Минфин рассказал о новых налоговых изменениях: кто будет платить больше, а кому дадут льготы

Минфин РФ внес поправки в закон в части дохода физических лиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ внесло во втором чтении в ГД поправки к закону о налогах для физических лиц Фото:

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки ко II чтению большого налогового законопроекта, касающегося доходов физически лиц в стране. Таким образом могут быть выравнены условия для операций с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и установлен единый размер фиксированного НДФЛ для тех россиян, кто владеет контролируемыми иностранными компаниями (КИК) в количестве пяти и более штук. Кто будет платить повышенные налоги, а кому из россиян дадут льготы — в материале URA.RU.

Преференции для IT и радиоэлектроники

  • Для IT-организаций: пониженная ставка налога на прибыль в 5% до 2030 года и льготы при реорганизации;

  • Для радиоэлектронной промышленности: расширение перечня доходов для применения пониженных страховых взносов.

Стимулирование использования ПО России

Будет произведена возможность применения повышенного коэффициента два к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ. Это позволяет снизить налог на прибыль.

Поддержка малых технологических компаний

  • Регионы получают право устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для малых технологических компаний в 2025—2030 годах;

  • Отмена ограничений по видам НИОКР для применения повышающего коэффициента.

Кванториум. Москва
Регионы получат право на установление пониженной ставки налога на прибыль для малых компаний, производящих технологические продукты
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Уточнения по НДС для плательщиков УСН

  • Плательщики УСН с доходами до 60 миллионов рублей освобождаются от НДС, включая реализацию подакцизной продукции;

  • Освобождение от НДС теперь происходит автоматически без необходимости уведомления налогового органа.

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Изменения в местном налогообложении

  • «Курортный сбор» преобразуется в «туристический налог», который муниципалитеты могут вводить самостоятельно;

  • Ставка налога будет увеличиваться ежегодно, начиная с 1% в 2025 году до максимум 5% с 2029 года;

  • Налог будет направляться в бюджет по месту нахождения объектов размещения, способствуя развитию муниципалитетов;

  • Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты туристического налога, с возможностью расширения перечня муниципалитетами.

Акцизы и фармацевтика

  • Акциз на фармсубстанцию. Возможность вычета акциза при производстве определенных лекарств и препаратов. Это касается продукции, утвержденной соответствующими перечнями, а также изделий, содержание этилового спирта в которых не превышает 20% или вообще не содержит спирт;

  • Льготы для мелких производителей. Компании, использующие менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, получат вычет без дополнительных документов;

  • Денатурированный спирт. Единый подход к покупке с нулевой ставкой акциза для производства бытовой химии, парфюмерной продукции и полиграфических красок, гелей, кремов.

Форум "Дни пермского бизнеса". Пермь
В РФ может быть создан единый подход к покупке с нулевой ставкой акциза на денатурированный спирт для производства бытовой химии
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Индексация акцизов и виноделие

  • Индексация акцизов. Ставки акцизов на подакцизные товары будут проиндексированы на уровень прогнозируемой инфляции в 4%;

  • Коэффициент для виноделов. Определение коэффициента для расчета налогового вычета при использовании винограда.

Изменения в НДФЛ

  • Цифровые финансовые активы. Налоговые условия выравниваются с операциями с ценными бумагами, ставка НДФЛ не выше 15%;

  • Налоговый вычет за ГТО. Увеличение вычета до 18 тысяч рублей;

  • Фиксированный НДФЛ для КИК. Единый размер в 25 миллионов рублей для владельцев пяти и более КИК.

Рентные налоги и акцизы

Могут быть скорректированы параметры налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угля и руды, используемых при производстве минеральных удобрений. Также будет произведено уточнение параметров акциза на газ, который применяется в процессе производства аммиака.

