Налоговые изменения прошли второе чтение в Госдуме

Декан Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько — о том, что важно знать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Налоговая декларация. 3-НДФЛ. Челябинск, налоги, налоговая декларация, налоговая служба, деньги, 3-ндфл, декларационная кампания
Правительство предложило ряд дополнительных мер налоговой поддержки Фото:
статья из сюжета
Изменение налоговой системы 2024

Правительственные поправки в законопроект, посвященный налоговым изменениям, вызвали ажиотаж в экспертной среде: наибольшие опасения как бизнес-сообщества, так и экспертов были связаны с ожиданием возможных ожесточений положений законопроекта, принятого в первом чтении. Однако вопреки опасениям представленные правительством России поправки носят в большей степени как раз смягчающий характер, а также уточняют ряд положений первоначального текста, направленных на улучшение определенных положений налогоплательщиков.

Так, относительно НДФЛ увеличен налоговый вычет, предоставляемый за сдачу ГТО до 18 тысяч. А также уточнен порядок налогообложения цифровых финансовых активов, которые приравняли по вполне логичным основаниям к ценным бумагам и закрепили максимальную ставку по НДФЛ в размере 15%.

Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург
Малому бизнесу упрощают жизнь, уверен эксперт
Фото:

Крайне важное уточнение для малого предпринимательства относительно нового порядка уплаты НДС. Ликвидирована существенная проблема налоговых уведомлений для бизнеса с доходами менее 60 млн рублей в год. Правительство своими поправками исключает такую необходимость и автоматически выводит эту категорию бизнеса из-под обложения налогом на добавленную стоимость.

В равной степени представляется важным и расширение мер налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности в довесок к уже прописанным в первоначальном варианте законопроекта.

Не касаясь всех нововведений, предлагаемых правительством России в представленных поправках, отмечу расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов, а также возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ двукратного повышающего коэффициента.

Новость по теме
Минфин рассказал о новых налоговых изменениях: кто будет платить больше, а кому дадут льготы

Таким образом, мы видим, что правительство не только услышало пожелания бизнеса и общества по необходимым доработкам законопроекта, но и предложило ряд дополнительных мер налоговой поддержки отечественной экономики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительственные поправки в законопроект, посвященный налоговым изменениям, вызвали ажиотаж в экспертной среде: наибольшие опасения как бизнес-сообщества, так и экспертов были связаны с ожиданием возможных ожесточений положений законопроекта, принятого в первом чтении. Однако вопреки опасениям представленные правительством России поправки носят в большей степени как раз смягчающий характер, а также уточняют ряд положений первоначального текста, направленных на улучшение определенных положений налогоплательщиков. Так, относительно НДФЛ увеличен налоговый вычет, предоставляемый за сдачу ГТО до 18 тысяч. А также уточнен порядок налогообложения цифровых финансовых активов, которые приравняли по вполне логичным основаниям к ценным бумагам и закрепили максимальную ставку по НДФЛ в размере 15%. Крайне важное уточнение для малого предпринимательства относительно нового порядка уплаты НДС. Ликвидирована существенная проблема налоговых уведомлений для бизнеса с доходами менее 60 млн рублей в год. Правительство своими поправками исключает такую необходимость и автоматически выводит эту категорию бизнеса из-под обложения налогом на добавленную стоимость. В равной степени представляется важным и расширение мер налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности в довесок к уже прописанным в первоначальном варианте законопроекта. Не касаясь всех нововведений, предлагаемых правительством России в представленных поправках, отмечу расширение для организаций радиоэлектронной промышленности перечня доходов, которые учитываются для применения пониженных тарифов страховых взносов, а также возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ двукратного повышающего коэффициента. Таким образом, мы видим, что правительство не только услышало пожелания бизнеса и общества по необходимым доработкам законопроекта, но и предложило ряд дополнительных мер налоговой поддержки отечественной экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...