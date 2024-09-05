Развитие Дальнего Востока, отношения России с Малайзией, Китаем и другими странами, товарооборот, задержание Дурова, выборы в США и недавний обмен заключенными — на эти и другие темы президент России Владимир Путин высказался на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об акцентах Путина рассказал корреспондент URA.RU, работавший в составе президентского пула.
За несколько часов до начала пленарного заседания на площадке ВЭФ делегаты продолжали осматривать стенды российских компаний и министерств. На каждом из них представлены новейшие разработки, интерактивные доски с проектами. Последние очень интересовали китайских представителей.
Среди деловых костюмов, которые за время форума стали приедаться, взгляд цепляется за гостей в необычных национальных костюмах. Ярче всех выглядели, конечно, африканцы. Но вот и подходит время к началу пленарного заседания. Гости начали стягиваться в зал.
Журналисты подбегали и фотографировали участников в пестрых одеждах. Многие направились к представителю Кувейта, который чуть ранее вручил организаторам форума портрет Путина с соколом на плече ручной работы. Делегат практически все время просидел в телефоне, лишь изредка поднимая взор на камеру снимающего его фотоаппарата.
Самым популярным гостем из всех оказался делегат из Афганистана. Его коричнево-серый тюрбан был виден издалека. Головной убор эффектно дополняло платье в пол цвета слоновой кости. Несмотря на свой суровый вид, афганец никому не отказывал в фото, однако уже ближе к началу «пленарки» стало заметно, что излишнее внимание стало его утомлять.
В зале на стульях были карточки с именами участников. Среди разнообразия российских фамилий, взгляд, безусловно, падал на китайские, малайзийские и другие иностранные. Особое удивление вызвали японские. «Неужели приехали», — спросила девушка по соседству. Действительно, среди гостей видны представители Японии.
Диктор объявляет о начале пленарной сессии. Готовность — несколько минут. Это не смутило зрителей. Они продолжили общаться. История повторилась несколько раз, но ничего не изменилось. Наконец, вместо «нескольких минут», объявили о начале. Однако делегаты будто и не слышали. Усадить зрителей удалось только после того, как в зале приглушили свет, а на огромном экране пошел видеоряд о Дальнем Востоке.
Владимир Путин вышел на сцену вместе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и зампредседателя КНР Хань Чжэном. Зал наполнился аплодисментами. Практически все зрители достали мобильные телефоны, чтобы запечатлеть главу государства и почетных гостей. Выступающие разместились в креслах. Путин в строгом костюме и фиолетовом галстуке. Он уверенной походкой направился к трибуне. Президент приветствовал собравшихся и приступил к рассказу о проектах Дальнего Востока.
«Мы определили развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь ХХI век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг», — начал выступление Путин.
От выступления президента на ВЭФ всегда ожидают ярких, запоминающихся заявлений и новых инициатив. Этот раз не стал исключением. Так, например, Путин предложил построить на Дальнем Востоке атомную электростанцию, запустить с Китаем проект крупных логистических комплексов и расширить пункты пропусков, сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2% и другие инициативы. Многих из них были встречены аплодисментами, из-за которых Путину приходилось прерывать рассказ.
Корреспондент URA.RU обратил внимание на то, что в момент доклада часть делегатов продолжает фотографировать президента, а кто-то записывает его слова в блокнот или телефон. «Мы будем расширять связи российского Дальнего Востока, всей нашей страны с зарубежными партнерами, друзьями, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве, и тем самым будем продолжать укреплять позиции России в мире. Уверен, что все вместе мы, безусловно, добьемся успеха», — завершил выступление президент и под аплодисменты направился на место, между Ибрагимом Анваром и Хань Чжэном.
К трибуне направился малайзийский премьер Анвар Ибрагим. Его галстук синего цвета был не так ярок, как у российского лидера, и сливался с цветом костюма. «Зравствуте», — сказал он по-русски. Видно, что слово для него далось тяжело. Зал оживился, на лицах многих, даже китайских участников появилась улыбка. Помещение вновь наполнилось громкими аплодисментами. Премьер признался, что для него это первый визит в Россию.
