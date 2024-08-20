Путин дал понять, что спустя 20 лет никто не забыт

Президент России Владимир Путин визитами в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию показал, что страна не забывает о трагических событиях 20-летней давности. Политологи рассказали URA.RU, что посещение российским лидером мест, связанных с терактом в Беслане в 2004 году — сигнал всем россиянам, что борьба с угрозами будет продолжена.
После официального визита в Азербайджан, Путин отправился в Кабардино-Балкарию. Глава государства посетил садоводческое хозяйство, специализирующееся на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего, яблок. После этого, президент провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. «Мы с вами ровно три месяца назад виделись, и я представляю, что и как у вас происходит, как республика живет, чем живет, какие вопросы решаете. Но вы меня приглашали, я приехал», — сказал Путин Кокову.
Далее российский лидер отправился в Северную Осетию, в город Беслан, где посетил кладбище «Город ангелов», возложил цветы к Древу скорби — монументу в память о погибших заложниках. На территории комплекса похоронены 266 из 334 жертв теракта в Беслане 1 — 3 сентября 2004 года, большая часть из которых дети. Также Путин возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим во время штурма школы №1.
После этого Путин отправился в школу, где был совершен теракт. На стенах спортзала, где террористы удерживали заложников, размещены фотографии погибших, вокруг здания возведен каркас, защищающий от дальнейшего разрушения, а на улице размещена мемориальная доска с именами жертв. Сегодня в здании создан культурно-патриотический центр профилактики терроризма.
Позже президент встретился с матерями жертв теракта в Беслане. В ходе общения Путин заявил, что за границей пытались не только оправдать преступление, но и оказывали террористам помощь. Речь о морально-нравственной, политической, информационной, финансовой и военной помощи. Президент провел аналогию с сегодняшним днем. У недружественных стран, по его словам, «нет ни морали, ни нравственности». Он добавил, что противник и сегодня предпринимает попытки раскачать страну, России приходится бороться с преступлениями в Курской области, на Донбассе и в Новороссии.
«Ужасный террористический акт. У нас в народе иногда говорят: врагу не пожелаешь Но наш враг — другой <...> Трагедия в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России <...> Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений», — подчеркнул Путин.
Президент Путин не мог оставить без внимания Бесланские события, отметил в разговоре с URA.RU директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. Российский лидер, по его словам, всегда чутко относится к памяти жертв трагических событий. «Президент посетил „Город ангелов“. В этом году годовщина теракта. Визитом в кавказские регионы глава государства дал сигнал, что борьба с терроризмом будет продолжена, но не только на Северном Кавказе. Также необходимо продолжить оказывать социальную помощь жертвам террора, политический вектор в этом направлении, чтобы Россия была в авангарде этой работы», — пояснил политолог.
Вопрос террористической угрозы связан не столько с ситуацией в регионах, сколько с тем, что Северный Кавказ граничит с государствами, где находится контингент западных ведомств, которые «неровно дышат к нашим приграничным территориям», пытаются вести недружественную политику в отношении России и граждан, продолжил Гереев. Визиты Путина в эти российские регионы показывают, что повестка требует усиления внимания, укрепления наших рубежей, подчеркнул собеседник URA.RU.
Приезд Путина в Северную Осетию и посещение мест, связанных с террористическим актом — сигнал, чтобы мы помнили, что происходило 20 лет назад в стране, с какой угрозой терроризма мы справились, сколько понадобилось усилий заметила политконсультант Алена Август. «Сигнал, что нам стоит быть сплоченными сейчас, чтобы противостоять внешнему терроризму. Курск, Крокус и Дагестан — болезненные истории, — продолжила она. — Важно не расслабляться и быть готовыми к разного рода ситуациям. Внешний враг все еще пытается нас вывести из равновесия».
Северный Кавказ — неспокойный макрорегион, «сложный узел, завязанный сотни лет назад». Работа там, особенно президента, «тоньше и сложнее, чем в других регионах», заметил в разговоре с URA.RU директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
«Путин в первую очередь показывает жителям, что федеральный центр оказывает внимание, а для некоторых это очень важно. Жители этих регионов — люди статуса, им важно, что Москва о них помнит, первое лицо государства способно приехать, влиять, выслушать. Сам президент приехал, значит, народ уважают. А когда народ уважают, риск недовольства, по крайней мере внутреннего, становится минимальным», — резюмировал Журавлев.
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