Путин поменял традиционный формат общения с Западом

О том, как Путин троллил Харрис и раскрыл все карты про Дурова, — в рассказе URA.RU

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Владимир Путин завершил рабочую поездку в Тыву, официальный визит в Монголию и работу на Восточном экономическом форуме
Владимир Путин завершил рабочую поездку в Тыву, официальный визит в Монголию и работу на Восточном экономическом форуме

Развитие Дальнего Востока, отношения России с Малайзией, Китаем и другими странами, товарооборот, задержание Дурова, выборы в США и недавний обмен заключенными — на эти и другие темы президент России Владимир Путин высказался на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об акцентах Путина рассказал корреспондент URA.RU, работавший в составе президентского пула. 

Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке
Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке
Фото:

За несколько часов до начала пленарного заседания на площадке ВЭФ делегаты продолжали осматривать стенды российских компаний и министерств. На каждом из них представлены новейшие разработки, интерактивные доски с проектами. Последние очень интересовали китайских представителей.

Среди деловых костюмов, которые за время форума стали приедаться, взгляд цепляется за гостей в необычных национальных костюмах. Ярче всех выглядели, конечно, африканцы. Но вот и подходит время к началу пленарного заседания. Гости начали стягиваться в зал.

Костюмы африканских делегатов были самыми заметными
Костюмы африканских делегатов были самыми заметными
Фото:

Журналисты подбегали и фотографировали участников в пестрых одеждах. Многие направились к представителю Кувейта, который чуть ранее вручил организаторам форума портрет Путина с соколом на плече ручной работы. Делегат практически все время просидел в телефоне, лишь изредка поднимая взор на камеру снимающего его фотоаппарата.

Два ярких зрителя пленарного заседания
Два ярких зрителя пленарного заседания
Фото:

Самым популярным гостем из всех оказался делегат из Афганистана. Его коричнево-серый тюрбан был виден издалека. Головной убор эффектно дополняло платье в пол цвета слоновой кости. Несмотря на свой суровый вид, афганец никому не отказывал в фото, однако уже ближе к началу «пленарки» стало заметно, что излишнее внимание стало его утомлять.

В зале на стульях были карточки с именами участников. Среди разнообразия российских фамилий, взгляд, безусловно, падал на китайские, малайзийские и другие иностранные. Особое удивление вызвали японские. «Неужели приехали», — спросила девушка по соседству. Действительно, среди гостей видны представители Японии. 

Диктор объявляет о начале пленарной сессии. Готовность — несколько минут. Это не смутило зрителей. Они продолжили общаться. История повторилась несколько раз, но ничего не изменилось. Наконец, вместо «нескольких минут», объявили о начале. Однако делегаты будто и не слышали. Усадить зрителей удалось только после того, как в зале приглушили свет, а на огромном экране пошел видеоряд о Дальнем Востоке.

Владимир Путин занял место между премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и зампредседателя КНР Хань Чжэном
Фото: Кирилл Казачков \ Росконгресс

Владимир Путин вышел на сцену вместе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и зампредседателя КНР Хань Чжэном. Зал наполнился аплодисментами. Практически все зрители достали мобильные телефоны, чтобы запечатлеть главу государства и почетных гостей. Выступающие разместились в креслах. Путин в строгом костюме и фиолетовом галстуке. Он уверенной походкой направился к трибуне. Президент приветствовал собравшихся и приступил к рассказу о проектах Дальнего Востока.

«Мы определили развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь ХХI век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг», — начал выступление Путин.

От выступления президента на ВЭФ всегда ожидают ярких, запоминающихся заявлений и новых инициатив. Этот раз не стал исключением. Так, например, Путин предложил построить на Дальнем Востоке атомную электростанцию, запустить с Китаем проект крупных логистических комплексов и расширить пункты пропусков, сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2% и другие инициативы. Многих из них были встречены аплодисментами, из-за которых Путину приходилось прерывать рассказ.

