близкое сосуществование вместе с дочкой. Ездим также с Кларой в Санкт-Петербург, потому что папа Виталий — он «питерский». Нынче мы тоже поедем в Питер к папе. Там, конечно же, много самых разных красот, которые мы посещаем. Но наше любимое — начинать утро с круассана и путешествия по рекам и каналам. — Хочет ли она быть похожей на вас и тоже стать актрисой? — Клара пока просто счастлива учиться в класс-центре, заниматься в театральной студии «Чемодан» у Елены Капской. Она играет в спектаклях, очень даже симпатично у нее получается. Но она никогда не говорила пока, что хочет стать актрисой. Был период, когда она хотела стать полицейским, как Джуди из мультфильма «Зверополис». Потом она хотела стать воспитательницей в детском саду. Ей очень нравилось, что там такая атмосфера тихая, где можно очень спокойно разговаривать с детками и учить их чему-то хорошему. В любом случае я одобрю любой ее выбор. Пока ей просто интересно жить, и это самое главное. — Клара мамина или папина дочка? — Скорее, папина дочка, но отчасти и моя. Внешне — это копия и порода папы. Они все светлые, русые со светло-зелеными глазами. Когда мы приезжаем к моим родителям на Урал, то там заметно, что она не нашей породы. Клара такая светленькая среди нас. Однако по эмоциям, по их реактивности, наверное, она похожа на меня. По характеру она нежная девочка, а я в детстве была другой, скорее «пацанкой». — Как вы представляете свою жизнь без плотного графика и постоянных съемок? Честно, хотелось бы? — Если есть потребность в работе и творчестве, то бросить все невозможно. Ребенок будет видеть, что ты не так счастлив, как мог бы быть. Все должно быть в меру. Театр и кино — это то, где можно реализовываться, встречать новых друзей. Новые сюжетные истории, которые ты моделируешь и играешь, читаешь новые пьесы и сценарии. В этом есть момент роста и учебы. Ребенок видит, что ты совершенствуешься и у него тоже возникает в этом потребность. Вообще большое счастье, что работа совпала с хобби. То есть то, что ты любишь, вдруг стало твоей работой, стало приносить тебе деньги. Возможно, скоро начнутся какие-то совместные творческие проекты у нас с Кларусей. Она уже принимала участие в работах Виталия (прим. URA.RU — муж Инги), поэтому у нас может получиться семейная история. И в этом тоже будет момент, когда мы сможем быть все вместе.