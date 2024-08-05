ЕР в тайне сформировала партсписок в Хабаровское заксо

Отсутствие открытых праймериз в Хабаровском крае привело к тому, что в список кандидатов в заксобрание от ЕР вошли лишь представители местной номенклатуры и крупного бизнеса. Желая обеспечить гарантированную победу «Единой России», врио губернатора Дмитрий Демешин сделал ставку исключительно на состоятельных и влиятельных кандидатов, но не допустил до выборов местных общественников и активистов. Чтобы не встретить сопротивления, он провел праймериз в закрытом режиме.
Закрытая модель праймериз ЕР применяется в случаях, когда внутриполитическая обстановка в регионе нестабильна. Она позволяет обезопасить итоги предварительного голосования от выдвижения несогласованных кандидатур. При закрытой модели голосуют не все жители региона, а только выборщики из числа членов партии. Партийные функционеры чаще всего голосуют так, как требует руководство. Модель исключает участие избирателя в праймериз, что влияет на легитимность выборов. Поэтому использовать ее позволяется только в крайних случаях.
Поскольку обстановку в Хабаровском крае, действительно, можно назвать нестабильной (последние 6 лет партией власти является ЛДПР), центральный исполком ЕР позволил региональным властям провести праймериз в закрытом формате. Назначенный накануне выборов врио губернатора Демешин и полпред ДФО Юрий Трутнев настояли на этом: в преддверии праймериз они в ручном режиме перекраивали уже готовый список кандидатов от ЕР, который формировался при экс-губернаторе от ЛДПР Михаиле Дегтяреве. Праймериз «Единой России» в заксобрания других регионов в 2024 году прошли по традиционной, открытой модели.
«Демешин пришел за две недели до праймериз. Все прежние договоренности рухнули. Те, кто собирался идти на выборы, перестали собираться, испугавшись резких действий врио. Ушла вся прежняя команда ЕР. Правила игры были полностью нарушены. Неразбериха была и в правительстве, и в АП. Выносить кандидатов-единороссов на выбор народа, когда даже сами организаторы праймериз не понимали условий игры, было опасным решением», — делится с URA.RU близкий к Хабаровску политолог Илдус Ярулин.
«В связи с изменениями, которые произошли на политическом ландшафте Хабаровского края в мае, федеральным партийным руководством — Президиумом Генерального совета Партии — было принято решение о том, что предварительное голосование в регионе пройдет по особой модели. Процедура состоялась 20 июня и на основании ее итогов Конференцией Хабаровского регионального отделения Партии было принято решение о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва», — сообщил руководитель регионального исполнительного комитета ЕР Евгений Солоненко.
Среди зарегистрированных краевым избиркомом кандидатов от «Единой России» только один действующий депутат фракции (всего в ней 7 депутатов). Остальные — местные чиновники, главы муниципалитетов и представители крупного бизнеса. Краевой список состоит из 5 человек. В него вошли секретарь реготделения ЕР Максим Иванов, руководитель фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина, главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Николай Шевцов, зампред правительства Витор Калашников, замдиректора муниципального учреждения Николай Антонов.
Почти все 12 территориальных групп (избираются по пропорциональной системе) возглавили главы муниципалитетов и спикеры районных дум. Среди кандидатов — главы администраций Бикийского, Ванинского, Комсомольского, Верхнебуреинского районов, спикеры дум Хабаровска и Хабаровского района, заместитель мэра Хабаровска и другие номенклатурщики.
В случае избрания действующим чиновникам, как сообщают собеседники агентства, пообещали получить руководящие должности в профильных комитетах краевой думы, а в 2026 году — возможность попасть в Госдуму.
Другая группа кандидатов — это ставленники больших промышленных предприятий региона и крупного бизнеса. Они заняли треть одномандатных округов. 10 округ получила председатель «Крайрыбакколхозсоюза» Ольга Булкова, 13 округ — замгендиректора «СтройДорСервис» Константин Алехин, 15 округ — советник директора «ТЭЦ-1» Анатолий Литвинчук, замдиректора авиастроительной корпорации Сергей Бочаров, 19 округ — представитель Амурского судостроительного завода Юрий Лысенков, 21 округ — начальник управления «Амурсталь», 22 округ — замначальника регионального филиала РЖД Сергей Фомичев, 23 округ — замдиректора завода «Магистраль» Валерий Постельник. 24 — зампред «Крайрыбакколхозсоюза» Ольга Онохова. Остальные 16 округов распределились между партийным руководством «Единой России», муниципальными депутатами и чиновниками.
Сформированный Демешиным список выглядит нетипично: в него почти не вошли ни представители общественных организаций, ни активисты «Единой России», всего один участник СВО. Демешин, в первую очередь, сделал упор на финансовый и административный ресурс кандидатов, а не на узнаваемость, популярность или партийные установки. Об этом свидетельствует большое количество представителей крупных предприятий в списке. Задача — обеспечить технологическую победу и завести в заксобрание как можно больше единороссов в условиях жесткой конкуренции. На данный момент большинство в заксобрании у ЛДПР. Сильны позиции «Новых людей», которые выдвинули список кандидатов в лице депутата Госдумы Розы Чемерис и внука космонавта Гагарина Юрия Кондратчика.
Серьезной угрозой является и «Справедливая Россия», куда перешли бывшие соратники Фургала, не смирившиеся с его арестом. Глава местных справедливороссов Михаил Сидоров в беседе с URA.RU выразил уверенность в том, что партия получит «значительное количество мест» в заксобрании.
«При открытой модели праймериз в Хабаровском крае можно было бы получить определенные перекосы. Голосовали бы за старых партийцев, кто ассоциируется с временами Фургала и Дегтярева, но сейчас властью востребованы другие люди. Произошла перезагрузка реготделения», — комментирует руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.
Калачев также объяснил, почему в список вошли представители местной политической и бизнес элиты. «Как электоральная машина „Единая Россия“ обслуживает интересы элиты. Хоть у нее и „Народная“ программа, но продвигает партия именно региональную элиту. Кандидатом от народа в регионе, где высокие протестные настроения, не угодишь. Скажут — „популизм, продался, все то же самое“ и так далее», — считает политолог.
При этом, несмотря на удобство такого способа подбора кандидатов, эксперты убеждены, что он вряд ли получит распространение в других регионах. «Я исключаю вероятность того, что эта практика получит распространение в других регионах. Все-таки, обратных примеров куда больше. В большинстве регионов кандидаты подбираются открытым путем», — комментирует директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
«На политической системе это событие не отразится. Вряд ли кто-то из губернаторов смотрит за Хабаровском и ставит его в пример», — добавил Константин Калачев. Политолог Илдус Ярулин также исключает вероятность переноса этой модели на другие регионы.
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