За пост губернатора ХМАО у Кухарука был сильный конкурент

URA.RU стали известны подробности конкурса и сенсационного отказа от должности

17 июля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Руслана Кухарука готовили на пост губернатора ХМАО четыре года Фото: Илья Московец © URA.RU Выборы в Курганской области в этом году могли пройти по непредсказуемому сценарию. Как стало известно URA.RU, действующий губернатор Вадим Шумков рассматривался кандидатом в губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа, и только его отказ от предложения сохранил стабильность в Зауралье. У Шумкова на это были свои причины. Курганскому губернатору Вадиму Шумкову в начале года предлагали пост губернатора ХМАО, рассказал источник агентства в федеральной власти. И подтвердили два источника в УрФО. «В АП [администрации президента] Шумков на хорошем счету, — утверждает собеседник URA.RU. — Его назначили в „красный“ регион, где рейтинги всех властей были в минусовой зоне, и он смог сломать этот тренд. Теперь Курганская область стабильно „зеленая“, и ничего не указывает, что это может измениться». Губернатор Вадим Шумков вывел область из статуса «депрессивного региона» и сделал ее одним из самых перспективных развивающихся субъектов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другой источник указывает и на неполитические результаты: за первый губернаторский срок Шумкова Курганская область вошла в топ-5 регионов по развитию промышленности, безработица сократилась в шесть раз, было отремонтировано и построено рекордное количество соцобъектов. Назначение в ХМАО рассматривалось, как повышение. Кроме того, Шумкову было предложено предложить кандидатов на губернатора Курганской области из своей команды. Такая опция, очевидно, существует: в 2018 году назначенные министрами федерального правительства Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин добились назначениями губернаторами Тюменской области и Ямала мэра Тюмени Александра Моора и замгубернатора Дмитрия Артюхова. В нынешнем году назначенный помощником президента Алексей Дюмин оставил вместо себя врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, своего первого заместителя. А вместо нового главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева врио губернатора Кузбасса стал Илья Середюк, также бывший первый вице-губернатор. Однако Вадим Шумков от назначения в ХМАО отказался. Собеседник URA.RU отмечает, что отказ был неожиданным. В 2018 году, когда решался вопрос, какой из российских регионов он возглавит, чиновник стремился стать главой Югры. «Шумков несколько раз обращался в АП с просьбой пересмотреть назначение в Курган в пользу ХМАО. Мне известно, по крайней мере, о трех таких эпизодах. Тем удивительнее, что сейчас он сам решил остаться в Кургане», — поделился инсайдер. При этом другой источник в уральской политтусовке считает, что у решения Шумкова есть логичное объяснение. При всей демонстративной самостоятельности, Вадим Шумков сохраняет уважение к полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, замом которого работал, когда тот был губернатором Тюменской области. В команде полпреда всем было известно, что Якушев считает действия губернатора ХМАО Натальи Комаровой неконструктивными с точки зрения как Югры, так и всей сложносоставной Тюменской области. А также, что имеет свое мнение относительно того, как должен развиваться округ. «Полпред четыре года вел работу по подготовке мэра Тюмени Руслана Кухарука на пост главы ХМАО, и даже, как говорят, вступал в противостояние с АП, чтобы не дать отправить его губернатором на Чукотку или в Омскую область», — отмечает инсайдер. Он утверждает, что Вадим Шумков не стал мешать своему бывшему руководителю добиться запланированного. Согласно второй версии, Шумков взвесил политические риски, которых в Югре с избытком. «В Кургане Шумков — царь и бог. Все зависит от его решений, а в Югре велико влияние местных элитных групп и бизнесами с собственными представлениями о том, как должно быть все устроено, и связями в Москве», — отметил источник. Источники считают, что Вадим Шумков отказался от поста губернатора ХМАО, зная, что уральский полпред Владимир Якушев готовит на этот пост другого кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников солидарен с мнением, что Югра входит в группу особых российских регионов. «ХМАО входит в число субъектов РФ, где работает целый ряд крупных предприятий. А у каждой финансово-промышленной группы есть свои интересы. И между ними необходимо искать баланс, что является крайне непростой задачей для губернатора», — считает эксперт. Политолог Сергей Ширяев считает, что у Шумкова еще есть значительный потенциал для самореализации во время второго губернаторского срока в Кургане. У него много проектов, которые должны преобразить регион. В числе ключевых планов — открытие индустриальных парков, развитие сельского хозяйства и газификация области. «Шумков внес порядок в работу бюрократической системы, несмотря на серьезный кадровый голод. Система стала максимально эффективной с учетом доступных ресурсов. Некоторые считали его слишком жестким и требовательным, но именно это стало плюсом.