Он рассказал, что Малайзия намерена вступить в БРИКС. О таком положительном моменте высказывались уже многие эксперты. Но, кто-то из коллег рядом вспомнил слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что объединение «не резиновое». Значит, места пока есть.
«Жизнь была бы беднее без русской литературы. Я не могу не воздать должное великим русским писателям и поэтам, в частности, Достоевскому, Толстому, Пушкину, Ахматовой», — указал Анвар Ибрагим.
Перешептываясь коллеги-операторы, что снимали выступление малазийца, одобрительно кивнули головой и заулыбались. Президент тоже не остался в стороне, Путин довольно улыбнулся и поаплодировал этому высказыванию.
Выступление китайского зампредседателя Хань Чжэна не выделялось на фоне Владимира Путина и Анвара Ибрагима. Выступление представителя Поднебесной оказалось достаточно протокольным и канцелярским. Как выразился коллега, оно было со «стандартно-ритуальными формулами о преимуществах китайского варианта развития, о сообществе, всеобщей судьбе человечества, взаимовыгодном сотрудничестве всех со всеми».
Выступающие расположились на креслах белого цвета, неподалеку от трибуны. Модератор Александра Суворова начала задавать все острые вопросы, интересовавшие россиян в последнее время. Она спросила о задержании во Франции Павла Дурова. Интересовалась, не встречался ли президент с ним в Баку в ходе недавней поездки. Путин ответил, что даже не знал о том, что Дуров находится в это время в Азербайджане.
В ходе диалога была сказана фраза, которая наверняка войдет в список запоминающихся. Путин высказался в адрес глав крупных российских компаний, которые приехали на Восточный экономический: председателя ВТБ Андрея Костина, главы Сбербанка Германа Грефа и руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. «Все тута», — сказал президента.
Не обошлось и без других комментариев в адрес участников. Так, «под руку» попал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Путин призвал чаще цитировать Мутко, поскольку тот «большой специалист метко выражаться».
«Можно цитировать чаще — раньше цитировали, сейчас меньше, господина Мутко — он тоже у нас большой специалист ярко и метко выражаться по некоторым вопросам. Во всяком случае, работает он очень хорошо, с хорошим результатом. Это я говорю без иронии и всяких шуток», — с улыбкой заявил президент. (Как потом признался Мутко, его до глубины души тронуло это высказывание).
Еще одна интересная тема — выборы в США. Суворова пыталась разузнать, кто из кандидатов является фаворитом Путина. Однако, президенту по вопросам, связанным с выборами в других государствах, нужно оставаться беспристрастным. С иронией в голосе глава государства заявил, что Москва после снятия Байдена с президентской гонки поддерживает его преемницу Камалу Харрис. «Уж больно она заразительно смеется», — объяснил Путин свой выбор.
Участники «пленарки» вспомнили и про недавний обмен заключенными. Путин сообщил немного неожиданную информацию, связанную с этим. Он рассказал, что большую роль в обмене журналиста-разведчика Эвана Гершковича сыграл наследный принц Саудовской Аравии.
Не осталась в стороне и тема, связанная со специальной военной операцией. Путин прокомментировал удары ВСУ по Курской и Запорожской АЭС. «Можно только себе представить что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью этой Европы», — сказал он.
Путин добавил, что священный долг Вооруженных сил России сделать все, чтобы выбить противника с приграничных территорий. Они должны защитить граждан.
Все три часа сессии зрители оставались на своих местах, что обычно случается редко. И тут вспомнилось высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина во время утверждения кандидатуры премьер-министра России. Он сказал депутатам, что те, кто покидает зал заседаний «могут не переизбраться на новый срок». В случае с ВЭФ так не работает.
Президент объявил о завершении пленарного заседания и вместе с премьер-министром Малайзии и зампредседателя КНР покинул сцену. Участники еще долго оставались в зале. Они обсуждали сказанное президентом и другими выступающими.
На этом работа президента на Дальнем Востоке завершена. За неделю Путин побывал в Тыве, Монголии и Владивостоке. Президент снова направился в аэропорт. Следующая точка — Москва.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.