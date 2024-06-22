Помощь Ямала фронту и срыв планов врага

Ежегодно, в День памяти и скорби 22 июня, жители России вспоминают трагические страницы нашей страны — начало Великой Отечественной войны. В историографии принято считать, что Ямал был максимально отдален от театров военных действий и мест сражений. Насколько далеко от территории Ямала был враг и каков был вклад Ямала в ВОВ, читайте в материале URA.RU.
Ямал в годы войны
Роль Ямала в годы Великой Отечественной войны хорошо известна историкам и краеведам. С 1941 по 1944 год тысячи ямальцев были мобилизованы на фронт. Из архивных документов известно, что первые призванные были отправлены в расположение частей уже 13 июля 1941 года. Доблесть жителей полуострова отмечена на полях сражений под Смоленском, Курском, Ленинградом, при освобождении Украины, Белоруссии, Польши и при штурме Берлина. «Через военкомат прошло около десяти тысяч жителей Ямала и это, несмотря на расстояние между населенными пунктами и малочисленность населения в те годы. На всей территории округа тогда проживало менее 50 тысяч человек»,- рассказал URA.RU pаведующий сектором новой и новейшей истории музейно-выставочного комплекса имени Шемановского Алексей Мазурин.
Поддержка фронта
Известно также, что активное участие в войне принимали и коренные жители Ямала. «Порой не зная языка, представители северных коренных народов шли на войну и мужественно проходили все ее тяготы», — отметил Мазурин. Призывать на фронт жителей Ямала прекратили лишь в 1944 года, когда руководство СССР приняло решение поддержать сохранение традиционных видов хозяйства: оленеводство и рыболовный промысел. Всего, по данным военного комиссариата ЯНАО, в период ВОВ было призвано 8982 человека, погибшими числятся 2282.
Неоценимую помощь фронту Ямал оказал фронту, поставляя сотни тонн рыбы и мяса, меховых изделий, оленьих шкур, валенок и шерстяных носков. В фонд обороны жители округа передали десять миллионов рублей. Руководство страны высоко оценило труд ямальцев в тылу: медалями за доблестный труд в годы ВОВ были награждены около семи тысяч жителей.
«Прыжок кошки»
В ходе Великой Отечественной войны, одной из целей командования вермахта (вооруженных сил гитлеровской Германии — примечание URA.RU) была блокада Северного морского пути, как важнейшей транспортной артерии для советских и союзнических конвоев. Попытка блокирования СМП и создания немецкой базы подлодок в районе Обской губы известна, как операция «Прыжок кошки». Благодаря советской разведке, была своевременно проведена акция по дезинформации противника. Для недопущения немцев на незащищенную территорию Ямала, в район поселков Новый Порт и Мыс Каменный, были завезены заключенные и строительная техника. В кратчайшие сроки, для запутывания врага, были построены деревянные пирсы, имитировавшие стоянки для советских подводных лодок. Это создало для немцев иллюзию присутствия скопления советских сил в районе Обской губы. Благодаря этим действиям, вермахт не решился на проведение «Прыжка кошки» и отменил операцию.
Братская могила
Одним из самых малоизвестных фактов непосредственной связи Ямала с Великой Отечественной войной является наличие братского захоронения моряков на острове Белый. В 2014 году, при поддержке властей Ямало-Ненецкого автономного округа, проводилась морская поисковая операция «Карская экспедиция-2015», целью которой было увековечивание памяти экипажей советских кораблей и судов, погибших в Арктике. Тогда поисковики обнаружили место захоронения погибших в боях с немцами моряков и торжественно их перезахоронили. «На острове Белый всю войну функционировала метеостанция. Здесь же находится единственное братское захоронение времен Великой Отечественной войны на всем Ямале и это безусловный факт того, что война была совсем рядом», — подчеркнул Мазурин.
За вклад Ямала в победу в ВОВ, Салехарду уже несколько лет пытаются присвоить почетное звание Города трудовой доблести. По информации URA.RU соответствующее решение ожидается к 80-летию Великой Победы.
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