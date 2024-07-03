Минфин рассказал о новых налоговых изменениях: кто будет платить больше, а кому дадут льготы

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки ко II чтению большого налогового законопроекта, касающегося доходов физически лиц в стране. Таким образом могут быть выравнены условия для операций с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и установлен единый размер фиксированного НДФЛ для тех россиян, кто владеет контролируемыми иностранными компаниями (КИК) в количестве пяти и более штук. Кто будет платить повышенные налоги, а кому из россиян дадут льготы — в материале URA.RU.
Преференции для IT и радиоэлектроники
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Для IT-организаций: пониженная ставка налога на прибыль в 5% до 2030 года и льготы при реорганизации;
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Для радиоэлектронной промышленности: расширение перечня доходов для применения пониженных страховых взносов.
Стимулирование использования ПО России
Будет произведена возможность применения повышенного коэффициента два к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ. Это позволяет снизить налог на прибыль.
Поддержка малых технологических компаний
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Регионы получают право устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для малых технологических компаний в 2025—2030 годах;
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Отмена ограничений по видам НИОКР для применения повышающего коэффициента.
Уточнения по НДС для плательщиков УСН
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Плательщики УСН с доходами до 60 миллионов рублей освобождаются от НДС, включая реализацию подакцизной продукции;
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Освобождение от НДС теперь происходит автоматически без необходимости уведомления налогового органа.
Изменения в местном налогообложении
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«Курортный сбор» преобразуется в «туристический налог», который муниципалитеты могут вводить самостоятельно;
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Ставка налога будет увеличиваться ежегодно, начиная с 1% в 2025 году до максимум 5% с 2029 года;
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Налог будет направляться в бюджет по месту нахождения объектов размещения, способствуя развитию муниципалитетов;
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Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты туристического налога, с возможностью расширения перечня муниципалитетами.
Акцизы и фармацевтика
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Акциз на фармсубстанцию. Возможность вычета акциза при производстве определенных лекарств и препаратов. Это касается продукции, утвержденной соответствующими перечнями, а также изделий, содержание этилового спирта в которых не превышает 20% или вообще не содержит спирт;
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Льготы для мелких производителей. Компании, использующие менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, получат вычет без дополнительных документов;
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Денатурированный спирт. Единый подход к покупке с нулевой ставкой акциза для производства бытовой химии, парфюмерной продукции и полиграфических красок, гелей, кремов.
Индексация акцизов и виноделие
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Индексация акцизов. Ставки акцизов на подакцизные товары будут проиндексированы на уровень прогнозируемой инфляции в 4%;
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Коэффициент для виноделов. Определение коэффициента для расчета налогового вычета при использовании винограда.
Изменения в НДФЛ
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Цифровые финансовые активы. Налоговые условия выравниваются с операциями с ценными бумагами, ставка НДФЛ не выше 15%;
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Налоговый вычет за ГТО. Увеличение вычета до 18 тысяч рублей;
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Фиксированный НДФЛ для КИК. Единый размер в 25 миллионов рублей для владельцев пяти и более КИК.
Рентные налоги и акцизы
Могут быть скорректированы параметры налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угля и руды, используемых при производстве минеральных удобрений. Также будет произведено уточнение параметров акциза на газ, который применяется в процессе производства аммиака.
Госпошлины и налог на букмекерские центры
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Трехкратное повышение налога. Предложено увеличение в три раза налога на процессинговые центры букмекерских контор. В случаях, когда регионом не установлены конкретные налоговые ставки для одного центра, применяется фиксированная ставка в размере 2,5 миллиона рублей за каждый процессинговый центр.
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Росреестр. Установление и корректировка госпошлины за действия, совершаемые Росреестром;
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Антимонопольные органы. Индексация госпошлины за юридически значимые действия, проводимые антимонопольными органами. Это касается процедур аттестации и действий, осуществляемых антимонопольными органами.
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