Делегаты конспектировали речь Владимира Путина
Фото: Юлия Егорова\Росконгресс

Корреспондент URA.RU обратил внимание на то, что в момент доклада часть делегатов продолжает фотографировать президента, а кто-то записывает его слова в блокнот или телефон. «Мы будем расширять связи российского Дальнего Востока, всей нашей страны с зарубежными партнерами, друзьями, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве, и тем самым будем продолжать укреплять позиции России в мире. Уверен, что все вместе мы, безусловно, добьемся успеха», — завершил выступление президент и под аплодисменты направился на место, между Ибрагимом Анваром и Хань Чжэном.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приветствовал участников пленарного заседания на ВЭФ по-русски
Фото: Вячеслав Викторов \ Росконгресс

К трибуне направился малайзийский премьер Анвар Ибрагим. Его галстук синего цвета был не так ярок, как у российского лидера, и сливался с цветом костюма. «Зравствуте», — сказал он по-русски. Видно, что слово для него далось тяжело. Зал оживился, на лицах многих, даже китайских участников появилась улыбка. Помещение вновь наполнилось громкими аплодисментами. Премьер признался, что для него это первый визит в Россию.

Он рассказал, что Малайзия намерена вступить в БРИКС. О таком положительном моменте высказывались уже многие эксперты. Но, кто-то из коллег рядом вспомнил слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что объединение «не резиновое». Значит, места пока есть.

«Жизнь была бы беднее без русской литературы. Я не могу не воздать должное великим русским писателям и поэтам, в частности, Достоевскому, Толстому, Пушкину, Ахматовой», — указал Анвар Ибрагим.

Перешептываясь коллеги-операторы, что снимали выступление малазийца, одобрительно кивнули головой и заулыбались. Президент тоже не остался в стороне, Путин довольно улыбнулся и поаплодировал этому высказыванию.

Выступление китайского зампредседателя Хань Чжэна не выделялось на фоне Владимира Путина и Анвара Ибрагима. Выступление представителя Поднебесной оказалось достаточно протокольным и канцелярским. Как выразился коллега, оно было со «стандартно-ритуальными формулами о преимуществах китайского варианта развития, о сообществе, всеобщей судьбе человечества, взаимовыгодном сотрудничестве всех со всеми».

Зампредседателя КНР Хань Чжен сообщил о преимуществах взаимовыгодных отношений
Фото: Кирилл Казачков \ Росконгресс

Выступающие расположились на креслах белого цвета, неподалеку от трибуны. Модератор Александра Суворова начала задавать все острые вопросы, интересовавшие россиян в последнее время. Она спросила о задержании во Франции Павла Дурова. Интересовалась, не встречался ли президент с ним в Баку в ходе недавней поездки. Путин ответил, что даже не знал о том, что Дуров находится в это время в Азербайджане.

В ходе диалога была сказана фраза, которая наверняка войдет в список запоминающихся. Путин высказался в адрес глав крупных российских компаний, которые приехали на Восточный экономический: председателя ВТБ Андрея Костина, главы Сбербанка Германа Грефа и руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. «Все тута», — сказал президента.

Не обошлось и без других комментариев в адрес участников. Так, «под руку» попал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Путин призвал чаще цитировать Мутко, поскольку тот «большой специалист метко выражаться».

«Можно цитировать чаще — раньше цитировали, сейчас меньше, господина Мутко — он тоже у нас большой специалист ярко и метко выражаться по некоторым вопросам. Во всяком случае, работает он очень хорошо, с хорошим результатом. Это я говорю без иронии и всяких шуток», — с улыбкой заявил президент. (Как потом признался Мутко, его до глубины души тронуло это высказывание).

Еще одна интересная тема — выборы в США. Суворова пыталась разузнать, кто из кандидатов является фаворитом Путина. Однако, президенту по вопросам, связанным с выборами в других государствах, нужно оставаться беспристрастным. С иронией в голосе глава государства заявил, что Москва после снятия Байдена с президентской гонки поддерживает его преемницу Камалу Харрис. «Уж больно она заразительно смеется», — объяснил Путин свой выбор.

Участники «пленарки» вспомнили и про недавний обмен заключенными. Путин сообщил немного неожиданную информацию, связанную с этим. Он рассказал, что большую роль в обмене журналиста-разведчика Эвана Гершковича сыграл наследный принц Саудовской Аравии.