Госпошлины и налог на букмекерские центры

  • Трехкратное повышение налога. Предложено увеличение в три раза налога на процессинговые центры букмекерских контор. В случаях, когда регионом не установлены конкретные налоговые ставки для одного центра, применяется фиксированная ставка в размере 2,5 миллиона рублей за каждый процессинговый центр.

  • Росреестр. Установление и корректировка госпошлины за действия, совершаемые Росреестром;

  • Антимонопольные органы. Индексация госпошлины за юридически значимые действия, проводимые антимонопольными органами. Это касается процедур аттестации и действий, осуществляемых антимонопольными органами.

Клипарт. Москва
В три раза может быть увеличен налог на процессинговые центры букмекерских контор
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Правительство РФ внесло в Госдуму поправки ко II чтению большого налогового законопроекта, касающегося доходов физически лиц в стране. Таким образом могут быть выравнены условия для операций с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и установлен единый размер фиксированного НДФЛ для тех россиян, кто владеет контролируемыми иностранными компаниями (КИК) в количестве пяти и более штук. Кто будет платить повышенные налоги, а кому из россиян дадут льготы — в материале URA.RU. Для IT-организаций: пониженная ставка налога на прибыль в 5% до 2030 года и льготы при реорганизации; Для радиоэлектронной промышленности: расширение перечня доходов для применения пониженных страховых взносов. Будет произведена возможность применения повышенного коэффициента два к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ. Это позволяет снизить налог на прибыль. Регионы получают право устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для малых технологических компаний в 2025—2030 годах; Отмена ограничений по видам НИОКР для применения повышающего коэффициента. Плательщики УСН с доходами до 60 миллионов рублей освобождаются от НДС, включая реализацию подакцизной продукции; Освобождение от НДС теперь происходит автоматически без необходимости уведомления налогового органа. «Курортный сбор» преобразуется в «туристический налог», который муниципалитеты могут вводить самостоятельно; Ставка налога будет увеличиваться ежегодно, начиная с 1% в 2025 году до максимум 5% с 2029 года; Налог будет направляться в бюджет по месту нахождения объектов размещения, способствуя развитию муниципалитетов; Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты туристического налога, с возможностью расширения перечня муниципалитетами. Акциз на фармсубстанцию. Возможность вычета акциза при производстве определенных лекарств и препаратов. Это касается продукции, утвержденной соответствующими перечнями, а также изделий, содержание этилового спирта в которых не превышает 20% или вообще не содержит спирт; Льготы для мелких производителей. Компании, использующие менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, получат вычет без дополнительных документов; Денатурированный спирт. Единый подход к покупке с нулевой ставкой акциза для производства бытовой химии, парфюмерной продукции и полиграфических красок, гелей, кремов. Индексация акцизов. Ставки акцизов на подакцизные товары будут проиндексированы на уровень прогнозируемой инфляции в 4%; Коэффициент для виноделов. Определение коэффициента для расчета налогового вычета при использовании винограда. Цифровые финансовые активы. Налоговые условия выравниваются с операциями с ценными бумагами, ставка НДФЛ не выше 15%; Налоговый вычет за ГТО. Увеличение вычета до 18 тысяч рублей; Фиксированный НДФЛ для КИК. Единый размер в 25 миллионов рублей для владельцев пяти и более КИК. Могут быть скорректированы параметры налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угля и руды, используемых при производстве минеральных удобрений. Также будет произведено уточнение параметров акциза на газ, который применяется в процессе производства аммиака. Трехкратное повышение налога. Предложено увеличение в три раза налога на процессинговые центры букмекерских контор. В случаях, когда регионом не установлены конкретные налоговые ставки для одного центра, применяется фиксированная ставка в размере 2,5 миллиона рублей за каждый процессинговый центр. Росреестр. Установление и корректировка госпошлины за действия, совершаемые Росреестром; Антимонопольные органы. Индексация госпошлины за юридически значимые действия, проводимые антимонопольными органами. Это касается процедур аттестации и действий, осуществляемых антимонопольными органами.
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