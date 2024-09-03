Президент России Владимир Путин перезагрузит Великий Шелковый путь. Детали развития экономического коридора «Россия — Монголия — Китай» обсуждались во время государственного визита Путина в Улан-Батор (Монголия). Как объяснили эксперты URA.RU, маршрут завершит перестроение российской логистики на Востоке.
На следующий день после прибытия в Улан-Батор, президент отправился на площадь Сухэ-Батора, где его уже ожидал монгольский лидер Ухнагийн Хурэлсух. Путин приехал на Aurus прямо на площадь, передает с места событий корреспондент URA.RU. После того, как Путин вышел из автомобиля, к нему подбежала девочка в национальном костюме с цветами и передала их российскому президенту. Путин в ответ поцеловал ее в щечку и что-то сказал, однако, что именно — неизвестно. Главы заслушали гимны двух стран, приветствовали почетный караул и батыров — тяжелую кавалерию. После церемонии лидеры отправились в государственный дворец. Там Путин оставил запись в книге почетных гостей, а затем провел российско-монгольские переговоры в узком составе и с участием членов делегаций.
После двусторонних переговоров в государственном дворце стороны подписали документы. После этого Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух сделали заявления для средств массовой информации. Президент Монголии в своей речи подчеркнул, что Россия и Монголия дружественные страны, поскольку они — «вечные соседи», отношения которых наполнились содержанием и достигли стратегического партнерства. Он также указал на то, что стороны договорились обновить реализацию проектов коридора «Россия-Монголия-Китай». По его словам, это создаст условия для активизации экономик, маршрутов «Один пояс и Один путь» и монгольской программы «Степной путь».
В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что на переговорах рассмотрены вопросы взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях. Отношения двух стран, по словам президента, динамично развиваются и укрепляются в соответствии с подписанными пять лет назад межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Коридор «Россия-Монголия-Китай», который является составной частью китайской инициативы «Один пояс, Один путь» — результат работы Путина по налаживанию логистики с Востоком. Маршрут, в том числе, развивается в рамках российских проектов «Север-Юг» и «Запад-Восток», пояснил URA.RU директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев.
«Коридор Россия — Монголия — Китай — один из маршрутов, который в том числе серьезно рассматривает китайская сторона. Он стыкуется с транспортными коридорами „Север-Юг“ и „Запад-Восток“, которые Россия стремится развивать. Поэтому нам и Китаю это выгодно с точки зрения евразийской интеграции. Эти транспортные коридоры — важная задача для построения единого евразийского экономического пространства. Монголия могла бы сыграть здесь важную роль. Для нее нет никакого ущерба, даже потенциально. Любое развитие транспортных путей всегда дает серьезный импульс экономике», — подчеркнул Бабаев.
Коридор «Россия — Монголия — Китай» значим для Москвы, поскольку действующие транспортные и пограничные переходы, связывающие Россию и Китай являются «узким горлышком». Маршрут станет эффективным дополнением к уже существующим, в связи с постоянным ростом товарооборота с восточными странами, отметил Бабаев.
«Многие маршруты затрагивают европейскую часть России. Мы везем товары в Китай не только через Хабаровск, но и из Москвы. И это гораздо ближе делать через Монголию. Важная часть такого сотрудничества — транспортные артерии. РЖД имеет большой интерес к монгольским проектам. При политической воле со стороны руководства обеих стран РЖД будет готово активно развивать свои проекты на территории Монголии.
Важна инфраструктура. Чтобы осуществлять перевалку товаров и развивать инфраструктуру, нужны складские помещения — «сухие порты». Именно этого сегодня не хватает российско-китайской торговле, как на территории России, так и в Монголии», — добавил он.
В контексте разворота России на Восток монгольское направление становится одним из приоритетных, пояснил URA.RU профессор, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. По его словам, Монголия представляет для России интерес и с точки геополитики, особенно в нынешних условиях. «Поэтому мы готовы побороться за Монголию, за влияние в ней. Геополитика сейчас у многих государств на первом плане, и многие решения принимаются исходя из внешних интересов. Геополитика теснейшим образом связана с геоэкономикой, поэтому этот визит нужен и России, и Монголии», — заметил политолог.
Реализация проекта коридора не прекращалась, но создание маршрута осуществляется «не так быстро и эффективно, как хотелось бы». Это связано с тем, что отношения Москвы и Улан-Батора — «деликатная тема», так как в Монголии сильно влияние Китая, сказал Шмелев. «Укрепляя свои позиции, Россия может задеть интересы КНР. Поэтому здесь нужна очень тонкая, взвешенная политика, чтобы мы не вошли в противоречие с китайскими партнерами», — добавил он.
Тесная коммуникация между странами позволит максимально использовать транзитный потенциал, считает руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. На фоне геополитических рисков, сухопутные маршруты приобретают ключевое значение, продолжил он. Речь о создании альтернативных коридоров. Монголия — яркий пример решения многих логистических проблем и не только России, добавил эксперт.
«Этот мегапроект будет реализовываться долго. Это не олимпиада с четкими сроками открытия и закрытия, а долгосрочный проект, который постепенно будет набирать обороты. По мере подготовки логистических, транспортных, экономических и информационных составляющих, значимость коридора возрастет», — резюмировал Карнеев.
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