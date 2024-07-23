Путин дал особые полномочия Ковальчуку в борьбе с коррупцией

Чиновники всех уровней оказались под колпаком Счетной палаты

23 июля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ужесточает финансовый контроль за чиновниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Счетная палата России (СП РФ) получила от президента Владимира Путина расширенные полномочия. Новому главному аудитору страны Борису Ковальчуку предстоит не выявлять, а предотвращать воровство бюджетных денег. Как пояснили URA.RU эксперты, это серьезно будет отличать специфику работы ведомства при Ковальчуке от той, что была при Алексее Кудрине. Для чиновников всех уровней встреча Путина с главой СП — явный сигнал о том, что не стоит удовлетворять личные «хотелки» за счет казны, говорят аналитики. Это была первая встреча Путина с Ковальчуком с 14 мая, когда президент и назначил экс-главу «Интер РАО», бывшего замруководителя контрольного управления АП главой СП РФ. «По документам вижу, что в прошлом году было зафиксировано нарушений на более чем два триллиона рублей, но из них 74 процента — это нарушения записей бюджетного учета. Сколько за прошлый год удалось вернуть в бюджет?» — поинтересовался президент. На нынешнего главу Счетной палаты Бориса Ковальчука (справа) у президента Владимира Путина, судя по задачам, серьезные планы Фото: Анна Майорова © URA.RU По словам Ковальчука, вернуть удалось свыше 26 млрд рублей. «12,3 миллиарда — это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС. 7,7 миллиарда рублей — это довзыскание не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 миллиарда — это результаты наших проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции. И по линии аудита оборонной национальной безопасности обеспечен возврат средств в бюджет в сумме 1,3 миллиарда рублей», — доложил глава СП. Новость по теме Свердловский замминистра Кислицын и экс-депутат Мякишев попали в СИЗО Челябинска Глава СП поделился с президентом приоритетами, которые ставит перед аудиторами: выполнение национальных целей, вопросы СВО (обеспечение армии, поддержка бойцов и их семей) и технологического суверенитета (речь идет о субсидиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание новых продуктов и т. д.), информационные технологии и государственные инвестиции. За бюджетными тратами по этим направлениям СП усиливает контроль. Этого и ждет Путин от нового главы ведомства. «Доход бюджета возрастает, дефицит минимальный, нефтегазовые [доходы] подрастают, но лишних денег нет, — заметил он. — Поэтому очень рассчитываю на то, что вы внимательно будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть: в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните». Статья по теме Путин меняет стратегию борьбы с коррупцией Согласно отчету Счетной палаты, в 2023 году было выявлено нарушений на 2,1 трлн рублей. В основном они касаются госзакупок, управления и распоряжения госимуществом. Возбуждено 132 дела об административных правонарушениях, к дисциплинарной ответственности привлечено 126 должностных лиц. На основании аудиторских проверок возбуждено 18 уголовных дел. Сегодняшней встречей Путин показывает, что СП при Ковальчуке меняет свои приоритеты: это уже не тот орган, что был при прежнем руководителе Алексее Кудрине, убежден гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «При Кудрине СП стала политическим органом, которая вела аудит деятельности государства с точки зрения стороннего наблюдателя, показывала, насколько эффективно или неэффективно работает госмашина. Сегодня Путин обозначает, что роль Счетной палаты — это борьба с коррупцией, недопуск криминала к бюджетным деньгам», — отметил Гращенков. С апреля 2024 года ряд крупных федеральных и региональных чиновников оказался за решеткой за коррупцию Фото: Илья Московец © URA.RU Похожей позиции придерживается и политолог, доктор наук Дмитрий Нечаев. По его словам, СП при Кудрине больше напоминала сбор «вельможных сибаритов», которые «вроде бы находят нецелевое использование средств». «Институт СП Ковальчука будет разительно отличаться от того, что было при Кудрине: Путин расширяет полномочия и функционал аудиторов — их работа должна реально предотвращать нецелевое использование средств на ранних стадиях, а находить растраты, когда уже все освоено, — пояснил Нечаев. — Силовики работают достаточно мощно, не считаясь ни с какими авторитетами, званиями и регалиями, но они подключаются на конечном этапе, когда преступление уже совершено. Более того преступлению, скажем, уже не год-два, а гораздо больше. Поэтому мысль Путина на встрече с Ковальчуком состоит в том, что необходим первоначальный очень жесткий контроль за расходованием бюджетных средств». А это — уже сигнал всей госсистеме, чиновникам от уровня федеральных министерств и ведомств до региональных — команд губернаторов и мэров в том числе, которым и предстоит «рачительно использовать ресурсы», полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Это касается крупнейших инфраструктурных проектов и национальных проектов, строительства студенческих кампусов и т. д. «Криминал не допустим. Президент очень четко дал понять: от ответственности, в том числе уголовной, никто не уйдет. Это звучит для чиновников всех уровней отрезвляюще. Аресты, которые пошли с апреля в Минобороны, в регионах — показатель того, что неприкасаемых нет», — отметил Кузнецов. Новость по