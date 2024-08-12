Президент Владимир Путин нашел способ пресечь атаку ВСУ на Курскую область. Этому было посвящено оперативное совещание главы государства с руководителями силовых ведомств, губернаторами Брянской, Курской и Белгородской областей, в которых введен режим контртеррористической операции (КТО). Эксперты в разговоре с корреспондентом URA.RU заявили, что план Путина не позволит Киеву устроить провокации и бунты внутри РФ.
Понедельник, 12 августа, Путин посвятил ситуации в приграничных территориях России, в которых был введен режим КТО. Во вступительной части президент обозначил главную цель Киева — посеять рознь, запугать людей, разрушить единство общества, нанести удар по внутриполитической ситуации.
«Здесь ответ со стороны граждан России уже есть — единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось», — подчеркнул президент.
Главная задача, по словам Путина, — «выдавить, выбить» противника с территории России, обеспечить надежное прикрытие госграницы. Эта задача полностью отведена Минобороны в кооперации с пограничной службой.
Верховный главнокомандующий поставил задачи и другим ведомствам. ФСБ вместе с Росгвардией, по его словам, должны обеспечить режим КТО и борьбу с диверсионно-разведывательными группами. Главы регионов — оказать поддержку нуждающимся в помощи и защите россиянам. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур: «Это, безусловно, касается промышленности, транспорта, строительного комплекса, медицины и финансового обеспечения».
«Противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в стране. Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Прошу внимательным образом к этому отнестись», — сказал глава государства.
Путин выстраивает работу для пресечения всех попыток ВСУ «внести смуту» на территории РФ, пояснил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, Украина рассчитывает на бунты, гражданские акции, раскачать социальный протест «рассерженных патриотов».
«Киев будет пытаться сделать ставку на них, потому что в начале СВО была проблема — государству нужно было объяснить, зачем она началась. Это успешно сделали, все поняли целесообразность, и антивоенный протест как класс умер, — продолжил Ярошенко. — Сейчас Запад и Украина пытаются создать новую почву для социального протеста».
Провокация Киева не может носить долгосрочный характер, уверен политолог. Россияне не «поддаются панике». Реакция граждан ровно противоположная, отмечает собеседник URA.RU. «Люди не выходят на протесты, а идут в военкоматы записываться в добровольцы», — пояснил Ярошенко.
Нападение ВСУ на Курскую область — классическое проявление информационно-психологической операции, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его мнению, речь о «событиях на земле», которые подкрепляются действиями в информационном пространстве со сбросом ложных новостей, вызывающих у людей панику.
«В этом отношении, если не брать военную составляющую, Украина в определенной степени добилась успехов», — подчеркнул эксперт.
Однако, по словам Клинцевича, Киев не создал условий, которые бы вызвали протесты в России. Он пояснил, что россияне всегда требуют от руководства «более жестких действий» в отношении Киева. «Поэтому сейчас они получат только обратный эффект и консолидацию общества. Путин выстраивает задачи ведомствам, в том числе силовым, так, чтобы не допустить „возгорания“ внутри России», — отметил он.
Президент совещанием с руководителями силовых ведомств и главами трех регионов показал, что российский народ един в желании провести денацификацию Украины, одержать победу, освободить украинский народ «от нацистов, захвативших госорганы власти», отметил военный эксперт, подполковник МВД запаса Олег Иванников. Для этого, подчеркнул собеседник агентства, требуется консолидация не только Минобороны, но и всех органов власти, простых россиян.
«Дестабилизация общественно-политической ситуации в России невозможна по определению. Противник захватил 28 населенных пунктов. С военной точки зрения, это ничтожно мало. Продвижение противника затруднено, так как отсутствуют логистические возможности. Подвоз боеприпасов крайне затруднен, продовольствие практически не подвозят. Сейчас ВСУ забуксовали. Остается российским вооруженным силам подготовиться и нанести решающий удар. Но этот процесс небыстрый, он не происходит по мановению волшебной палочки», — пояснил он.
Иванников добавил, что Путин поставил ведомствам все необходимые задачи для пресечения внутриполитической дестабилизации. «Также необходимо говорить о помощи госорганов власти РФ, которую необходимо оказать вооруженным силам. Губернаторы приграничных регионов должны более активно включиться в процесс обороны нашего отечества и приложить максимум усердия для обеспечения группировки российских войск всем необходимым», — резюмировал собеседник URA.RU.
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