Те, кто не соответствовал требованиям — уходили. Это позволило отойти от системы лояльности и перейти к эффективности. Видно, что в различных сферах, от политической до экономической, ситуация остается сложной, но если смотреть на динамику за определенный период, то можно увидеть, что порядок был наведен по многим направлениям», — поделился мнением Ширяев. В администрацию президента РФ и пресс-службу губернатора Курганской области журналистами URA.RU были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. В пресс-службе уральского полпредства заявили, что решения о назначении врио глав регионов принимаются президентом РФ Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы в Курганской области в этом году могли пройти по непредсказуемому сценарию. Как стало известно URA.RU, действующий губернатор Вадим Шумков рассматривался кандидатом в губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа, и только его отказ от предложения сохранил стабильность в Зауралье. У Шумкова на это были свои причины. Курганскому губернатору Вадиму Шумкову в начале года предлагали пост губернатора ХМАО, рассказал источник агентства в федеральной власти. И подтвердили два источника в УрФО. «В АП [администрации президента] Шумков на хорошем счету, — утверждает собеседник URA.RU. — Его назначили в „красный“ регион, где рейтинги всех властей были в минусовой зоне, и он смог сломать этот тренд. Теперь Курганская область стабильно „зеленая“, и ничего не указывает, что это может измениться». Другой источник указывает и на неполитические результаты: за первый губернаторский срок Шумкова Курганская область вошла в топ-5 регионов по развитию промышленности, безработица сократилась в шесть раз, было отремонтировано и построено рекордное количество соцобъектов. Назначение в ХМАО рассматривалось, как повышение. Кроме того, Шумкову было предложено предложить кандидатов на губернатора Курганской области из своей команды. Такая опция, очевидно, существует: в 2018 году назначенные министрами федерального правительства Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин добились назначениями губернаторами Тюменской области и Ямала мэра Тюмени Александра Моора и замгубернатора Дмитрия Артюхова. В нынешнем году назначенный помощником президента Алексей Дюмин оставил вместо себя врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, своего первого заместителя. А вместо нового главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева врио губернатора Кузбасса стал Илья Середюк, также бывший первый вице-губернатор. При этом другой источник в уральской политтусовке считает, что у решения Шумкова есть логичное объяснение. При всей демонстративной самостоятельности, Вадим Шумков сохраняет уважение к полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, замом которого работал, когда тот был губернатором Тюменской области. В команде полпреда всем было известно, что Якушев считает действия губернатора ХМАО Натальи Комаровой неконструктивными с точки зрения как Югры, так и всей сложносоставной Тюменской области. А также, что имеет свое мнение относительно того, как должен развиваться округ. «Полпред четыре года вел работу по подготовке мэра Тюмени Руслана Кухарука на пост главы ХМАО, и даже, как говорят, вступал в противостояние с АП, чтобы не дать отправить его губернатором на Чукотку или в Омскую область», — отмечает инсайдер. Он утверждает, что Вадим Шумков не стал мешать своему бывшему руководителю добиться запланированного. Согласно второй версии, Шумков взвесил политические риски, которых в Югре с избытком. «В Кургане Шумков — царь и бог. Все зависит от его решений, а в Югре велико влияние местных элитных групп и бизнесами с собственными представлениями о том, как должно быть все устроено, и связями в Москве», — отметил источник. Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников солидарен с мнением, что Югра входит в группу особых российских регионов. «ХМАО входит в число субъектов РФ, где работает целый ряд крупных предприятий. А у каждой финансово-промышленной группы есть свои интересы. И между ними необходимо искать баланс, что является крайне непростой задачей для губернатора», — считает эксперт. Политолог Сергей Ширяев считает, что у Шумкова еще есть значительный потенциал для самореализации во время второго губернаторского срока в Кургане. У него много проектов, которые должны преобразить регион. В числе ключевых планов — открытие индустриальных парков, развитие сельского хозяйства и газификация области. «Шумков внес порядок в работу бюрократической системы, несмотря на серьезный кадровый голод. Система стала максимально эффективной с учетом доступных ресурсов. Некоторые считали его слишком жестким и требовательным, но именно это стало плюсом.Те, кто не соответствовал требованиям — уходили. Это позволило отойти от системы лояльности и перейти к эффективности. Видно, что в различных сферах, от политической до экономической, ситуация остается сложной, но если смотреть на динамику за определенный период, то можно увидеть, что порядок был наведен по многим направлениям», — поделился мнением Ширяев. В администрацию президента РФ и пресс-службу губернатора Курганской области журналистами URA.RU были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили. В пресс-службе уральского полпредства заявили, что решения о назначении врио глав регионов принимаются президентом РФ Владимиром Путиным.