теме Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография Трудности, по словам политолога Нечаева, может вызывать то, что региональные и городские счетные палаты не встроены в вертикаль с федеральной СП. А их главы, сообщил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, зачастую зависимы от местных элит. «Есть проблема чрезмерной зависимости руководителей контрольно-счетных палат [на местах] от отдельных элитных групп, как следствие — риски искажения результатов проверок. Большая степень контроля со стороны федеральной Счетной палаты могла бы сделать всю систему контрольных органов более независимой и эффективной. Но говорить о выстраивании вертикали власти здесь пока рано», — заключил Щапов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Счетная палата России (СП РФ) получила от президента Владимира Путина расширенные полномочия. Новому главному аудитору страны Борису Ковальчуку предстоит не выявлять, а предотвращать воровство бюджетных денег. Как пояснили URA.RU эксперты, это серьезно будет отличать специфику работы ведомства при Ковальчуке от той, что была при Алексее Кудрине. Для чиновников всех уровней встреча Путина с главой СП — явный сигнал о том, что не стоит удовлетворять личные «хотелки» за счет казны, говорят аналитики. Это была первая встреча Путина с Ковальчуком с 14 мая, когда президент и назначил экс-главу «Интер РАО», бывшего замруководителя контрольного управления АП главой СП РФ. «По документам вижу, что в прошлом году было зафиксировано нарушений на более чем два триллиона рублей, но из них 74 процента — это нарушения записей бюджетного учета. Сколько за прошлый год удалось вернуть в бюджет?» — поинтересовался президент. По словам Ковальчука, вернуть удалось свыше 26 млрд рублей. «12,3 миллиарда — это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС. 7,7 миллиарда рублей — это довзыскание не включенных в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 миллиарда — это результаты наших проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции. И по линии аудита оборонной национальной безопасности обеспечен возврат средств в бюджет в сумме 1,3 миллиарда рублей», — доложил глава СП. Глава СП поделился с президентом приоритетами, которые ставит перед аудиторами: выполнение национальных целей, вопросы СВО (обеспечение армии, поддержка бойцов и их семей) и технологического суверенитета (речь идет о субсидиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание новых продуктов и т. д.), информационные технологии и государственные инвестиции. За бюджетными тратами по этим направлениям СП усиливает контроль. Этого и ждет Путин от нового главы ведомства. «Доход бюджета возрастает, дефицит минимальный, нефтегазовые [доходы] подрастают, но лишних денег нет, — заметил он. — Согласно отчету Счетной палаты, в 2023 году было выявлено нарушений на 2,1 трлн рублей. В основном они касаются госзакупок, управления и распоряжения госимуществом. Возбуждено 132 дела об административных правонарушениях, к дисциплинарной ответственности привлечено 126 должностных лиц. На основании аудиторских проверок возбуждено 18 уголовных дел. Сегодняшней встречей Путин показывает, что СП при Ковальчуке меняет свои приоритеты: это уже не тот орган, что был при прежнем руководителе Алексее Кудрине, убежден гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «При Кудрине СП стала политическим органом, которая вела аудит деятельности государства с точки зрения стороннего наблюдателя, показывала, насколько эффективно или неэффективно работает госмашина. Сегодня Путин обозначает, что роль Счетной палаты — это борьба с коррупцией, недопуск криминала к бюджетным деньгам», — отметил Гращенков. Похожей позиции придерживается и политолог, доктор наук Дмитрий Нечаев. По его словам, СП при Кудрине больше напоминала сбор «вельможных сибаритов», которые «вроде бы находят нецелевое использование средств». «Институт СП Ковальчука будет разительно отличаться от того, что было при Кудрине: Путин расширяет полномочия и функционал аудиторов — их работа должна реально предотвращать нецелевое использование средств на ранних стадиях, а находить растраты, когда уже все освоено, — пояснил Нечаев. — А это — уже сигнал всей госсистеме, чиновникам от уровня федеральных министерств и ведомств до региональных — команд губернаторов и мэров в том числе, которым и предстоит «рачительно использовать ресурсы», полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Это касается крупнейших инфраструктурных проектов и национальных проектов, строительства студенческих кампусов и т. д. «Криминал не допустим. Президент очень четко дал понять: от ответственности, в том числе уголовной, никто не уйдет. Это звучит для чиновников всех уровней отрезвляюще. Аресты, которые пошли с апреля в Минобороны, в регионах — показатель того, что неприкасаемых нет», — отметил Кузнецов. Трудности, по словам политолога Нечаева, может вызывать то, что региональные и городские счетные палаты не встроены в вертикаль с федеральной СП. А их главы, сообщил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, зачастую зависимы от местных элит. «Есть проблема чрезмерной зависимости руководителей контрольно-счетных палат [на местах] от отдельных элитных групп, как следствие — риски искажения результатов проверок. Большая степень контроля со стороны федеральной Счетной палаты могла бы сделать всю систему контрольных органов более независимой и эффективной. Но говорить о выстраивании вертикали власти здесь пока рано», — заключил Щапов.