Налоговые изменения прошли второе чтение в Госдуме

Декан Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько — о том, что важно знать

09 июля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Правительство предложило ряд дополнительных мер налоговой поддержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Правительственные поправки в законопроект, посвященный налоговым изменениям, вызвали ажиотаж в экспертной среде: наибольшие опасения как бизнес-сообщества, так и экспертов были связаны с ожиданием возможных ожесточений положений законопроекта, принятого в первом чтении. Однако вопреки опасениям представленные правительством России поправки носят в большей степени как раз смягчающий характер, а также уточняют ряд положений первоначального текста, направленных на улучшение определенных положений налогоплательщиков. Так, относительно НДФЛ увеличен налоговый вычет, предоставляемый за сдачу ГТО до 18 тысяч. А также уточнен порядок налогообложения цифровых финансовых активов, которые приравняли по вполне логичным основаниям к ценным бумагам и закрепили максимальную ставку по НДФЛ в размере 15%. Малому бизнесу упрощают жизнь, уверен эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU Крайне важное уточнение для малого предпринимательства относительно нового порядка уплаты НДС. Ликвидирована существенная проблема налоговых уведомлений для бизнеса с доходами менее 60 млн рублей в год. Правительство своими поправками исключает такую необходимость и автоматически выводит эту категорию бизнеса из-под обложения налогом на добавленную стоимость. В равной степени представляется важным и расширение мер налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности в довесок к уже прописанным в первоначальном варианте законопроекта. Не касаясь всех нововведений, предлагаемых правительством России в представленных поправках, отмечу расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов, а также возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ двукратного повышающего коэффициента. Новость по теме Минфин рассказал о новых налоговых изменениях: кто будет платить больше, а кому дадут льготы Таким образом, мы видим, что правительство не только услышало пожелания бизнеса и общества по необходимым доработкам законопроекта, но и предложило ряд дополнительных мер налоговой поддержки отечественной экономики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительственные поправки в законопроект, посвященный налоговым изменениям, вызвали ажиотаж в экспертной среде: наибольшие опасения как бизнес-сообщества, так и экспертов были связаны с ожиданием возможных ожесточений положений законопроекта, принятого в первом чтении. Однако вопреки опасениям представленные правительством России поправки носят в большей степени как раз смягчающий характер, а также уточняют ряд положений первоначального текста, направленных на улучшение определенных положений налогоплательщиков. Так, относительно НДФЛ увеличен налоговый вычет, предоставляемый за сдачу ГТО до 18 тысяч. А также уточнен порядок налогообложения цифровых финансовых активов, которые приравняли по вполне логичным основаниям к ценным бумагам и закрепили максимальную ставку по НДФЛ в размере 15%. Крайне важное уточнение для малого предпринимательства относительно нового порядка уплаты НДС. Ликвидирована существенная проблема налоговых уведомлений для бизнеса с доходами менее 60 млн рублей в год. Правительство своими поправками исключает такую необходимость и автоматически выводит эту категорию бизнеса из-под обложения налогом на добавленную стоимость. В равной степени представляется важным и расширение мер налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности в довесок к уже прописанным в первоначальном варианте законопроекта. Не касаясь всех нововведений, предлагаемых правительством России в представленных поправках, отмечу расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов, а также возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ двукратного повышающего коэффициента. Таким образом, мы видим, что правительство не только услышало пожелания бизнеса и общества по необходимым доработкам законопроекта, но и предложило ряд дополнительных мер налоговой поддержки отечественной экономики.