Не осталась в стороне и тема, связанная со специальной военной операцией. Путин прокомментировал удары ВСУ по Курской и Запорожской АЭС. «Можно только себе представить что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью этой Европы», — сказал он.

Путин добавил, что священный долг Вооруженных сил России сделать все, чтобы выбить противника с приграничных территорий. Они должны защитить граждан. 

Все три часа сессии зрители оставались на своих местах, что обычно случается редко. И тут вспомнилось высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина во время утверждения кандидатуры премьер-министра России. Он сказал депутатам, что те, кто покидает зал заседаний «могут не переизбраться на новый срок». В случае с ВЭФ так не работает.

Президент объявил о завершении пленарного заседания и вместе с премьер-министром Малайзии и зампредседателя КНР покинул сцену. Участники еще долго оставались в зале. Они обсуждали сказанное президентом и другими выступающими.

На этом работа президента на Дальнем Востоке завершена. За неделю Путин побывал в Тыве, Монголии и Владивостоке. Президент снова направился в аэропорт. Следующая точка — Москва.

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Развитие Дальнего Востока, отношения России с Малайзией, Китаем и другими странами, товарооборот, задержание Дурова, выборы в США и недавний обмен заключенными — на эти и другие темы президент России Владимир Путин высказался на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Об акцентах Путина рассказал корреспондент URA.RU, работавший в составе президентского пула.  За несколько часов до начала пленарного заседания на площадке ВЭФ делегаты продолжали осматривать стенды российских компаний и министерств. На каждом из них представлены новейшие разработки, интерактивные доски с проектами. Последние очень интересовали китайских представителей. Среди деловых костюмов, которые за время форума стали приедаться, взгляд цепляется за гостей в необычных национальных костюмах. Ярче всех выглядели, конечно, африканцы. Но вот и подходит время к началу пленарного заседания. Гости начали стягиваться в зал. Журналисты подбегали и фотографировали участников в пестрых одеждах. Многие направились к представителю Кувейта, который чуть ранее вручил организаторам форума портрет Путина с соколом на плече ручной работы. Делегат практически все время просидел в телефоне, лишь изредка поднимая взор на камеру снимающего его фотоаппарата. Самым популярным гостем из всех оказался делегат из Афганистана. Его коричнево-серый тюрбан был виден издалека. Головной убор эффектно дополняло платье в пол цвета слоновой кости. Несмотря на свой суровый вид, афганец никому не отказывал в фото, однако уже ближе к началу «пленарки» стало заметно, что излишнее внимание стало его утомлять. В зале на стульях были карточки с именами участников. Среди разнообразия российских фамилий, взгляд, безусловно, падал на китайские, малайзийские и другие иностранные. Особое удивление вызвали японские. «Неужели приехали», — спросила девушка по соседству. Действительно, среди гостей видны представители Японии.  Диктор объявляет о начале пленарной сессии. Готовность — несколько минут. Это не смутило зрителей. Они продолжили общаться. История повторилась несколько раз, но ничего не изменилось. Наконец, вместо «нескольких минут», объявили о начале. Однако делегаты будто и не слышали. Усадить зрителей удалось только после того, как в зале приглушили свет, а на огромном экране пошел видеоряд о Дальнем Востоке. Владимир Путин вышел на сцену вместе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и зампредседателя КНР Хань Чжэном. Зал наполнился аплодисментами. Практически все зрители достали мобильные телефоны, чтобы запечатлеть главу государства и почетных гостей. Выступающие разместились в креслах. Путин в строгом костюме и фиолетовом галстуке. Он уверенной походкой направился к трибуне. Президент приветствовал собравшихся и приступил к рассказу о проектах Дальнего Востока. От выступления президента на ВЭФ всегда ожидают ярких, запоминающихся заявлений и новых инициатив. Этот раз не стал исключением. Так, например, Путин предложил построить на Дальнем Востоке атомную электростанцию, запустить с Китаем проект крупных логистических комплексов и расширить пункты пропусков, сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2% и другие инициативы. Многих из них были встречены аплодисментами, из-за которых Путину приходилось прерывать рассказ. Корреспондент