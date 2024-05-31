Россия вошла в топ-4 экономик мира из-за проблем Европы

Высокий показатель ВВП страны связан не только с развитием экономики РФ

31 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Решетников объявил, как Россия смогла подняться на четвертую строчку в мировом рейтинге Всемирного банка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высокий показатель ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) связан не только с развитием экономики РФ и улучшением качества жизни россиян, но с экономическими трудностями в Европе из-за санкционной войны и сокращения поставок ресурсов. Так эксперты прокомментировали URA.RU обновленные данные Всемирного банка. Они показывают, что РФ заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, экономический рост достигнут благодаря эффективным мерам, принятым в ответ на пандемию и санкции. В частности, с 2020 по 2022 годы были утверждены планы действий, направленные на уменьшение административной нагрузки на бизнес, усиление финансовой поддержки и развитие импортозамещения. «Рост нашего места в рейтинге связан не только с развитием нашей экономики, но и с экономическими трудностями в Европе из-за санкционной войны и сокращения поставок энергоресурсов», — считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Новость по теме Решетников назвал основные составляющие успеха российской экономики Он выделил также вклад в рост ВВП военно-промышленного комплекса и авиационной промышленности, подчеркнув, что специализированные отрасли, особенно в условиях спецоперации, оказали значительное влияние на экономику. «Инфляция и повышение курса доллара, напомню он стоил 62 рубля, а теперь почти 100, несмотря на их отрицательные аспекты, фактически способствуют росту ВВП в денежном выражении», — сказал парламентарий. Арефьев призвал к глубокому анализу экономической ситуации, что позволяет увидеть как положительные, так и отрицательные стороны настоящей ситуации. Хотя достижение четвертого места в мировом рейтинге кажется впечатляющим, важнее смотреть на ВВП на душу населения, где Россия занимает 61 место, указал первый зампред комитета ГД по экономической политике. По его словам, общий валовой показатель экономики не всегда отражает реальное положение дел в стране. Улучшению позиций России в мировом рейтинге ВВП по паритету покупательной способности в 2021—2022 годах способствовало замедление роста в Евросоюзе и Японии, обусловленное жесткой денежно-кредитной политикой и ростом цен на газ, указал доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, руководитель проекта GlobBaro HSE Александр Зайцев. Новость по теме Мишустин раскрыл пользу от ЕАЭС для стран-участниц: главные заявления в интервью о 10-летии союза Он ожидает, что дальнейшее место России в мировом рейтинге будет зависеть от изменений в самом показателе ППС. На стороне России — быстрый экономический рост (3,6% в 2023 году против менее 1% в ЕС и Японии), однако есть риск, что повышенная инфляция в РФ в 2023—2024 годах приведет к повышению самого ППС, который находится в знаменателе при конвертации ВВП в международно-сопоставимые единицы. «Таким образом, в рейтинге может произойти откат вновь на пятое место по ВВП в текущих ППС. Однако если делать эти измерения в постоянных ППС 2021 года, которые учитывают только реальный экономический рост, без учета изменения цен, то Россия надежно и надолго закрепилась на четвертом месте», — убежден Зайцев. Новость по теме В Кремле отреагировали на выход России на 4 место в мире по ВВП В свою очередь зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов связал переход России с пятого на четвертое место по уровню ППС с улучшением качества жизни граждан. По его мнению, этот прогресс доказывает, что системные усилия власти приносят результаты здесь и сейчас, несмотря на санкционное давление и внешние попытки замедлить экономическое развитие страны. «Паритет покупательской способности является наиболее значимым показателем, который отражает реальное положение дел в экономике стране, в отличие от других индексов, основанных на макроэкономических данных или денежно-кредитной политике. Работа над технологическим суверенитетом и дальнейшая перестройка экономики способствуют устойчивому росту, который уже зафиксирован и будет поддерживаться в 2024 году, будут ставиться еще более амбициозные задачи», — указал Кирьянов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокий показатель ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) связан не только с развитием экономики РФ и улучшением качества жизни россиян, но с экономическими трудностями в Европе из-за санкционной войны и сокращения поставок ресурсов. Так эксперты прокомментировали URA.RU обновленные данные Всемирного банка. Они показывают, что РФ заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, экономический рост достигнут благодаря эффективным мерам, принятым в ответ на пандемию и санкции. В частности, с 2020 по 2022 годы были утверждены планы действий, направленные на уменьшение административной нагрузки на бизнес, усиление финансовой поддержки и развитие импортозамещения. Он выделил также вклад в рост ВВП военно-промышленного комплекса и авиационной промышленности, подчеркнув, что специализированные отрасли, особенно в условиях спецоперации, оказали значительное влияние на экономику. «Инфляция и повышение курса доллара, напомню он стоил 62 рубля, а теперь почти 100, несмотря на их отрицательные аспекты, фактически способствуют росту ВВП в денежном выражении», — сказал парламентарий. Арефьев призвал к глубокому анализу экономической ситуации, что позволяет увидеть как положительные, так и отрицательные стороны настоящей ситуации. Хотя достижение четвертого места в мировом рейтинге кажется впечатляющим, важнее смотреть на ВВП на душу населения, где Россия занимает 61 место, указал первый зампред комитета ГД по экономической политике. По его словам, общий валовой показатель экономики не всегда отражает реальное положение дел в стране. Он ожидает, что дальнейшее место России в мировом рейтинге будет зависеть от изменений в самом показателе ППС. На стороне России — быстрый экономический рост (3,6% в 2023 году против менее 1% в ЕС и Японии), однако есть риск, что повышенная инфляция в РФ в 2023—2024 годах приведет к повышению самого ППС, который находится в знаменателе при конвертации ВВП в международно-сопоставимые единицы. «Таким образом, в рейтинге может произойти откат вновь на пятое место по ВВП в текущих ППС. Однако если делать эти измерения в постоянных ППС 2021 года, которые учитывают только реальный экономический рост, без учета изменения цен, то Россия надежно и надолго закрепилась на четвертом месте», — убежден Зайцев. В свою очередь зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов связал переход России с пятого на четвертое место по уровню ППС с улучшением качества жизни граждан. По его мнению, этот прогресс доказывает, что системные усилия власти приносят результаты здесь и сейчас, несмотря на санкционное давление и внешние попытки замедлить экономическое развитие страны. «Паритет покупательской способности является наиболее значимым показателем, который отражает реальное положение дел в экономике стране, в отличие от других индексов, основанных на макроэкономических данных или денежно-кредитной политике. Работа над технологическим суверенитетом и дальнейшая перестройка экономики способствуют устойчивому росту, который уже зафиксирован и будет поддерживаться в 2024 году, будут ставиться еще более амбициозные задачи», — указал Кирьянов.