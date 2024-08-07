Путин ускоряет мобилизацию промышленности

Новые вызовы назревают внутри страны

07 августа 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин ускоряет мобилизацию промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Путин ускоряет мобилизацию промышленности. Россия уже вошла в топ-10 промышленно развитых стран мира, но это, пояснили URA.RU эксперты, благодаря проведению СВО и росту ВПК. Путину же важно, по словам аналитиков, растормошить «деструктивную бюрократию» на федеральном и региональном уровнях: не на словах, а на деле создавать производства по глубокой переработке сырья и расширять импортозамещение. Только так удастся сохранить темпы развития после завершения спецоперации. Повестку встречи с правительством (правда, в усеченном составе — часть кабмина находится в отпуске) президент вынужден был скорректировать. Главной темой обсуждения должно было стать развитие обрабатывающей промышленности. Однако диверсия ВСУ в Курской области заставила скорректировать ход разговора. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — отметил президент. Министр промышленности Антон Алиханов доложил о ситуации в обрабатывающей промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин лишь выслушал информацию министров по текущим вопросам, мало что комментировал — дальше в графике у него было заседание Совета безопасности. На нем как раз планировалось подробно поговорить об атаке на Курск. По ситуации в обрабатывающей промышленности Путин только внимательно послушал доклады министра Антона Алиханова и врио губернатора Самарской области, руководителя профильной комиссии Госсовета Вячеслава Федорищева. Алиханов расставил все акценты: упор — на гражданском секторе. По его словам, восстанавливаются объемы в лесопромышленности, растут заказы у станкостроителей, у производителей дорожной техники и т. д. «Выполнение всех отраслевых планов зависит от того, насколько емким будет спрос. У нас задача — вывести на рынок такую номенклатуру, чтобы сбалансировать спрос и предложение», — заметил Алиханов. Обработка — наиболее активно растущий сектор промышленности Фото: Илья Московец © URA.RU В общий объем промышленного производства в РФ самый существенный вклад внесла «обработка» — плюс 7,5%. Рост за 2023 год составил 3,5%. Но нередко предприятия гражданского сектора, о которых говорил Алиханов в своем докладе, выполняют заказы для армии. Этим тоже объясняется их рост, объяснил URA.RU директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, предприятия, имеющие стратегическое значение, — это «мобилизационные производства», поэтому на фоне повышенного спроса они и растут. «Им безразлично, какая ключевая ставка. Они получают кредиты под минимальные проценты и могут спокойно заниматься инвестиционной и инновационной деятельностью, нанимать квалифицированных специалистов», — пояснил Остапкович. По данным Росстата, первое полугодие 2024-го промышленность завершила с ростом 4,4% к аналогичному периоду 2023 года. Обрабатывающий сектор обеспечил рост на 8%, энергетика — 3,9%, водоснабжение — 4,7%, а добывающая отрасль немного недотянула до прошлогоднего показателя — 99,7%. Легкая промышленность обрела второе дыхание с началом СВО — заказы на пошив военной формы выросли в разы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самый большой рост показали производители радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления — 165,7%, навигационных приборов и подобных инструментов — 145,2%, мужских текстильных комплектов 143,6%, готовых металлических изделий (кроме автомобилей и оборудования) — 136,1%, кузовов — 136,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 135%. Совсем немного отстали от них производители свинцовых аккумуляторов — 129,6%, электрических трансформаторов — 127,1%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 127,4%, иного транспорта — 126,5%, трикотажных и вязаных материалов — 123%, обуви — 121,1%, спецодежды — 116,7%. Главная проблема российской промышленности — отсутствие глубокой переработки, отсюда — отправка сырого леса-кругляка заграницу и потеря хороших доходов, которые дает готовая продукция, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Промышленность разгоняет всю экономику, но параллельно необходима структурная перестройка, чтобы после окончания СВО не произошло резкого падения производства, зарплат, сокращения кадров и т. п., считает эксперт. «Идет огромный рост доходов, бизнес это видит, и повышает цены на свои товары. Это порождает инфляцию. Пока у нас наблюдается ситуация повышенного спроса и дефицита предложения гражданской продукции», — пояснил Остапкович. Риски и в другом. Ситуация в отраслях обрабатывающей промышленности неоднородная, отметил в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. Например, «обработка» в сфере АПК, деревообработка растут менее заметно. Основная проблема, считает Нечаев, в том, что предприятия продолжают экспортировать сырье, а не продукцию глубокой переработки, которая дает высокую добавленную стоимость. Поэтому Путин всегда делает акцент именно на этом. «В этом случае доходы должны серьезно увеличиться, потому что это будет уже не лес-кругляк, который вывозили в