Путин и Алиев прорабатывают мирный план для Кавказа

Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Азербайджан 19 августа обсудил с лидером Республики Ильхамом Алиевым вопросы сохранения стабильности на Южном Кавказе. На фоне неурегулированного конфликта Баку и Еревана, эскалации напряженности на Ближнем Востоке, попыток США и Франции закрепиться в регионе встреча Путина и Алиева имеет принципиальное значение, объяснили URA.RU эксперты. Единую позицию лидеры обозначили в итоговом заявлении, на котором присутствовал журналист URA.RU, — Кавказу нужен мир, а не кровопролитие.
Переговоры президентов Путина и Алиева состоялись в резиденции азербайджанского лидера «Загульба». Дворец находится в 40 км от Баку на берегу Каспийского моря. Путин уже бывал здесь не раз: в январе 2001 года он встречался в «Загульбе» с президентом Гейдаром Алиевым (отцом нынешнего лидера Республики), а в августе 2013 года — с Ильхамом Алиевым.
Путин назвал Баку оазисом и признался, что рад был «еще раз полюбоваться городом». Он обозначил один из главных вопросов повестки — урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией.
«Историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе диктует нам необходимость участия в этих событиях — конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами, — сказал он. — Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границы, разблокировать соответствующие направления в логистике и в экономике — мы были бы очень этому рады».
Завершив переговоры, оба лидера вышли к СМИ с совместным заявлением. Первым слово взял президент Алиев. Он отметил, что вопросы региональной безопасности лидеры обсудили подробно во время переговоров в узком составе, то есть — фактически в разговоре один на один. По словам Алиева, «от тесного взаимодействия России и Азербайджана во многом зависит безопасность региона».
Путин, в свою очередь, заявил, что «Россия будет способствовать заключению мирного договора» между Азербайджаном и Арменией. «И готова содействовать процессу делимитации и демаркации границы на основании имеющихся у Москвы документов. Стабильность и прочный мир полностью отвечают интересам всех народов Кавказа», — заявил он.
Российский президент пообещал после возвращения в Москву связаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и рассказать о результатах переговоров. «Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур, связанных с полным урегулированием, это мне хорошо известно», — заявил Путин.
Вопросы региональной безопасности традиционно находятся в центре внимания лидеров. Еще в 2022 году президент Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года. В этом документе Нагорный Карабах признан территорией Азербайджана. Однако конфликт обострился в 2023 году, когда 19 сентября Баку объявил антитеррористическую операцию в Карабахе, а уже 28 сентября лидер Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года.
Сегодня ситуация внешне выглядит стабильной. Однако, утверждают эксперты, это только видимость. Точка в территориальном конфликте не поставлена, и эскалация может произойти в любой момент.
Кроме того, в начале августа российские пограничники по требованию Еревана после более 30 лет службы покинули местный аэропорт и вернулись в РФ. Через неделю в СМИ прошла информация о поставках в Армению американского вооружения. За последний год Ереван дважды отказывался от участия в учениях ОДКБ и, более того, приостановил свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Но это не мешало ему проводить военные учения с США (последние завершились около месяца назад).
По словам руководителя Центра геополитических исследований Дмитрия Родионова, Запад продолжает «планомерное выдавливание России из Закавказья» через Армению. «Процессы запущены. Поэтому основные риски для России несут стремления Запада выдавить ее из этого региона и открыть там второй фронт», — отмечает Родионов.
Это вполне реальная угроза, считает политолог, поскольку многое будет зависеть от результатов парламентских выборов в Грузии. «На Западе делают ставку на то, чтобы привести там к власти оппозицию. Если это произойдет, кратно возрастут риски возобновления грузино-осетинского или грузино-абхазского конфликта. При сохранении фокуса внимания к конфликту между Азербайджаном и Арменией.
Западные кураторы не оставляют цели разжечь новый пожар именно в этом регионе, — говорит Родионов. — Например, это может произойти из-за Зангезурского коридора, который находится под контролем Армении. Ереван саботирует его открытие, а вот Баку намерен в ближайшее время его запустить. Это тоже может стать поводом для эскалации».
В самом Азербайджане тем более не питают иллюзий. Как рассказал URA.RU политолог, пресс-секретарь президента страны в 1993-1994 годах Тофик Аббасов, одна из последних провокаций со стороны Еревана была буквально три недели назад, когда Армения во время совместных военных учений с Западом открыла огонь из крупнокалиберных пулеметов в направлении азербайджанских позиций. Причем в этих стрельбах участвовали американские и французские инструкторы.
«В ноябре 2020-го [после эскалации карабахского конфликта] было подписано заявление президентами Путиным, Алиевым и премьером Пашиняном. Но после этого армянская сторона стала отлынивать от исполнения договоренностей, не поддержала мирную повестку Азербайджана (президент Алиев предлагал Еревану подключиться к региональным интеграционным проектам, созданию новых коммуникационных сетей и т.д.). Армянская сторона не воспринимала эти предложения, но и сама не предлагала никаких мирных инициатив, — отметил Аббасов. –
Это говорит о том, что американцы и французы очень серьезно взялись за Армению. Сейчас там находится так называемая гражданская миссия наблюдателей от ЕС — это в основном бывшие военные жандармы, разведчики. Они все вооружены. Когда армянская сторона нарушает перемирие, стреляет по азербайджанским позициям, голоса этих «гражданских наблюдателей» не слышны. И это, естественно, тоже вызывает вопросы», — отметил Аббасов.
Дополнительные риски, хоть пока скорее и косвенные, несет эскалация напряженности на Ближнем Востоке, в соседнем Иране, объясняют эксперты. По словам старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрия Зинина, «неурегулирование палестинского вопроса перебрасывается на окружающие государства, которые невольно становятся соучастниками этих событий». «Чем больше скапливается насилия на границах, тем большее напряжение растет внутри стран, тем сложнее властям решать внутриполитические вопросы. Чем быстрее все эти горячие точки будут потушены, тем проще будет решать проблемы вблизи наших границ, так как насилие очень быстро распространяется», — пояснил Зинин.
Как считает политолог Дмитрий Родионов, на текущем этапе Путину важно было изложить Алиеву свое видение ситуации на Южном Кавказе и добиться того, чтобы власти Азербайджана не поддавались на провокации, не шли на эскалацию. Если это произойдет, это ударит по отношениям Москвы и Баку.
Политолог Аббасов, в свою очередь, отметил, что в Азербайджане Россию воспринимают как мощного соседа и гаранта безопасности на Южном Кавказе. Пусть этот регион по мировым меркам и не большой, но он, по словам эксперта, важен с точки зрения коммуникационных возможностей и двусторонних отношений и планов.
«Такие коммуникации неоднократно позволяли предотвращать очень нежелательные и опасные тенденции в нашем регионе. Россия принимает усилия, чтобы не дать разгуляться силам хаоса — западным странам, которые пытаются превратить Армению в свой плацдарм и закрепиться там, чтобы, во-первых, вытеснить оттуда Россию и Иран, во-вторых, чтобы оказывать давление на Азербайджан, Турцию и другие страны региона, — полагает Аббасов. — Слово и позиция Москвы имеет свое значение, и самое главное — работает на то, чтобы предупредить нежелательные события и быть на страже безопасности нашего региона».
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