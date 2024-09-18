Клуб чемпионов Ильи Мительмана в Челябинске отметил первый юбилей

К первому юбилею воспитанники «Братича» достигли успехов мирового значения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский клуб единоборств «Братич», открытый на личные средства бизнесмена Ильи Мительмана в 2014 году, 17 сентября отметил свой первый юбилей. За десять лет в стенах «Братича» выросли 30 мастеров спорта, в том числе международного класса, чемпионы РФ, а также призеры и два чемпиона мира. Об укреплении духа патриотизма в молодежи и спорта в Челябинске — в репортаже URA.RU.

«Сегодня мне немного волнительно — десять лет прошли как один день. Спустя годы клуб занимает свое место в челябинском, российском и мировом спорте. Ребята, которые совсем маленькими пришли заниматься, будучи школьниками уже стали профессиональными спортсменами. Так держать», — заявил Илья Мительман в торжественной речи.

Илья Мительман вручил новому чемпиону мира Алексею Михалеву подарок и поздравил с победой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одного из воспитанников бизнесмен поздравил лично. В июле юниор Алексей Михалев стал чемпионом мира по рукопашному бою. Мительман отметил, как мастерски тот отработал свой бой, и, по традиции клуба, вручил финансовый подарок.

«Хочу поблагодарить Илью Семеновича за то, что предоставляет такие прекрасные возможности для нас: тренироваться в хорошем зале, достигать своих целей и успехов», — заявил URA.RU Михалев.

«Братич» поздравил зампредседателя челябинского отделения «Динамо» Сергей Болгар (в центре), подарив юбилейную плакетку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из тренеров Михалева Алексей Панарин отметил, что юноша занимается в «Братиче» ежедневно, перед серьезными боями и 2 — 3 раза в день. В честь праздника чемпион устроил показательный бой, завершив его сальто.

Панарин считает, чемпионы не могли бы достичь такого успеха без поддержки Ильи Мительмана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению тренера, дисциплина, упорство и труд — главные составляющие успеха. Однако чемпионы не могли бы достичь такого уровня, без поддержки и пространства, которые Илья Мительман создал в «Братиче», подчеркнул Алексей Панарин. Также считает и вице-губернатор Вадим Евдокимов.

«За десять лет „Братич“ стал одним из лучших коммерческих клубов. Многие становятся призерами и победителями. Все это могло бы не состоятся без финансовой и, я бы сказал, моральной поддержки Ильи Мительмана. Спасибо, что вы развиваете спорт и ЗОЖ», — передает слова Евдокимова корреспондент URA.RU.

Вице-губернатор Вадим Евдокимов поблагодарил «Братич» и Илью Мительмана на юбилее клуба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слова благодарности передали и депутаты заксобрания Челябинской области. Команде пожелали «новых ярких побед, благополучия и крепкого уральского здоровья». Глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов добавил, что гордится существованием «Братича», который продолжает существовать полностью на средства инвестора.

Как сообщил URA.RU директор клуба Денис Дерябин, профессиональные спортсмены продолжают заниматься бесплатно. За победы и вовсе поощряют финансовой поддержкой.

Тренерский состав считает талантливыми не только чемпионов, но и замотивированных ребят, участвующих в соревнованиях.

Для детей, посещающих тренировки как любители, действует символическая плата. У клуба нет цели заработать, он существует, чтобы развивать спорт, заключил Дерябин.

Директор «Братича» Денис Дерябин считает, что за десять лет клуб стал одной спортивной семьей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить Илью Семеновича за то, что десять лет назад к нему пришла эта идея. Командой энтузиастов мы воплотили ее в жизнь и стали одной большой спортивной семьей. Многое уже получилось, дальше у нас очень амбициозные планы», — заявил URA.RU директор «Братича».

Как Мительман рассказал URA.RU, команда клуба на протяжении десяти лет практически неизменна. Главным при подборе сотрудников стали любовь к делу и профессиональный подход.

Главным при подборе тренеров для Мительмана стали любовь к делу и профессиональный подход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«План у нас самый простой — больше чемпионов, больше побед, спорт навсегда. И, конечно, мы вкладываемся в то, чтобы молодежь была патриотична. Любовь к своему городу, региону и своей стране необходимо воспитывать», — заявил URA.RU Мительман.