Финляндию, где прямо на границе стоят деревообрабатывающие производства, в Китай, а какая-то готовая продукция. Мы лишали до сих пор себя этих доходов. Такое переформатирование подтолкнет к созданию новых производств и развитию отрасли в целом», — убежден Нечаев. Новость по теме Путин назвал «Ладу-Ауру» хорошей машинкой До сих пор попытки власти сделать это были безуспешными, поэтому Путин вновь и вновь возвращается к теме. «Это поведение деструктивной бюрократии, которая говорит правильные вещи, но в реальности ничего не меняется. Та же история и с импортозамещением. Любая бюрократия может победить самые правильные начинания. Это касается чиновников как федерального, так и регионального уровня. Только с 2022 года, когда нас санкциями обложили полностью, бюрократия начала этими вопросами хоть как-то заниматься», — заключил политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин ускоряет мобилизацию промышленности. Россия уже вошла в топ-10 промышленно развитых стран мира, но это, пояснили URA.RU эксперты, благодаря проведению СВО и росту ВПК. Путину же важно, по словам аналитиков, растормошить «деструктивную бюрократию» на федеральном и региональном уровнях: не на словах, а на деле создавать производства по глубокой переработке сырья и расширять импортозамещение. Только так удастся сохранить темпы развития после завершения спецоперации. Повестку встречи с правительством (правда, в усеченном составе — часть кабмина находится в отпуске) президент вынужден был скорректировать. Главной темой обсуждения должно было стать развитие обрабатывающей промышленности. Однако диверсия ВСУ в Курской области заставила скорректировать ход разговора. «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — отметил президент. Путин лишь выслушал информацию министров по текущим вопросам, мало что комментировал — дальше в графике у него было заседание Совета безопасности. На нем как раз планировалось подробно поговорить об атаке на Курск. По ситуации в обрабатывающей промышленности Путин только внимательно послушал доклады министра Антона Алиханова и врио губернатора Самарской области, руководителя профильной комиссии Госсовета Вячеслава Федорищева. Алиханов расставил все акценты: упор — на гражданском секторе. По его словам, восстанавливаются объемы в лесопромышленности, растут заказы у станкостроителей, у производителей дорожной техники и т. д. «Выполнение всех отраслевых планов зависит от того, насколько емким будет спрос. У нас задача — вывести на рынок такую номенклатуру, чтобы сбалансировать спрос и предложение», — заметил Алиханов. В общий объем промышленного производства в РФ самый существенный вклад внесла «обработка» — плюс 7,5%. Рост за 2023 год составил 3,5%. Но нередко предприятия гражданского сектора, о которых говорил Алиханов в своем докладе, выполняют заказы для армии. Этим тоже объясняется их рост, объяснил URA.RU директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович. По данным Росстата, первое полугодие 2024-го промышленность завершила с ростом 4,4% к аналогичному периоду 2023 года. Обрабатывающий сектор обеспечил рост на 8%, энергетика — 3,9%, водоснабжение — 4,7%, а добывающая отрасль немного недотянула до прошлогоднего показателя — 99,7%. Самый большой рост показали производители радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления — 165,7%, навигационных приборов и подобных инструментов — 145,2%, мужских текстильных комплектов 143,6%, готовых металлических изделий (кроме автомобилей и оборудования) — 136,1%, кузовов — 136,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 135%. Совсем немного отстали от них производители свинцовых аккумуляторов — 129,6%, электрических трансформаторов — 127,1%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 127,4%, иного транспорта — 126,5%, трикотажных и вязаных материалов — 123%, обуви — 121,1%, спецодежды — 116,7%. Промышленность разгоняет всю экономику, но параллельно необходима структурная перестройка, чтобы после окончания СВО не произошло резкого падения производства, зарплат, сокращения кадров и т. п., считает эксперт. «Идет огромный рост доходов, бизнес это видит, и повышает цены на свои товары. Это порождает инфляцию. Пока у нас наблюдается ситуация повышенного спроса и дефицита предложения гражданской продукции», — пояснил Остапкович. Риски и в другом. Ситуация в отраслях обрабатывающей промышленности неоднородная, отметил в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. Например, «обработка» в сфере АПК, деревообработка растут менее заметно. Основная проблема, считает Нечаев, в том, что предприятия продолжают экспортировать сырье, а не продукцию глубокой переработки, которая дает высокую добавленную стоимость. Поэтому Путин всегда делает акцент именно на этом. До сих пор попытки власти сделать это были безуспешными, поэтому Путин вновь и вновь возвращается к теме. «Это поведение деструктивной бюрократии, которая говорит правильные вещи, но в реальности ничего не меняется. Та же история и с импортозамещением. Любая бюрократия может победить самые правильные начинания. Это касается чиновников как федерального, так и регионального уровня. Только с 2022 года, когда нас санкциями обложили полностью, бюрократия начала этими вопросами хоть как-то заниматься», — заключил политолог.