Россия усилит Евразийский экономический блок еще одной страной

Это прибавит веса в противостоянии с Западом

09 сентября 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее посещал Узбекистан в декабре 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия заинтересована во вступлении Узбекистана в Евразийский экономический союз, чтобы усилить свои позиции в противостоянии с Западом. Так эксперты трактуют рабочую поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Ташкент 9—10 сентября. Эксперты URA.RU уверены, если Узбекистан станет членом объединения, это облегчит развитие торговли внутри союза. Торговлю умножать на три В мае Узбекистан посетил президент России Владимир Путин Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан/https://president.uz В Ташкенте запланировано участие Михаила Мишустина в межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Стороны рассмотрят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделят продвижению крупных проектов промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. С сентября 2022 года между Россией и Узбекистаном действует соглашение о всеобъемлющем партнерстве. Его подписали президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на саммите ШОС в Самарканде. В декабре того же года республику посетил Михаил Мишустин, чтобы обсудить конкретные шаги по реализации договоренностей. Особое внимание уделялось вопросам кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, медицине и образовании. В мае 2023 года Владимир Путин вновь посетил Узбекистан. Это был один из первых его визитов после инаугурации. Шавкат Мирзиеев заявил тогда о планах республики выйти на объемы торговли с Россией в размере 30 млрд долларов в год. По итогам 2023 года этот показатель составил около 10 млрд, больше товарооборот только с Китаем — 13,7 млрд. Объем накопленных прямых инвестиций России в экономику Узбекистана превысил 9 млрд долларов. Сейчас в стране действуют около 3 тысяч предприятий с российским участием — четверть всех компаний с иностранным капиталом. Узбекистан хочет увеличить товарооборот с Россией до 30 млрд долларов в год Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В товарооборот с Узбекистаном вовлечено много компаний, это требует постоянного взаимодействия, в том числе на уровне правительств, отмечает директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Вячеслав Сутырин. Реализуются проекты в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, энергетике. По сравнению с допандемийным уровнем экспорт из России в Узбекистан вырос почти в полтора раза. В числе обсуждаемых тем будут перспективы вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз, где страна с 2020 года имеет статус наблюдателя. Стране вхождение в ЕАЭС даст важные преимущества, и, скорее всего, с российской стороны Мишустин поднимет этот вопрос, комментирует собеседник URA.RU. «Если страна станет членом объединения, это облегчит развитие торговли. Узбекистан не просто перейдет на единые стандарты ЕАЭС, но и сможет влиять на их выработку. Миграция в пределах Евразийского экономического союза тоже упрощается. России вступление Узбекистана в ЕАЭС интересно тем, что это страна с 35-миллионным населением, а по прогнозам к 2035 году в ней будет жить уже более 40 миллионов. Общее население союза будет превышать 200 млн человек. Для России это возможность усилить совокупный вес той стороны многополярного мира, который выстраивается вокруг нашей страны как регионального лидера», — пояснил эксперт. Закрепить договоренности Перспективное направление сотрудничества России и Узбекистана — легкая промышленность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Развивая сотрудничество с Узбекистаном, Россия конкурирует с Китаем за влияние в Центральной Азии. КНР старается обеспечить свое влияние в этом регионе, предлагая взаимовыгодные проекты, и РФ хочет не отставать, отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов. «Узбекистан заинтересован в наших поставках углеводородов. Плюс всегда существовала связь между нашими странами в сфере легкой промышленности, здесь тоже есть возможности для развития. В Узбекистане выращивают хлопок и развивает свой легпром, но в России тоже есть серьезные кластеры в этой отрасли. В рамках визита премьер-министра могут быть приняты решения в этом направлении», — сказал эксперт. В Узбекистане идет добыча золота и урана, для российских производителей техники для горнодобывающей промышленности это потенциальный рынок сбыта. Сейчас эта страна закупает машины для карьеров в основном в Европе и Китае, отметил эксперт в области промышленности Леонид Хазанов. «У наших производителей есть возможности тоже выйти на этот рынок, но пока мы поставляем мало этой техники. Она дорогостоящая и сложная в изготовлении, нужны твердые договоренности об объемах заказов. Также есть возможности для расширения экспорта продукции, которую Россия уже везет в Узбекистан, — это оборудование для насосно-компрессорных станций, турбины для энергетики, электродвигатели для работы на нефтяных и газовых промыслах», — комментирует эксперт. Статья по теме Путин и Мирзиеев дали волю своим губернаторам и хокимам Цель визита Михаила Мишустина, который, как и в прошлый раз, состоялся спустя три месяца после приезда в