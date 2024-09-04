Мишустин перезагрузит систему коммерческого образования

Власти России поменяли систему платного образования, чтобы решить проблему с дефицитом кадров. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил дополнительно выделить более 1 млрд рублей на поддержку образовательного кредитования. Как объяснили эксперты URA.RU, это решение ускорит развитие экономики и позволит получить перспективную профессию тем, кто действительно этого хочет.
На заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин акцентировал внимание на том, что получение качественного, доступного образования важно для развития страны. Надо обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов и его будущих успехов, подчеркнул премьер.
Для выполнения этой задачи власти выделяют деньги на образовательное кредитование со ставкой 3% годовых, рассказал премьер. Как отметил Мишустин, теперь правительство дополнительно направило более 1 млрд рублей на поддержку программы образовательного кредитования. В распоряжении уточняется, что весь срок обучения плюс 9 месяцев после его окончания можно оплачивать только проценты по кредиту, а остальную часть займа нужно вернуть в течение 15 лет. Теперь правительство дополнительно направило более 1 млрд рублей на поддержку программы образовательного кредитования.
«Это позволит помочь более чем 145 тысячам студентов за счет предоставления субсидий банкам на льготные кредиты молодежи, — продолжил Мишустин. — Это станет серьезным подспорьем для наших молодых граждан. Они смогут получить новые знания, профессию, а в перспективе — создавать передовые решения, внедрять современные разработки в промышленности, медицине, электронике и по многим другим направлениям, что необходимо для эффективного развития всех отраслей экономики и укрепления технологического суверенитета страны».
Мишустин, на фоне санкционного давления на Россию, заинтересован во включении в экономику новых кадров, подготовленных системой образования, заявил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «В условиях политики высокой ключевой ставки правительство субсидирует сферу образовательных кредитов для того, чтобы побуждать молодых людей идти получать те профессии, которые на сегодняшний день наиболее востребованы в экономике, ожидая относительно быстрой отдачи», — объяснил экономист.
Тот факт, что программа действует не первый год, и условия действительно привлекательны для обучающихся говорит о том, что этот инструмент работает. Обозначенные Мишустиным отрасли больше всего нуждаются в новых кадрах, добавил Селезнев.
В России к 2030 году образуется кадровый дефицит в размере двух—четырех миллионов человек, если власти не будут направлять дополнительное финансирование в образование, заявил ведущий эксперт Центра политический технологий Никита Масленников. «Это выделение правительством дополнительных средств на поддержку программы образовательного кредитования показывает поиски системного подхода к решению проблемы кадрового дефицита», — считает эксперт.
Правительство спустя время оценит эффективность этой программы и возможно увеличит финансирование, отметил Масленников. По его словам, подготовка молодежи по инженерным и технологическим специальностям позволит быстро решить проблему повышения производительности труда.
Образовательное кредитование с одной стороны делает обучение доступным для всех, а с другой побуждает студентов добиваться успехов и становиться профессионалами, поделился своим мнением руководитель Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Виктор Бердышев. «Это нормальная практика, это обязывает. Обучающийся взял кредит и должен хорошо учиться, иначе придется эти деньги вернуть», — объяснил профессор.
Как отметил эксперт, подобные меры со стороны правительства помогают людям, действительно желающим учиться, получить достойное образование. «Сейчас очень многие поступают за счет средств родителей. Не все имеют возможность иметь такие деньги. Поэтому вполне удобно взять кредит, отучиться и отработать», — резюмировал Бердышев.
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