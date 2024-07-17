Путин меняет стратегию борьбы с коррупцией

Но тестирование новой схемы займет минимум два года

17 июля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

С внедрением платформы цифровых расчетов, на что делает акцент президент Владимир Путин, возможно добиться снижения коррупции в России, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин меняет стратегию борьбы с коррупцией. На совещании с экономическим блоком правительства и Центробанка он назвал работоспособной платформу цифрового рубля, а саму виртуальную валюту — национальной денежной единицей. Как объяснили URA.RU эксперты, цифровой рубль сможет снизить коррупционную составляющую в госзакупках, так как платежи будут прозрачными. Но сама платформа требует доработки: риски наводнения рынка виртуальными фальшивками слишком велики, поэтому стоит рассчитывать на массовое внедрение технологии не ранее 2026 года. Совещание по внедрению и использованию цифровых валют в России президент Путин провел в закрытом режиме. В начале он лишь отметил, что цифровые технологии — «очень динамичное, перспективное направление современной экономики». «Оно становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире. Такие технологии начинают менять привычные схемы в торговле, в банковском деле, в сфере услуг, в международных расчетах», — отметил Путин. Эксперты считают, что цифровому рублю не удастся потеснить привычные деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По мнению президента, важно «не упустить момент» и успеть настроить и законодательство, и инфраструктуру для обращения виртуальных денег. Почти год, отметил он, длится эксперимент по использованию цифрового рубля как «еще одной формы национальной денежной единицы». «В проекте участвуют 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на первое июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Словом, платформа цифрового рубля в рамках „пилота“ показала свою работоспособность и функциональность», — заявил президент. Он считает, что настало время расширять эксперимент. И даже больше — «перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что широкое внедрение цифрового рубля начнется не раньше 2026 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил URA.RU, о чем идет речь. В сентябре будет запущен второй этап эксперимента, к которому готовы присоединиться еще 20 банков, в том числе Сбер, 6 тысяч физлиц и порядка 9 тысяч юридических лицв. Количество предприятий, которые готовы будут выполнять работы за цифровую валюту, вырастет с 22 компаний до 1400. «По моим прогнозам, 2026 год станет годом массового применения цифрового рубля в нашей жизни, — заявил Аксаков. — Это абсолютно прозрачные схемы платежей: все участники будут видеть на своих экранах, откуда и куда переместились деньги». По словам парламентария, использование цифровых активов повысит прозрачность и бюджетных платежей по госзаказам и госзакупкам. «Есть такое понятие, как смарт-контракты. Деньги поступают на счет исполнителя бюджетного заказа в момент его завершения. Уже не будет такого, что госзаказчик перечисляет подрядчику деньги, а потом оказывается, что работа не выполнена, и деньги исчезли. Тем, кто захочет украсть бюджетные деньги, сделать это будет сложнее — определенные ограничения будут прописаны в самом программном продукте, и система не проведет такой платеж», — убежден Аксаков. Эксперты считают, что внедрений цифрового рубля осложняется тем, что для этого нужно разработать надежно защищенную систему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С точки зрения бюджетных расчетов надежная система для цифрового рубля, если она будет создана, теоретически может снизить риски коррупционных схем, полагает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «Речь о внедрении вместе с цифровой валютой других прогрессивных методов обработки информации, отслеживании бюджетных платежей — это так называемые „окрашенные“ деньги, когда вы к цифровой валюте добавляете метку, что этот рубль может быть использовать только для каких-то определенных целей. Тогда появляется сразу другой уровень бюджетной дисциплины — вывести эти деньги из бюджетного контура будет невозможно, их нельзя будет обналичить. Они могут быть использованы только на государственные цели», — пояснил Голубовский. Похожего мнения придерживается и директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он также напомнил: о том, что цифровой рубль планируется использовать как средство для уплаты налогов, говорилось еще лет пять назад. Однако техническая основа пока не доработана, да и поиск новых решений для проведения расчетов как внутри страны, так и за ее пределами продолжается, поэтому на фоне экономической войны с Западом президент проводит такое совещание в закрытом режиме, пояснил Климанов. Новость по теме Путин потребовал законодательно урегулировать майнинг криптовалют Чтобы масштабировать эту систему, нужна