Узбекистан Владимира Путина, — закрепить и начать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в мае. С 2016 года, когда Шавкат Мирзиеев стал президентом Узбекистана, страны демонстрируют новую динамику отношений и уровень открытости — это дает уверенность, что намеченные планы будут реализованы, отмечает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия заинтересована во вступлении Узбекистана в Евразийский экономический союз, чтобы усилить свои позиции в противостоянии с Западом. Так эксперты трактуют рабочую поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Ташкент 9—10 сентября. Эксперты URA.RU уверены, если Узбекистан станет членом объединения, это облегчит развитие торговли внутри союза. Торговлю умножать на три В Ташкенте запланировано участие Михаила Мишустина в межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Стороны рассмотрят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделят продвижению крупных проектов промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. С сентября 2022 года между Россией и Узбекистаном действует соглашение о всеобъемлющем партнерстве. Его подписали президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на саммите ШОС в Самарканде. В декабре того же года республику посетил Михаил Мишустин, чтобы обсудить конкретные шаги по реализации договоренностей. Особое внимание уделялось вопросам кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, медицине и образовании. В мае 2023 года Владимир Путин вновь посетил Узбекистан. Это был один из первых его визитов после инаугурации. Шавкат Мирзиеев заявил тогда о планах республики выйти на объемы торговли с Россией в размере 30 млрд долларов в год. По итогам 2023 года этот показатель составил около 10 млрд, больше товарооборот только с Китаем — 13,7 млрд. Объем накопленных прямых инвестиций России в экономику Узбекистана превысил 9 млрд долларов. Сейчас в стране действуют около 3 тысяч предприятий с российским участием — четверть всех компаний с иностранным капиталом. В товарооборот с Узбекистаном вовлечено много компаний, это требует постоянного взаимодействия, в том числе на уровне правительств, отмечает директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив Вячеслав Сутырин. Реализуются проекты в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, энергетике. По сравнению с допандемийным уровнем экспорт из России в Узбекистан вырос почти в полтора раза. В числе обсуждаемых тем будут перспективы вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз, где страна с 2020 года имеет статус наблюдателя. Стране вхождение в ЕАЭС даст важные преимущества, и, скорее всего, с российской стороны Мишустин поднимет этот вопрос, комментирует собеседник URA.RU. «Если страна станет членом объединения, это облегчит развитие торговли. Узбекистан не просто перейдет на единые стандарты ЕАЭС, но и сможет влиять на их выработку. Миграция в пределах Евразийского экономического союза тоже упрощается. России вступление Узбекистана в ЕАЭС интересно тем, что это страна с 35-миллионным населением, а по прогнозам к 2035 году в ней будет жить уже более 40 миллионов. Общее население союза будет превышать 200 млн человек. Для России это возможность усилить совокупный вес той стороны многополярного мира, который выстраивается вокруг нашей страны как регионального лидера», — пояснил эксперт. Закрепить договоренности Развивая сотрудничество с Узбекистаном, Россия конкурирует с Китаем за влияние в Центральной Азии. КНР старается обеспечить свое влияние в этом регионе, предлагая взаимовыгодные проекты, и РФ хочет не отставать, отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов. «Узбекистан заинтересован в наших поставках углеводородов. Плюс всегда существовала связь между нашими странами в сфере легкой промышленности, здесь тоже есть возможности для развития. В Узбекистане выращивают хлопок и развивает свой легпром, но в России тоже есть серьезные кластеры в этой отрасли. В рамках визита премьер-министра могут быть приняты решения в этом направлении», — сказал эксперт. В Узбекистане идет добыча золота и урана, для российских производителей техники для горнодобывающей промышленности это потенциальный рынок сбыта. Сейчас эта страна закупает машины для карьеров в основном в Европе и Китае, отметил эксперт в области промышленности Леонид Хазанов. «У наших производителей есть возможности тоже выйти на этот рынок, но пока мы поставляем мало этой техники. Она дорогостоящая и сложная в изготовлении, нужны твердые договоренности об объемах заказов. Также есть возможности для расширения экспорта продукции, которую Россия уже везет в Узбекистан, — это оборудование для насосно-компрессорных станций, турбины для энергетики, электродвигатели для работы на нефтяных и газовых промыслах», — комментирует эксперт. Цель визита Михаила Мишустина, который, как и в прошлый раз, состоялся спустя три месяца после приезда в Узбекистан Владимира Путина, — закрепить и начать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в мае. С 2016 года, когда Шавкат Мирзиеев стал президентом Узбекистана, страны демонстрируют новую динамику отношений и уровень открытости — это дает уверенность, что намеченные планы будут реализованы, отмечает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.