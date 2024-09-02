Мишустин показал, кто придет на смену уехавшим айтишникам

Власти России показали, кто придет на смену уехавшим за границу айтишникам и инженерам. Премьер-министр Михаил Мишустин открыл инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне. Как объяснили эксперты URA.RU, правительство создает условия для подготовки высокопрофессиональных кадров, способных конкурировать на мировом рынке и при этом работать в родной стране.
От школы Орлова до «Авиатики»
Михаил Мишустин в 1983 году окончил школу №7 имени Б.Н. Орлова в Лобне. Она находится в 1,5 км от нового лицея «Авиатика». Премьер неоднократно навещал своих учителей, а также признавался, что до сих пор считает их своими первыми наставниками.
В лицее глава правительства поздравил школьников с началом нового учебного года и открытием школы. Мишустин отметил, что крайне важно было подготовить весь персонал, сделать все классы работающими, чтобы все встретило учащихся в полной готовности. «Счастливые глаза ребят и преподавателей — это награда всем, кто над этим трудился», — подчеркнул премьер.
В новой школе Мишустин осмотрел кабинет начальных классов, столовую, спортивный зал, пообщался со школьным активом из учеников 10-11-х классов и с советником директора по воспитательной работе. Глава правительства поприсутствовал на занятии по робототехнике в IT-полигоне. А на уроке физики не забыл о своей традиции и задал десятиклассникам задачку.
Задачка с фишкой
Глава правительства пообщался с учениками профильного инженерного класса и поинтересовался, кто из них намерен поступать в физтех. Директор лицея в конце разговора попросил Мишустина задать школьникам какую-нибудь интересную задачку. «Вам посложнее, попроще?» — спросил премьер. Один из учеников ответил за всех и выбрал задание «посложнее».
«Давайте представим себе, что на плоскости с постоянной скоростью двигаются с незапамятных времен два материальных тела. Вектор одного — V1, а второго — V2», — предложил Мишустин. Премьер написал условия на интерактивной доске и попросил школьников с помощью только геометрических построений определить самое короткое расстояние, которое было или будет между этими телами. Также он задал вопрос: будет это событие или уже наступило?
Мишустин предложил школьникам подумать над решением, пока он продолжает осмотр школы, но только с одним условием: не подглядывать в интернет. «Я знаю, что в интернете сейчас много специальных ресурсов, где можно подсмотреть ответы. Обещаете?» — обратился глава правительства к ученикам.
Позднее Мишустин вернулся в класс, чтобы проверить успехи школьников. Ученица 10 класса по имени Ксения порассуждала о задаче и призналась, что ребята не успели прийти к окончательному решению. «Какая ты умная, — обратился к ней премьер. — Детки, такие задачки, особенно, когда в Лобне задают, нужно подозревать, что здесь есть фишка».
После этого Мишустин пригласил Ксению к доске. Премьер объяснил ребятам решение задачи, похвалив учеников и пожелав им успехов.
«Наука — и математика, и физика — это база для того, чтобы мы достигли финансового, технологического, промышленного суверенитета. Национальные цели развития, которые перед нами наш президент ставит, они невозможны без своей науки», — подчеркнул премьер.
Кадры для себя
Правительство стремится к тому, чтобы отечественные кадры во всех сферах выигрывали конкуренцию у зарубежных коллег, но при этом не стремились сами уезжать за границу, заявил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Место России в будущем будет определяться как качеством получаемого людьми образования, так и их готовностью принести пользу стране, а не уехать куда-нибудь. Условия для развития талантов должны все здесь определяться», — отметил политолог.
Потребность в специалистах, обладающими высокими компетенциями в новейших технологиях, растет с каждым годом. «Нужно заниматься профориентацией детей с детства. Все устремлены в будущее и нужно развивать высокие технологии, том числе аэрокосмические, авиационные», — считает политолог.
По словам Калачева, взаимодействие современных предприятий со школам расширит возможности для детей в получении новых знаний, умений. «Такие вещи, как 3D-моделирование, робототехника, вообще все, что связано с конструированием, будут помогать будущей профориентации. Нужны люди не просто образованные, а технически грамотные. Особенно в условиях дефицита рабочих рук», — объяснил Калачев.
Власти заботятся о том, чтобы в профильных классах были учителя, которые помогут школьникам изучать новые дисциплины, заявил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. Компьютеры и планшеты должны дополнять учителя, но никак не заменять. По мнению собеседника, школьный педагог — не только урокодатель и предметник, но и психолог, который помогает правильно выбрать жизненный путь и разглядеть в ребенке его изюминку, склонности и способности.
Участие Мишустина в открытии нового лицея «Авиатика» говорит о том, что правительство заинтересовано в подготовке узконаправленных специалистов уже со школьной скамьи, пояснила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Развитие собственных научных и технологических кадров позволит России добиться технологической независимости и снизить зависимость от зарубежных поставщиков. Подготовка высококвалифицированных кадров делает Россию более привлекательной для инвестиций и сотрудничества. Безусловно, вклад властей в образование — это вклад в достойное место России на международной арене в будущем», — резюмировала Лантратова.
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