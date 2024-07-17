Президент Владимир Путин меняет стратегию борьбы с коррупцией. На совещании с экономическим блоком правительства и Центробанка он назвал работоспособной платформу цифрового рубля, а саму виртуальную валюту — национальной денежной единицей. Как объяснили URA.RU эксперты, цифровой рубль сможет снизить коррупционную составляющую в госзакупках, так как платежи будут прозрачными. Но сама платформа требует доработки: риски наводнения рынка виртуальными фальшивками слишком велики, поэтому стоит рассчитывать на массовое внедрение технологии не ранее 2026 года.
Совещание по внедрению и использованию цифровых валют в России президент Путин провел в закрытом режиме. В начале он лишь отметил, что цифровые технологии — «очень динамичное, перспективное направление современной экономики». «Оно становится все более востребованным со стороны бизнеса, инвесторов, граждан практически во всем мире. Такие технологии начинают менять привычные схемы в торговле, в банковском деле, в сфере услуг, в международных расчетах», — отметил Путин.
По мнению президента, важно «не упустить момент» и успеть настроить и законодательство, и инфраструктуру для обращения виртуальных денег. Почти год, отметил он, длится эксперимент по использованию цифрового рубля как «еще одной формы национальной денежной единицы». «В проекте участвуют 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на первое июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Словом, платформа цифрового рубля в рамках „пилота“ показала свою работоспособность и функциональность», — заявил президент.
Он считает, что настало время расширять эксперимент. И даже больше — «перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов».
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил URA.RU, о чем идет речь. В сентябре будет запущен второй этап эксперимента, к которому готовы присоединиться еще 20 банков, в том числе Сбер, 6 тысяч физлиц и порядка 9 тысяч юридических лицв. Количество предприятий, которые готовы будут выполнять работы за цифровую валюту, вырастет с 22 компаний до 1400. «По моим прогнозам, 2026 год станет годом массового применения цифрового рубля в нашей жизни, — заявил Аксаков. — Это абсолютно прозрачные схемы платежей: все участники будут видеть на своих экранах, откуда и куда переместились деньги».
По словам парламентария, использование цифровых активов повысит прозрачность и бюджетных платежей по госзаказам и госзакупкам. «Есть такое понятие, как смарт-контракты. Деньги поступают на счет исполнителя бюджетного заказа в момент его завершения.
Уже не будет такого, что госзаказчик перечисляет подрядчику деньги, а потом оказывается, что работа не выполнена, и деньги исчезли. Тем, кто захочет украсть бюджетные деньги, сделать это будет сложнее — определенные ограничения будут прописаны в самом программном продукте, и система не проведет такой платеж», — убежден Аксаков.
С точки зрения бюджетных расчетов надежная система для цифрового рубля, если она будет создана, теоретически может снизить риски коррупционных схем, полагает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «Речь о внедрении вместе с цифровой валютой других прогрессивных методов обработки информации, отслеживании бюджетных платежей — это так называемые „окрашенные“ деньги, когда вы к цифровой валюте добавляете метку, что этот рубль может быть использовать только для каких-то определенных целей. Тогда появляется сразу другой уровень бюджетной дисциплины — вывести эти деньги из бюджетного контура будет невозможно, их нельзя будет обналичить. Они могут быть использованы только на государственные цели», — пояснил Голубовский.
Похожего мнения придерживается и директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он также напомнил: о том, что цифровой рубль планируется использовать как средство для уплаты налогов, говорилось еще лет пять назад. Однако техническая основа пока не доработана, да и поиск новых решений для проведения расчетов как внутри страны, так и за ее пределами продолжается, поэтому на фоне экономической войны с Западом президент проводит такое совещание в закрытом режиме, пояснил Климанов.
Чтобы масштабировать эту систему, нужна надежная платформа, программное обеспечение, так как дело касается критической инфраструктуры, подчеркнул эксперт Голубовский. «Цифровой рубль — это то же самое, что и привычный для нас рубль. Его выпускает Центробанк, только в виртуальном виде. Но если вы бумажные фальшивые рубли сможете обнаружить, цифровые фальшивки ничем не будут отличаться от настоящих. Если кто-то получит доступ к системе, взломает алгоритм создания цифрового рубля и выпустит деньги под видом ЦБ, фальшивый рубль будет настоящим. А того, кто это сделает, практически невозможно будет найти — скрыть свое присутствие в интернете проще, чем в реальности», — заключил эксперт.
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