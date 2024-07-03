Минфин рассказал о новых налоговых изменениях: кто будет платить больше, а кому дадут льготы

Минфин РФ внес поправки в закон в части дохода физических лиц

03 июля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Правительство РФ внесло во втором чтении в ГД поправки к закону о налогах для физических лиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ внесло в Госдуму поправки ко II чтению большого налогового законопроекта, касающегося доходов физически лиц в стране. Таким образом могут быть выравнены условия для операций с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и установлен единый размер фиксированного НДФЛ для тех россиян, кто владеет контролируемыми иностранными компаниями (КИК) в количестве пяти и более штук. Кто будет платить повышенные налоги, а кому из россиян дадут льготы — в материале URA.RU. Преференции для IT и радиоэлектроники Для IT-организаций: пониженная ставка налога на прибыль в 5% до 2030 года и льготы при реорганизации;

Для радиоэлектронной промышленности: расширение перечня доходов для применения пониженных страховых взносов. Стимулирование использования ПО России Будет произведена возможность применения повышенного коэффициента два к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ. Это позволяет снизить налог на прибыль. Поддержка малых технологических компаний Регионы получают право устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для малых технологических компаний в 2025—2030 годах;

Отмена ограничений по видам НИОКР для применения повышающего коэффициента. Регионы получат право на установление пониженной ставки налога на прибыль для малых компаний, производящих технологические продукты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уточнения по НДС для плательщиков УСН Плательщики УСН с доходами до 60 миллионов рублей освобождаются от НДС, включая реализацию подакцизной продукции;

Освобождение от НДС теперь происходит автоматически без необходимости уведомления налогового органа. Новость по теме Как изменится налоговая система в России: прогрессивная шкала, помощь семьям и бизнесу Изменения в местном налогообложении «Курортный сбор» преобразуется в «туристический налог», который муниципалитеты могут вводить самостоятельно;

Ставка налога будет увеличиваться ежегодно, начиная с 1% в 2025 году до максимум 5% с 2029 года;

Налог будет направляться в бюджет по месту нахождения объектов размещения, способствуя развитию муниципалитетов;

Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты туристического налога, с возможностью расширения перечня муниципалитетами. Акцизы и фармацевтика Акциз на фармсубстанцию. Возможность вычета акциза при производстве определенных лекарств и препаратов. Это касается продукции, утвержденной соответствующими перечнями, а также изделий, содержание этилового спирта в которых не превышает 20% или вообще не содержит спирт;

Льготы для мелких производителей. Компании, использующие менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, получат вычет без дополнительных документов;

Денатурированный спирт. Единый подход к покупке с нулевой ставкой акциза для производства бытовой химии, парфюмерной продукции и полиграфических красок, гелей, кремов. В РФ может быть создан единый подход к покупке с нулевой ставкой акциза на денатурированный спирт для производства бытовой химии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Индексация акцизов и виноделие Индексация акцизов. Ставки акцизов на подакцизные товары будут проиндексированы на уровень прогнозируемой инфляции в 4%;

Коэффициент для виноделов. Определение коэффициента для расчета налогового вычета при использовании винограда. Изменения в НДФЛ Цифровые финансовые активы. Налоговые условия выравниваются с операциями с ценными бумагами, ставка НДФЛ не выше 15%;

Налоговый вычет за ГТО. Увеличение вычета до 18 тысяч рублей;

Фиксированный НДФЛ для КИК. Единый размер в 25 миллионов рублей для владельцев пяти и более КИК. Рентные налоги и акцизы Могут быть скорректированы параметры налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угля и руды, используемых при производстве минеральных удобрений. Также будет произведено уточнение параметров акциза на газ, который применяется в процессе производства аммиака. Госпошлины и налог на букмекерские центры Трехкратное повышение налога. Предложено увеличение в три раза налога на процессинговые центры букмекерских контор. В случаях, когда регионом не установлены конкретные налоговые ставки для одного центра, применяется фиксированная ставка в размере 2,5 миллиона рублей за каждый процессинговый центр.

Росреестр. Установление и корректировка госпошлины за действия, совершаемые Росреестром;

Антимонопольные органы. Индексация госпошлины за юридически значимые действия, проводимые антимонопольными органами. Это касается процедур аттестации и действий, осуществляемых антимонопольными органами. В три раза может быть увеличен налог на процессинговые центры букмекерских контор Фото: Антон Белицкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки ко II чтению большого налогового законопроекта, касающегося доходов физически лиц в стране. Таким образом могут быть выравнены условия для операций с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и установлен единый размер фиксированного НДФЛ для тех россиян, кто владеет контролируемыми иностранными компаниями (КИК) в количестве пяти и более штук. Кто будет платить повышенные налоги, а кому из россиян дадут льготы — в материале URA.RU. Для IT-организаций: пониженная ставка налога на прибыль в 5% до 2030 года и льготы при реорганизации; Для радиоэлектронной промышленности: расширение перечня доходов для применения пониженных страховых взносов. Будет произведена возможность применения повышенного коэффициента два к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ. Это позволяет снизить налог на прибыль. Регионы получают право устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для малых технологических компаний в 2025—2030 годах; Отмена ограничений по видам НИОКР для применения повышающего коэффициента. Плательщики УСН с доходами до 60 миллионов рублей освобождаются от НДС, включая реализацию подакцизной продукции; Освобождение от НДС теперь происходит автоматически без необходимости уведомления налогового органа. «Курортный сбор» преобразуется в «туристический налог», который муниципалитеты могут вводить самостоятельно; Ставка налога будет увеличиваться ежегодно, начиная с 1% в 2025 году до максимум 5% с 2029 года; Налог будет направляться в бюджет по месту нахождения объектов размещения, способствуя развитию муниципалитетов; Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты туристического налога, с возможностью расширения перечня муниципалитетами. Акциз на фармсубстанцию. Возможность вычета акциза при производстве определенных лекарств и препаратов. Это касается продукции, утвержденной соответствующими перечнями, а также изделий, содержание этилового спирта в которых не превышает 20% или вообще не содержит спирт; Льготы для мелких производителей. Компании, использующие менее 500 тысяч литров фармсубстанции в год, получат вычет без дополнительных документов; Денатурированный спирт. Единый подход к покупке с нулевой ставкой акциза для производства бытовой химии, парфюмерной продукции и полиграфических красок, гелей, кремов. Индексация акцизов. Ставки акцизов на подакцизные товары будут проиндексированы на уровень прогнозируемой инфляции в 4%; Коэффициент для виноделов. Определение коэффициента для расчета налогового вычета при использовании винограда. Цифровые финансовые активы. Налоговые условия выравниваются с операциями с ценными бумагами, ставка НДФЛ не выше 15%; Налоговый вычет за ГТО. Увеличение вычета до 18 тысяч рублей; Фиксированный НДФЛ для КИК. Единый размер в 25 миллионов рублей для владельцев пяти и более КИК. Могут быть скорректированы параметры налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угля и руды, используемых при производстве минеральных удобрений. Также будет произведено уточнение параметров акциза на газ, который применяется в процессе производства аммиака. Трехкратное повышение налога. Предложено увеличение в три раза налога на процессинговые центры букмекерских контор. В случаях, когда регионом не установлены конкретные налоговые ставки для одного центра, применяется фиксированная ставка в размере 2,5 миллиона рублей за каждый процессинговый центр. Росреестр. Установление и корректировка госпошлины за действия, совершаемые Росреестром; Антимонопольные органы. Индексация госпошлины за юридически значимые действия, проводимые антимонопольными органами. Это касается процедур аттестации и действий, осуществляемых антимонопольными органами.