надежная платформа, программное обеспечение, так как дело касается критической инфраструктуры, подчеркнул эксперт Голубовский. «Цифровой рубль — это то же самое, что и привычный для нас рубль. Его выпускает Центробанк, только в виртуальном виде. Но если вы бумажные фальшивые рубли сможете обнаружить, цифровые фальшивки ничем не будут отличаться от настоящих. Если кто-то получит доступ к системе, взломает алгоритм создания цифрового рубля и выпустит деньги под видом ЦБ, фальшивый рубль будет настоящим. А того, кто это сделает, практически невозможно будет найти — скрыть свое присутствие в интернете проще, чем в реальности», — заключил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин меняет стратегию борьбы с коррупцией. На совещании с экономическим блоком правительства и Центробанка он назвал работоспособной платформу цифрового рубля, а саму виртуальную валюту — национальной денежной единицей. Как объяснили URA.RU эксперты, цифровой рубль сможет снизить коррупционную составляющую в госзакупках, так как платежи будут прозрачными. Но сама платформа требует доработки: риски наводнения рынка виртуальными фальшивками слишком велики, поэтому стоит рассчитывать на массовое внедрение технологии не ранее 2026 года. Совещание по внедрению и использованию цифровых валют в России президент Путин провел в закрытом режиме. В начале он лишь отметил, что цифровые технологии — «очень динамичное, перспективное направление современной экономики». «Оно становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире. Такие технологии начинают менять привычные схемы в торговле, в банковском деле, в сфере услуг, в международных расчетах», — отметил Путин. По мнению президента, важно «не упустить момент» и успеть настроить и законодательство, и инфраструктуру для обращения виртуальных денег. Почти год, отметил он, длится эксперимент по использованию цифрового рубля как «еще одной формы национальной денежной единицы». «В проекте участвуют 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на первое июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Словом, платформа цифрового рубля в рамках „пилота“ показала свою работоспособность и функциональность», — заявил президент. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил URA.RU, о чем идет речь. В сентябре будет запущен второй этап эксперимента, к которому готовы присоединиться еще 20 банков, в том числе Сбер, 6 тысяч физлиц и порядка 9 тысяч юридических лицв. Количество предприятий, которые готовы будут выполнять работы за цифровую валюту, вырастет с 22 компаний до 1400. «По моим прогнозам, 2026 год станет годом массового применения цифрового рубля в нашей жизни, — заявил Аксаков. — Это абсолютно прозрачные схемы платежей: все участники будут видеть на своих экранах, откуда и куда переместились деньги». По словам парламентария, использование цифровых активов повысит прозрачность и бюджетных платежей по госзаказам и госзакупкам. «Есть такое понятие, как смарт-контракты. Деньги поступают на счет исполнителя бюджетного заказа в момент его завершения. С точки зрения бюджетных расчетов надежная система для цифрового рубля, если она будет создана, теоретически может снизить риски коррупционных схем, полагает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «Речь о внедрении вместе с цифровой валютой других прогрессивных методов обработки информации, отслеживании бюджетных платежей — это так называемые „окрашенные“ деньги, когда вы к цифровой валюте добавляете метку, что этот рубль может быть использовать только для каких-то определенных целей. Тогда появляется сразу другой уровень бюджетной дисциплины — вывести эти деньги из бюджетного контура будет невозможно, их нельзя будет обналичить. Они могут быть использованы только на государственные цели», — пояснил Голубовский. Похожего мнения придерживается и директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он также напомнил: о том, что цифровой рубль планируется использовать как средство для уплаты налогов, говорилось еще лет пять назад. Однако техническая основа пока не доработана, да и поиск новых решений для проведения расчетов как внутри страны, так и за ее пределами продолжается, поэтому на фоне экономической войны с Западом президент проводит такое совещание в закрытом режиме, пояснил Климанов. Чтобы масштабировать эту систему, нужна надежная платформа, программное обеспечение, так как дело касается критической инфраструктуры, подчеркнул эксперт Голубовский. «Цифровой рубль — это то же самое, что и привычный для нас рубль. Его выпускает Центробанк, только в виртуальном виде. Но если вы бумажные фальшивые рубли сможете обнаружить, цифровые фальшивки ничем не будут отличаться от настоящих. Если кто-то получит доступ к системе, взломает алгоритм создания цифрового рубля и выпустит деньги под видом ЦБ, фальшивый рубль будет настоящим. А того, кто это сделает, практически невозможно будет найти — скрыть свое присутствие в интернете проще, чем в реальности», — заключил эксперт.