URA.RU обратил внимание на то, что в момент доклада часть делегатов продолжает фотографировать президента, а кто-то записывает его слова в блокнот или телефон. «Мы будем расширять связи российского Дальнего Востока, всей нашей страны с зарубежными партнерами, друзьями, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве, и тем самым будем продолжать укреплять позиции России в мире. Уверен, что все вместе мы, безусловно, добьемся успеха», — завершил выступление президент и под аплодисменты направился на место, между Ибрагимом Анваром и Хань Чжэном. К трибуне направился малайзийский премьер Анвар Ибрагим. Его галстук синего цвета был не так ярок, как у российского лидера, и сливался с цветом костюма. «Зравствуте», — сказал он по-русски. Видно, что слово для него далось тяжело. Зал оживился, на лицах многих, даже китайских участников появилась улыбка. Помещение вновь наполнилось громкими аплодисментами. Премьер признался, что для него это первый визит в Россию. Он рассказал, что Малайзия намерена вступить в БРИКС. О таком положительном моменте высказывались уже многие эксперты. Но, кто-то из коллег рядом вспомнил слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что объединение «не резиновое». Значит, места пока есть. Перешептываясь коллеги-операторы, что снимали выступление малазийца, одобрительно кивнули головой и заулыбались. Президент тоже не остался в стороне, Путин довольно улыбнулся и поаплодировал этому высказыванию. Выступление китайского зампредседателя Хань Чжэна не выделялось на фоне Владимира Путина и Анвара Ибрагима. Выступление представителя Поднебесной оказалось достаточно протокольным и канцелярским. Как выразился коллега, оно было со «стандартно-ритуальными формулами о преимуществах китайского варианта развития, о сообществе, всеобщей судьбе человечества, взаимовыгодном сотрудничестве всех со всеми». Выступающие расположились на креслах белого цвета, неподалеку от трибуны. Модератор Александра Суворова начала задавать все острые вопросы, интересовавшие россиян в последнее время. Она спросила о задержании во Франции Павла Дурова. Интересовалась, не встречался ли президент с ним в Баку в ходе недавней поездки. Путин ответил, что даже не знал о том, что Дуров находится в это время в Азербайджане. В ходе диалога была сказана фраза, которая наверняка войдет в список запоминающихся. Путин высказался в адрес глав крупных российских компаний, которые приехали на Восточный экономический: председателя ВТБ Андрея Костина, главы Сбербанка Германа Грефа и руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. «Все тута», — сказал президента. Не обошлось и без других комментариев в адрес участников. Так, «под руку» попал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Путин призвал чаще цитировать Мутко, поскольку тот «большой специалист метко выражаться». Еще одна интересная тема — выборы в США. Суворова пыталась разузнать, кто из кандидатов является фаворитом Путина. Однако, президенту по вопросам, связанным с выборами в других государствах, нужно оставаться беспристрастным. С иронией в голосе глава государства заявил, что Москва после снятия Байдена с президентской гонки поддерживает его преемницу Камалу Харрис. «Уж больно она заразительно смеется», — объяснил Путин свой выбор. Участники «пленарки» вспомнили и про недавний обмен заключенными. Путин сообщил немного неожиданную информацию, связанную с этим. Он рассказал, что большую роль в обмене журналиста-разведчика Эвана Гершковича сыграл наследный принц Саудовской Аравии. Путин добавил, что священный долг Вооруженных сил России сделать все, чтобы выбить противника с приграничных территорий. Они должны защитить граждан.  Все три часа сессии зрители оставались на своих местах, что обычно случается редко. И тут вспомнилось высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина во время утверждения кандидатуры премьер-министра России. Он сказал депутатам, что те, кто покидает зал заседаний «могут не переизбраться на новый срок». В случае с ВЭФ так не работает. Президент объявил о завершении пленарного заседания и вместе с премьер-министром Малайзии и зампредседателя КНР покинул сцену. Участники еще долго оставались в зале. Они обсуждали сказанное президентом и другими выступающими. На этом работа президента на Дальнем Востоке завершена. За неделю Путин побывал в Тыве, Монголии и Владивостоке. Президент снова направился в аэропорт. Следующая точка — Москва.
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