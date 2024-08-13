Правительство выведет Россию на новый этап космической гонки

Наращивание группировки спутников на орбите Земли позволит России сохранить лидерство в космической отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил приоритеты в этой сфере на стратегической сессии по национальному проекту «Развитие космической деятельности РФ до 2030 года и перспективу до 2036 года». Эксперты считают, что новый план поможет нашей стране выдержать конкуренцию с США и Китаем в космосе.
Во вступительном слове к стратегической сессии по нацпроекту Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия является одним из мировых лидеров в этой сфере, но и конкуренты — другие государства и частный бизнес — не стоят на месте. Для ответа на эти вызовы Роскосмос и заинтересованные ведомства подготовили новый нацпроект «Развитие космической деятельности».
«Чтобы выполнить задачи, которые поставил президент в майском указе, предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит повысить качество услуг для государства, граждан, бизнеса. Также нужно наладить конвейерное производство 250 единиц в год. Такой подход позволит снизить себестоимость спутников, отработать до совершенства целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих, а для потребителей обеспечить высокий уровень оказания услуг и космических сервисов», — сказал Михаил Мишустин.
В числе восьми федеральных проектов, которые войдут в новый нацпроект, будут «Комплексное развитие космических информационных технологий» и «Перспективные космические системы и сервисы». По словам председателя правительства, они должны быть жестко ориентированы на потребителя данных дистанционного зондирования земли и связи. Премьер-министр добавил, что космические проекты всегда были ресурсоемкими, поэтому наряду с бюджетным финансированием «просто необходимы частные инвестиции, применение государственно-частного партнерства».
Несмотря на то, что Россия — пионер освоения космоса и остается одним из лидеров отрасли, другие государства серьезно теснят ее, поэтому разработка правительством нацпроекта позволит нашей стране сохранить лидерские позиции, объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
«Международный опыт космической деятельности говорит, что ни в одной стране мира космонавтика пока не стала самодостаточной сферой экономики, везде она развивается при поддержке и финансировании со стороны государства. Например, США тратят на космос в два раза больше, чем все остальные космические державы вместе взятые. Активно инвестируют Китай, Индия, Евросоюз»,— говорит депутат.
Вопрос наращивания орбитальной группировки российские власти поднимают давно, ранее об этом неоднократно заявляло руководство Роскосмоса, отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт. «Два года назад глава Роскосмоса Юрий Борисов говорил, что нужно производить по одному спутнику в день. А если посмотреть на конкурентов, то только у Илона Маска тысячи спутников. Поэтому необходимость создания такой российской группировки назрела. Задача выполнима, но, возможно, будут сдвигаться сроки. Для серийного производства необходима не только разработка, но и создание производственных мощностей, что требует времени. Но главное, что на самом высоком уровне — в правительстве — появилось понимание важности этой задачи», — считает эксперт.
Спутники задействованы в работе сервисов, востребованных в повседневной жизни, таких, как связь и навигация, а также выполняют много задач для разных отраслей. Поэтому значимость вопроса повысили до уровня нацпроекта, который разрабатывает правительство, пояснил вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. По его словам, у России есть компетенции для создания своей группировки, как и для строительства планируемой Российской орбитальной станции. Эффективность реализации этой задачи будет зависеть от объемов финансирования и усилий по подготовке специалистов для отрасли.
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